PumpBTC: інноваційне рішення для ліквідного стейкінгу, що відкриває нову еру в DeFi





PumpBTC (PUMP) — це рішення для ліквідного стейкінгу на базі платформи Babylon, призначене для того, щоб допомогти власникам BTC підтримувати ліквідність активів під час участі в децентралізованих фінансових операціях (DeFi).









На відміну від традиційних способів стейкінгу, які зазвичай вимагають від користувачів блокування своїх активів на тривалий період, PumpBTC спрощує процес, дозволяючи користувачам здійснювати стейкінг BTC у Babylon в один клац і негайно отримувати ліквідні токени.





PumpBTC не тільки розширює можливості участі DeFi в екосистемі Bitcoin, але й долає проблеми, з якими стикаються традиційні блокчейни proof-of-stake, такі як високі темпи інфляції та труднощі з початковим розподілом токенів, використовуючи BTC як актив у стейкінгу. Ця модель надає власникам BTC новий спосіб отримання надійного прибутку та створює позитивний зворотний зв'язок стабільності та зростання для всієї екосистеми DeFi, перетворюючи BTC на актив, що приносить дохід.









Стейкінг ліквідності: PumpBTC дозволяє користувачам здійснювати стейкінг своїх активів BTC у визначені смартконтракти, отримуючи токени PumpBTC у співвідношенні 1:1. Ці токени можна вільно використовувати в усіх підтримуваних блокчейн-мережах, гарантуючи, що активи залишаються ліквідними, а користувачі отримують винагороди за стейкінг.





Сумісність з різними блокчейнами: PumpBTC підтримує декілька блокчейн-мереж, зокрема Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Mantle, Arbitrum та Base. Ця кросчейн сумісність дозволяє користувачам гнучко використовувати свої активи в різних DeFi-екосистемах, максимізуючи інвестиційні можливості.





Гарантування безпеки: щоб захистити активи користувачів, PumpBTC співпрацює з такими кастодіальними установами, як Cobo та Coincover. Ці партнери відповідають за те, щоб довірити нативні BTC користувачів постачальнику фінальних послуг протоколу Babylon. Крім того, смартконтракти PumpBTC проходять суворий аудит безпеки, щоб зменшити потенційні технічні ризики.





Винагорода у вигляді балів: платформа PumpBTC дозволяє користувачам заробляти бали, беручи участь у протоколах рівня 2/рівня 3 та інших діях ончейн. Ці бали можуть розблокувати додаткові винагороди в екосистемі, підвищуючи залученість і лояльність користувачів.













Ця послуга дозволяє користувачам здійснювати стейкінг BTC й отримувати еквівалентну суму токенів PumpBTC. Ці токени прив'язані до BTC у співвідношенні 1:1. Вони є ліквідними та можуть приносити дохід в екосистемі DeFi.









Ця платформа має на меті надати власникам BTC безпеку, подібну до централізованого фінансування, пропонуючи при цьому масштабовану прибутковість, яку можна порівняти з децентралізованим фінансуванням.









Токен PUMP є нативним токеном платформи PumpBTC зі загальною пропозицією в 1 мільярд токенів. В екосистемі токен PUMP виконує декілька функцій:





Управління : власники токенів можуть брати участь у голосуванні на платформі, впливаючи на напрямок розвитку проєкту.

Стейкінг : користувачі можуть здійснювати стейкінг токенів PUMP, щоб отримати додаткові винагороди.

Оплата комісії за транзакції : PUMP використовується для оплати комісій під час взаємодії з партнерськими протоколами або участі в програмах лояльності.

Винагороди спільноти: використовується для винагороди користувачів, які беруть участь в аірдропах, реферальних програмах та інших подіях спільноти.









