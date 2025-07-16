Resolv Labs стимулює технологічні інновації у сфері децентралізованих фінансів (DeFi), переосмислюючи дизайн стейблкоїнів через дельта-нейтральну стратегію хеджування. Основний продукт, USR (Resolv USResolv Labs стимулює технологічні інновації у сфері децентралізованих фінансів (DeFi), переосмислюючи дизайн стейблкоїнів через дельта-нейтральну стратегію хеджування. Основний продукт, USR (Resolv US
Resolv Labs переосмислює стейблкоїни завдяки дельта-нейтральному дизайну та токену RESOLV

Resolv Labs стимулює технологічні інновації у сфері децентралізованих фінансів (DeFi), переосмислюючи дизайн стейблкоїнів через дельта-нейтральну стратегію хеджування. Основний продукт, USR (Resolv USD), забезпечений Ethereum (ETH) та повністю усуває залежність від активів реального світу (RWA), ставши першим стейблкоїном, який досягає одночасно цінової стабільності та генерації прибутку виключно через ончейн-механізми. Після раунду фінансування на 10 млн $, очолюваного cyberFund і Maven 11 у квітні 2025 року, проєкт Resolv закріпив свою позицію провідного новатора в еволюції алгоритмічних стейблкоїнів. USR не лише підтримує точний курс до долара США, а й генерує стійкий прибуток, використовуючи вбудовані механізми крипторинку, безпосередньо вирішуючи проблеми ризиків традиційних стейблкоїнів.

1. Огляд проєкту: подвійна революція в стабільності та прибутковості


1.1 Основна місія та інноваційні прориви


Resolv Labs було засновано з метою створення більш стійкої інфраструктури для стейблкоїнів. USR забезпечений ETH і використовує дельта-нейтральну стратегію для хеджування цінової волатильності, поєднуючи ончейн-забезпечення з хеджуванням за допомогою безстрокових ф'ючерсів. Такий інтегрований підхід відходить від традиційної залежності від реальних активів, таких як банківські депозити та облігації, усуваючи кредитні ризики третіх сторін та регуляторну невизначеність. Це забезпечує користувачам DeFi по-справжньому децентралізоване та стабільне збереження вартості.

1.2 Позиціонування на ринку та конкурентні переваги


Як перший протокол стейблкоїну, що досяг повної дельта-нейтральності ончейн, Resolv вирізняється трьома ключовими особливостями:

Механізм ізоляції ризиків: токени RLP (Resolv Liquidity Pool) діють як буферний рівень для поглинання потенційних збитків і захисту прив'язки USR.
Повна сумісність: підтримує як централізовані (CEX), так і децентралізовані (DEX) біржі, задовольняючи широкий спектр сценаріїв для користувачів.
Генерація нативної прибутковості: генерує дохід безпосередньо зі стейкінгу ETH та ставок фінансування ф'ючерсів, не покладаючись на зовнішні активи, забезпечуючи значно вищу APY порівняно з аналогічними продуктами.

2. Технічна архітектура: розкриття формули дельта-нейтральності для стійкості до волатильності


2.1 Основна логіка механізму хеджування


У центрі технології Resolv — динамічно збалансована дельта-нейтральна стратегія:

Лонг позиція ETH: протокол утримує спотовий ETH як базове забезпечення.

Ф'ючерсне хеджування шортпозиції: відкриває шорт позиції на ринку безстрокових ф'ючерсів ETH, причому розмір позиції точно відповідає вартості утримуваних ETH.

Подвійні джерела доходу:


Отримання додатних ставок фінансування із ф'ючерсних ринків (історично, саме шорт позиції часто отримують фінансування).


Отримання винагород за стейкінг ETH (через протоколи ліквідного стейкінгу, як-от Lido).

Цей механізм повністю ізолює USR від цінової волатильності ETH, зберігаючи прив'язку на рівні 1 $ незалежно від ринкових коливань.

2.2 Багаторівнева система захисту від ризиків


Щоб зменшити такі ризики, як валютний дефолт або коливання ставок фінансування, Resolv побудував комплексну систему захисту:

Буфер ризику RLP: високоліквідний пул токенів RLP виконує функцію «страхового фонду», поглинаючи потенційні збитки та запобігаючи відхиленню USR від прив'язки.
Диверсифікація бірж: ф'ючерсні позиції розподіляються між кількома платформами (наприклад, OKX, Bybit), щоб зменшити залежність від однієї біржі.
Аудити смартконтрактів: аудити безпеки від провідних компаній, таких як MixBytes і Sherlock, гарантують надійність коду та відсутність вразливостей.

3. Токен RESOLV: основний інструмент управління та фіксації вартості


3.1 Огляд функцій токена


RESOLV виконує роль як токена управління, так й утиліті токена, маючи п'ять основних ціннісних функцій:

Права управління: користувачі беруть участь у ключових рішеннях, таких як коригування коефіцієнта забезпечення, інтеграція нових протоколів та розподіл коштів.
Розподіл прибутку: право на отримання частки від комісій протоколу та користь від зростання екосистеми в майбутньому.
Підвищення прибутку через стейкінг: стейкінг RESOLV збільшує прибутковість від USR/RLP, створюючи додаткові заохочення.
Переваги екосистеми: відкриває доступ до розширених функцій, таких як раннє тестування, ексклюзивні пули ліквідності тощо.
Розподіл ризику: голосування за параметри ризику для балансування безпеки та оптимізації дохідності.

3.2 Токеноміка та стратегія розподілу


Хоча повні деталі токеноміки ще не опубліковані, поточна структура розподілу робить акцент на узгодженості з інтересами спільноти:

Заохочення спільноти: частина токенів виділяється для майнінгу ліквідності, аірдропів та програм винагороди за знаходження помилок.
Команда та екосистема: розподілені кошти підтримують технічний розвиток та екосистемні партнерства.
Дефляційний механізм: частина комісії протоколу буде використовуватися для регулярного викупу і спалювання токенів RESOLV, що підвищить їх довгострокову цінність.

3.3 Дорожня карта розвитку


Короткострокова перспектива: розгортання в мережах рівня 2, таких як Arbitrum та Optimism, для зменшення витрат на транзакції; впровадження прив'язаних до BTC продуктів для диверсифікації забезпечення. Середньострокова перспектива: запуск винагород за стейкінг RESOLV та активація DAO-управління; інтеграція з протоколами кредитування, такими як Aave та Compound, для розширення варіантів використання. Довгострокова перспектива: створення кросчейн-агрегатора прибутковості та налагодження регульованих каналів для залучення традиційних фінансових установ, позиціонуючи RESOLV як ключовий стейблкоїн-міст між CeFi та DeFi.

4. Як купити токени RESOLV на MEXC


На відміну від стейблкоїнів на кшталт Ethena, які використовують гібридні моделі ризиків, Resolv використовує фізично розділений дизайн подвійного пулу (USR/RLP), що дозволяє користувачам самостійно обирати між стратегіями «чистої стабільності» та «високої прибутковості». Ця модульна архітектура краще відповідає потребам інституційних інвесторів у багаторівневому управлінні ризиками та запроваджує нову парадигму для криптовалютного сектору стейблкоїнів.

Наразі токен RESOLV додано до лістингу на MEXC. Відвідайте MEXC вже сьогодні, щоб скористатися цією ранньою можливістю та випередити інших на цьому ринку з високим потенціалом! Ви можете придбати RESOLV на MEXC, виконавши наступні кроки:

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний вебсайт.
2) Введіть назву токена «RESOLV» у рядку пошуку та виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю RESOLV.
3) Виберіть тип ордера, введіть кількість та ціну та інші параметри, щоб завершити угоду.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

