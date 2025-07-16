Зміни регуляторної політики SEC: що означає нове призначення для крипторинку

10 квітня 2025 року Пол Аткінс офіційно обійняв посаду голови Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC). Номінований президентом Трампом і затверджений Сенатом, Аткінс швидко ініціював значні зміни. Всього за 48 годин після вступу на посаду він запровадив три основні регуляторні зміни, які кардинально змінили попередню ворожу і неоднозначну позицію SEC, що викликало широкий ажіотаж на крипторинку. Ці зміни розглядаються як перехід від «залізного кулака» SEC до «провідника інновацій», що не тільки підвищує довіру до політики, але й сигналізує про початок нової криптовалютної ери.









Призначення Аткінса було не просто зміною керівництва, а зміною філософії регуляторної політики. Протягом багатьох років SEC розглядалася як перешкода для розвитку криптовалют, але під керівництвом Аткінса вже через два дні його перебування на посаді було оголошено про серйозні зміни в політиці, що свідчить про значну зміну підходу.









У свій перший день роботи Аткінс ухвалив застосунок для торгівлі спотовими опціонами ETF на Ethereum , який поєднав традиційні фінанси з цифровими активами. Він також запропонував знизити поріг для «кваліфікованих інвесторів», розширивши доступ для роздрібних інвесторів, зосередившись на інвестиційному досвіді, а не на вартості чистих активів.









SEC випустила рідкісні, необов'язкові до виконання рекомендації, які уточнюють такі ключові питання, як «Що є цінним папером?» і «Коли слід оприлюднювати інформацію?». Ці рекомендації надали розробникам чіткі шляхи дотримання вимог законодавства, зміцнивши довіру ринку до легального випуску токенів і сприяючи розвитку екосистеми, що відповідає вимогам законодавства.









У сфері правозастосування SEC швидко змінила курс: SEC відмовилася від позову проти Nova Labs, досягла домовленості з Ripple і погодилася призупинити розгляд апеляцій. Цей зсув сигналізує про перехід від карального правозастосування до більш рекомендаційного підходу, що веде галузь до більш сприятливого етапу регулювання.









Пол Аткінс є досвідченою фігурою в регуляторному середовищі, поєднуючи великий досвід у традиційних фінансах з сильною підтримкою криптоактивів. Звіти свідчать, що він особисто інвестував понад 6 млн $ в криптосектор і раніше очолював криптозахисну групу Token Alliance. Ця зміна не приписується виключно Аткінсу, а відображає ширший політичний зсув в межах програми адміністрації Трампа з «прийняття Web3»:





Кілька криптовалютних ETF просуваються вперед, і очікується, що зокрема XRP SOL отримають схвалення протягом року.

Розвиток законодавства щодо стейблкоїнів прискорився, коли закон GENIUS пройшов через банківський комітет Сенату.

Обмежувальні норми щодо децентралізованих фінансів (DeFi) були зняті, що забезпечило більшу гнучкість екосистеми.

Традиційні маркет-мейкери, в тому числі Citadel та Wintermute, отримують значний прибуток, підвищуючи ліквідність ринку.





Ці зміни демонструють перехід у регуляторній політиці від «пригнічення» до «наставництва», коли SEC прагне створити більш сприятливе середовище для інновацій, що відповідають вимогам законодавства, та зростання ринку.









Немає сумнівів, що нові регуляторні директиви значно пожвавили ентузіазм на ринку, спричинивши значне зростання волатильності цін на криптовалюти. Однак цей сплеск супроводжується невизначеністю, притаманною ринку. Деякі законодавці висловлювали занепокоєння, що послаблення регуляторної політики може сприяти спекулятивним ризикам, тоді як інші ставили під сумнів тісні зв'язки між Полом Аткінсом і консультативною групою FTX, що потенційно може вплинути на нейтральність регуляторної позиції. Таким чином, у цей перехідний період інвесторам слід зосередити свою увагу саме на цих питаннях:





Реструктуризація розподілу активів під впливом нової політики

Рівень комплаєнсу та реальний потенціал блокчейн-проєктів

Ліквідність ринку та швидкість реагування торгових платформ





Хоча ці зміни в політиці продовжують надавати переваги, важливо не забувати про структурні виклики, які вони створюють. У майбутньому виграють не лише ті, хто отримає вигоду від такої політики, а й ті, хто зможе швидко оцінювати політичні тенденції, стабільно орієнтуватися в ринкових змінах і використовувати сильні платформи для збереження конкурентних переваг.









Призначення Пола Аткінса знаменує собою початок фундаментальних змін у відносинах SEC з криптовалютним сектором. Перехід від жорсткого правозастосування до більш сприятливої регуляторної позиції, а також перехід від правозастосування до регуляторного керівництва являє собою стратегічну трансформацію в позиціонуванні регулятора. Кожне коригування політики, включаючи ті, що стосуються ETF, стейблкоїнів, DeFi, визначення активів ончейн та критеріїв доступу інвесторів, сприяє структурній еволюції ринку. Цей новий регуляторний цикл сигналізує про формування нової інвестиційної парадигми.





Для індивідуальних інвесторів це несе як ризики, так і можливості. Ті, хто зможе ефективно виявляти нові тенденції та швидко адаптуватися до нових правил, отримають конкурентну перевагу в майбутньому ринковому циклі.





