Вересневі слухання з питань криптовалют у США: куди рухається глобальне регулювання?

Нещодавно Комітет Палати представників Конгресу США з фінансових послуг оголосив про плани провести у вересні серію криптослухань, присвячених різним аспектам галузі, включаючи децентралізовані фінанси (DeFi), регулювання Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) бізнесу, пов'язаного з цифровими активами, і вплив «свинобійних» шахрайств ("pig butchering"). Ці слухання привернули значну увагу в галузі.









Перше слухання 10 вересня буде присвячене розгляду питань щодо DeFi підкомітетом, на якому будуть представлені запропоновані правила від декількох федеральних агентств, включаючи Комісію з цінних паперів і бірж (SEC) і Службу внутрішніх доходів (IRS).





18 вересня відбудуться два слухання, одне з яких буде присвячене правозастосовчій практиці SEC, а друге буде стосуватися впливу «свинобійних» шахрайств.





Очікується, що слухання комітету 23 вересня матимуть найбільший вплив на криптовалютний сектор, і на них буде заслухано свідчення Комісії з цінних паперів і бірж. Повідомляється, що комітет Палати представників хоче заслухати свідчення голови SEC Гері Генслера та інших членів комісії на цих слуханнях. Одночасно законодавці ведуть переговори про прийняття закону, який обмежить юрисдикцію SEC над цифровими активами, прагнучи надати Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) більш помітну роль у цій сфері.





Зокрема, голова Комітету Палати представників Конгресу США з фінансових послуг Патрік МакГенрі висловив бажання прийняти законопроєкт про регулювання криптовалют до того, як піде у відставку. Ця заява ще раз підкреслює нагальність і рішучість Конгресу США щодо регулювання криптовалют. Якщо цей законодавчий акт буде прийнятий, він може стати важливою відправною точкою для регулювання криптовалют в США і в усьому світі.









Історично слухання щодо криптовалют у США були складними та динамічними, залучаючи різні аспекти та зацікавлені сторони. Ці слухання не лише просунули дискусії щодо регулювання криптовалют, але й мали значний вплив на ринок.





У лютому 2018 року на слухання щодо регулювання криптовалют були запрошені голови SEC та CFTC. Вони наголосили на необхідності вивчення та розробки політики, яка могла б сприяти здоровому зростанню крипторинку, визнаючи та використовуючи його потенціал. Їхнє позитивне ставлення до блокчейну та криптоіндустрії було очевидним.





У липні 2021 року сенатори провели ґрунтовні дискусії щодо використання та регулювання криптовалют. Сенатор Елізабет Уоррен (штат Массачусетс) виступила за більш жорстке регулювання галузі, заявивши, що децентралізація Bitcoin є ілюзією, оскільки реальна влада в криптовалютній мережі належить майнерам і корпораціям. Ці слухання привернули увагу американських регуляторних органів до криптовалютного сектору та спричинили ширші дискусії про необхідність регулювання.





У грудні 2021 року Комітет Палати представників Конгресу США з фінансових послуг провів слухання з питань криптовалют, запросивши керівників кількох криптовалютних компаній обговорити питання, пов'язані з регулюванням криптовалют, фінансовою інклюзією, конкурентоспроможністю США та безпекою. Ці слухання не лише підвищили обізнаність громадськості про криптоіндустрію, а й спонукали регуляторів визначити пріоритети нагляду за крипторинком, заклавши основу для розробки майбутньої регуляторної політики.





У листопаді 2022 року Суд США з питань банкрутства в штаті Делавер провів кілька слухань щодо банкрутства біржі FTX, на яких обговорювалися різні аспекти справи, у тому числі поводження з коштами клієнтів і повернення активів. Ці слухання спонукали регуляторів посилити нагляд за крипторинком, стимулюючи реформи та вдосконалення відповідної регуляторної політики.





У лютому 2023 року банківський комітет Сенату США провів слухання під назвою "Crypto Crash: Why Financial System Safeguards are Needed for Digital Assets" ("Криптокрах: Чому фінансова система потребує захисту цифрових активів"). Сенатори обговорили причини, наслідки та заходи реагування на обвал крипторинку. Учасники слухань закликали до створення більш комплексної регуляторної бази для забезпечення стабільності фінансової системи.









Насправді історичні слухання в США часто були значною рушійною силою для реформування та розвитку галузі, і криптовалютний сектор не є винятком. Серія слухань, запланованих на цей місяць, зокрема, фокусована дискусія про DeFi і всебічний огляд комітетом у повному складі, безсумнівно, матиме глибокий вплив на траєкторію розвитку криптовалютної індустрії.





Скликання слухань щодо DeFi означає, що регулятори активно шукають шляхи регулювання, які адаптуються до унікальних характеристик цієї галузі, що розвивається. DeFi, завдяки своїй децентралізованій та автоматизованій природі, принесла безпрецедентні інновації у сферу фінансових послуг, але також створила нові виклики та ризики. Тому вивчення регуляторних моделей, які захищають інтереси інвесторів і підтримують ринковий порядок, не стримуючи при цьому інновації, є центральною темою слухань.





Слухання комітету 23 вересня являє собою ретельний, глибокий аналіз криптовалютного сектору. На ньому будуть розглянуті не тільки фундаментальні питання, такі як правовий статус криптовалют, але й такі ключові сфери, як податкова політика, захист прав споживачів та ризики фінансової стабільності, які мають вирішальне значення для розвитку галузі.





Враховуючи центральну роль США у світовій економіці та їхній вплив на фінансові ринки, напрямок їхньої політики регулювання криптовалют, безсумнівно, створить значний прецедент для світових ринків. Результати та рішення цих слухань безпосередньо вплинуть на регуляторний ландшафт крипторинку США та сформують світове бачення та дії у сфері регулювання криптовалют. Очікується, що зі зміцненням регуляторного співробітництва та створенням скоординованих механізмів з'явиться більш безпечна, прозора та впорядкована криптоекосистема, що забезпечить міцну основу для довгострокового здорового розвитку галузі.









Заплановані на вересень слухання з питань криптовалют не лише демонструють глибоке розуміння та своєчасну реакцію на поточну динаміку ринку, але й надають перспективну оцінку майбутнім тенденціям розвитку. Оскільки глобальне регуляторне середовище стає більш жорстким, а політичні рамки поступово вдосконалюються, ці слухання сигналізують про те, що крипторинок готовий вступити в нову фазу, яка характеризується посиленням регулювання, прозорістю та стабільністю.





