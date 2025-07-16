Останнім часом позиція Росії щодо блокчейну та криптовалют стала більш чіткою. За даними CoinDesk, Росія має намір запустити тестові криптовалютні транзакції та транскордонні платежі за допомогою цифрОстаннім часом позиція Росії щодо блокчейну та криптовалют стала більш чіткою. За даними CoinDesk, Росія має намір запустити тестові криптовалютні транзакції та транскордонні платежі за допомогою цифр
Фінансовий шлях Росії: від заперечення до прийняття криптовалют

16 липня 2025MEXC
0m
#Галузеві новини
Останнім часом позиція Росії щодо блокчейну та криптовалют стала більш чіткою.

За даними CoinDesk, Росія має намір запустити тестові криптовалютні транзакції та транскордонні платежі за допомогою цифрових токенів. Джерела вказують на те, що Росія використовуватиме свою Національну систему платіжних карток (НСПК) для полегшення обміну рубля на криптовалюту. НСПК, створена Центральним банком Росії у 2014 році, управляє внутрішніми міжбанківськими платежами та обслуговує платіжну картку «Мир».

Якщо тестування буде успішним, ця ініціатива може обійти традиційні фінансові канали, сприяти лібералізації транскордонних операцій з капіталом і стати основною силою в глобальному впровадженні криптовалют.

Це знаменує собою стратегічний прорив для Росії у навігації в складному середовищі міжнародних санкцій.

Від заперечення до пробудження: зміна ставлення Росії

У минулому російський уряд і центральний банк ставилися до криптовалют з обережністю або навіть вороже, головним чином через стурбованість їхніми ризиками та використанням у незаконній діяльності.

Однак 24 лютого 2022 року спалахнула російсько-українська війна, що призвела до ескалації міжнародних санкцій та суворих обмежень на традиційні фінансові канали Росії. За даними BBC, з початку війни, США, Великобританія, ЄС, а також такі країни, як Австралія, Канада та Японія, запровадили понад 16 500 санкцій проти Росії.

За даними Міжнародного валютного фонду, темпи зростання ВВП Росії у 2022 році становили -2,1%, а у 2023 році — 3,6%. Для порівняння, до війни у 2021 році зростання ВВП Росії становило 4,7%.

Це свідчить про те, що після запровадження фінансових санкцій Заходом традиційна фінансова інфраструктура Росії зазнала краху, що призвело до економічного спаду.

Зіткнувшись з цим, Росія була змушена переоцінити значення та потенціал криптовалют. В умовах економічного тиску та викликів з боку міжнародної фінансової системи, криптовалюти стали «планом Б». Стейблкоїни, такі як USDT, почали використовуватися для міжнародних торговельних розрахунків, і Росія розглянула можливість використання криптовалют як альтернативного фінансового інструменту для підтримання національної економічної стабільності та подальшого розвитку.

Росії потрібна криптовалюта

На відміну від багатьох інших країн, оскільки Росія позиціонувала криптовалюти як «план Б» у своїй економічній системі, офіційні установи активно висловили свої погляди та плани щодо криптовалютного сектору, зрештою, підштовхуючи до розробки та впровадження відповідної законодавчої бази:

  • 13 лютого 2022 року Росія обмежила купівлю криптовалют некваліфікованими інвесторами, зобов'язавши їх складати іспит перед купівлею. Кваліфіковані інвестори могли купувати криптовалюту на суму до 7000 $ на рік, тоді як некваліфіковані інвестори мали обмеження до 600 $.
  • У листопаді 2023 року Росія розробила інструмент, який допомагає майнерам криптовалют обходити санкції, дозволяючи російським компаніям здійснювати транскордонні платежі.
  • 14 грудня 2023 року, Міністерство фінансів Росії запропонувало новий законопроєкт, який має на меті легалізувати майнінг Bitcoin та створити механізм продажу набутих криптовалют.
  • 6 травня 2024 року, Антон Горєлкін, голова комітету Державної думи з фінансового ринку, заявив, що не підтримує повну заборону обігу криптовалют в Росії.
  • У липні 2024 року, Росія розглядала можливість внесення стейблкоїнів до майбутнього законодавства, що дозволить їх офіційне використання для транскордонних платежів. Олексій Гузнов, заступник голови Банку Росії, оголосив про подання відповідної пропозиції.
  • 30 липня 2024 року, Державна Дума Росії прийняла закон у другому та третьому читаннях, що дозволяє використання криптовалют, включаючи Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) та стейблкоїнів, таких як USDT, у транскордонних транзакціях та на біржах, починаючи з 1 вересня 2024 року.
  • 8 серпня 2024 року президент Путін підписав закон, який офіційно легалізував майнінг Bitcoin та інших криптовалют.
  • До кінця серпня 2024 року, Росія оголосила про плани створення щонайменше двох нових криптовалютних бірж. Очікується, що одна біржа буде створена на базі Санкт-Петербурзької валютної біржі, фокусуючись на зовнішньоторговельній діяльності, а інша буде створена в Москві. Основна ідея полягає у створенні стейблкоїна, прив'язаного до китайського юаня та валютного кошика БРІКС.

Можна сказати, що Росія встановила тісні і взаємозалежні симбіотичні відносини з криптовалютами.

MEXC та фінансове майбутнє Росії

Ставлення Росії до криптовалют зазнало значних змін: від обережності та обмежень на початку до теперішнього сприйняття їх як невід'ємної частини економічної системи країни. Ця зміна відображає не лише еволюцію міжнародного економічного середовища, а й стратегічні міркування Росії в криптопросторі.

У міру того, як ставлення Росії до криптовалют стає все більш очевидним, ця тенденція привертає все більше користувачів на крипторинок, надаючи галузі безпрецедентну життєздатність і потенціал. Ця тенденція також ставить перед MEXC, провідною світовою біржевою платформою, великі виклики і більші очікування.

Ми сподіваємося на подальшу експансію MEXC на міжнародний ринок, зміцнення стратегічної співпраці з глобальними партнерами та спільне сприяння здоровому розвитку криптовалютної галузі.

Відмова від відповідальності: ця інформація не містить порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


