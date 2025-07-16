Перспективні інвестиції в криптовалюту 2025: стратегічні токени для купівлі на сучасному волатильному ринку





У першому кварталі 2025 року ринок криптовалют все ще не зміг позбутися притаманної йому волатильності. Коментарі президента США Дональда Трампа в соціальних мережах викликали короткочасну ажіотажну хвилю на ринку, внаслідок чого ціна *URLS-BTC_USDT* злетіла до піку в 95 000 $, а загальна ринкова капіталізація криптовалют знову перевищила позначку в 3 трильйони $. Однак ралі було нетривалим, оскільки ринок швидко скоригувався, ще раз нагадавши інвесторам про волатильність і непередбачуваність, які визначають криптопростір.





У мінливих умовах фінансових ринків інвестори часто стикаються з одвічною дилемою: як скористатися можливостями в умовах хаосу. 11 березня 2025 року раптовий обвал охопив світові фінансові ринки, сильно вдаривши як по американських акціях, так і по криптовалютах. Проте, цитуючи вічну пораду Воррена Баффета, «Будьте жадібними лише тоді, коли інші бояться». Деякі кмітливі інвестори побачили в падінні можливість, вирішивши купувати в надії отримати прибуток, коли ринок врешті-решт відновиться.









Як лідер криптовалютного ринку, Bitcoin за останні п'ять років продемонстрував вражаючі результати. З мінімуму в 3800 $ він піднявся до майже 109 568 $, а зараз коливається біля позначки в 83 000 $, що означає зростання більш ніж у 20 разів.









Незважаючи на короткостроковий спад на ринку, кілька ключових подій у криптовалютній індустрії продовжують привертати увагу. Зокрема, президент США Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву Bitcoin, що свідчить про сильну прихильність до криптовалюти. Тим часом, суверенний фонд добробуту Абу-Дабі робить значні інвестиції в Bitcoin, а все більше американських банків готуються до запуску послуг зберігання криптовалюти. Goldman Sachs також виділив мільярди на Bitcoin, ще більше закріпивши за активом місце у головному фінансовому мейнстрімі.





Водночас адміністрація Трампа вживає активних заходів для формування всеосяжної нормативно-правової бази для криптовалют у США. Основна увага приділяється усуненню попередніх регуляторних невизначеностей та вирішенню проблеми перетину юрисдикцій. Як наслідок, регуляторний ландшафт розвивається, щоб сприяти інноваціям. Досягнуто значних успіхів в об'єднанні різних поглядів і створенні більш чіткої та узгодженої регуляторної бази.





Хоча короткострокові коливання ринку можуть тривати через безліч факторів, довгостроковий потенціал зростання криптовалютного ринку залишається незаперечним, особливо для *URLS-BTC_USDT*.









Наприкінці минулого року на ринку альткоїнів найбільш популярними і значущими були агенти штучного інтелекту. Хоча більшість токенів ШІ-агентів зазнали різкого падіння порівняно з піковими значеннями, їхня орієнтація на реальне застосування та комерціалізацію продовжує викликати зацікавленість. Агенти штучного інтелекту охоплюють цілий ряд важливих сфер, включаючи автоматизовану торгівлю, управління активами, аналіз глибини ринку та взаємодію кросчейн. Проєкти, спрямовані на розвиток практичних застосувань, готові до потенційного відскоку.





Проєкти фреймворків

Фреймворки ШІ-агентів слугують основою екосистеми ШІ-агентів, пропонуючи значну цінність завдяки зниженню бар'єрів для розробки та прискоренню розгортання застосунків ШІ. Наприклад, AI16z використовує модель венчурного капіталу, інвестуючи у високопотенційні агенти ШІ та концепції в різних секторах. Проєкт використовує такі фреймворки, як Eliza, і стратегії з відкритим вихідним кодом, щоб зміцнити свої позиції у формуванні ландшафту інфраструктури ШІ-агентів. Шоу Волтерс, засновник AI16z, нещодавно оголосив на X (Twitter), що триває розробка Eliza V2. Ця нова версія буде більш гнучкою, масштабованою і здатною підтримувати ширший спектр варіантів використання і складних взаємодій.





Будучи одним з найпопулярніших проєктів серед розробників, *URLS-AI16Z_USDT* має всі шанси на потенційне зростання, особливо з наближенням запуску ELIZA V2.





Проєкти емісійних платформ

Основний функціонал Bankr включає в себе свопи токенів, лімітні ордери, перекази та запуск токенів. Після реєстрації через акаунти в соціальних мережах, користувачі можуть легко виконувати ряд криптовалютних операцій на Bankrbot за допомогою команд природною мовою.





Токен платформи, *URLS-BNKR_USDT*, досяг ринкової капіталізації в 44,5 млн $, що становить 8,96% частки ринку ШІ.









На додаток до сектору ШІ-агентів, заслуговує на увагу сектор мемкоїнів з його потужним вірусним охопленням, який часто призводить до зростання альткоїнів.





Мемкоїни на тему тварин





Після «ефекту Трампа», який підштовхнув Bitcoin до позначки майже у 90 000 $, з'явився «ефект Маска». Ілон Маск, якого охрестили «Батьком DOGE» через його тісний зв'язок з *URLS-DOGE_USDT*, може принести більшу популярність пов'язаним з ним токенам. За сприятливих політичних новин майбутнє DOGE виглядає обнадійливим, потенційно перевершуючи попередні максимуми. Крім того, схвалення спотових ETF на Bitcoin та Ethereum покращило перспективи Dogecoin, а потенційний ETF на Dogecoin очікує схвалення.





Мемкоїни відомих людей

Мемкоїн *URLS-TRUMP_USDT*, запущений президентом Трампом, привернув до себе значну увагу. Всього за 48 годин перші інвестори отримали значні прибутки, скориставшись ефектом знаменитості. У міру того, як дискусії навколо «витягування килимка» (Rug Pull) вщухають, інтерес до ринку може зменшитися. Участь Трампа забезпечує постійну увагу, особливо з переходом Trump Organization на торгову марку «TRUMP» для платформи Metaverse та NFT, що може спровокувати подальше зростання цін.





На тлі цих подій MEXC вирізняється на ринку криптовалют завдяки своїм унікальним перевагам. Відома своїми швидкими лістингами токенів та швидким реагуванням на ринкові тенденції, MEXC пропонує низькі комісії за торгівлю та різноманітні варіанти інвестування. Нещодавно MEXC представила MEME+ , зону, призначену для торгівлі мемкоїнами, надаючи інвесторам більш ефективну та доступну торгову платформу.





Незважаючи на короткострокову волатильність ринку, довгостроковий потенціал зростання криптовалют залишається значним. Інвесторам слід зберігати спокій, аналізувати ринкові тенденції та використовувати інвестиційні можливості. MEXC позиціонується як ключовий партнер у створенні достатку для інвесторів.





