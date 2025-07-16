На хвилі DeFi 2.0, PicWe переосмислює майбутнє кросчейн-ліквідності. Як перший у світі «модульний протокол ліквідності у форматі пазлу» омнічейн-ліквідності, PicWe прагне усунути бар'єри між мережами На хвилі DeFi 2.0, PicWe переосмислює майбутнє кросчейн-ліквідності. Як перший у світі «модульний протокол ліквідності у форматі пазлу» омнічейн-ліквідності, PicWe прагне усунути бар'єри між мережами
PicWe (PIC): новатор у сфері кросчейн-стейблкоїнів і мультичейн-ліквідності

На хвилі DeFi 2.0, PicWe переосмислює майбутнє кросчейн-ліквідності. Як перший у світі «модульний протокол ліквідності у форматі пазлу» омнічейн-ліквідності, PicWe прагне усунути бар'єри між мережами та забезпечити безперебійний переказ активів без необхідності використання мостів, пропонуючи користувачам більш безпечний та ефективний досвід торгівлі.

1. Що таке PicWe?


PicWe — це платформа протоколу Web3, яка поєднує створення контенту, заохочення мемкоїнами та соціальну взаємодію ончейн. Завдяки інноваційному механізму, що поєднує NFT ідентичності, динамічні рівні та інтерактивний майнінг, PicWe формує замкнену економіку контенту з орієнтацією на користувача. Користувачі можуть заробляти токени PIC за соціальну активність — публікації, вподобання та коментарі. Водночас спільнота впливає на розвиток екосистеми через пропозиції та оцінювання контенту. Назва PicWe походить від поєднання слів "Picture + We", що означає: «Наші картинки, наш контент, наша цінність».

Основні особливості:

  • Свопи кросчейн без мостів: дозволяє здійснювати прямий обмін активами між блокчейнами за допомогою смартконтрактів без використання сторонніх мостів.
  • Високий рівень безпеки: дозволяє уникнути єдиних точок відмови, спричинених мостами, зменшуючи ризики атак.
  • Зручність у використанні: підтримує декілька основних гаманців, що дозволяє користувачам виконувати операції без переключення гаманців.

2. Основні функції та технічна архітектура PicWe


2.1 Механізм CATM: свопи кросчейн без мостів


Механізм CATM (Cross-chain Atomic Transaction Mechanism) від PicWe дозволяє користувачам обмінювати активи напряму між різними блокчейнами без використання традиційних механізмів мостів. Такий підхід підвищує ефективність транзакцій та значно покращує безпеку активів.

2.2 WEUSD: ончейн-стейблкоїн


WEUSD — це ончейн-стейблкоїн від PicWe. Користувачі можуть випускати або викуповувати WEUSD у співвідношенні 1:1 з USDT, що забезпечує стабільний засіб для обміну активами між різними мережами.

2.3 Стейкінг і фарм: прибутковість і дивіденди


Користувачі можуть здійснювати стейкінг токенів PIC, щоб брати участь у майнінгу ліквідності та отримувати прибуток, а також дивіденди платформи. Цей механізм стимулює участь користувачів і зміцнює ліквідність платформи.

2.4 Децентралізований оракл: гарантія безпеки транзакцій


PicWe розробив власну децентралізовану систему ораклів для надання ончейн-даних у режимі реального часу, що забезпечує точність і безпеку транзакцій. У разі невдалої транзакції смартконтракти автоматично повертають активи користувачам, захищаючи їхні кошти.

3. Токеноміка PicWe


PIC — це нативний утиліті токен PicWe, який в основному використовується для механізмів заохочення, управління спільнотою та підтримки функціонування екосистеми. PicWe планує поступово випустити в спільноту загалом 300 мільйонів токенів PIC у п'ять ключових етапів проєкту. Ці етапи знаменують важливі фази на шляху до досягнення омнічейн-ліквідності без мостів. Токени будуть розподілені за допомогою аірдропів та інших способів для надання винагород користувачам, які активно роблять внесок на кожному етапі.

Основні сфери застосування токенів:

  • Стимулювання екосистеми: заохочення користувачів до участі в забезпеченні ліквідності, торговельній діяльності та просуванні платформи.
  • Управління спільнотою: надання власникам токенів права голосу щодо пропозицій та прийняття рішень.
  • Системні платежі: використання в якості засобу оплати послуг та функцій в екосистемі.

4. Хід реалізації проєкту та історія фінансування


З моменту запуску PicWe привернув до себе значну увагу екологічної спільноти та ринку, продемонструвавши стрімке зростання та технологічні прориви в багатьох напрямках. Наприкінці 2024 року PicWe відзначився на хакатоні «Битва за Олімп», організованому Movement Labs, посівши перше місце в номінації DeFi серед приблизно 2100 проєктів та здобувши широке визнання в галузі.

За даними ChainCatcher та інших засобів масової інформації, до кінця 2024 року платформа PicWe залучила близько 727 000 користувачів, генерувала приблизно 221 000 взаємодій ончейн, охопила 163 000 унікальних адрес гаманців і досягла загального обсягу транзакцій приблизно 326 мільйонів $.

PicWe прагне створити екосистему омнічейн-ліквідності без мостів. Наразі ця архітектура успішно впроваджена в основній мережі Movement, продемонструвавши високу ефективність і масштабованість. Майбутні плани включають:

  • Розширення підтримки мереж: підтримка більшої кількості блокчейнів для ширшої взаємодії активів.
  • Запуск ринку IRO: впровадження активів реального світу для токенізації.
  • Вдосконалення систем оракулів: підвищення точності даних та можливостей роботи в режимі реального часу.
  • Управління спільнотою: подальше просування децентралізованого управління для підвищення залученості спільноти.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані ризики, і будьте обережні при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

