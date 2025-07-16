OpenSea — це перший і найбільший у світі цифровий маркетплейс колекційних предметів Web3, що спеціалізується на торгівлі NFT (невзаємозамінними токенами). Починаючи з колекційних предметів, як-от CrypOpenSea — це перший і найбільший у світі цифровий маркетплейс колекційних предметів Web3, що спеціалізується на торгівлі NFT (невзаємозамінними токенами). Починаючи з колекційних предметів, як-от Cryp
OpenSea запускає платформу OS2 та готує аірдроп SEA для винагороди спільноти

16 липня 2025
OpenSea — це перший і найбільший у світі цифровий маркетплейс колекційних предметів Web3, що спеціалізується на торгівлі NFT (невзаємозамінними токенами). Починаючи з колекційних предметів, як-от CryptoKitties, він з того часу перетворився на комплексний маркетплейс NFT, що охоплює різні сфери, такі як мистецтво, музика, спорт та ігри.

Із запуском своєї оновленої платформи OS2, OpenSea вдосконалює основну ринкову інфраструктуру, пропонуючи покращені функції пошуку, кращу підтримку кросчейн-торгівлі та підвищену мультичейн-сумісність активів, що зрештою забезпечує більш безперебійний користувацький досвід. Крім того, OpenSea готується до запуску свого нативного токена SEA, який буде розповсюджуватися серед користувачів на основі їхнього історичного внеску. Користувачі із США також матимуть право брати участь в аірдропі.

1. Основні оновлення OS2


1.1 Комплексне оновлення платформи


  • Нові інструменти інтелектуальної категоризації та дослідження: покращення пошуку та навігації для користувачів завдяки оновленим функціям категоризації та пошуку.
  • Інтегрований агрегатор ліквідності: забезпечення безперебійної торгівлі між NFT та токенами шляхом агрегації ліквідності з різних джерел.
  • Розширення до 15 основних блокчейнів: платформа тепер підтримує кросчейн-купівлю активів в один клац, охоплюючи такі блокчейни, як Ethereum, Polygon, Arbitrum, Solana та інші.
  • Сканування глибини ринку: автоматизована функція сканування, яка підбирає користувачам найкращі доступні ціни в режимі реального часу.
  • Панель керування в режимі реального часу з покращеними показниками: на панель керування даними додано нові кольорові індикатори рідкості та динамічну статистику для кращого розуміння.

1.2 Інновації у користувацькому досвіді


  • Оновлена головна сторінка з управлінням гаманцями на бічній панелі: більш інтуїтивно зрозумілий та доступний інтерфейс, де для покращеної навігації тепер доступне управлінням гаманцями з бічної панелі.
  • Програма винагород XP: представляємо систему винагород в XP для заохочення участі користувачів у зростанні та розвитку екосистеми.
  • Миттєві сповіщення та швидке підтвердження торгівлі: покращений користувацький досвід завдяки сповіщенням у режимі реального часу та швидшому підтвердженню транзакцій для більш плавного процесу торгівлі.

2. Про токен SEA


Токен SEA — це нативний токен управління та стимулювання в екосистемі OpenSea. Як цифровий актив першого в історії кросчейн-маркетплейса NFT у Web3, його основною метою є розширення взаємодії з користувачами через економічну систему на основі токенів та сприяння зростанню протоколу Seaport.

Функціональність токена SEA


Основна концепція:
Токен SEA розроблений для побудови стійкої екосистеми в OpenSea. Використовуючи стимули у вигляді токенів, він підвищує ліквідність NFT, сприяє розвитку економіки творців та підтримує управління платформою. Його цінність в першу чергу підтримується структурою кросчейн-транзакцій платформи OS2, яка забезпечує безперебійну взаємодію між 15 основними блокчейнами, зокрема Ethereum, Polygon та інші.

Екосистема:
  • Інфраструктурний рівень: забезпечує кросчейн-перекази та транзакції NFT на основі протоколу Seaport.
  • Прикладний рівень: інтегрує агрегатор ліквідності для підтримки миттєвої конвертації між NFT й токенами.
  • Рівень управління: потенційне майбутнє право голосу за пропозиції щодо DAO, дозволяючи власникам токенів брати участь у прийнятті рішень на платформі.

Практичні переваги:
  • Знижки на комісії за торгівлю
  • Ексклюзивне право на аірдроп NFT
  • Пріоритетний доступ до партнерських проєктів екосистеми

Деталі плану аірдропу SEA


  • Принцип розподілу: базується на історії активності користувачів (а не на нещодавніх діях), при цьому довгострокові прихильники отримують вищий пріоритет.
  • Відповідність вимогам: користувачі із США не мають права на участь; верифікація KYC не потрібна.
  • Роль в екосистемі: токени мають на меті покращити функціональність протоколу Seaport та сприяти побудові сталої економіки цифрових активів.

3. Команда OpenSea


3.1 Команда проєкту


Платформа OpenSea була заснована у 2017 році Девіном Фінцером (випускник Браунівського університету, колишній інженер Google і Pinterest) та Алексом Аталлою (спеціаліст із комп'ютерних наук Стенфордського університету, колишній учасник команд Y Combinator і Palantir). Це перший у світі протокол для торгівлі NFT, що підтримує стандарти ERC-721/1155. На сьогодні команда налічує близько 21 члена. Серед ключових фігур — технічний інженер Тейлор Дж. Доусон і один із перших учасників проєкту Джошуа Ву. Інноваційність OpenSea полягає у створенні першого кросчейн-маркетплейсу NFT — OS2, який підтримує 15 блокчейнів, зокрема Ethereum і Polygon. Добовий обсяг торгів на платформі у певний період перевищував $350 мільйонів (за даними 2021 року).

3.2 Досягнення команди


  • Девін Фінзер керував стратегією продукту та раніше заснував Claimdog, застосунок для особистих фінансів, придбаний Credit Karma.
  • Алекс Аталлах відповідав за базову архітектуру, а його розробка протоколу Wyvern стала технічним стандартом для NFT-торгівлі.
  • Разом вони провели OpenSea через успішні раунди фінансування, забезпечивши сотні мільйонів інвестицій від таких фірм, як a16z та Coinbase Ventures. До 2021 року оцінка OpenSea досягла 1,5 млрд $.

3.3 Інституційна підтримка


  • Інвестиційні партнери: Андрессен Горовіц (a16z), Y Combinator, 1confirmation
  • Технічні партнери: Chainlink (інтеграція з Oracle), Filecoin (децентралізоване сховище)
  • Альянси з екосистемами: співпраця з Art Blocks для запуску програми резидентства для творців та глибока інтеграція протоколу Seaport з гаманцем BitKeep.

4. Регуляторне середовище сприяє стратегічному оновленню


Початкові зміни в криптовалютній політиці США мали позитивний вплив на галузь — нова адміністрація запровадила стратегію, спрямовану на забезпечення глобального лідерства в криптосфері, що створює сильну політичну підтримку для інновацій платформ на кшталт OpenSea. Генеральний директор Девін Фінцер зазначив: «Це оновлення знаменує перехід OpenSea від маркетплейсу NFT до повноцінної платформи для торгівлі цифровими активами, де токени та NFT будуть тісно інтегровані в єдину екосистему».

5. Прогноз на майбутнє


Завдяки поєднанню технологічного оновлення OS2 і стимулів у вигляді токенів SEA, OpenSea прагне закріпити свої позиції лідера в галузі цифрових активів. У міру вдосконалення регуляторного середовища платформа продовжуватиме посилювати взаємодію з користувачами та досліджуватиме нові можливості у межах екосистеми Web3.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Усі інвестиційні дії є виключно відповідальністю користувача та не пов'язані з цим сайтом.


