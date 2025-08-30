Зниження ставок Пауелла та історичний максимум ETH: що стимулює зростання ринку

22 серпня 2025 року — Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл під час своєї промови на щорічному симпозіумі центральних банків у Джексон-Холі висловив те, що ринки широко розцінили як — Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл під час своєї промови на щорічному симпозіумі центральних банків у Джексон-Холі висловив те, що ринки широко розцінили як сильний сигнал про майбутні зниження ставок . Пауелл посилався на найсвіжіші статистичні дані про зайнятість, зазначивши, що «дані свідчать про зростання ризиків погіршення ситуації на ринку праці, і ця тенденція може швидко перерости в різке збільшення звільнень і підвищення рівня безробіття». Він також заявив, що в разі посилення ризиків на ринку праці буде виправданим коригування політики, що є чіткою вказівкою на те, що залежно від даних про зайнятість може відбутися зниження процентних ставок.





Ця промова, яка стала останньою публічною появою Пауелла на посаді, була швидко сприйнята як довгоочікуваний поворотний момент у політиці. У відповідь на це американські акції різко подорожчали. Промисловий індекс Доу-Джонса зріс на 1,89%; Індекс S&P 500 піднявся на 1,52%; Індекс Nasdaq Composite зріс на 1,88%. Акції компаній, пов'язаних з криптовалютою, відреагували ще сильніше: SharpLink, BitMine і Coinbase продемонстрували значне зростання.





У той же час, глобальна капіталізація ринку криптовалют відскочила до 4,1 трлн $ завдяки вибуховому зростанню Ethereum. ETH підскочив більш ніж на 14,3% за один день, 25 серпня досягнувши 4943,43 $ — нового історичного максимуму, якого не було майже чотири роки. Прорив Ethereum сприяв широкому зростанню в усій криптовалютній екосистемі, включаючи проєкти масштабування рівня 2, стейкінг токенів та інфраструктурні проєкти. Аналітики описали цей стрибок як класичний приклад злиття «очікувань щодо політики» з «ринковою ейфорією», що призвело до історичного зростання.





















З початку 2025 року ринки очікували на можливе зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США. Однак голова ФРС Джером Пауелл послідовно дотримувався жорсткої позиції, відмовляючись давати будь-які чіткі сигнали, незважаючи на зростаючий тиск з боку президента Трампа та ознаки охолодження ринку праці. Він неодноразово наголошував на важливості збереження помірно жорсткої монетарної політики.





Однак висловлювання Пауелла на симпозіумі в Джексон-Холі свідчили про незначну зміну позиції. «З огляду на те, що ринок праці не є особливо напруженим і стикається зі зростаючими ризиками зниження, ймовірність стійкого інфляційного тиску здається низькою», — сказав він. Ринки розцінили це як прелюдію до зниження ставок. Пауелл також зазначив, що якщо напружений ринок праці загрожуватиме стабільності цін, ФРС вживатиме превентивних заходів.





Це ознаменувало перехід Пауелла від твердої позиції до більш м'якого тону, що підживило сильні очікування ринку щодо зниження ставок. Згідно з ринковими даними, ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у вересні зросла з 75,5% перед промовою Пауелла до 91,1% після неї. Імовірність щонайменше двох знижень ставок на трьох залишкових засіданнях ФРС цього року зросла до 83,9%, що свідчить про значну зміну в перспективах монетарної політики.









Хоча ринок швидко сприйняв промову Пауелла як поворотний момент у монетарній політиці, більш детальний аналіз свідчить про те, що його зауваження були скоріше оборонним політичним заходом, а не справжнім зобов'язанням щодо пом'якшення політики. Пауелл підкреслив, що політичні ставки в США зараз набагато ближчі до нейтральної ставки порівняно з минулим роком, коливаючись у межах близько 100 базисних пунктів. Це вказує на те, що Федеральний резерв може уповільнити темпи своїх дій, але це не означає, що жорсткість політики закінчилася, і не означає, що пом'якшення політики є неминучим. Він також чітко дав зрозуміти, що ринок праці перебуває в «особливому балансі», коли одночасно слабшають як попит, так і пропозиція. Якщо ця тенденція вийде з-під контролю, хвиля звільнень і різке зростання безробіття будуть неминучими. Тому цю серію зауважень слід розглядати як можливість для політики заздалегідь реагувати на потенційні ризики, ніж як передчасний подарунок ринкам у вигляді «мʼякої» політики.









Якщо політичні очікування послужили поштовхом для зростання, то вибуховий стрибок ETH став неминучим результатом взаємодії декількох чинників.









Ефект шорт-сквізу на ринку опціонів був найближчим каталізатором. Згідно з даними Coinglass за 27 серпня, ліквідації за останні 24 години досягли 270 мільйонів $, причому більшість з них була зосереджена в шорт позиціях. Велика кількість ведмежих трейдерів ETH була змушена закрити свої позиції, що посилило висхідний імпульс і перетворило ралі на повномасштабний шорт-сквіз.













Дані ончейн показують, що BitMine (BMNR) отримав 131 736 ETH за останні 12 годин. Станом на 27 серпня, ETH-активи BitMine становили приблизно 1,7 мільйона ETH.









У той же час, спотові ETF на ETH демонструють стрімке зростання обсягів. Стабільний приплив капіталу свідчить про те, що інституційні інвестори виходять за межі короткострокових спекуляцій і займають стратегічні позиції. Це вказує на те, що зростання ETH обумовлене скоріше структурним припливом капіталу, ніж суто настроями роздрібних інвесторів.













Окрім зовнішніх каталізаторів, потужний ріст екосистеми Ethereum сам по собі став ключовим фактором, що сприяв зростанню ETH. Останнім часом токени в секторах рівня 2, стейкінгу та інфраструктури продемонстрували зростання, що відображає оптимізм щодо довгострокового розвитку Ethereum.





Рішення рівня 2: оскільки комісія за транзакції в основній мережі залишається високою, рішення рівня 2 стали необхідними для зменшення завантаженості мережі та зниження витрат. Такі платформи, як Arbitrum , продовжують демонструвати високі щоденні обсяги торгівлі, що підкреслює попит на ефективні та недорогі варіанти транзакцій.

Бум стейкінгу: стейкінг Ethereum залишається дуже популярним, що сприяє зростанню протоколів ліквідного стейкінгу, таких як Lido , TVL якого продовжує збільшуватися. Процвітання ринку стейкінгу призвело до збільшення рівнів блокування ETH і зміцнило впевненість у довгостроковій цінності ETH.

Поліпшення інфраструктури: постійні вдосконалення інфраструктури Ethereum роблять розробку більш плавною і доступною, залучаючи до екосистеми більше розробників і проєктів. Це, в свою чергу, сприяє ширшому впровадженню застосунків і підвищує внутрішню цінність ETH.









Пом'якшувальні сигнали Пауелла щодо зниження ставок зменшили занепокоєння з приводу зростання процентних ставок і покращили схильність інвесторів до ризику, що було особливо помітно на ринку криптовалют. Як актив з високим ризиком і високою прибутковістю, ETH швидко став центром уваги в умовах таких очікувань. Капітал перетік з безпечних активів у ризикові, що ще більше підживило зростання ETH.









Загалом, стрімке зростання Ethereum є як відображенням політичних очікувань, викликаних заявами Пауелла, так і результатом ринкових настроїв, потоків капіталу ончейн та інституційних наративів, що резонують між собою. Однак його майбутню траєкторію все ще слід оцінювати з обережністю.





Якщо Федеральний резерв дійсно знизить ставки у вересні, позитивна реакція ринку може ще більше посилитися, що потенційно може привести ETH до нового циклу прориву. З іншого боку, якщо зниження ставок буде відкладено або виявиться меншим, ніж очікувалося, ринок може зазнати різкої корекції — а деякі інвестори, які гналися за ралі, вже відчувають біль від втрат, спричинених FOMO. Що ще важливіше, боротьба за наратив Ethereum тільки почалася. Той, хто зможе створити систему оцінки, порівнянну з «ETH на акцію», займе домінуючу позицію у формуванні структурного дискурсу ринку.













Як найбільший у світі власник ETH, BMNR накопичив понад 1,2 мільйона ETH (вартістю приблизно 5 мільярдів $) з метою контролю 5% світового обсягу ETH для отримання доходу від стейкінгу. BMNR служить орієнтиром для фінансовізації ETH і є ключовим інституційним каналом входу на ринок.













Через свій підрозділ StablecoinX, Ethena планує викупити токени ENA на суму 260 мільйонів $ (близько 8% циркуляційної пропозиції) протягом шести тижнів. Компанія також активувала механізм «перемикання комісій», розподіляючи доходи від протоколу між власниками sENA з проєктованою прибутковістю від консервативних 4% річних до понад 10% в оптимістичних сценаріях. ENA представляє собою високоеластичний синтетичний актив з чіткою орієнтацією на прибутковість.









TVL Pendle перевищив 10 мільярдів $, встановивши новий історичний максимум. Модуль Boros перетворює безстрокові ставки фінансування в торгові активи, забезпечуючи величезну ліквідність. Комбіновані стратегії з Ethena та Aave становлять майже 60% зростання TVL. Pendle виділяється як основний актив DeFi, що базується як на технологічних інноваціях, так і на інституційному прийнятті.









Цей раунд зростання Ethereum є результатом багатовимірної взаємодії між політичними сигналами, потоками капіталу та ринковими наративами. Промова Пауелла запалила іскру, але справжнім паливом стали вхід інституційних інвесторів, шорт-сквізи, зростання екосистеми та переформатування наративів. ETH більше не є просто активом — він еволюціонує в центральну сцену, де сходяться фінансові наративи та структури капіталу. На цій арені політика та ринки, наративи та переконання, ризики та можливості неминуче продовжуватимуть перетинатися та розвиватися.









