На хвилі токенізації Web3 та активів реального світу (RWA) RWAI переосмислює процес запуску проєктів за допомогою автоматизації на базі штучного інтелекту. Інтегруючи комплексні послуги, такі як аудитНа хвилі токенізації Web3 та активів реального світу (RWA) RWAI переосмислює процес запуску проєктів за допомогою автоматизації на базі штучного інтелекту. Інтегруючи комплексні послуги, такі як аудит
Навчання/Зона популярних токенів/Ознайомлення із проєктом/RWAI: револ...в один клац

RWAI: революційний ШІ-проєкт, що дозволяє токенізувати проєкти та активи Web3 в один клац

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
Allo
RWA$0.004619-24.16%
DAO Maker
DAO$0.0836-18.67%

На хвилі токенізації Web3 та активів реального світу (RWA) RWAI переосмислює процес запуску проєктів за допомогою автоматизації на базі штучного інтелекту. Інтегруючи комплексні послуги, такі як аудит, дослідження та виконання, RWAI прагне спростити складний процес розгортання блокчейн-проєктів до рішення «в один клац», що дозволить підприємцям, інвесторам та установам ефективно взаємодіяти та розділити переваги економіки ончейн.

1. П'ятифазна дорожня карта розвитку: від аналізу даних до повної автоматизації процесів


RWAI використовує модульну структуру для поступового розкриття своїх можливостей, що в кінцевому підсумку призведе до повної автоматизації проєктів Web3 та робочих процесів токенізації RWA:

Фаза 0: запуск агента-дослідника


Функція: агрегує дані з таких платформ, як X та CoinMarketCap, для аналізу нових тенденцій та ефективності проєктів, генеруючи практичні інвестиційні висновки.
Цінність: допомагає інвесторам отримати перевагу, виявляючи проєкти з високим потенціалом на самому ранньому етапі.

Фаза 1: запуск агента-репортера


Функція: проводить глибокий аналіз вебсайтів проєктів, whitepaper, досвіду команд та партнерських відносин з KOL, створюючи комплексні звіти з ключовими показниками ефективності (KPI).
Цінність: надає прозору та засновану на даних підтримку в прийнятті рішень як для команд проєктів, так і для інвесторів, зменшуючи ризик інформаційної асиметрії.

Фаза 2: агент-репортер з токенізації


Функція: спеціалізується на токенізації RWA, оцінюючи відповідність активів, ринковий потенціал та регуляторні ризики.
Цінність: розширює випадки використання токенізації та підтримує диверсифіковані стратегії портфеля активів.

Фаза 3: агент-консультант із запуску


Функція: розробляє практичні плани виходу на ринок на основі аналізу даних на ранній стадії, оцінюючи готовність проєкту та привабливість ринку.
Цінність: підвищує рівень успішності проєктів та забезпечує видатні результати в конкурентному середовищі.

Фаза 4: агент запуску


Функція: інтегрує дослідження, стратегію та виконання; користувачам потрібно лише надати основну інформацію, щоб автоматично завершити розгортання ончейн.
Цінність: забезпечує запуск ончейн без перешкод, легко та ефективно перетворюючи ідеї та активи на блокчейн-проєкти.

2. Токен RWAI: основний двигун зростання екосистеми


RWAI служить «перепусткою» до екосистеми RWAI, відкриваючи різні рівні переваг за допомогою механізму стейкінгу. Чим більше ви стейкаєте, тим більші знижки на послуги та пріоритетний доступ ви отримуєте. Основні функції токена:

Для інвесторів


Здійснюйте стейкінг 10 000 RWAI (зі 10% спаленням токенів), щоб отримати доступ до послуг агента-дослідника (Researcher Agent), з періодом блокування на 30 днів та знижками на послуги до 100% (рівень Diamond).
Отримуйте інформацію про проєкти в режимі реального часу та можливості для раннього інвестування.

Для установ та команд проєктів


Здійснюйте стейкінг 25 000 RWAI, щоб отримати доступ до послуг агента-репортера (період блокування 45 днів) та отримати детальний звіт про перевірку.
Здійснюйте стейкінг 50 000 000 RWAI, щоб активувати послуги агента-консультанта (Advisor Agent) (період блокування 60 днів) для повністю індивідуальних планів оптимізації проєктів.

Дефляційна економічна модель


Механізм спалювання: 10% токенів автоматично спалюються з кожним блокуванням стейкінгу; виконання завдань також запускає спалювання токенів, поступово зменшуючи циркуляційну пропозицію.
Підтримка вартості: зростання дефіциту в поєднанні зі зростаючим попитом створює позитивний зворотний зв'язок, що підсилює довгострокову вартість токена.

3. Три основні переваги RWAI


Повна автоматизація


Охоплює всі етапи життєвого циклу проєкту — від аналітики даних до розгортання ончейн, знижуючи технічні бар'єри та часові витрати.

Точність на основі штучного інтелекту


Використовує багатовимірний аналіз даних та формування стратегій, щоб замінити традиційну ручну перевірку, покращуючи ефективність та точність.

Екосистема, керована спільнотою


Механізм стейкінгу токенів узгоджує інтереси користувачів і платформи. Глибокі учасники отримують більші переваги, що стримує короткострокові спекуляції та сприяє довгостроковій залученості.

4. Перспективи на майбутнє: створення нової парадигми для інкубації проєктів Web3


Бачення RWAI виходить за межі інновацій в області інструментів; воно спрямовано на перетворення динаміки виробництва проєктів Web3. У міру розвитку моделей штучного інтелекту платформа забезпечить:

Кросчейн-сумісність: підтримка запуску проєктів у декількох публічних мережах.
Динамічна відповідність вимогам: автоматична адаптація до нормативних вимог різних юрисдикцій.
Спільне створення спільнотою: користувачі можуть брати участь в управлінні платформою через DAO і отримувати винагороду в екосистемі.

5. Як купити токени RWAI на MEXC


На ринку токенізації Web3 і RWA, обсяг якого становить трильйони доларів, RWAI поєднує аналітику на основі штучного інтелекту з автоматизованим виконанням, пропонуючи підприємцям та інвесторам ефективний шлях до запуску. Незалежно від того, чи є ви стартап-командою чи інституційним гравцем, токени RWAI відкривають доступ до професійних послуг, які допомагають перетворити інноваційні ідеї на активи ончейн. І ця ШІ-революція в блокчейні тільки починається.

Токен RWAI тепер пройшов лістинг на MEXC. Відвідайте платформу MEXC вже сьогодні, щоб скористатися ранніми можливостями та випередити конкурентів у цьому перспективному новому секторі. Ви можете придбати RWAI, виконавши такі кроки:

1) Відкрийте та увійдіть в застосунок MEXC або на офіційний вебсайт.
2) Введіть «RWAI» у рядку пошуку та виберіть пару для спотової торгівлі.
3) Виберіть тип ордера, введіть кількість та ціну і завершіть угоду.

Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає цю інформацію виключно для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані ризики, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT