Консенсус PoM змінює економіку мемів: токен M започатковує еру децентралізованої цінності





На тлі стрімкого розвитку блокчейну та криптовалюти мемкоїни сформували унікальний клас цифрових активів, що привертає увагу інвесторів у всьому світі завдяки вірусному поширенню та силі спільноти. Проте потенціал мемкоїнів виходить далеко за межі спекулятивної торгівлі. MemeCore , блокчейн рівня 1, спеціально створений для мемкоїнів, був офіційно запущений 12 лютого 2025 року. Його місія — об'єднувати творців і спільноти за допомогою мемів та децентралізованих застосунків (dApps) , формуючи яскраву економіку, засновану на мемах. MemeCore — це експериментальний перетин культури та економіки. Його баченням є піднесення мемкоїнів від інтернет-жартів до засобів обігу, управління та творчого самовираження.





У цій статті оглядаємо проєкт MemeCore, його технічні особливості, базову логіку, а також токеноміку та практичне застосування нативного токена M. Через докладний аналіз екосистеми, партнерств і майбутнього потенціалу ми досліджуємо, як MemeCore відкриває нові можливості у сфері блокчейну.









MemeCore — це блокчейн рівня 1, спеціально розроблений для мемкоїнів, який слугує децентралізованим майданчиком, де творці, інвестори та спільноти взаємодіють через меми та dApps. Його основною метою є підтримка вірусної економіки мемів, яка дає змогу кожному випускати токени, монетизувати культурний внесок і створювати вільно у децентралізованому середовищі, де панують меми. MemeCore розглядає мемкоїни як інструменти колективної власності та вірусних інновацій, де кожна публікація в соцмережах, ремікс мема або транзакція ончейн стає частиною економічного зворотного зв'язку — і створює екосистему, у якій культура перетворюється на капітал.





MemeCore вирізняється тим, що зосереджується саме на ринку мемкоїнів. На відміну від універсальних блокчейнів рівня 1, як-от Solana, MemeCore пропонує спеціалізовані інструменти — підвищені стимули для ліквідності, зручну кросчейн-взаємодію та ефективні засоби залучення спільноти, орієнтовані на потреби проєктів мемів. Крім того, MemeCore сумісний із віртуальною машиною Ethereum (EVM) , що забезпечує плавну інтеграцію з Ethereum та іншими EVM-сумісними мережами — а отже, відкриває доступ до нових користувачів, проєктів та ліквідності.









У центрі інновацій MemeCore — фірмовий консенсусний механізм Proof of Meme (PoM). PoM — це нова модель, яка поєднує соціальну вірусність, участь спільноти та децентралізоване управління з системами безпеки та стимулювання в блокчейні. Нижче наведено основні технічні особливості системи PoM:









PoM дає змогу користувачам здійснювати стейкінг мемкоїнів з інших блокчейнів для валідації в мережі MemeCore. Такий кросчейн-стейкінг не лише підсилює безпеку мережі, а й перетворює MemeCore на мультичейн-хаб для мемкоїнів, сприяючи більшій різноманітності та ліквідності в екосистемі.









MemeCore запроваджує структуру подвійних винагород, розподіляючи як токени M, так і токени ERC-20 серед валідаторів і стейкерів за участь у виробленні блоків. Такий механізм стимулює ширше залучення учасників, забезпечуючи активність мережі та довгострокову економічну стійкість.









Щоб стати валідатором у мережі MemeCore, учасник має здійснити стейкінг щонайменше 7 мільйонів токенів M. Кожні 70 секунд (тобто кожні 10 блоків) обирається топ-7 валідаторів за рейтингом стейкінгу. Ця динамічна система виборів сприяє конкуренції та децентралізації процесу валідації.









MemeCore автоматично створює сховище (Vault) для кожного токена ERC-20, випущеного на платформі, блокуючи 5% від загальної пропозиції токена з поступовим розподілом протягом 1000 днів. Такий підхід забезпечує довгострокову підтримку ліквідності та заохочує відданих власників та учасників.









PoM передбачає чітко структуровану модель розподілу винагород:





Валідатори: 99% винагород за блоки рівномірно розподіляються між топ-7 валідаторами. Той, хто виробляє блок, отримує додатковий 1% бонусу.

Стейкери: 24% винагород виділяються стейкерам мемкоїнів (з комісією валідатора 15%), а 75% — стейкерам токена M (з комісійними валідатора 10%).





Така система винагород вирівнює інтереси між валідаторами та стейкерами, заохочуючи активну участь як утримувачів мемкоїнів, так і токенів M.









MemeCore засновано на концепції «Meme 2.0» — бачення, у якому мемкоїни виходять за межі спекуляції й перетворюються на інструменти культури, обміну цінностями та координації спільнот. У цій парадигмі меми — це не лише контент, а й валюта, механізми управління та спосіб самовираження. Завдяки консенсусу PoM MemeCore поєднує соціальний вплив офчейн (наприклад, вірусне поширення мемів) з ончейн-активністю (наприклад, стейкінгом і торгівлею), формуючи динамічний економічний цикл винагороди за взаємодію та створення контенту.





MemeCore, створений спеціально для мемкоїнів, вирізняється серед універсальних мереж рівня 1, як-от Solana, завдяки налаштовуваним функціям: розширеним стимулам ліквідності, безшовній кросчейн-інтеграції та моделям винагород зі спільнотним фокусом. Сумісність з EVM ще більше сприяє масовому впровадженню, забезпечуючи легку інтеграцію з проєктами на Ethereum та ліквідністю. Водночас, щоб отримати конкурентну перевагу в перенасиченому ландшафті мереж рівня 1, MemeCore має продемонструвати свої сильні сторони у продуктивності та активації спільноти.









M — це нативний утиліті токен екосистеми MemeCore з максимальною пропозицією в 10 мільярдів. Він виконує ключову роль в операціях мережі, управлінні та економічній взаємодії — як базовий актив, що живить екосистему.









Токен M виконує низку основних функцій у межах MemeCore:





Комісії за транзакції: використовується для оплати операцій в основній мережі MemeCore, гарантуючи безпеку мережі та її ефективність.

Участь у PoM: потрібен валідаторам для пропозиції та підтвердження блоків — центральний елемент механізму консенсусу PoM.

Актив для стейкінгу: користувачі можуть здійснити стейкінг M до валідараторів, щоб отримувати винагороди, посилювати безпеку мережі та створювати пасивний дохід.

Права управління: власники токенів можуть брати участь у децентралізованому управлінні та голосувати за ключові рішення щодо майбутнього мережі.













Загальна пропозиція токена M обмежена 5 мільярдами (5 000 000 000 M). Стратегія розподілу розроблена для підтримки довгострокової стійкості екосистеми, стимулювання залучення спільноти та збалансування потреб команди й управління.





Детальний розподіл токена:





58% для спільноти

Найбільша частка виділена для стимулювання зростання, що керується спільнотою, та децентралізації. Винагороди сприятимуть розширенню екосистеми й активній участі користувачів.





15% для фонду

Резерв для фінансування безперервного розвитку: технічних оновлень, підтримки екосистеми, партнерств і маркетингових кампаній.





13% для ключових учасників

Виділено для винагороди ранніх учасників і технічної команди з метою збереження талановитих фахівців, важливих для сталого розвитку проєкту.





12% для інвесторів

Призначено для ранніх учасників, які забезпечили фінансування та ресурси на стартових етапах розвитку.





2% для скарбниці мемів

Спеціальний резерв для розвитку культури мемів, залучення спільноти та просування бренду. Спрямований на посилення культурного впливу проєкту й формування лояльності користувачів.









Екосистема MemeCore охоплює низку проєктів і застосунків, які разом підтримують створення, торгівлю та взаємодію спільноти навколо мемкоїнів. Нижче наведено ключові компоненти та їх функції:





Назва проєкту Опис Посилання MemeX Платформа, яка дозволяє творцям легко карбувати та розподіляти мемкоїни. https://memex.xyz/ PUPA Спрощує процес створення нових токенів на MemeCore. https://pupa.memecore.com/token-mint Everyswap Дозволяє торгувати токенами в екосистемі MemeCore. https://everyswap.io/swap MemeCore Stake Дозволяє користувачам здійснювати стейкінт токенів M, щоб отримувати винагороди. https://memecore.network/stake SQD Надає аналітичні дані для трейдерів та творців мемкоїнів. https://www.sqd.ai/





Ці ініціативи формують багатий та взаємопов'язаний простір, що підсилює корисність і привабливість MemeCore. Також проєкт підтримує інновації через Програму екосистемних грантів інтеграції, заохочуючи нові застосунки приєднуватися до основної мережі в різних сферах, зокрема в децентралізованих фінансах (DeFi), іграх і соціальних застосунках.









Стратегічне партнерство MemeCore з блокчейном Neo стало важливою віхою в розвитку проєкту. Neo — це блокчейн із відкритим вихіднимкодом, орієнтований на розвиток «розумної економіки». Він надав інфраструктурну підтримку на ранньому етапі та допоміг із розбудовою спільноти, що сприяло зростанню MemeCore. Ця співпраця покликана започаткувати еру Meme 2.0 — поєднуючи соціальну вірусність із децентралізованим управлінням для створення нової екосистеми застосунків на основі мемів.





Партнерство не лише посилило технічну базу MemeCore, а й розширило охоплення ринку завдяки ресурсам спільноти Neo. У майбутньому MemeCore, ймовірно, укладатиме додаткові партнерства з іншими блокчейнами та проєктами, щоб закріпити свої позиції у сфері мемкоїнів.









MemeCore очолює революцію Meme 2.0 — концептуальну зміну, яка перетворює мемкоїни з об'єктів спекуляцій на інструменти культури, економіки та управління. Завдяки консенсусу PoM, сумісності з EVM і розвиненій екосистемі, MemeCore відкриває нові можливості для створення, обігу та залучення спільноти довкола мемкоїнів.





Проте MemeCore має сильних конкурентів, зокрема Solana, яка стала провідною мережею для мемкоїнів завдяки високій швидкості та низьким комісіям. Саме тут з'явилися відомі токени на кшталт BONK, WIF та POPCAT. Щоб виділитися, MemeCore має запропонувати конкурентоспроможніші стимули для ліквідності, безперебійну кросчейн-інтеграцію та виняткові інструменти для роботи зі спільнотою.





З розширенням екосистеми та появою нових проєктів MemeCore має всі шанси стати ключовим інфраструктурним рівнем на ринку мемкоїнів. Його унікальне поєднання культурного фокуса, технічних інновацій і відданості децентралізованому управлінню вирізняє його на тлі інших блокчейн-проєктів.









MemeCore — це потужне поєднання блокчейн-технологій і культури мемів. Завдяки новаторському консенсусу PoM, продуманій токеноміці та активній екосистемі він створює децентралізований простір для творчості й розвитку спільнот. Ключовим елементом є токен M, який забезпечує транзакції, участь в управлінні та винагородження учасників через механізм подвійної винагороди. Партнерство з Neo ще більше підсилює технічну базу проєкту та розширює його ринковий потенціал.





Нині токен M доступний на MEXC . Не втратьте нагоди скористатися перевагами на ранньому етапі нового перспективного напряму. Щоб купити токен M на MEXC, виконайте такі дії:





2. У рядку пошуку введіть «M» і виберіть відповідну спотову торгову пару

3. Виберіть тип ордера, вкажіть бажану суму й ціну та завершіть угоду.







