RedStone (RED) — модульний оракул наступного покоління, що стимулює зростання екосистеми блокчейн

RedStone ─ це децентралізований блокчейн-оракул, орієнтований на надання точних і надійних послуг з обробки даних в різних блокчейнах. На відміну від традиційних оракулів, таких як Chainlink, RedStone має модульну конструкцію, що дозволяє застосункам обирати найбільш підходящий метод пошуку даних відповідно до їхніх потреб. Такий підхід знижує витрати на електроенергію та підвищує ефективність.

2.1 Модель Pull:

Дані отримуються офчейн лише за необхідності, що зменшує комісії за gas.

2.2 Модель Push:

Підходить для застосунків, що вимагають оновлення в режимі реального часу, наприклад, для ринків прогнозування цін.

2.3 Модель X:

У липні 2024 року RedStone залучила 15 млн $ в межах фінансування серії А від ключових інвесторів, серед яких Arrington Capital, Amber Group, Spartan, IOSG Ventures та Coinbase Ventures. Це фінансування буде використано для розширення оракулярних послуг RedStone, зміцнення екосистеми та підтримки більшої кількості блокчейнів першого та другого рівнів.





Крім того, RedStone планує запустити нативний токен RED, який буде використовуватися для:

Стимулювання постачальників даних підтримувати точні та актуальні канали оракулів.

Підтримка зростання екосистеми для заохочення інтеграції dApp.

Децентралізоване управління, що дозволяє власникам брати участь у прийнятті протокольних рішень.





Плани RedStone на майбутнє:

Розширення підтримки додаткових блокчейнів, таких як Berachain і Monad.

Запуск токену RED та програм заохочення спільноти для залучення більшої кількості розробників.

Партнерство з більшою кількістю протоколів DeFi для підвищення точності та безпеки децентралізованих застосунків.





