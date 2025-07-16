MEXC запустила спотову та ф'ючерсну торгівлю PUMP, а також відкрила канал депозиту для токенів PUMP. Крім того, ви можете відвідати сторінку подій MEXC Airdrop+, щоб взяти участь у подіях з депозитів MEXC запустила спотову та ф'ючерсну торгівлю PUMP, а також відкрила канал депозиту для токенів PUMP. Крім того, ви можете відвідати сторінку подій MEXC Airdrop+, щоб взяти участь у подіях з депозитів
Навчання/Зона популярних токенів/Ознайомлення із проєктом/PumpBTC: ін... еру в DeFi

PumpBTC: інноваційне рішення для ліквідного стейкінгу, що відкриває нову еру в DeFi

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Галузеві новини
pumpBTC
PUMPBTC$0.03798-24.70%
DeFi
DEFI$0.001376-15.00%
pump.fun
PUMP$0.003785-27.73%
Bitcoin
BTC$111,057.56-5.00%
Binance Coin
BNB$1,139.69-6.69%

MEXC запустила спотову та ф'ючерсну торгівлю PUMP, а також відкрила канал депозиту для токенів PUMP. Крім того, ви можете відвідати сторінку подій MEXC Airdrop+, щоб взяти участь у подіях з депозитів і торгівлі PUMP і розділити пул у 150 000 USDT.

PumpBTC (PUMP) — це рішення для ліквідного стейкінгу на базі платформи Babylon, призначене для того, щоб допомогти власникам BTC підтримувати ліквідність активів під час участі в децентралізованих фінансових операціях (DeFi).

1. Огляд проєкту: інноваційний шлях PumpBTC


На відміну від традиційних способів стейкінгу, які зазвичай вимагають від користувачів блокування своїх активів на тривалий період, PumpBTC спрощує процес, дозволяючи користувачам здійснювати стейкінг BTC у Babylon в один клац і негайно отримувати ліквідні токени.

PumpBTC не тільки розширює можливості участі DeFi в екосистемі Bitcoin, але й долає проблеми, з якими стикаються традиційні блокчейни proof-of-stake, такі як високі темпи інфляції та труднощі з початковим розподілом токенів, використовуючи BTC як актив у стейкінгу. Ця модель надає власникам BTC новий спосіб отримання надійного прибутку та створює позитивний зворотний зв'язок стабільності та зростання для всієї екосистеми DeFi, перетворюючи BTC на актив, що приносить дохід.

2. Чотири основні переваги PumpBTC


Стейкінг ліквідності: PumpBTC дозволяє користувачам здійснювати стейкінг своїх активів BTC у визначені смартконтракти, отримуючи токени PumpBTC у співвідношенні 1:1. Ці токени можна вільно використовувати в усіх підтримуваних блокчейн-мережах, гарантуючи, що активи залишаються ліквідними, а користувачі отримують винагороди за стейкінг.

Сумісність з різними блокчейнами: PumpBTC підтримує декілька блокчейн-мереж, зокрема Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Mantle, Arbitrum та Base. Ця кросчейн сумісність дозволяє користувачам гнучко використовувати свої активи в різних DeFi-екосистемах, максимізуючи інвестиційні можливості.

Гарантування безпеки: щоб захистити активи користувачів, PumpBTC співпрацює з такими кастодіальними установами, як Cobo та Coincover. Ці партнери відповідають за те, щоб довірити нативні BTC користувачів постачальнику фінальних послуг протоколу Babylon. Крім того, смартконтракти PumpBTC проходять суворий аудит безпеки, щоб зменшити потенційні технічні ризики.

Винагорода у вигляді балів: платформа PumpBTC дозволяє користувачам заробляти бали, беручи участь у протоколах рівня 2/рівня 3 та інших діях ончейн. Ці бали можуть розблокувати додаткові винагороди в екосистемі, підвищуючи залученість і лояльність користувачів.

3. Дві послуги продукту PumpBTC


3.1 Ліквідний стейкінг PumpBTC


Ця послуга дозволяє користувачам здійснювати стейкінг BTC й отримувати еквівалентну суму токенів PumpBTC. Ці токени прив'язані до BTC у співвідношенні 1:1. Вони є ліквідними та можуть приносити дохід в екосистемі DeFi.

3.2 Сховище прибутку BTC


Ця платформа має на меті надати власникам BTC безпеку, подібну до централізованого фінансування, пропонуючи при цьому масштабовану прибутковість, яку можна порівняти з децентралізованим фінансуванням.

4. Огляд токеноміки PUMP


Токен PUMP є нативним токеном платформи PumpBTC зі загальною пропозицією в 1 мільярд токенів. В екосистемі токен PUMP виконує декілька функцій:

  • Управління: власники токенів можуть брати участь у голосуванні на платформі, впливаючи на напрямок розвитку проєкту.
  • Стейкінг: користувачі можуть здійснювати стейкінг токенів PUMP, щоб отримати додаткові винагороди.
  • Оплата комісії за транзакції: PUMP використовується для оплати комісій під час взаємодії з партнерськими протоколами або участі в програмах лояльності.
  • Винагороди спільноти: використовується для винагороди користувачів, які беруть участь в аірдропах, реферальних програмах та інших подіях спільноти.

5. Як взяти участь у PumpBTC (PUMP) на MEXC?


MEXC визнала потенціал PumpBTC і завоювала широку довіру глобальних інвесторів завдяки низьким комісіям, надшвидким транзакціям, широкому охопленню активів і відмінній ліквідності. Крім того, глибокі знання та потужна підтримка нових проєктів роблять MEXC ідеальною платформою для розвитку високоякісних проєктів.

Якщо ви шукаєте торгову платформу з високою ліквідністю, низькими комісіями, гнучкою торгівлею з використанням кредитного плеча, а також безперебійним, безпечним і надійним торговим досвідом, MEXC — це ваш ідеальний вибір. Наразі на MEXC відбувся лістинг *URLS-PUMP_USDT*, щоб користувачі могли почати торгувати вже зараз.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

Що таке Bitlayer (BTR)? Посібник із рішення рівня 2 для Bitcoin нового покоління

У міру того, як Bitcoin зарекомендував себе як найбільш безпечна і децентралізована блокчейн-мережа, її обмеження в масштабуванні і програмуванні стали все більш очевидними. Хоча основна мережа Bitcoi

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

ШІ × блокчейн × наука про дані: як Codatta трансформує економіку даних Web3

На тлі прискореного зближення технологій блокчейну та штучного інтелекту, Codatta постає як інноваційний децентралізований протокол даних, що розв'язує одну з основних проблем Web3: створення, управлі

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

LABUBU: від популярних іграшок до мемів — фантастична подорож світової сенсації

Навіть якщо у вас ще немає лабубу, швидше за все, ви чули про цей світовий культурний феномен.1. Що таке LabubuLabubu — це головний герой серії «Монстри», створеної китайсько-бельгійським художником К

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

Інноваційний блокчейн: як Pi Network змінює майбутнє криптовалют

На порозі 2025 року Pi Network стоїть у критичній точці можливостей і викликів. Те, що починалося як амбітний експеримент з мобільного майнінгу, перетворилося на один з найбільш обговорюваних блокчейн

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT