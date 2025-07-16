Росія легалізувала майнінг криптовалют: як майнери мають реагувати на зміни





Нещодавно президент Росії Путін підписав закон, який легалізує майнінг криптовалют в Росії. Ця новина призвела до сплеску на крипторинку. Згідно з даними MEXC, ціна Bitcoin того самого дня ненадовго перевищила позначку в 60 000 $, досягнувши максимуму в 62 700 $, а денне зростання склало понад 10%, що змінило спадний тренд.





Ставлення світових регуляторів до криптоіндустрії стає все більш сприятливим, особливо після того, як цього року по всьому світу було схвалено кілька криптовалютних ETF-продуктів. Для криптомайнерів вибір якісної торгової платформи має вирішальне значення.





Як провідна світова біржа цифрових активів, MEXC пропонує майнерам ряд високоякісних послуг – від спотової торгівлі та ф'ючерсних контрактів до фінансових продуктів.









Як повідомляє ТАСС, 8 серпня президент Росії Володимир Путін підписав закон, що легалізує майнінг криптовалют у країні. Законодавчий документ був опублікований на сайті уряду і набуде чинності через 10 днів після публікації.





У документі зазначено, що майнінгом можуть займатися лише зареєстровані російські юридичні особи й індивідуальні підприємці. Невеликі індивідуальні майнери також можуть майнити криптовалюту без офіційної реєстрації, якщо їхнє енергоспоживання залишається нижче певного порогу. На російських блокчейн-платформах дозволено торгувати іноземними цифровими фінансовими активами, однак, якщо Центральний банк Росії вважатиме, що ці активи становлять загрозу фінансовій стабільності Росії, він залишає за собою право заборонити емісію певних криптовалют.





Регулювання криптомайнінгу буде здійснюватися спільно Центральним банком Росії, Міністерством фінансів і окремими російськими урядовими відомствами, які розроблятимуть точніші регуляторні вимоги протягом найближчих місяців. Крім того, очікується, що російська влада вживатиме заходів для запобігання використанню цифрових валют для відмивання грошей.





Нещодавня легалізація майнінгу в Росії не є раптовою подією. Навпаки, її очікували протягом певного часу.





У 2020 році Росія прийняла "Закон про цифрові фінансові активи", який вперше юридично визнав криптовалюти. У 2021 році Центральний банк Росії заявив, що дозволить легально здійснювати діяльність, пов'язану з криптовалютами, зокрема майнінг, на території Росії.





У 2022 році президент Путін зазначив, що Росія має певні переваги у майнінгу криптовалют, запропонувавши оподатковувати й регулювати майнінг. Він підтримав ідею обмежити майнінг лише регіонами з надлишком електроенергії, такими як Іркутськ, Красноярськ і Карелія.





У грудні 2023 року Міністерство фінансів Росії запропонувало новий законопроєкт, який мав на меті легалізувати майнінг BTC і класифікувати криптомайнінг як експортний продукт. І Міністерство фінансів, і Центральний банк Росії підтримують визнання майнінгу криптовалют як індустрії і схвалюють використання криптовалют для зовнішньоекономічних операцій в експериментальному порядку.





Раніше цього року під час наради з економічних питань президент Путін обговорив з урядом питання впровадження і використання цифрових валют. Він підкреслив, що це перспективний сектор економіки, і наголосив, що Росія повинна скористатися можливістю швидко створити правову базу і нормативно-правові акти, розвинути інфраструктуру та створити умови для обігу цифрових активів.





Сьогодні Росія запровадила відповідні нормативні акти, легалізувавши майнінг криптовалют. Ця політика знаменує важливий крок у підході Росії до регулювання криптовалют.









Насправді позиція Росії щодо криптовалют була досить складною.





З одного боку, російський уряд стурбований тим, що криптовалюти можуть загрожувати статусу рубля, змушуючи людей переходити на віртуальні валюти. З іншого боку, російський уряд також визнав потенціал технології криптовалют, особливо коли переваги криптовалют у транскордонних транзакціях стали більш помітними після того, як на Росію були накладені санкції Заходу.





Що ще важливіше, бурхливий розвиток внутрішньої криптоіндустрії в Росії також є вагомим фактором зміни ставлення уряду до криптовалют.





За даними The Moscow Times, Росія випередила Казахстан і стала другою країною за потужністю майнінгу Bitcoin, на яку припадає 13% світового обсягу майнінгу Bitcoin, відразу після США.





За оцінками Міністерства фінансів Росії, починаючи з 2023 року, податкові надходження від торгівлі криптовалютою і майнінгу можуть сягнути 2,5 мільярда рублів (приблизно 340 млн USD) щорічно. Ці надходження забезпечать Росії нове фінансове джерело, що особливо важливо в умовах міжнародних санкцій.





Зваживши всі "за" і "проти", Росія вирішила легалізувати криптомайнінг. Ця політика надала нового імпульсу розвитку російської криптовалютної індустрії, що проявляється в кількох ключових сферах:





1. Посилення позицій Росії на світовому ринку криптовалют: до цього, через відсутність чіткого правового статусу, російська криптоіндустрія була відносно маргінальною. Легалізувавши майнінг криптовалют, Росія продемонструвала свою прихильність до цієї галузі, що потенційно може залучити більше інвестицій і талантів.





2. Забезпечення кращої політичної підтримки для майнерів: легалізація означає, що російський уряд запропонує майнерам політику підтримки, таку як постачання електроенергії і податкові пільги, що знизить операційні витрати та підвищить загальну прибутковість для майнерів. (Примітка: багата на енергетичні ресурси Росія та її холодний клімат сприяють зниженню витрат на майнінг і підвищенню ефективності).





3. Стимулювання розвитку суміжних галузей: окрім прямих зацікавлених сторін, легалізація криптомайнінгу також стимулюватиме розвиток суміжних галузей, таких як виробництво обладнання для майнінгу, послуги майнінг-пулів і постачання електроенергії. Це надасть новий імпульс зростанню російської економіки.





4. Посилення регулювання ринку криптовалют: маючи чіткий правовий статус, російський уряд також посилить регулювання ринку криптовалют, встановивши відповідні заходи управління для зменшення таких ризиків, як відмивання грошей і ухилення від сплати податків, таким чином забезпечуючи здоровий розвиток галузі.





Звичайно, реалізація цієї політики може зіткнутися з певними проблемами в майбутньому, наприклад, із залученням більшої кількості висококваліфікованих майнерів. Однак, в цілому, легалізація криптомайнінгу, безсумнівно, відкриває перед Росією нові можливості для розвитку.









Для майнерів регулювання є основною причиною для переїзду. За межами Росії великі країни мають різну політику щодо майнінгу криптовалют:





Китай: повна заборона. У 2021 році уряд Китаю видав указ, який повністю забороняє торгівлю криптовалютами та майнінг. Ця політика змусила багатьох майнерів покинути Китай, що призвело до значного падіння світових обчислювальних потужностей того року.





Південна Корея: обмежувальна політика. Уряд Південної Кореї займає обережну позицію щодо майнінгу криптовалют, вимагаючи від майнерів заздалегідь декларувати й отримувати дозвіл. Крім того, Південна Корея запровадила політику обмеження енергоспоживання, щоб обмежити високоенергоємні види майнінгу.





Канада: дуже сприятлива політика. Уряд Канади активно підтримує індустрію криптомайнінгу, пропонуючи стимули, такі як субсидії на електроенергію для майнерів. Канада стала одним з найбільших світових центрів майнінгу.





Сполучені Штати: відносно сприятлива політика. Уряд США займає відносно відкриту позицію щодо криптовалют. Хоча чітких федеральних правил поки що немає, уряди кількох штатів, зокрема Техасу, активно заохочують розвиток місцевого майнінгу та пропонують різні пільги. Варто зазначити, що в США найбільша у світі кількість майнінгових компаній, що котируються на біржах.





Європейський Союз: у стані розробки нормативно-правових актів. ЄС працює над Регламентом про ринки криптоактивів (MiCA), який має на меті створити єдину нормативну базу. Цей регламент стандартизує діяльність з майнінгу криптовалют, але в цілому підтримує впорядкований розвиток галузі.





Країни демонструють значні відмінності в регулюванні криптовалют, що призводить до нерівномірного розподілу майнінгових операцій у світі. Очікується, що в міру того, як нормативно-правова база продовжуватиме вдосконалюватися, вона створить більш сприятливе середовище для розвитку майнерів. Звичайно, окрім політики, ще одним ключовим питанням для майнерів є прибутковість.





Після того, як у квітні цього року Bitcoin пройшов четвертий халвінг, винагорода за блок знизилася з 6,25 до 3,125, що призвело до значного зменшення доходів майнерів. Що ще гірше, обчислювальна потужність Bitcoin продовжує зростати, що призводить до збільшення складності майнінгу – нинішня складність майнінгу Bitcoin становить 90,67 Т, що є історичним максимумом. Крім того, ціна Bitcoin не зазнала очікуваного сплеску після халвінгу; натомість вона зазнала кількох значних корекцій, навіть опустившись нижче позначки в 50 000 $.





Низка факторів ускладнила ситуацію, поставивши під загрозу виживання майнерів і поставивши їх на межу припинення роботи. На щастя, нещодавно Bitcoin відновився до 60 000 $, що тимчасово послабило тиск на майнерів.





Для майнерів можна передбачити, що завдяки численним сприятливим факторам, які рухають ринок, зокрема, притоку коштів зі спотових ETF на Bitcoin у США, ціна BTC, як очікується, зазнає значного зростання в майбутньому. Тому, утримання Bitcoin поки його ціна не зросте, є хорошим варіантом. Крім того, майнери можуть обрати високоякісні торгові платформи для управління криптовалютою або хеджування.





