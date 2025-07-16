У 2025 році Puffverse знаходиться на передовій трансформаційної революції в ігровій індустрії метавсесвіту. Як перша 3D віртуальна інтерактивна платформа, побудована на архітектурі PFVS, Puffverse безУ 2025 році Puffverse знаходиться на передовій трансформаційної революції в ігровій індустрії метавсесвіту. Як перша 3D віртуальна інтерактивна платформа, побудована на архітектурі PFVS, Puffverse без
Puffverse розпалює ігрову революцію в метавсесвіті в епоху міжвимірності

16 липня 2025
У 2025 році Puffverse знаходиться на передовій трансформаційної революції в ігровій індустрії метавсесвіту. Як перша 3D віртуальна інтерактивна платформа, побудована на архітектурі PFVS, Puffverse бездоганно інтегрує екосистеми Web3 та Web2, щоб забезпечити безпрецедентний та захопливий цифровий досвід. Ця хмарна ігрова платформа метавсесвіту не лише змінює наш спосіб взаємодії з розвагами, але й відкриває нові виміри в соціальній взаємодії, економічній участі та творчому самовираженні.

1. Що таке Puffverse


Puffverse є флагманським проєктом в ігровому просторі метавсесвіту 2025 року, що поєднує 3D віртуальний тематичний парк з потужною хмарною ігровою платформою. Він прагне створити казковий цифровий світ нарівні з Disney, поєднуючи віртуальний досвід Web3 та реальний світ Web2 справді бездоганним чином. У Puffverse користувачі можуть робити більше, ніж просто грати — вони можуть досліджувати безмежний потенціал майбутнього, де віртуальне та реальне сходяться.

2. Хмарні ігри + 3D віртуальний світ: як Puffverse змінює галузь


Завдяки передовій технології хмарних обчислень, Puffverse усуває бар'єри завдяки своїй моделі «грайте будь-де». Гравці можуть насолоджуватися високоякісними 3D-іграми на будь-якому пристрої, без необхідності використання високоякісного обладнання. Це значно знижує поріг входу в метавсесвіт, започатковуючи нову еру доступності, де захоплива цифрова взаємодія більше не обмежується лише невеликою кількість користувачів. Puffverse реалізує в реальність бачення метавсесвіту, де кожен може брати участь.

3. Інтеграція Web3 та Web2: формування нової парадигми цифрової взаємодії


Puffverse є першопрохідцем у поєднанні технології блокчейну з традиційними інтернет-сервісами, створюючи гібридну цифрову екосистему, де віртуальне та реальне співіснують:

Рівень Web3: за допомогою технології блокчейну, NFT, як-от персонажі та предмети на платформі, стають унікальними та рідкісними, дозволяючи користувачам вільно торгувати та розкривати цінність на різних платформах. Децентралізована модель управління дає гравцям можливість активно брати участь у прийнятті рішень, роблячи їх справжніми зацікавленими сторонами в метавсесвіті.

Рівень Web2: спираючись на перевірені розробки із соціальних мереж та онлайн-ігор, Puffverse пропонує інтуїтивно зрозумілий та зручний інтерфейс, покращений за допомогою прямих трансляцій, миттєвих повідомлень тощо. Користувачі можуть проводити віртуальні концерти, комерційні виставки та інші заходи, де навіть NFT-квитки стають колекційними цифровими активами. Межі між віртуальним та реальним розмиваються, формуючи особливу економічну екосистему.

4. Основні технології та інновації


Технічна сила Puffverse відображається у чотирьох основних проривах:

1) Хмарна архітектура з наднизькою затримкою: використовуючи розподілені хмарні обчислення та оптимізоване кодування відео, Puffverse зменшує затримку ігрового процесу до менш ніж 20 мілісекунд — третини від середнього показника по галузі — забезпечуючи безперебійний досвід навіть у складних 3D-середовищах.

2) Генерація контенту на основі штучного інтелекту: на основі даних про поведінку користувачів штучний інтелект автоматично створює персоналізовані сцени та завдання, підвищуючи насиченість контенту на 300% та скорочуючи витрати на розробку на 40%.

3) Сумісність між кросчейн-активами: Puffverse підтримує перекази NFT між платформами, дозволяючи користувачам використовувати свої цифрові колекційні предмети в інших екосистемах Web3 та розблоковувати ліквідність активів.

4) Інтелектуальний соціальний ШІ: аналізуючи соціальну поведінку користувачів, Puffverse точно рекомендує події та друзів. Ця інноваційна функція збільшила залученість користувачів на 50% та частоту соціальної взаємодії на 80%.

5. Токеноміка Puffverse


Загальний обсяг зібраних коштів: 3,7 мільйона $
Загальна пропозиція токенів: 1 мільярд
Приватний/передпродажний розподіл: 200 мільйонів токенів (20%)
Публічний продаж: 10 мільйонів токенів (1%)
Повністю розведена вартість (FDV): $70 мільйонів
Первинна пропозиція в обігу: 6,44 мільйона $ (9,2% від FDV)

6. Як купити токен PFVS на MEXC


Проєкт Puffverse змінює ландшафт метавсесвіту за допомогою своєї відкритої екосистеми та передових технологій. Завдяки глибокій інтеграції Web3 та Web2, він не лише переосмислює розваги наступного покоління, але й відкриває нові можливості в соціальній взаємодії, комерції тощо. Це злиття віртуального та реального знаменує собою цифрову революцію, яка може змінити майбутнє взаємодії людини та технологій.

Токен PFVS тепер офіційно доступний на MEXC. Не пропустіть свій шанс приєднатися раніше та будьте попереду в цьому перспективному новому секторі! Виконайте наведені нижче кроки, щоб придбати PFVS на MEXC:

1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт.
2) У рядку пошуку введіть PFVS та виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю PFVS.
3) Виберіть тип ордера, введіть потрібну кількість та ціну та завершіть свою угоду.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

