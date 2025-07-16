RWAI: революційний ШІ-проєкт, що дозволяє токенізувати проєкти та активи Web3 в один клац

На хвилі токенізації Web3 та активів реального світу (RWA) RWAI переосмислює процес запуску проєктів за допомогою автоматизації на базі штучного інтелекту. Інтегруючи комплексні послуги, такі як аудит, дослідження та виконання, RWAI прагне спростити складний процес розгортання блокчейн-проєктів до рішення «в один клац», що дозволить підприємцям, інвесторам та установам ефективно взаємодіяти та розділити переваги економіки ончейн.









RWAI використовує модульну структуру для поступового розкриття своїх можливостей, що в кінцевому підсумку призведе до повної автоматизації проєктів Web3 та робочих процесів токенізації RWA:









Функція: агрегує дані з таких платформ, як X та CoinMarketCap, для аналізу нових тенденцій та ефективності проєктів, генеруючи практичні інвестиційні висновки.

Цінність: допомагає інвесторам отримати перевагу, виявляючи проєкти з високим потенціалом на самому ранньому етапі.









Функція: проводить глибокий аналіз вебсайтів проєктів, whitepaper, досвіду команд та партнерських відносин з KOL, створюючи комплексні звіти з ключовими показниками ефективності (KPI).

Цінність: надає прозору та засновану на даних підтримку в прийнятті рішень як для команд проєктів, так і для інвесторів, зменшуючи ризик інформаційної асиметрії.









Функція: спеціалізується на токенізації RWA, оцінюючи відповідність активів, ринковий потенціал та регуляторні ризики.

Цінність: розширює випадки використання токенізації та підтримує диверсифіковані стратегії портфеля активів.









Функція: розробляє практичні плани виходу на ринок на основі аналізу даних на ранній стадії, оцінюючи готовність проєкту та привабливість ринку.

Цінність: підвищує рівень успішності проєктів та забезпечує видатні результати в конкурентному середовищі.









Функція: інтегрує дослідження, стратегію та виконання; користувачам потрібно лише надати основну інформацію, щоб автоматично завершити розгортання ончейн.

Цінність: забезпечує запуск ончейн без перешкод, легко та ефективно перетворюючи ідеї та активи на блокчейн-проєкти.









RWAI служить «перепусткою» до екосистеми RWAI, відкриваючи різні рівні переваг за допомогою механізму стейкінгу. Чим більше ви стейкаєте, тим більші знижки на послуги та пріоритетний доступ ви отримуєте. Основні функції токена:









Здійснюйте стейкінг 10 000 RWAI (зі 10% спаленням токенів), щоб отримати доступ до послуг агента-дослідника (Researcher Agent), з періодом блокування на 30 днів та знижками на послуги до 100% (рівень Diamond).

Отримуйте інформацію про проєкти в режимі реального часу та можливості для раннього інвестування.









Здійснюйте стейкінг 25 000 RWAI, щоб отримати доступ до послуг агента-репортера (період блокування 45 днів) та отримати детальний звіт про перевірку.

Здійснюйте стейкінг 50 000 000 RWAI, щоб активувати послуги агента-консультанта (Advisor Agent) (період блокування 60 днів) для повністю індивідуальних планів оптимізації проєктів.









Механізм спалювання: 10% токенів автоматично спалюються з кожним блокуванням стейкінгу; виконання завдань також запускає спалювання токенів, поступово зменшуючи циркуляційну пропозицію.

Підтримка вартості: зростання дефіциту в поєднанні зі зростаючим попитом створює позитивний зворотний зв'язок, що підсилює довгострокову вартість токена.













Охоплює всі етапи життєвого циклу проєкту — від аналітики даних до розгортання ончейн, знижуючи технічні бар'єри та часові витрати.









Використовує багатовимірний аналіз даних та формування стратегій, щоб замінити традиційну ручну перевірку, покращуючи ефективність та точність.









Механізм стейкінгу токенів узгоджує інтереси користувачів і платформи. Глибокі учасники отримують більші переваги, що стримує короткострокові спекуляції та сприяє довгостроковій залученості.









Бачення RWAI виходить за межі інновацій в області інструментів; воно спрямовано на перетворення динаміки виробництва проєктів Web3. У міру розвитку моделей штучного інтелекту платформа забезпечить:





Кросчейн-сумісність: підтримка запуску проєктів у декількох публічних мережах.

Динамічна відповідність вимогам: автоматична адаптація до нормативних вимог різних юрисдикцій.

Спільне створення спільнотою: користувачі можуть брати участь в управлінні платформою через DAO і отримувати винагороду в екосистемі.









На ринку токенізації Web3 і RWA, обсяг якого становить трильйони доларів, RWAI поєднує аналітику на основі штучного інтелекту з автоматизованим виконанням, пропонуючи підприємцям та інвесторам ефективний шлях до запуску. Незалежно від того, чи є ви стартап-командою чи інституційним гравцем, токени RWAI відкривають доступ до професійних послуг, які допомагають перетворити інноваційні ідеї на активи ончейн. І ця ШІ-революція в блокчейні тільки починається.





Токен RWAI тепер пройшов лістинг на MEXC. Відвідайте платформу MEXC вже сьогодні, щоб скористатися ранніми можливостями та випередити конкурентів у цьому перспективному новому секторі. Ви можете придбати RWAI, виконавши такі кроки:





