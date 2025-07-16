SEED Combinator: механізм акселерації для Web3-стартапів









SEED Combinator (SEED) — це платформа-акселератор, створена для блокчейн-стартапів і Web3-проєктів. Заснована на децентралізованій спільноті та керована через Telegram-бот, вона дає змогу користувачам взаємодіяти напряму, брати участь у подіях зі заробітку токенів і отримувати послуги з розвитку бізнесу.





SEED Combinator — це не просто типовий аірдроп-проєкт, а комплексна екосистема з інструментами для Web3-підприємців, що допомагає створювати й масштабувати проєкти. Платформа покликана створити середовище, в якому стартапи можуть презентувати свої проєкти перед провідними інвесторами для отримання фінансування.









2.1 Ефективний зв'язок з користувачами через Telegram: SEED використовує Telegram, основну соціальну платформу, для ефективного зв'язку з користувачами через власного бота. Користувачі можуть завершити реєстрацію акаунту, отримати завдання і навіть взяти участь у NFT-битвах, використовуючи лише бота, усуваючи необхідність у складних операціях з гаманцями та значно знижуючи бар'єр для входу у Web3.





2.2 Розгортання у публічній мережі Sui: наразі SEED розгорнуто у публічній мережі Sui, що використовує мову програмування Move та об’єктну модель. Це забезпечує високу масштабованість і сумісність ігрових активів SEED, що робить їх ідеальними для гейміфікованих механізмів, таких як розвиток NFT, оновлення та енергетичні системи.





2.3 Модель з двома токенами: SEED використовує модель з двома токенами (токени SEED і SLOVE), щоб ефективно відокремити «стимули управління» від «циркуляції екосистеми». Завдяки продуманим ролям і механізмам зростання, платформа заохочує довгострокову участь користувачів і сприяє створенню екосистеми зі замкнутим циклом.





2.4 Комплексний набір інструментів для стартапів: SEED надає повний набір підприємницьких інструментів для швидкої інтеграції сторонніх Web3-проєктів. Цей інструментарій охоплює все: від демонстрації проєкту та керівництва завданнями до розподілу токенів.









Основним продуктом SEED наразі є SEED GO, GameFi екосистема, яка будує пригодницький світ, зосереджений навколо NFT "SEED Mon". Вона інтегрує такі елементи ігрового процесу, як бій, збір ресурсів, торгівля та розведення, створюючи таким чином повноцінну віртуальну економіку.









SEED використовує модель з двома токенами, відокремлюючи токени управління від утиліті токенів, щоб підвищити гнучкість і стійкість своєї економічної моделі.









SEED, токен управління екосистеми SEED, має фіксовану загальну пропозицію в 1 мільярд токенів, яка ніколи не збільшиться. Як основний токен екосистеми SEED Combinator, SEED використовується для: управління спільнотою та права голосу; преміум-споживання в екосистемі GameFi (наприклад, предмети для розмноження та камені для конвертації); підтвердження участі в інкубаторі (що дозволяє користувачам здійснювати стейкінг та приєднуватися до ранніх розподілів нових проєктів); а також для розподілу коштів, пов'язаних зі стратегічними інвесторами, спонсорами та партнерами проєкту.









Токен SLOVE є основним утиліті токеном в SEED GO, який використовується в основному для розподілу внутрішньоігрових винагород, відновлення енергії SEED Mon, для розмноження та синтезу предметів, а також для оплати комісій за транзакції на ринку.





Завдяки своїй інноваційній інтегрованій моделі "соціальний вхід через боти + економіка GameFi + інкубатор стартапів", SEED Combinator відкриває нове вікно взаємодії як для користувачів Web3, так і для підприємців. Незалежно від того, чи ви звичайний гравець, який хоче "заробляти, граючи", чи інвестор, який прагне отримати винагороду за проєкт на ранній стадії, SEED пропонує значний довгостроковий потенціал.









MEXC визнає потенціал SEED Combinator і завоювала широку довіру світових інвесторів завдяки низьким комісіям, надшвидким транзакціям, широкому охопленню активів та відмінній ліквідності. Крім того, глибоке розуміння та потужна підтримка нових проєктів роблять MEXC ідеальною платформою для розвитку високоякісних ініціатив.





Якщо ви шукаєте торгову платформу, яка пропонує високу ліквідність, низькі комісії, гнучку торгівлю з використанням кредитного плеча, а також безперебійну, безпечну і надійну торгівлю, MEXC є ідеальним вибором. Наразі на MEXC відбувся лістинг *URLF-SEED_USDT*, щоб користувачі могли розпочати торгівлю вже сьогодні.



