Звіт про вересневі події у Зоні MX





Платформа MEXC пропонує ексклюзивні події з аірдропами для власників MX, де користувачі можуть отримати винагороди у вигляді аірдропів від різних проєктів. Задля заохочення користувачів до участі та збільшення прибутків від аірдропів, у вересні платформа MEXC внесла зміни та знизила поріг участі у подіях з аірдропами, а також змінила коефіцієнти винагороди . Оновлений план дає користувачам змогу швидше брати участь у подіях з аірдропами та спрощує підвищення коефіцієнта винагороди, дозволяючи користувачам отримувати більше винагород і заробляти більші прибутки.





Щоб дізнатися більше про переваги утримання MX, будь ласка, зверніться до статті " Три головні переваги для власників MX ".









У вересні 2024 року платформа MEXC провела загалом 140 подій з аірдропами. На цих подіях було розподілено винагороди на суму понад 8,08 млн $, з APY до 61%





Згідно зі статистикою платформи MEXC, серед усіх аірдропів у вересні, три найкращі токени зросли на понад 800%. Серед них найбільшим є неймовірне зростання токена BABYCATE на 2495%. Наступні два токени ARGY і MARS показали зростання на 941% і 847% відповідно. Найменше зростання, близьке до 200%, показав токен PAAL.





Назва проєкту Дата аірдропу (дата розміщення MX) Зростання ціни у % (на 30 вересня) BABYCATE 28 вересня 2024 р. 2495% ARGY 28 вересня 2024 р. 941% MARS 26 вересня 2024 р. 847% AD 5 вересня 2024 р. 469% PAAL 15 вересня 2024 р. 199%









Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події з аірдропами для власників MX. Щоб зарєеструватися для участі в обох подіях, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX.





Зверніть увагу, що система щодня робитиме три випадкові знімки. Ви повинні переконатися, що на вашому спотовому рахунку є щонайменше 1000 MX протягом 24 годин, починаючи з дня перед подією о 18:00 (зимовий час) чи о 19:00 (літній час). Якщо кількість ваших утримуваних MX опуститься нижче 1000 MX у будь-який час протягом цього 24-годинного періоду, ви не матимете права брати участь у подіях Kickstarter і Launchpool.





На офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій [Launchpool] і [Kickstarter].













Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити і утримувати щонайменше 1000 токенів MX на платформі MEXC. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю " Купити MX за одну хвилину " та дотримуйтеся вказівок у посібнику.





Утримання токенів MX не тільки дозволяє вам безплатно брати участь у подіях з аірдропами, але й дає вам право на знижку на комісію за торгівлю. Як власник MX, ви можете використовувати відрахування MX для комісій за спотову торгівлю та торгівлю ф’ючерсами USDT-M, щоб скористатись знижкою 20%. Крім того, якщо ви утримуєте щонайменше 1000 токенів MX на своєму спотовому рахунку протягом останніх 24 годин, ви можете скористатися знижкою 50% на комісію за торгівлю.





Торгова платформа MEXC приваблює значну кількість користувачів завдяки широкому асортименту токенів і високій швидкості лістингу. Користувачі люблять нашу платформу за її високу ліквідність, зручність користування, безпеку, стабільність і оперативне обслуговування клієнтів. Платформа MEXC завжди дотримується принципу "Користувачі насамперед", прагнучи створити безпечне, стабільне та надійне торговельне середовище для своїх користувачів.



