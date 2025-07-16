PicWe (PIC): новатор у сфері кросчейн-стейблкоїнів і мультичейн-ліквідності

На хвилі DeFi 2.0, PicWe переосмислює майбутнє кросчейн-ліквідності. Як перший у світі «модульний протокол ліквідності у форматі пазлу» омнічейн-ліквідності, PicWe прагне усунути бар'єри між мережами та забезпечити безперебійний переказ активів без необхідності використання мостів, пропонуючи користувачам більш безпечний та ефективний досвід торгівлі.









PicWe — це платформа протоколу Web3, яка поєднує створення контенту, заохочення мемкоїнами та соціальну взаємодію ончейн. Завдяки інноваційному механізму, що поєднує NFT ідентичності, динамічні рівні та інтерактивний майнінг, PicWe формує замкнену економіку контенту з орієнтацією на користувача. Користувачі можуть заробляти токени PIC за соціальну активність — публікації, вподобання та коментарі. Водночас спільнота впливає на розвиток екосистеми через пропозиції та оцінювання контенту. Назва PicWe походить від поєднання слів "Picture + We", що означає: «Наші картинки, наш контент, наша цінність».





Основні особливості:





Свопи кросчейн без мостів: дозволяє здійснювати прямий обмін активами між блокчейнами за допомогою смартконтрактів без використання сторонніх мостів.

Високий рівень безпеки: дозволяє уникнути єдиних точок відмови, спричинених мостами, зменшуючи ризики атак.

Зручність у використанні: підтримує декілька основних гаманців, що дозволяє користувачам виконувати операції без переключення гаманців.













Механізм CATM (Cross-chain Atomic Transaction Mechanism) від PicWe дозволяє користувачам обмінювати активи напряму між різними блокчейнами без використання традиційних механізмів мостів. Такий підхід підвищує ефективність транзакцій та значно покращує безпеку активів.









WEUSD — це ончейн-стейблкоїн від PicWe. Користувачі можуть випускати або викуповувати WEUSD у співвідношенні 1:1 з USDT, що забезпечує стабільний засіб для обміну активами між різними мережами.









Користувачі можуть здійснювати стейкінг токенів PIC, щоб брати участь у майнінгу ліквідності та отримувати прибуток, а також дивіденди платформи. Цей механізм стимулює участь користувачів і зміцнює ліквідність платформи.









PicWe розробив власну децентралізовану систему ораклів для надання ончейн-даних у режимі реального часу, що забезпечує точність і безпеку транзакцій. У разі невдалої транзакції смартконтракти автоматично повертають активи користувачам, захищаючи їхні кошти.









PIC — це нативний утиліті токен PicWe, який в основному використовується для механізмів заохочення, управління спільнотою та підтримки функціонування екосистеми. PicWe планує поступово випустити в спільноту загалом 300 мільйонів токенів PIC у п'ять ключових етапів проєкту. Ці етапи знаменують важливі фази на шляху до досягнення омнічейн-ліквідності без мостів. Токени будуть розподілені за допомогою аірдропів та інших способів для надання винагород користувачам, які активно роблять внесок на кожному етапі.





Основні сфери застосування токенів:





Стимулювання екосистеми: заохочення користувачів до участі в забезпеченні ліквідності, торговельній діяльності та просуванні платформи.

Управління спільнотою: надання власникам токенів права голосу щодо пропозицій та прийняття рішень.

Системні платежі: використання в якості засобу оплати послуг та функцій в екосистемі.









З моменту запуску PicWe привернув до себе значну увагу екологічної спільноти та ринку, продемонструвавши стрімке зростання та технологічні прориви в багатьох напрямках. Наприкінці 2024 року PicWe відзначився на хакатоні «Битва за Олімп» , організованому Movement Labs, посівши перше місце в номінації DeFi серед приблизно 2100 проєктів та здобувши широке визнання в галузі.





За даними ChainCatcher та інших засобів масової інформації, до кінця 2024 року платформа PicWe залучила близько 727 000 користувачів, генерувала приблизно 221 000 взаємодій ончейн, охопила 163 000 унікальних адрес гаманців і досягла загального обсягу транзакцій приблизно 326 мільйонів $.





PicWe прагне створити екосистему омнічейн-ліквідності без мостів. Наразі ця архітектура успішно впроваджена в основній мережі Movement, продемонструвавши високу ефективність і масштабованість. Майбутні плани включають:





Розширення підтримки мереж: підтримка більшої кількості блокчейнів для ширшої взаємодії активів.

Запуск ринку IRO: впровадження активів реального світу для токенізації.

Вдосконалення систем оракулів: підвищення точності даних та можливостей роботи в режимі реального часу.

Управління спільнотою: подальше просування децентралізованого управління для підвищення залученості спільноти.



