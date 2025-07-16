OpenZK (OZK): переосмислення масштабування Ethereum за допомогою технології ZK-ролап

OpenZK (OZK) — це високопродуктивна мережа рівня 2, побудована на основі технології доведення з нульовим розголошенням (ZK-ролап). Її інноваційні механізми, сильна команда та різноманітна структура екосистеми швидко привернули увагу широкого загалу. Наразі OpenZK запустила аірдроп-подію для перших користувачів. Користувачі можуть переносити активи за допомогою моста та інвестувати, щоб заробляти бали OZK, отримуючи ранній доступ до екосистеми та забезпечуючи собі довгострокову винагороду за зростання.









OpenZK ─ це мережа рівня 2, побудована на Ethereum , в основі якої лежить технологія ZK-ролап. Вона об'єднує тисячі транзакцій в єдине доведення, яке потім надсилається на верифікацію в основну мережу Ethereum. Це значно знижує комісії за gas приблизно на 90% і підвищує пропускну здатність транзакцій до 100 000 TPS, зберігаючи при цьому нативну безпеку Ethereum.





Ключові особливості, які відрізняють OpenZK:





Гнучкі комісії за транзакції: користувачі можуть сплачувати комісії за gas як в ETH, так і в OZK, що знижує бар'єр доступу.

Механізм смартстейкінгу: при ранньому стейкінгу можна заробити до 10x балів винагороди, а рестейкінг ще більше підвищує ефективність використання капіталу.

Комплексна підтримка DeFi: сумісність зі стейкінгом ETH та стейблкоїнів (USDT, сумісність зі стейкінгом ETH та стейблкоїнів (USDT, USDC DAI ), що пропонує користувачам різноманітні можливості для отримання прибутку.





Поєднуючи технологічні інновації з екосистемними стимулами, OpenZK створює швидше, дешевше і безпечніше середовище рівня 2 як для розробників, так і для користувачів.









Дизайн OpenZK базується на трьох принципах: продуктивність ZK-ролапу, заохочення користувачів та сумісність екосистеми.









Основна технологія OpenZK дозволяє обробляти пакетні транзакції в поєднанні з доведенням з нульовим розголошенням, значно знижуючи обчислювальне навантаження на мережу Ethereum і забезпечуючи потужну підтримку децентралізованих застосунків.









Користувачі можуть здійснювати стейкінг ETH або стейблкоїнів під час ранньої стадії, щоб скористатися максимальним множником балів до 10x. Крім того, здійснення рестейкінгу підвищує ефективність використання капіталу та збільшує загальний дохід.





Бали розраховуються наступним чином:





Бали = сума стейкінгу × кількість днів стейкінгу × множник винагороди Наприклад: Утримуючи 1 ozETH = одноразова винагорода у розмірі 100 балів Утримуючи 3000 ozUSD = щоденно нараховується 100 балів









Користувачі можуть платити комісії за gas в ETH або OZK, що підвищує корисність і цінність токена. Реферальна система також створює додатковий потенціал для заробітку:

+0,3x до множника за кожного запрошеного друга;

15% від балів запрошеного як реферальний бонус.









OZK є нативним токеном екосистеми OpenZK і виконує кілька ролей в мережі:





Функції Варіанти використання Оплата комісій за користування мережею Можна використовувати як альтернативу ETH для оплати комісій за транзакції Управління спільнотою Власники токенів можуть брати участь у пропозиціях та голосуванні, впливаючи на майбутній напрям проєкту Винагороди за стейкінг Власники OZK можуть здійснювати стейкінг, щоб отримувати аірдропи та бали заохочення Накопичення вартості У міру зростання екосистеми утиліта OZK буде продовжувати розширюватися, підтримуючи довгострокове зростання вартості токена





Аірдроп OZK знаходиться на ранній стадії, як очікується, він незабаром пройде лістинг на найбільших біржах, включаючи високоліквідну платформу MEXC . Цей лістинг покращить визначення ціни та глибину торгівлі токеном.









Аірдроп OpenZK вже в самому розпалі. Щоб почати заробляти бали з аірдропу OZK, просто під'єднайтеся до офіційної платформи, перенесіть свої ETH або стейблкоїни до мережі OpenZK і здійсніть стейкінг своїх активів.





Ранні учасники користуються максимальним множником балів у 10x, а з кожним тижнем, протягом якого ваші ETH або стейблкоїни залишаються у стейкінгу, ваш множник збільшується. Чим довше ви здійснюєте стейкінг, тим більше балів ви заробляєте — таким чином заохочуючи довгострокову участь і відкриваючи більший потенціал для отримання винагороди.





Крім того, ви можете збільшити свій загальний прибуток, запросивши друзів приєднатися. Отримуйте додаткові множники балів та реферальні комісійні, щоб максимізувати свої винагороди.





Аірдроп OpenZK ─ це більше, ніж просто подія з винагородою, це стратегічна можливість отримати вигоду і зайняти довгострокову позицію в екосистемі. Для інвесторів, які бажають отримати ранній доступ до сектору ZK-ролапу, зараз ідеальний час, щоб долучитися.









OpenZK керується командою світового класу з глибокою експертизою в традиційних фінансах і блокчейні:





Дейв Сандор (засновник): колишній аналітик інвестиційного банкінгу в Goldman Sachs, досвідчений в аналізі даних та розумінні ринку, відповідальний за розробку стратегічного плану розвитку OpenZK.

Лукас Каллен (технічний директор): ранній розробник Ethereum з більш ніж 8-річним досвідом роботи в технологіях рівня 2, а також практичний експерт в області ZK-ролапу.





Крім того, OpenZK встановив партнерські відносини з кількома гучними проєктами:





RocketPool: підтримує децентралізований стейкінг ETH з річною прибутковістю приблизно на 30% вище, ніж традиційні методи стейкінга.

EigenLayer: забезпечує «потрійну утиліту» для ETH через механізми рестейкінгу, максимізуючи ефективність капіталу.









OpenZK не є короткостроковим проєктом ─ це довгострокова інфраструктурна ініціатива з баченням на 5-10 років і чітким шляхом розвитку:





Стадії Ключові цілі Стадія 1 Розробка основних модулів ZK-ролапу та запуск тестової мережі Стадія 2 Запуск основної мережі, розгортання кросчейн-мостів та започаткування екосистемних партнерств Стадія 3 Впровадження децентралізованого управління, розширення кросчейн-сумісності та оптимізація продуктивності





Цей методичний підхід: спочатку інфраструктура, потім екосистема, потім децентралізація ─ є золотим стандартом для проєктів рівня 2.









OpenZK переосмислює те, яким повинен бути рівень 2: масштабованим, безпечним і доступним. Завдяки передовій технології ZK-ролапу, зручному для користувача дизайну і все більшій екосистемі, мережа готова стати головним гравцем в еволюції масштабування Ethereum.





Наразі аірдроп проєкту перебуває на ранній стадії, пропонуючи максимальний множник балів за стейкінг до 10x. У поєднанні з потенційним лістингом OZK на основних біржах, це створює дуже привабливі можливості для перших учасників.





Приєднуйтесь до MEXC прямо зараз і скористайтеся перевагами! Готові зайняти провідну позицію лідера рівня 2 нового покоління?



