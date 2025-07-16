Quai Network: інноваційна технологія, яка змінює майбутнє блокчейну

З моменту появи Bitcoin метою технології блокчейн було збалансування децентралізації, безпеки та масштабованості. Як блокчейн рівня 1 наступного покоління, Quai Network представляє інноваційну архітекЗ моменту появи Bitcoin метою технології блокчейн було збалансування децентралізації, безпеки та масштабованості. Як блокчейн рівня 1 наступного покоління, Quai Network представляє інноваційну архітек
З моменту появи Bitcoin метою технології блокчейн було збалансування децентралізації, безпеки та масштабованості. Як блокчейн рівня 1 наступного покоління, Quai Network представляє інноваційну архітектуру та механізм консенсусу, що надає новаторське рішення для масштабованості, досягаючи бездоганного поєднання високої пропускної здатності, безпеки та децентралізації.

Що таке Quai Network


Quai Network інтегрує технологію шардингу, використовуючи свій унікальний інноваційний механізм консенсусу Proof-of-Entropy-Minima (PoEM) та ієрархічну мультичейн-структуру для значного підвищення ефективності обробки транзакцій, досягаючи понад 50 000 транзакцій за секунду (TPS).

Традиційні блокчейни, такі як Bitcoin та Ethereum, переважно використовують механізми Proof-of-Work (PoW) і Proof-of-Stake (PoS) для підтримки консенсусу та безпеки мережі. Однак PoW вимагає від майнерів участі в інтенсивній конкуренції з обчислювальними ресурсами, що призводить до високого енергоспоживання та низької швидкості транзакцій. Наприклад, Bitcoin обробляє лише близько 7 TPS.

Водночас механізм консенсусу PoEM від Quai Network використовує математичну ентропію для досягнення швидкого консенсусу між нодами без великого споживання енергії. Цей підхід також значно знижує ризик форку мережі, забезпечуючи більшу стабільність й ефективність. Встановлюючи кращий баланс між продуктивністю та децентралізацією, Quai Network забезпечує більшу масштабованість і практичність технології блокчейн.

Ключові технології Quai Network


1. Мультичейн-архітектура


Quai Network використовує ієрархічну мультичейн-структуру, що поділяє мережу на три рівні через 13 взаємопов'язаних мереж:
  • Мережа Prime: ядро мережі, що відповідає за глобальну координацію, безпеку та децентралізацію.
  • Мережі Region: це 3 мережі, які обробляють певні регіональні транзакції та виконують смартконтракти.
  • Мережі Zone: це 9 мереж, призначених для високошвидкісної обробки транзакцій і покращеної масштабованості.
Ця структура забезпечує паралельну обробку транзакцій, усуваючи проблеми перевантаження, поширені в архітектурах з однією мережею, і значно покращуючи масштабованість.

2. Механізм консенсусу PoEM


Традиційні механізми консенсусу, такі як PoW і PoS, мають свої сильні та слабкі сторони щодо безпеки та децентралізації. Консенсус Quai Network PoEM (Proof-of-Entropy-Minima) використовує статистичну ентропію для підтвердження валідності блоку, усуваючи неефективні форки та гарантуючи стабільність і безпеку мережі.

  • Відсутність конкуренції майнерів: на відміну від PoW, який вимагає інтенсивної обчислювальної конкуренції, PoEM використовує обчислення ентропії для визначення ваги блоку, зменшуючи споживання енергії.
  • Запобігання форку: PoEM дозволяє всім нодам досягти консенсусу щодо порядку блоків, запобігаючи непотрібним форкам і підвищуючи ефективність.
  • Швидші транзакції: оскільки PoEM усуває надмірні обчислення для валідації, транзакції підтверджуються набагато швидше.

3. Кросчейн-інтероперабельність й об'єднаний майнінг


Щоб забезпечити безперебійну роботу в мультичейн-системі Quai Network, мережа запроваджує механізм об'єднаного майнінгу, що дозволяє майнерам одночасно майнити в декількох мережах і отримувати відповідну винагороду. Цей метод підвищує ефективність майнінгу, зберігаючи безпеку та стабільність мережі.

Крім того, Quai Network має вбудований кросчейн-протокол зв'язку, що забезпечує безперебійний переказ активів і даних між мережами. Це усуває проблему «розрізненості блокчейну», яка зазвичай спостерігається в традиційних мережах, пропонуючи користувачам більше гнучкості в транзакціях і розробці застосунків.

Останні новини


Станом на серпень 2024 року мережа Quai Network успішно завершила кілька раундів фінансування, зібравши загалом 15 мільйонів $. Останній раунд стратегічного фінансування на суму 5 мільйонів $ підтримали Cogitent Ventures, MH Ventures, TPC Ventures, Giga Chad Ventures і DexCheck Ventures. Зібрані кошти будуть використані для розширення команд інженерів, покращення зв'язків із розробниками, підтримки досліджень і розробок та інвестування в програми залучення спільноти.

29 січня 2025 року Quai Network офіційно запустила свою основну мережу, уможлививши торгівлю токенами QUAI та користування функціями мережі.

Чому варто звернути увагу на Quai Network


Технічні інновації та ринкова стратегія Quai Network дають мережі переваги у сфері блокчейнів, пропонуючи:

Висока пропускна здатність: інноваційна архітектура, що досягає понад 50 000 TPS, значно перевершуючи Bitcoin та Ethereum.
Низькі витрати на транзакції: багаторівнева структура мережі зменшує комісію за gas, покращуючи користувацький досвід.
Надійна безпека: консенсус PoEM запобігає форкам і усуває конкуренцію майнерів, забезпечуючи стабільність мережі.
Масштабованість: мультичейн-архітектура динамічно розширюється на основі попиту, не обмежуючись однією мережею.
Кросчейн-інтероперабельність: вбудовані кросчейн-протоколи усувають бар'єри між блокчейн-мережами.

З офіційним запуском основної мережі Quai Network готова стати ключовою технологічною платформою, яка буде живити наступний етап еволюції блокчейну.

