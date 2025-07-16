У світі блокчейну оракули відіграють вирішальну роль у безпечній передачі даних офчейн у блокчейн для підтримки децентралізованих фінансів (DeFi) та інших застосунків. RedStone, інноваційний модульнийУ світі блокчейну оракули відіграють вирішальну роль у безпечній передачі даних офчейн у блокчейн для підтримки децентралізованих фінансів (DeFi) та інших застосунків. RedStone, інноваційний модульний
RedStone (RED) — модульний оракул наступного покоління, що стимулює зростання екосистеми блокчейн

У світі блокчейну оракули відіграють вирішальну роль у безпечній передачі даних офчейн у блокчейн для підтримки децентралізованих фінансів (DeFi) та інших застосунків. RedStone, інноваційний модульний оракул, швидко завоював популярність на ринку завдяки своїм унікальним методам передачі даних та гнучкій архітектурі.

1. Що таке RedStone


RedStone ─ це децентралізований блокчейн-оракул, орієнтований на надання точних і надійних послуг з обробки даних в різних блокчейнах. На відміну від традиційних оракулів, таких як Chainlink, RedStone має модульну конструкцію, що дозволяє застосункам обирати найбільш підходящий метод пошуку даних відповідно до їхніх потреб. Такий підхід знижує витрати на електроенергію та підвищує ефективність.
З моменту свого заснування у 2020 році RedStone підтримує понад 60 блокчейнів, зокрема Ethereum (ETH), Arbitrum (ARB), Base та Optimism (OP).

2. Технічні переваги RedStone


Традиційні оракули зазвичай використовують push-модель, коли дані записуються автоматично ончейн, що забезпечує доступність, але вимагає високих комісій за gas. RedStone пропонує більш гнучкі альтернативи з трьома моделями передачі даних:

2.1 Модель Pull:
  • Дані отримуються офчейн лише за необхідності, що зменшує комісії за gas.
  • Ідеально підходить для протоколів DeFi, які прагнуть скоротити витрати, таких як торгівля деривативами та проєкти стейблкоінів.

2.2 Модель Push:
  • Підходить для застосунків, що вимагають оновлення в режимі реального часу, наприклад, для ринків прогнозування цін.
  • Забезпечує автоматичне оновлення останніх даних ончейн для негайного доступу.

2.3 Модель X:
  • Поєднує переваги обох моделей Pull та Push, динамічно налаштовуючи передачу даних залежно від потреб програми.

3. Екосистема та фінансування


З вибуховим зростанням ринку DeFi попит на ефективні та надійні оракули різко зріс, залучивши до RedStone великих інвесторів.

У липні 2024 року RedStone залучила 15 млн $ в межах фінансування серії А від ключових інвесторів, серед яких Arrington Capital, Amber Group, Spartan, IOSG Ventures та Coinbase Ventures. Це фінансування буде використано для розширення оракулярних послуг RedStone, зміцнення екосистеми та підтримки більшої кількості блокчейнів першого та другого рівнів.

Крім того, RedStone планує запустити нативний токен RED, який буде використовуватися для:
  • Стимулювання постачальників даних підтримувати точні та актуальні канали оракулів.
  • Підтримка зростання екосистеми для заохочення інтеграції dApp.
  • Децентралізоване управління, що дозволяє власникам брати участь у прийнятті протокольних рішень.

Загальна пропозиція токенів RED становить 1 мільярд, з яких 48,3% виділено екосистемі та спільноті RedStone, що охоплює такі категорії, як розподіл спільноти та генезису, заохочення екосистеми та постачальників даних, а також підтримка розробки протоколів.

4. Майбутні перспективи


Оскільки технологія блокчейн продовжує розвиватися, попит на ефективні та гнучкі рішення для оракулів буде тільки зростати. Завдяки своїй модульній архітектурі RedStone має потенціал стати стандартом наступного покоління для оракулів DeFi.

Плани RedStone на майбутнє:
  • Розширення підтримки додаткових блокчейнів, таких як Berachain і Monad.
  • Запуск токену RED та програм заохочення спільноти для залучення більшої кількості розробників.
  • Партнерство з більшою кількістю протоколів DeFi для підвищення точності та безпеки децентралізованих застосунків.

RedStone вже інтегрувався з TON (The Open Network) для підтримки прогнозування цін і DeFi-продуктів в екосистемі TON. Це значний крок у розширенні впливу RedStone та зміцненні її ринкових позицій.

5. Висновок


У швидко зростаючому середовищі DeFi та Web3 оракули є більш важливими, ніж будь-коли. RedStone швидко зростає завдяки інноваційному модульному дизайну, гнучким моделям передачі даних та сильній підтримці інвесторів. Продовжуючи інтегруватися з більшою кількістю блокчейнів і випускаючи токен RED, RedStone має всі шанси стати основною інфраструктурою для майбутніх DeFi-оракулів.


