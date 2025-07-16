Зростання очікувань зниження ставки ФРС: подвійне змагання між ринками та економікою

У другому кварталі 2025 року світові ринки капіталу охоплені напругою. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США підскочила вище 4,5%, а 30-річних навіть перевищила 5%. Індекс долара США безперервно падає, причому як акції, так і облігації США знижуються, що робить традиційні стратегії розподілу активів абсолютно неефективними. Цей сценарій «перехресної спіралі активів» є надзвичайно рідкісним в історії, він зумовлений одночасним зростанням занепокоєння інвесторів та очікуванням напряму політики Федеральної резервної системи США. Goldman Sachs, Morgan Stanley та економіст Пітер Шифф попереджають, що якщо ФРС не змінить курс негайно, фінансові ринки можуть повторити сценарій «Чорного понеділка» 1987 року. Цього разу йдеться не просто про економічний цикл, а скоріше про ультиматум всієї фінансової системи Федеральному резерву.









Казначейські облігації США довгий час вважалися надійною гаванню для світового капіталу, але нинішній різкий розпродаж повністю похитнув це переконання. Кредитно-дефолтні свопи (CDS) на високодохідні облігації різко зросли, що відображає системний стрес на кредитному ринку. Боаз Вайнштейн, засновник Saba Capital, попередив: «Корпоративні облігації зазнають концентрованого розпродажу, причому основний удар припадає на малі та середні підприємства». Якщо умови фінансування продовжать посилюватися, хвиля дефолтів може повторитися. Це не просто питання відсоткових ставок, це означає збій у механізмах ціноутворення на ризики в усій фінансовій системі. В умовах високих процентних ставок і великого боргу толерантність ринку до Федеральної резервної системи стрімко зменшується.













Разом з турбулентністю на ринку облігацій долар США зазнає значного тиску. Оскільки очікування зниження ставок зростають, індекс долара впав до нових мінімумів, що спонукає світовий капітал поступово переходити до нетрадиційних активів-притулків, таких як золото, активи ринків, що розвиваються, криптовалюти та протоколи DeFi. Цей процес відновлення балансу вказує на те, що довіра інвесторів до ФРС, яка підтримує високі процентні ставки, швидко згасає. Тим часом ліквідність на крипторинку зростає, а інвестори знімають кошти з традиційних активів у пошуках нових сховищ цінності. Наприклад, зростання Bitcoin Ethereum та нових блокчейн-проєктів підкреслює зростаючий інтерес інвесторів до криптовалют.









Щойно ринок переключив свою увагу на монетарну політику, як різка зміна торговельної політики знову спричинила турбулентність. Нещодавно уряд США відновив політику «взаємних тарифів», запровадивши високі тарифи для основних імпортерів, щоб захистити вітчизняну промисловість. Однак такий підхід може мати зворотні наслідки:





Ціни на виробничі та споживчі товари можуть зрости, що посилить вторинний інфляційний ефект на ІСЦ;

Прибутковість бізнесу може скоротитися, що зменшить їхню готовність інвестувати;

Міжнародні центральні банки можуть зменшити свої запаси казначейських облігацій США, щоб стабілізувати власні валюти.





Невизначеність щодо монетарної політики стрімко зростає, і подвійна мета — стримування інфляції та підтримка економічного зростання — стає все менш сумісною. Федеральна резервна система опинилася перед складними рішеннями в умовах гострого політичного протистояння.









Відомий економіст Пітер Шифф попередив, що якщо найближчим часом не буде здійснено зниження ставок та не відновлено програму кількісного пом’якшення (QE), фондовий ринок США може повторити сценарій «чорного понеділка» 1987 року. Провідні інвестиційні банки, зокрема Goldman Sachs та Morgan Stanley, також переглянули свої очікування, перенісши прогноз першого зниження ставок на середину 2025 року.





Згідно з останнім прогнозом Goldman Sachs, в межах циклу превентивного пом'якшення Федеральна резервна система може ініціювати перше зниження ставки в червні, раніше, ніж попередньо очікувалося в липні. За базовим сценарієм, коли економіка США уникне рецесії, очікується, що ФРС знизить базову процентну ставку тричі, кожен раз на 25 базисних пунктів, і утримуватиме ставку за федеральними фондами на рівні від 3,5% до 3,75% до кінця року. Однак, якщо економіка дійсно впаде в рецесію, Goldman Sachs вважає, що ФРС може вжити більш агресивних заходів, потенційно розширивши річне зниження ставки до 200 базисних пунктів. Ґрунтуючись на поточних економічних даних та оцінках ризиків, зважений прогноз банку передбачає загальне зниження ставки на 130 базисних пунктів у 2025 році, що перевищує попередній прогноз на 105 базисних пунктів. Станом на 4 квітня ринкові очікування в основному відповідають цьому прогнозу.





Заклик ринку до комбінації «надзвичайного зниження ставок і відновлення кількісного пом’якшення» відображає посилену настороженість щодо зростання системних фінансових ризиків. На думку інвесторів, монетарне пом’якшення вже може розглядатися як єдиний реалістичний варіант уникнення кредитної кризи та обвалу цін на активи. Водночас політична дилема, з якою стикається ФРС, стає дедалі складнішою:





Стійкий інфляційний тиск: базовий ІСЦ у березні 2025 року все ще залишається значно вищим за цільовий рівень у 2%, а стійка інфляція створює значні обмеження для пом'якшення монетарної політики.

Обмежене вікно для проведення політики: пропуск оптимального моменту може різко знизити ефективність зниження ставок, а помилки у політиці можуть спричинити системні ризики з ефектом «доміно».

Неконтрольовані побічні ефекти політики: незалежно від того, чи буде прийнято рішення про збереження високих ставок, чи про пом'якшення монетарної політики, значного довгострокового впливу на обмінний курс долара, потоки капіталу та стабільність ринків, що розвиваються, не уникнути.





Коротко кажучи, ФРС опинилася на найскладнішому та найнебезпечнішому політичному роздоріжжі з часів пандемії. Кожен її крок запускає ланцюгову реакцію на глобальних ринках. Із подвійним мандатом — стримування інфляції, стабілізація фінансових умов і підтримка зростання — політикам доводиться долати безпрецедентні виклики, спричинені інтенсивною взаємодією ринкових сил.









Попри те, що очікування зниження ставок стали головною темою ринку, «м’яка посадка» зовсім не гарантована. Від облігацій до валют, від сировинних товарів до технологічних акцій — глобальні активи реагують на дії ФРС із небаченою швидкістю. Ключове питання залишається: чи здатна ФРС і далі «диктувати темп»? Для інвесторів поточна фаза є критично важливою для управління ризиками та представляє собою важливе вікно для переоцінки активів. Нетрадиційні активи з високою ліквідністю, надійною безпекою та стійкістю до інфляції починають ставати надійним притулком для основного капіталу.





На цьому тлі MEXC , як провідна світова платформа для торгівлі цифровими активами, стає кращим вибором для все більшої кількості інституційних та індивідуальних інвесторів:





Механізм швидкого лістингу: допомагає користувачам відстежувати нові ринкові тенденції в режимі реального часу,

Якісний відбір активів: ретельний відбір проєктів, зосередження уваги на вартості та зменшення інвестиційного шуму,

Надійна підтримка ліквідності: надання інвесторам можливості безперешкодно торгувати за будь-яких ринкових умов,

Глобальна сервісна мережа: охоплення різних часових поясів і регіонів для захисту активів користувачів і безпеки торгівлі.





Світовий ринок у 2025 році переживає безпрецедентні макроекономічні зміни. Оскільки монетарна політика, торговельна політика та геополітичні ризики переплітаються, кожен крок ФРС може стати стрижнем ринкових тенденцій. Інвестори повинні зберігати ясний розум, усвідомлювати основну логіку, точно розпізнавати сигнали та обережно розподіляти активи. В епоху, коли співіснують «сірі носороги» і «чорні лебеді», тільки гостре судження і раціональний вибір можуть допомогти орієнтуватися в циклах і вистояти в шторм.



