Revolving Games: першопроходець екосистеми AAA-блокчейну, який стоїть за революцією в іграх Web3

Revolving Games є новаторською силою в ігровому просторі Web3, позиціонуючи себе як блокчейн-ігрова компанія рівня AAA зі сміливим баченням: подолати розрив між традиційними іграми та децентралізованими технологіями. Завдяки потужній фінансовій підтримці та стратегічним партнерствам RG прагне створити комплексну ігрову екосистему на базі свого нативного токена RCADE. На сьогодні компанія залучила понад 25 мільйонів $ від приватних інвесторів, включаючи Pantera Capital, забезпечивши собі ключову роль у швидкозростаючому секторі ігор Web3.





Амбіції Revolving Games виходять далеко за межі розробки окремих ігор. Компанія будує повноцінну екосистему, що включає інфраструктуру блокчейну, децентралізовану мережу нодів і уніфіковану токен-економіку. Як видавництво з великими ресурсами, RG управляє двома незалежними ігровими студіями, в яких працюють понад 150 досвідчених ветеранів індустрії. Це відображає глибоку відданість компанії наданню ігрового досвіду преміум-класу, а також прагнення бути першопрохідцем у створенні нової парадигми власності та залучення гравців в епоху Web3.













З моменту свого створення Revolving Games працює з чіткою місією: побудувати децентралізовану ігрову екосистему, яка належить і керується спільнотою. Ця візія залишається керівним принципом стратегічних рішень компанії та плану розвитку продуктів. Revolving Games підходить до ігор Web3 з цілісною перспективою, зосереджуючись не тільки на самому ігровому процесі, але й на базовій інфраструктурі, економічних моделях та структурах управління, які визначатимуть майбутнє цифрових розваг.









Revolving Games позиціонує себе як міст між іграми Web2 і Web3, визнаючи, що для масового впровадження необхідний плавний перехід, а не різка зміна. Ця філософія проявляється в підході до розробки, який ставить на перше місце користувацький досвід і доступність, одночасно інтегруючи технологію блокчейн у значущий спосіб, покращуючи ігровий процес без додавання зайвої складності.









Revolving Games об'єднує команду з понад 150 досвідчених ветеранів традиційної ігрової індустрії, збираючи глибокий резерв талантів у всіх основних дисциплінах. Компанія управляє двома незалежними ігровими студіями, що дозволяє одночасно розробляти кілька ігор AAA-якості. На ринку, де багато проєктів Web3-ігор борються з якістю виробництва та тривалими циклами розробки, такий рівень масштабу та досвіду в галузі дає Revolving Games явну конкурентну перевагу.













Екосистема RCADE — це тісно інтегрована платформа, що складається з декількох взаємопов'язаних компонентів, розроблена для забезпечення комплексного ігрового досвіду, орієнтованого на гравців. Створення Фонду RCADE відображає довгострокову концепцію децентралізації розробки ігор та розширення можливостей спільнот гравців, виступаючи в якості керівного органу, що контролює розвиток та впровадження екосистеми.





Екосистема побудована на чотирьох основних компонентах:





Токен RCADE: нативний криптовалютний токен, що забезпечує всі транзакції та управління в екосистемі.

Мережа RCADE: спеціально побудована інфраструктура блокчейну, оптимізована для ігрових застосунків.

Ноди RCADE: децентралізована мережа, що забезпечує базову інфраструктуру та оперативну підтримку.

Ігрові партнерства: стратегічні альянси з розробниками та видавцями ігор для стимулювання розширення та впровадження екосистеми.









Фонд RCADE встановив ключові партнерські відносини з постачальниками технологій та контенту, щоб забезпечити всебічне охоплення екосистеми. Серед відомих партнерів:





Starlings Network : технологічний партнер, що надає інфраструктуру блокчейну та можливості мережі нодів.





Ця співпраця закладає міцну основу для зростання екосистеми, дотримуючись принципів децентралізованого управління.













Мережа RCADE є значним технічним проривом в інфраструктурі ігор на основі блокчейну. Створена спільно компаніями Revolving Games і Starlings Network, ця мережа спеціально розроблена для усунення основних перешкод, що заважають масовому впровадженню ігор Web3, зокрема в плані швидкості транзакцій, економічної ефективності та користувацького досвіду.









Висока пропускна здатність транзакцій: блокчейн розроблений з основною метою досягнення високої кількості транзакцій в секунду (TPS), щоб забезпечити плавний ігровий процес навіть під час пікового навантаження. Ця здатність є критично важливою для підтримки тисяч гравців, які одночасно взаємодіють у декількох іграх.





Низька фінальність: мережа була оптимізована для швидкого підтвердження транзакцій, забезпечуючи, що дії в грі реєструються і розпізнаються з мінімальною затримкою. Це є важливим для підтримки швидкого темпу та високої інтерактивності сучасних багатокористувацьких ігор.





Розширена паралельна обробка: блокчейн, побудований на основі інноваційної архітектури, підтримує розширену паралельну обробку, що є незамінною функцією для обробки складних багатоігрових екосистем з великою кількістю користувачів. Це дозволяє мережі одночасно керувати численними ігровими процесами та взаємодіями гравців без втрати продуктивності.









Щоб прискорити впровадження мережі RCADE серед розробників ігор, компанія створює комплексний набір інструментів для розробки та наборів для розробки програмного забезпечення (SDK). Ці інструменти призначені для підтримки таких функцій:





Безперебійна інтеграція Web3: надає традиційним геймерам доступ до функцій Web3 без необхідності розбиратися в складнощах технології блокчейн. Це включає спрощене створення гаманця, обробку транзакцій та управління активами.





Інтеграція бекенду: повнофункціональні бекенд-сервіси, такі як управління гравцями, підтримка LiveOps, інструменти економіки та монетизації, а також обробка платежів, що позбавляє розробників необхідності створювати інфраструктуру блокчейну з нуля.





Оптимізовані смартконтракти: заздалегідь створені та оптимізовані смартконтракти, адаптовані для ігрових застосунків, що допомагають скоротити час розробки та мінімізувати потенційні вразливості безпеки.





Мультичейн сумісність: вбудована підтримка інтеграції з іншими блокчейн-мережами, що дозволяє ігровим активам та валютам безперебійно функціонувати в декількох мережах.





Сумісність з ігровими двигунами: вбудована інтеграція з популярними ігровими двигунами, такими як Unity та Unreal Engine, що дозволяє розробникам інтегрувати функції блокчейну без істотних змін у існуючих робочих процесах.













Децентралізоване зберігання: на початковому етапі мережа буде пропонувати послуги децентралізованого зберігання, що відповідає основним принципам блокчейну: децентралізації, безпеці та прозорості. Цей рівень зберігання буде підтримувати збереження ігрових активів, даних гравців та записів транзакцій.





Децентралізовані обчислення (планується): майбутні розробки спрямовані на розширення можливостей децентралізованих обчислень, що дозволить розподіляти обробку ігрової логіки та складні обчислення між нодами мережі.





Децентралізований хостинг ігрових серверів (планується): з часом мережа буде підтримувати децентралізований хостинг ігрових серверів, зменшуючи залежність від централізованої інфраструктури та покращуючи глобальну доступність.









Мережа нодів призначена для більш справедливого розподілу витрат шляхом компенсації операторам нодів і надання членам спільноти можливості розділити винагороду. Ця модель сприяє створенню більш інклюзивного та інтерактивного середовища, в якому учасники, які сприяють розвитку мережі, також можуть отримати вигоду від її успіху.













RCADE служить нативним токеном, що забезпечує роботу всієї екосистеми RCADE, охоплюючи всі її компоненти, ігри, поточні та майбутні продукти, інтеграції та партнерства. Він відіграє центральну роль у забезпеченні єдиної економічної моделі на всій платформі, підтримуючи ряд важливих функцій у всій екосистемі.









Валюта ігрової екосистеми: RCADE є основною валютою у всіх іграх екосистеми. Вона використовується для придбання ігрових предметів, розблокування преміум-функцій та здійснення P2P-транзакцій. Основні функції валюти включають участь в управлінні, винагороду активних гравців, оплату комісій та виконання функції засобу обміну між усіма компонентами екосистеми.





Нативний токен мережі: як нативний токен мережі RCADE, RCADE забезпечує всі транзакції блокчейну і служить основним «gas»-токеном для операцій мережі. Він забезпечує безперебійне виконання смартконтрактів і взаємодій на основі блокчейну в екосистемі.





Токен управління: власники токенів мають право брати участь у прийнятті ключових управлінських рішень, включаючи оновлення протоколів, затвердження партнерств і розподіл ресурсів. Така структура управління сприяє розвитку спільноти та децентралізації прийняття рішень.





Винагороди та стимули: RCADE використовується для стимулювання активних гравців, операторів нодів та учасників спільноти, створюючи позитивний зворотний зв'язок, який сприяє залученню та зростанню екосистеми.





Активація ноду: для активації ноду та отримання права на генерацію та розподіл винагород необхідно утримувати RCADE. Цей механізм не тільки стимулює попит на токени, але й підтримує безпеку мережі за допомогою економічних стимулів.









Дизайн пропозиції: модель пропозиції токенів RCADE ретельно розроблена для збалансування операційних потреб екосистеми та довгострокового збереження вартості. Загальна пропозиція обмежена 1 мільярдом токенів, з яких 422 власники наразі знаходяться на BNB Smart Chain (BSC). Також розглядається можливість додаткового розгортання мультичейн.





Механізми розподілу:





Програма аірдропу: екосистема має надійну стратегію аірдропу, спрямовану на існуючих членів спільноти, власників NFT та активних учасників екосистеми. Розподіл наразі здійснюється за допомогою системи балів, відомої як «Quest Points».





Винагороди за ноди: оператори нодів отримують токени RCADE за надання необхідних інфраструктурних послуг мережі, створюючи стабільний канал доходу для активних учасників спільноти.





Винагороди на основі ігор: гравці отримують стимули за досягнення в іграх, участь у змаганнях та участь у спільноті, гарантуючи, що активна участь перетворюється на відчутні економічні вигоди.





Доступ до попереднього продажу: поточні власники NFT та члени спільноти отримують доступ до ексклюзивних можливостей передпродажу, що дозволяє їм придбати токени за пільговими цінами до публічного запуску.









Уніфікована ігрова економіка: RCADE служить основною валютою для транзакцій, покупок і винагород у всіх іграх в екосистемі. Це створює послідовний і сумісний економічний досвід, дозволяючи гравцям безперешкодно переносити цінність між різними ігровими титулами.





Інтеграція ринку: як основний засіб обміну в інтегрованих ринках, RCADE сприяє торгівлі ігровими активами, NFT та іншими цифровими предметами, сприяючи розвитку динамічного вторинного ринку як для гравців, так і для розробників.





Розподіл доходів: значна частина доходів, отриманих від ігор, розподіляється між пулами винагород. Наприклад, такі ігри, як Hatchlings, виділяють до 30% своїх доходів на ці пули, забезпечуючи гравцям пряму вигоду від комерційного успіху ігор, в які вони грають.













Всесвіт Skyborne — це флагманська інтелектуальна власність Revolving Games, призначена для демонстрації можливостей екосистеми RCADE за допомогою різноманітних ігрових форматів і платформ. Ця масштабна стратегія інтелектуальної власності включає в себе кілька взаємопов'язаних ігор, які мають спільні ресурси, сюжетні лінії та інтегровану економічну систему.









Skyborne Genesis Immortals лежить в основі оповіді Skyborne Legacy і служить фундаментальною колекцією NFT для всесвіту. Ці NFT надають власникам ряд переваг екосистеми, включаючи аірдропи токенів, доступ до передпродажу та ексклюзивні переваги в грі.





Колекція Immortals включає шість міфічних персонажів: Tariel Tridysa, Corrick Deeproc, Inrissa Lehala, Morgan Bren, Vallech Elysiani та Yozzer Brighthide, які відіграватимуть головні ролі в майбутніх іграх, забезпечуючи безперервність сюжету екосистеми.









Hatchlings: браузерна гра-симулятор, в якій гравці можуть виводити, доглядати та вирощувати унікальних драконів. Дії гри відбуваються у всесвіті Skyborne, де поєднуються механізми виховання, налаштування середовища проживання та елементи змагання. Гра пропонує подвійні винагороди таблиці лідерів у вигляді USDC та ігрової валюти, поєднуючи традиційний ігровий процес із моделями заохочення на основі блокчейну.





Phoenix Flight: соціальна симуляційна та фентезійна пригодницька гра, в якій гравці можуть створювати та проєктувати власні острови. Гра акцентує увагу на креативності, соціальній взаємодії та побудові світу в межах всесвіту Skyborne.





Skyborne Legacy: флагманська MMORPG, яка поєднує дослідження, створення, налаштування та бойові дії в соціальному відкритому світі. Її мета — повністю реалізувати всесвіт Skyborne в стійкому багатокористувацькому середовищі.









Nexus Nodes (раніше Nexian Gems): кожен Nexus Node NFT представляє право власності на просунутий нод «Interceptor» , який, як очікується, відіграватиме значну роль в екосистемі RCADE. Ці NFT надають власникам доступ до високопродуктивної інфраструктури нодів, підвищених множників винагород і механізмів підвищення, участі в управлінні мережею, а також до аірдропів токенів RCADE і можливостей стейкінгу.





RG Bytes: RG Bytes — це фундаментальні елементи, які з'єднують всю екосистему Revolving Games. Ці NFT надають власникам винагороди за лояльність, можливості активації нодів та ексклюзивні переваги екосистеми. Інтеграція RG Bytes підкреслює прагнення компанії створювати утіліті NFT, призначені для поліпшення, а не ускладнення досвіду гравців.









Revolving Games та екосистема RCADE представляють собою значний прогрес у секторі ігор Web3, поєднуючи технологічні інновації із практичним застосуванням у реальному світі для створення комплексної ігрової платформи. З акцентом на високоякісний ігровий досвід, надійну інфраструктуру та значущу корисність токенів, проєкт займає міцні позиції у мінливому світі цифрових розваг.





Інтеграція технології блокчейн з традиційною ігровою механікою відкриває нові можливості для залучення гравців, власності та економічної участі. У міру того, як екосистема продовжує рости і розширюватися, вона готова мати тривалий вплив на майбутнє ігрової індустрії.





