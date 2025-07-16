Звіт про події зони MX за вересень









Щомісяця на MEXC проводяться ексклюзивні події для власників токенів MX. Якщо ви утримуєте певну кількість токенів MX протягом вказаного періоду, ви можете брати участь у подіях з аірдропами. У вересні на MEXC було проведено загалом 133 сесії з аірдропами, у тому числі 7 сесій Launchpool і 126 сесій Kickstarter. У результаті цих подій були розподілені винагороди на суму понад 9 млн USD, а APY сягнув 71%.





Згідно зі статистичними даними платформи MEXC, серед усіх 133 сесій з аірдропами, токен TRC мав неймовірний пік цінового зростання до 945%, ставши найприбутковішим токеном місяця. Другим за величиною приросту став токен WSM, максимальний темп зростання ціни якого склав 470,7%.





Темп зростання ціни всіх токенів із Топ 10 у рейтингу перевищував 100%, причому зростання ціни чотирьох найпопулярніших токенів перевищило 250%.





Назва проєкту Дата аірдропу (дата розміщення MX) Зростання ціни у % (на 1 жовтня) TRC 7 вересня 2023 р. 945% WSM 29 вересня 2023 р. 470,7% CLORE 8 вересня 2023 р. 312,14% BROCK 26 вересня 2023 р. 264,9% NOVAX 20 вересня 2023 р. 169,4% HMT 16 вересня 2023 р. 141,2% FUC 1 вересня 2023 р. 128,6% PACOIN 22 вересня 2023 р. 127,9% CIRI 25 вересня 2023 р. 111,51% DTE 20 вересня 2023 р. 104,7%









Launchpool і Kickstarter є ексклюзивними подіями для власників MX. Якщо ви є власником MX, ви повинні утримувати щонайменше 1000 токенів MX принаймні 30 днів поспіль, щоб брати участь у подіях Kickstarter і Launchpool.





На головній сторінці офіційного вебсайту MEXC виберіть [Спот] на панелі навігації. Там ви знайдете посилання на події [Launchpool] і [Kickstarter].









На сторінці з деталями події клацніть кнопку [Швидке розміщення], щоб взяти участь у всіх поточних подіях в один клац. Ви можете одночасно брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, і ваші токени MX не будуть заблоковані.













Якщо ви ще не утримуєте MX і хочете взяти участь у подіях з аірдропів, вам потрібно придбати токени MX на платформі MEXC та утримувати їх протягом певного періоду. Після виконання цих умов ви можете почати брати участь у цих подіях.





Щоб дізнатися більше про те, як купити MX, ви можете прочитати статтю " Купити MX за одну хвилину ", де детально описані кроки для купівлі.



