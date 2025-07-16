Платформа MEXC пропонує ексклюзивні події з аірдропами для власників MX, де користувачі можуть отримати винагороди у вигляді аірдропів від різних проєктів. Задля заохочення користувачів до участі та зПлатформа MEXC пропонує ексклюзивні події з аірдропами для власників MX, де користувачі можуть отримати винагороди у вигляді аірдропів від різних проєктів. Задля заохочення користувачів до участі та з
Звіт про вересневі події у Зоні MX

16 липня 2025MEXC
Платформа MEXC пропонує ексклюзивні події з аірдропами для власників MX, де користувачі можуть отримати винагороди у вигляді аірдропів від різних проєктів. Задля заохочення користувачів до участі та збільшення прибутків від аірдропів, у вересні платформа MEXC внесла зміни та знизила поріг участі у подіях з аірдропами, а також змінила коефіцієнти винагороди. Оновлений план дає користувачам змогу швидше брати участь у подіях з аірдропами та спрощує підвищення коефіцієнта винагороди, дозволяючи користувачам отримувати більше винагород і заробляти більші прибутки.

Щоб дізнатися більше про переваги утримання MX, будь ласка, зверніться до статті "Три головні переваги для власників MX".

1. Звіт про вересневі події у Зоні MX


У вересні 2024 року платформа MEXC провела загалом 140 подій з аірдропами. На цих подіях було розподілено винагороди на суму понад 8,08 млн $, з APY до 61%

Згідно зі статистикою платформи MEXC, серед усіх аірдропів у вересні, три найкращі токени зросли на понад 800%. Серед них найбільшим є неймовірне зростання токена BABYCATE на 2495%. Наступні два токени ARGY і MARS показали зростання на 941% і 847% відповідно. Найменше зростання, близьке до 200%, показав токен PAAL.

5 найкращих токенів у вересні 2024 року

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у %
(на 30 вересня)
BABYCATE
28 вересня 2024 р.
2495%
ARGY
28 вересня 2024 р.
941%
MARS
26 вересня 2024 р.
847%
AD
5 вересня 2024 р.
469%
PAAL
15 вересня 2024 р.
199%

2. Як взяти участь у подіях з аірдропами


Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події з аірдропами для власників MX. Щоб зарєеструватися для участі в обох подіях, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX.

Зверніть увагу, що система щодня робитиме три випадкові знімки. Ви повинні переконатися, що на вашому спотовому рахунку є щонайменше 1000 MX протягом 24 годин, починаючи з дня перед подією о 18:00 (зимовий час) чи о 19:00 (літній час). Якщо кількість ваших утримуваних MX опуститься нижче 1000 MX у будь-який час протягом цього 24-годинного періоду, ви не матимете права брати участь у подіях Kickstarter і Launchpool.

На офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій [Launchpool] і [Kickstarter].


3. Як купити MX


Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити і утримувати щонайменше 1000 токенів MX на платформі MEXC. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю "Купити MX за одну хвилину" та дотримуйтеся вказівок у посібнику.

Утримання токенів MX не тільки дозволяє вам безплатно брати участь у подіях з аірдропами, але й дає вам право на знижку на комісію за торгівлю. Як власник MX, ви можете використовувати відрахування MX для комісій за спотову торгівлю та торгівлю ф’ючерсами USDT-M, щоб скористатись знижкою 20%. Крім того, якщо ви утримуєте щонайменше 1000 токенів MX на своєму спотовому рахунку протягом останніх 24 годин, ви можете скористатися знижкою 50% на комісію за торгівлю.

Торгова платформа MEXC приваблює значну кількість користувачів завдяки широкому асортименту токенів і високій швидкості лістингу. Користувачі люблять нашу платформу за її високу ліквідність, зручність користування, безпеку, стабільність і оперативне обслуговування клієнтів. Платформа MEXC завжди дотримується принципу "Користувачі насамперед", прагнучи створити безпечне, стабільне та надійне торговельне середовище для своїх користувачів.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


