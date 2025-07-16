Palio (PAL): створення емоційно керованої екосистеми цифрових ШІ-компаньйонів у Web3

На тлі прискореного зближення штучного інтелекту та Web3, Palio відкриває нові горизонти, розробляючи екосистему цифрових компаньйонів, що працює на емоційній взаємодії. Проєкт було спільно запущено розробниками Xterio та RekaAI Labs. Він інтегрує генеративний штучний інтелект, моделі з великою пам'яттю та механізми активів ончейн, щоб забезпечити захопливий досвід, який поєднує емоційне спілкування з ігровим процесом.









Palio — це більше, ніж просто Web3-гра. Це «платформа емоційних компаньйонів зі штучним інтелектом». Використовуючи великі мовні моделі в стилі ChatGPT та власний ШІ-двигун, Palio надає кожному цифровому вихованцеві унікальну індивідуальність та інтерактивну поведінку, що забезпечує тріаду постійного зростання, персоналізованої пам'яті та інтеграції активів ончейн.





Проєкт спрямований на розв'язання двох основних проблем: відсутності змістовної взаємодії у традиційних віртуальних домашніх тварин та значної гомогенізації у Web3-іграх. Palio створює масштабовану екосистему віртуального життя зі ШІ та NFT, щоб переосмислити цифрове спілкування.













Завдяки емоційній особистісній системі, що працює на основі великої мовної моделі, Palio надає кожному цифровому улюбленцю незалежну пам’ять, емоційне мислення та контекстне розуміння. Кожна розмова й вибір дій користувача залишають слід у довготривалій пам’яті улюбленця, створюючи справжній досвід спільного зростання між користувачем і компаньйоном.









Основний геймплей Palio зосереджений навколо ведення крамниць, створення предметів і взаємодії з NPC-ШІ. Гравці можуть отримувати винагороди та збирати ресурси, висиджуючи улюбленців, здобуваючи креслення, перемагаючи монстрів для збору рідкісних матеріалів і керуючи власними крамницями — поступово розширюючи свій вплив в екосистемі.





Платформа також підтримує співпрацю між гільдіям, пропонуючи повноцінну соціальну та прогресивну систему, яка включає дослідження підземель і випробування, розвиток гільдій і спільне використання ресурсів, а також комерційні переговори й цінові стратегії, змодельовані штучним інтелектом.









Ключові ончейн-активи Palio включають:





PalioAI Aura (PAA) NFT: лімітована колекція з : лімітована колекція з 3333 NFT , первинне карбування — 0,1 ETH за кожен. Власники отримують ранній доступ до тестування гри, винагороди в майбутніх серіях NFT і право брати участь у спільнотворчих ініціативах.





PAL (нативний токен): служить основним утиліті-токеном для внутрішньоігрових транзакцій, винагород і управління. За даними : служить основним утиліті-токеном для внутрішньоігрових транзакцій, винагород і управління. За даними PANews , PAL буде розповсюджено у вигляді аірдропів, що автономно ініціюються агентами ШІ (наприклад, Patoshi). Користувачі можуть заробляти аірдропи, взаємодіючи з цими агентами та «розповідаючи ончейн-історії». Також проєкт досліджує механіку адресного (directed) аірдропу, ініційованого агентами ШІ. Уся ігрова активність пов'язана з ончейн-даними, що гарантує підтверджене володіння активами, унікальну ідентичність і прозору історію взаємодій.





Токеноміка Palio побудована навколо замкнутої системи, що включає формування цін на ринку за участю агентів ШІ, стимулювання на основі поведінки та управління спільнотою. Агенти ШІ беруть активну участь у визначенні цін, допускаючи угоди з премією до 10× та орієнтовною успішністю виконання транзакцій на рівні 37%. Усі дії користувачів: створення предметів, продаж, споживання матеріалів — фіксуються ончейн для формування прозорої та верифікованої економічної екосистеми.









Згідно з офіційною дорожньою картою, оприлюдненою Palio, проєкт просуватиметься поетапно, поступово інтегруючи можливості ШІ з інфраструктурою Web3









Запуск бета-тестування та програми голосування спільноти Palio Star;

Випуск колекції Genesis NFT;

Створення механізму спільного творення, який дозволяє користувачам впливати на дизайн персонажів і розвиток сюжету.









Оптимізація персоналізованої моделі памʼяті та емоційного моделювання;

Запуск першої гри Palio з інтерактивним сюжетом, інтеграцією NFT та бойовими механіками.









Запуск застосунків для Android та iOS;

Запровадження протоколів володіння даними та цифрового суверенітету користувачів;

Ініціювання другого раунду співтворення Palio Star і початок тестування внутрішньоігрової економічної моделі.









Запуск програми спільного використання можливостей PalioAI (наприклад, ліцензування для сторонніх розробників);

Просування інтеграції інтелектуальної власності та комерційних колаборацій з індустріями розваг, аніме та контенту.









Хоча Palio все ще перебуває на ранньому етапі розробки, проєкт уже демонструє сильну ринкову динаміку та активну участь спільноти:





NFT-динаміка: колекція Genesis NFT під назвою PalioAI Aura є в лістингу на OpenSea зі стабільною мінімальною ціною близько 0,083 : колекція Genesis NFT під назвою PalioAI Aura є в лістингу на OpenSea зі стабільною мінімальною ціною близько 0,083 ETH і понад 770 унікальними власниками.

Соціальне охоплення: активність у спільнотах Discord та X постійно зростає — завдяки регулярним подіям, таким як конкурси зі співтворення та завдання з аірдропами, що підвищують залученість користувачів.

Інтерактивні функції: бета-версія Patoshi, віртуального домашнього улюбленця ШІ Palio, вже доступна. Користувачі можуть отримувати винагороди за інтерактивні завдання та соціальні дописи, допомагаючи протестувати ончейн-взаємодію та моделі реакцій ШІ, що закладає основу для публічної бети та майбутніх аірдропів токенів.









Palio пропонує нову наративну модель для Web3, що починається з емоційної взаємодії. На відміну від традиційних моделей «грати, щоб заробляти», орієнтованих на короткострокові економічні стимули, Palio зосереджений на глибших взаєминах між людиною та ШІ, підкреслюючи довгострокове партнерство, створення цінності та розвиток екосистеми.





Сила цього проєкту полягає у його прогресивній технічній архітектурі та дизайні емоційної взаємодії, що робить його потенційним прототипом для екосистем ШІ-контенту. Дослідження концепції «цифрового компаньйона» добре резонує зі запитом покоління Z на усвідомлену цифрову соціалізацію та віртуальне співіснування. З погляду ринку, Palio також демонструє потенціал у побудові сталого кола цінності завдяки своїй NFT-структурі та майбутній токеноміці.





Втім, проєкт стикається з низкою практичних викликів. З одного боку, реалізація довгострокової памʼяті та механізмів емоційного зворотного звʼязку через веббазований ШІ є технічно складною і вразливою до збоїв у взаємодії, що може впливати на занурення. З іншого боку, складна ігрова система та механіка крафту можуть ускладнити вхід нових користувачів, особливо за відсутності повноцінного навчального режиму. Нарешті, ще неоголошена токеноміка стане ключовим фактором для визначення життєздатності екосистеми. Без належної системи стимулів і контролю інфляції існує ризик повторення циклу стрімкого зростання та спаду, як це було в ранній фазі проєктів GameFi.









Оскільки сектор блокчейн-ігор виходить за межі короткострокового ажіотажу навколо моделей «грати, щоб заробляти», Palio впроваджує диференційований наратив, зосереджений на емоційній залученості та цифровому спілкуванні, додаючи глибшу прихильність користувачів та емоційний резонанс у Web3-ігри.





Якщо проєкт успішно просуне розгортання мобільних застосунків, відкриє інтерфейси можливостей штучного інтелекту та встановить збалансовану токенономіку, він може стати ключовою еталонною моделлю для інтеграції штучного інтелекту та Web3.





PAL пройшов лістинг на MEXC. Користувачі можуть торгувати токеном так:





1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт

2) У рядку пошуку введіть «PAL» та виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.

3) Виберіть тип ордера, введіть кількість та ціну, а також завершіть транзакцію.





Користувачі також можуть відвідати сторінку події MEXC Airdrop+ , щоб взяти участь у розіграші токенів PAL та отримати додаткові винагороди.



