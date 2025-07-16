Pump.fun і Raydium: головне протистояння на арені мемкоїнів

У світі криптовалют мемкоїни завжди привертали увагу ринку своєю унікальною культурною привабливістю та спекулятивною принадністю. В екосистемі Solana проєкти pump.fun та Raydium ведуть жорстку конкуренцію за випуск мемкоїнів та торгівлю ними. З одного боку, стоїть pump.fun, launchpad для мемкоїнів, що підживлює масове шаленство сотнями нових токенів, запускаючи їх щодня. З іншого боку, Raydium , традиційний DEX-гігант, який підтримує порядок в екосистемі Solana завдяки своєму глибокому рову ліквідності.













Як проривний продукт в екосистемі Solana, pump.fun швидко здобув популярність завдяки своєму мінімалістичному процесу запуску токенів та інноваційному механізму кривої зв'язку. Основна ідея полягає в повній децентралізації випуску токенів: користувачі просто вводять основні дані, як-от назва та тікер токена, і протягом 2 хвилин вони можуть розгорнути контракт та створити торговий пул. Ця модель «запуску токенів в один клац» безпосередньо звертається до спекулятивних інстинктів роздрібних інвесторів, дозволяючи pump.fun швидко накопичити велику базу активних користувачів та обсяг торгівлі за короткий час.









Як провідна децентралізована біржа на Solana, Raydium глибоко інтегрована з протоколом Serum, пропонуючи широкий спектр торгових пар та пулів ліквідності. Її домінування відображається не лише в глибині торгівлі, але й у ретельному процесі перевірки проєктів. Лістинг токенів на Raydium потребує аудитів, контролю ліквідності та інших процедур адаптації, де середній цикл перевірки складає 7 днів. Цей високий бар'єр для входу робить платформу осередком інституційного капіталу, зміцнюючи її позицію як фільтра якості в межах екосистеми.









Стратегічна розбіжність між двома платформами призвела до суттєво різної ринкової динаміки.









Створення токенів без бар'єрів : завдяки попередньо створеним шаблонам смартконтрактів, витрати на створення токенів скорочуються до 1 SOL, що повністю усуває технічні бар'єри.

Механізм динамічного ціноутворення : використовує гібридну модель кривої облігацій, яка винагороджує ранніх учасників та алгоритмічно обмежує надмірні спекуляції.

Зміна міграції ліквідності: 21 березня платформа : 21 березня платформа рump.fun оголосила про запуск своєї власної децентралізованої біржі з автоматичним маркет-мейкером (AMM), PumpSwap . Відтоді нещодавно запущені токени більше не переносять ліквідність до Raydium під час виходу на зовнішні ринки, а натомість ліквідність перенаправляється до PumpSwap.













Переваги комісій : Raydium пропонує висококонкурентну структуру комісій, де комісії за торгівлю складають лише 1%, що є значно нижче за 2% у pump.fun. Крім того, комісії за міграцію ліквідності повністю відсутні, що знижує операційні витрати як для команд проєктів, так і для трейдерів.

Об'єднання стимулів : проєкти, запущені через LaunchLab, мають вигоду від моделі розподілу доходів, отримуючи 10% від комісій за транзакції, що генеруються їхнім токеном. Вони також отримують підвищені винагороди за стейкінг завдяки стимулам токенів RAY, забезпечуючи додаткові можливості отримання прибутку як для команд проєктів, так і для учасників спільноти.

Механізм міграції ліквідності: Raydium використовує модель концентрованої ліквідності AMM, розроблену для оптимізації ефективності капіталу. Як тільки ліквідність токена досягає 85 SOL, система автоматично переносить його до AMM від Raydium, спрощуючи перехід до глибшої інтеграції з ринком.









Показники pump.fun Raydium Щоденний обсяг торгівлі Пік у 3,13 млрд $ Сер. показник у 1-му кварталі 2025 року: 3,6 млрд $ Активні користувачі Понад 388 000 Зберігає довгострокову провідну позицію на ринку DEX Solana Обсяг випуску токенів ~ 80 млн токенів випущено на сьогодні Швидке зростання токенів завдяки LaunchLab Частка ринку Пік у 20% від обсягу DEX Solana Давній лідер ринку DEX Solana Ключові інновації PumpSwap LaunchLab









Конкуренція між pump.fun та Raydium вийшла за межі ітерацій продуктів. Тепер це змагання за вплив на екосистему та контроль над наративом. Запуск pump.fun платформи PumpSwap швидко набрав обертів в екосистемі Solana, захопивши приблизно 15% частки ринку за обсягом торгівлі. Хоча Raydium продовжує загальне домінування на ринку, зараз платформа стикається з дедалі більшим тиском з боку цього стрімкого конкурента.









Відповідь Raydium у вигляді LaunchLab також почала давати результати: у день запуску частка Raydium в обсязі торгівлі відскочила до 60%, що свідчить про значний приплив капіталу та відновлення уваги. Щоб ще більше зміцнити свої позиції, платформа Raydium запровадила стратегію «низхідного тиску». Зниження порогу «випуску» проєктів до 85 SOL стимулює провідні проєкти до ранньої міграції. Використання доходів платформи для викупу та спалювання токенів RAY, створення дефляційної петлі, де зростання обсягу стимулює зростання вартості токенів.









У відповідь на наступ Raydium, 12 травня платформа pump.fun оголосила про низку контрзаходів . Вони виділяють 50% комісій за торгівлю емітентам токенів, надаючи високоякісним проєктам стимул залишаться на платформі. Аналогічно, вони запроваджують механізм спалювання токенів пулу ліквідності який знизив ризик шахрайств «витягування килимка» на 47%. І, нарешті, запускають регіональні спільноти та події в Telegram, заохочуючи користувачів продовжувати користуватися платформою шляхом надання багатогранної системи захисту, зосередженої на стимулюванні користувачів, контролі ризиків та діяльності спільноти.









Під поверхневим процвітанням як pump.fun, так і Raydium стикаються з глибоко вкоріненими структурними проблемами.





Швидке зростання pump.fun все більше перебуває під пильною увагою регуляторів. Комісія з цінних паперів США (SEC) позначила кілька токенів на своїй платформі як незареєстровані цінні папери, а експлойт контракту на 2,3 млн $ у березні 2024 року викрив критичні вразливості платформи, особливо її рейтинг безпеки C+. Щобільше, її сильна залежність від мемкоїнів робить фундамент екосистеми крихким. Спад ринку може спричинити масовий відтік користувачів.





Raydium, хоча й виглядає більш надійною платформою, не позбавлена власних проблем. Її тривалий процес перевірки токенів критично називається спільнотою «версією лістингового комітету Solana». Крім того, модель центральної книги лімітних ордерів (CLOB) призводить до спредів понад 15% для токенів з низькою капіталізацією, що серйозно погіршує досвід торгівлі. Річний рівень інфляції токенів RAY у 22% продовжує знижувати їхню цінність як засобу сховища активів. Те, що здається збалансованою конкуренцією, насправді є битвою з високими ставками, сповненою прихованих вразливостей.









Це суперництво — не просто гра з нульовою сумою, а рушійна сила структурної еволюції крипторинку. Дані ончейн свідчать, що 19% проєктів, які «випустилися» з pump.fun і перейшли на Raydium, отримали стабільний приплив ліквідності. Це підкреслює глибше екосистемне розуміння: шалені інновації та ретельне формування цінності не є взаємосуперечливими, а радше формують новий розподіл праці в криптоекономіці. У той час як Pump.fun використовує алгоритмічну демократизацію для ліквідації монополій на випуск токенів, Raydium будує рів, керований ліквідністю, для утримання вартості. Їхнє зіткнення, по суті, каталізує фрактальну трансформацію ринку.





Хоча майбутня динаміка сили ще не повністю розкрита, одне можна сказати напевно: крипторинок створює нову історію. Коли революція випуску токенів зустрінеться з реконструкцією ліквідності, наратив вийде далеко за межі конкуренції — він стане перегонами ринкової ефективності та відкриття цінності. Заглядаючи в майбутнє, криптоекосистема, ймовірно, перетвориться на багатошарову структуру «трафіку» проти «цінності». Як провідна біржа на передовій технологічної трансформації, MEXC продовжує надавати користувачам по всьому світу низькобюджетну, високоефективну та надзвичайно безпечну торговельну інфраструктуру, допомагаючи їм орієнтуватися в ринкових циклах та спостерігати за шляхом криптоекономіки від хаосу до порядку.





