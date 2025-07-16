1. Підсумки подій з аірдропами за вересень Щомісяця на MEXC проводяться ексклюзивні події для власників токенів MX. Якщо ви утримуєте певну кількість токенів MX протягом вказаного періоду, ви можете б1. Підсумки подій з аірдропами за вересень Щомісяця на MEXC проводяться ексклюзивні події для власників токенів MX. Якщо ви утримуєте певну кількість токенів MX протягом вказаного періоду, ви можете б
Навчання/Зона MX/Подія для заробітку/Звіт про по...за вересень

Звіт про події зони MX за вересень

1. Підсумки подій з аірдропами за вересень


Щомісяця на MEXC проводяться ексклюзивні події для власників токенів MX. Якщо ви утримуєте певну кількість токенів MX протягом вказаного періоду, ви можете брати участь у подіях з аірдропами. У вересні на MEXC було проведено загалом 133 сесії з аірдропами, у тому числі 7 сесій Launchpool і 126 сесій Kickstarter. У результаті цих подій були розподілені винагороди на суму понад 9 млн USD, а APY сягнув 71%.

Згідно зі статистичними даними платформи MEXC, серед усіх 133 сесій з аірдропами, токен TRC мав неймовірний пік цінового зростання до 945%, ставши найприбутковішим токеном місяця. Другим за величиною приросту став токен WSM, максимальний темп зростання ціни якого склав 470,7%.

Темп зростання ціни всіх токенів із Топ 10 у рейтингу перевищував 100%, причому зростання ціни чотирьох найпопулярніших токенів перевищило 250%.

Топ 10 високоякісних токенів у вересні 2023 р.

Назва проєкту
Дата аірдропу (дата розміщення MX)
Зростання ціни у % (на 1 жовтня)
TRC
7 вересня 2023 р.
945%
WSM
29 вересня 2023 р.
470,7%
CLORE
8 вересня 2023 р.
312,14%
BROCK
26 вересня 2023 р.
264,9%
NOVAX
20 вересня 2023 р.
169,4%
HMT
16 вересня 2023 р.
141,2%
FUC
1 вересня 2023 р.
128,6%
PACOIN
22 вересня 2023 р.
127,9%
CIRI
25 вересня 2023 р.
111,51%
DTE
20 вересня 2023 р.
104,7%

2. Як взяти участь у подіях з аірдропами


Launchpool і Kickstarter є ексклюзивними подіями для власників MX. Якщо ви є власником MX, ви повинні утримувати щонайменше 1000 токенів MX принаймні 30 днів поспіль, щоб брати участь у подіях Kickstarter і Launchpool.

На головній сторінці офіційного вебсайту MEXC виберіть [Спот] на панелі навігації. Там ви знайдете посилання на події [Launchpool] і [Kickstarter].



На сторінці з деталями події клацніть кнопку [Швидке розміщення], щоб взяти участь у всіх поточних подіях в один клац. Ви можете одночасно брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, і ваші токени MX не будуть заблоковані.

Щоб дізнатися більше про події Launchpool і Kickstarter ви можете прочитати статті "Що таке Launchpool?" і "Як брати участь у події Kickstarter?".

3. Купити MX


Якщо ви ще не утримуєте MX і хочете взяти участь у подіях з аірдропів, вам потрібно придбати токени MX на платформі MEXC та утримувати їх протягом певного періоду. Після виконання цих умов ви можете почати брати участь у цих подіях.

Щоб дізнатися більше про те, як купити MX, ви можете прочитати статтю "Купити MX за одну хвилину", де детально описані кроки для купівлі.


Відмова від відповідальності: ця стаття не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та будьте обережні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

