Огляд спадів світового ринку: історичні тренди ведмежого ринку

Адміністрація Трампа знову запровадила тарифи, що спричинило різку зміну настроїв на фінансових ринках. Європейські фондові ринки впали одночасно: німецький індекс DAX знизився більш ніж на 3%, ціни на сиру нафту впали на 6,6% за один день, а індекс долара США зафіксував найбільше внутрішньоденне падіння з 2005 року. Індекс волатильності ринку (VIX) зріс на 40% і подолав позначку в 30 пунктів, тоді як коефіцієнт чистого кредитного плеча серед хедж-фондів знизився до трирічного мінімуму. Крім того, до глобального спаду приєдналися криптовалюти. 7 квітня BTC ненадовго впав нижче 75 000 $ протягом дня, що на 30% менше, ніж його пік у 108 000 $, тоді як ETH зазнав різкого падіння більш ніж на 15%, опустившись нижче 1420 $, досягнувши рівня жовтня 2023 року.





За останні майже 50 років фондовий ринок США пережив кілька ведмежих ринків, кожен з яких мав глибокий вплив на економіку та інвесторів. Аналіз історії ведмежого ринку акцій США протягом останнього півстоліття дає цінне розуміння суворих реалій ринку та пропонує уроки на майбутнє.













У 1973 році спалах Війни Судного дня змусив арабські країни запровадити нафтове ембарго, що спричинило різке зростання світових цін на нафту. Ця подія швидко вплинула на економіку, ввергнувши США в серйозну рецесію. Індекс S&P 500 впав з максимуму 121,74 у січні 1973 року до мінімуму 57,77 у грудні 1974 року, знизившись на 52,5%. Цей ведмежий ринок тривав 21 місяць, що робить його одним із найтриваліших за майже 50 років.





Нафтова криза не лише підвищила ціни на енергоносії, але й посилила інфляцію в США, значно збільшивши витрати бізнесу та різко зменшивши корпоративні прибутки. Крім того, фінансовий тягар війни у В'єтнамі ще більше сповільнив темпи зростання економіки США.









19 жовтня 1987 року промисловий індекс Доу-Джонса впав на 508 пунктів за один день — зниження на 22,6%, що стало найбільшим одноденним падінням в історії. Індекс S&P 500 також упав на 20,5% того ж дня. Попри різке одноденне падіння, загальний ведмежий ринок був відносно коротким і тривав лише 4 місяці.





Цей крах був головним чином спричинений глобалізацією, фінансовою лібералізацією та зростанням комп'ютерної торгівлі, що посилило волатильність ринку. Щоб запобігти подібним подіям у майбутньому, наступного року Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) запровадила автоматичні вимикачі з трьома рівнями порогів, щоб допомогти стабілізувати настрої на ринку.









Наприкінці 1990-х років акції технологічних та інтернет-компаній мали шалений попит, а оцінки значно відхилялися від фундаментальних показників. Індекс Nasdaq Composite впав з максимуму в 5132,52 у березні 2000 року до мінімуму в 1114,11 у жовтні 2002 року, що становить падіння на 78,3%, найбільше падіння ведмежого ринку за майже 50 років. Цей ведмежий ринок тривав 31 місяць, серйозно підірвавши довіру інвесторів.





Розрив технологічної бульбашки виявив величезні ризики надмірних спекуляцій та економічних бульбашок. Коли ринок втрачає свою раціональність, а інвестори сліпо женуться за акціями, що зростають, бульбашка може луснути миттєво.









Вибухнула криза субстандартної іпотеки, що викликала ланцюгову реакцію на світових фінансових ринках. Кредитні ринки завмерли, а світова економіка поринула в рецесію. Індекс S&P 500 впав з максимуму 1565,15 у жовтні 2007 року до мінімуму 666,79 у березні 2009 року, знизившись на 57,4%. Цей ведмежий ринок тривав 17 місяців і є одним з найбільш поширених і руйнівних за майже 50 років.





Криза виявила значні вразливості у фінансовій системі, причому неадекватне регулювання та надмірне використання кредитного плеча відіграли головну роль у її спалаху. Протягом цього періоду багато великих фінансових установ збанкрутували або були придбані, а довіра до ринку була серйозно підірвана.









На початку 2020 року пандемія COVID-19 охопила весь світ, спричинивши масштабні економічні збої та різке зниження корпоративних прибутків. Індекс S&P 500 впав з максимуму в 3386,15 у лютому 2020 року до мінімуму у 2237,40 у березні 2020 року, знизившись на 33,9%. Хоча це падіння було значним, масштабні заходи стимулювання з боку світових центральних банків та урядів призвели до швидкого відновлення ринку. Ведмежий ринок тривав лише близько 3 місяців, що робить його одним із найкоротших за майже 50 років.





Пандемія не лише вплинула на реальну економіку, але й посилила паніку на ринку. Однак завдяки спільним зусиллям центральних банків та урядів усього світу ринок незабаром стабілізувався та вступив у нову фазу зростання.









Задля чіткішого огляду історичних ведмежих ринків, ми порівняли тривалість кожного ведмежого ринку та відповідне зниження індексу S&P 500:





Ведмежий ринок Тривалість Спад S&P 500 1973-1974 21 місяць -48% 1987 4 місяці -34% 2000-2002 31 місяць -49% 2007-2009 17 місяців -57% 2020 3 місяці -34%













Фундаментальні економічні показники є основою фондового ринку. Коли економічне зростання сповільнюється або входить у рецесію, фондовий ринок навряд чи процвітатиме самостійно. Інвесторам слід звертати пильну увагу на економічні показники та політичні тенденції, щоб оцінити загальний напрямок руху ринку. Під час ведмежих ринків пильність є надзвичайно важливою, щоб уникнути сліпого слідування за натовпом або надмірних спекуляцій.









Ейфорія ринку та економічні бульбашки часто виступають каталізаторами ведмежих ринків. Коли ринок демонструє надмірний оптимізм та спекулятивну поведінку, інвесторам слід залишатися раціональними та уникати погоні за зростанням цін без належного аналізу. Також важливо розпізнавати економічні бульбашки, щоб своєчасно вживати заходів, як-от налаштування ордерів стоп-лос або коригування інвестиційних стратегій.









Політичне втручання може допомогти стабілізувати настрої на ринку та запобігти погіршенню кризи. Однак інвестори повинні усвідомлювати, що такі заходи є лише тимчасовими рішеннями та не можуть фундаментально розв'язати проблеми. Тому, стежачи за розвитком політики, важливо також враховувати здатність ринку до відновлення. Тільки тоді, коли ринок має сильні можливості самовідновлення, він може по-справжньому вийти з ведмежого ринку.









Під час ведмежих ринків інвестори часто відчувають значні емоційні коливання, що може призвести до імпульсивних інвестиційних рішень. Інвесторам слід навчитися контролювати свої емоції, зберігаючи спокійний настрій та раціональне судження, щоб уникнути більших збитків через емоційну торгівлю.





Ведмежі ринки на фондовому ринку США за останні 50 років дали нам цінний досвід та знання. Інвестори повинні уважно стежити за економічними фундаментальними показниками, раціонально оцінювати економічні бульбашки, звертати увагу на політичні втручання та самопорятунок ринку, а також контролювати свої емоції, щоб інвестувати раціонально. Водночас інвестори також повинні розуміти взаємозв'язок між ринком криптовалют та фондовим ринком, а також звертати пильну увагу на те, як глобальні економічні умови, регуляторна політика та настрої ринку впливають на ринок криптовалют. Розвиваючи свої інвестиції, вчімось на історії та діймо раціонально.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та інвестуєте обережно, оскільки всі інвестиційні дії є виключною відповідальністю користувача.