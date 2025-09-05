Openledger та токен OPEN: інновації в інтеграції штучного інтелекту та блокчейну





Місія проєкту — розв'язати ключові проблеми розвитку ШІ, зокрема надмірну залежність від централізованих джерел даних, що обмежує інновації та створює ризики для безпеки. Використовуючи можливості блокчейн-технологій, Openledger прагне створити орієнтовану на дані інфраструктуру без дозволу, яка демократизує доступ до високоякісних наборів даних і стимулює спільну розробку моделей ШІ.









Openledger прагне децентралізувати управління даними завдяки спільно керованим наборам даних (так званим «мережам даних» або «data networks»), що сприяє підвищенню якості моделей ШІ. Ці набори даних використовуються для навчання моделей у таких галузях, як розробка на Solidity, охорона здоров'я, Інтернет речей (IoT) та Web3-торгівля. Платформа працює на блокчейні рівня 2, що забезпечує масштабованість і низькі комісії. Усі операції — від завантаження наборів даних до навчання моделей, розподілу винагород і управління — здійснюються ончейн, що гарантує прозорість і незмінність даних.





Ключові особливості проєкту:





Децентралізована екосистема даних: Openledger дозволяє користувачам створювати або приєднуватися до мереж даних (Datanets) — спеціалізованих наборів даних для навчання моделей ШІ. Це дозволяє децентралізувати джерела даних і зменшити залежність від централізованих постачальників.

Фінансування та партнерства: за підтримки seed-фінансування на суму 8 мільйонів $ та партнерств із такими організаціями, як EigenLayer і 0G Labs, Openledger займає вигідне положення на перетині ШІ та блокчейн-інновацій.

Участь у тестовій мережі: платформа перебуває на другій фазі тестової мережі (Epoch 2) та заохочує користувачів запускати ноди, ділитися даними або брати участь у подіях спільноти (наприклад, у Kaito Yapper Arena), щоб заробити бали, які можна обміняти на токени OPEN.

Дорожня карта основної мережі: платформа готується до запуску основної мережі, яка має активувати повноцінну децентралізовану інфраструктуру ШІ.





Бачення Openledger — побудова стійкої екосистеми для децентралізованої та прозорої розробки ШІ, що підтримується токенізованими економічними стимулами.









Технічна архітектура Openledger втілює глибоку інтеграцію ШІ та блокчейну. Основні особливості такі:





Мережі даних (Datanets): основою для навчання спеціалізованих моделей ШІ є набори даних, що належать спільноті. Користувачі можуть створювати нові мережі або долучатися до наявних. Усі внески фіксуються ончейн, що забезпечує прозорість.

Proof of Attribution (PoA): унікальний механізм, який гарантує, що учасники, які надають дані або моделі ШІ, отримують безперервні винагороди у токенах OPEN щоразу, коли їхні внески використовуються. На відміну від одноразового продажу даних, такий механізм стимулює довгострокову участь і внески високої якості.

Ефективне розгортання моделей: платформа підтримує передові технології, що дозволяють одночасну роботу кількох моделей ШІ на одному GPU. Це підвищує продуктивність і знижує витрати, відкриваючи доступ до участі ширшому колу користувачів.

Ончейн-управління: використовується модульна структура Governor від OpenZeppelin для гібридного ончейн-управління. Власники токенів OPEN мають змогу голосувати за ключові рішення, зокрема розподіл коштів та оновлення протоколу.

Інфраструктура децентралізованої довіри: блокчейн забезпечує перевірюване походження даних і результати моделей, підвищуючи рівень довіри в екосистемі.

Запуск нодів: користувачі можуть запускати ноди на різних пристроях, включно з Android. Вимоги для участі в тестовій мережі є мінімальними (наприклад, Ubuntu 24.04, CPU з 1 ядром, 1 ГБ RAM, 10 ГБ пам'яті), що значно знижує бар'єр входу.





Головна ідея Openledger — побудова самодостатньої екосистеми, у якій дані та моделі ШІ мають справжню економічну цінність. Завдяки децентралізованим каналам передачі даних і стимулам PoA, платформа розв'язує проблему дефіциту якісних даних і централізації у традиційній розробці ШІ. Блокчейн гарантує прозорість, а токеноміка забезпечує узгодження інтересів між учасниками, валідаторами та розробниками.













OPEN — це нативна криптовалюта екосистеми Openledger, яка виконує кілька ключових функцій:





Оплата комісій: використовується для оплати комісій за транзакції у мережі рівня 2, забезпечуючи її стабільну роботу.

Винагорода: розподіляється між користувачами, які роблять внески у вигляді даних, моделей або обчислювальних ресурсів для розвитку мереж даних і моделей ШІ.

Токен для стейкінгу: валідатори та оператори моделей ШІ здійснюють стейкінг токенів OPEN, щоб брати участь у забезпеченні мережі та розгортанні моделей, отримуючи при цьому винагороду.

Токен управління: дає власникам право голосу для ухвалення рішень щодо розподілу коштів, політик моделей та управління скарбницею.





Дизайн токена OPEN забезпечує гармонійне узгодження стимулів в екосистемі: чесне винагородження авторів даних і моделей, зацікавлення валідаторів у безпеці мережі та залучення спільноти до розвитку платформи.











Деталі Використання Комісії за транзакції, стейкінг, винагороди учасників, управління. Механізм винагород Безперервні винагороди через Proof of Attribution (PoA) за постійне використання даних і моделей, що заохочує високоякісні внески. Ліквідність і стейкінг Підтримуються пули ліквідності та стейкінг на основі кривої прив'язки моделей для фінансової підзвітності та контролю якості, орієнтованого на ринок. Управління Власники OPEN голосують за розподіл коштів, політику моделей та використання скарбниці. Розподіл для спільноти 51% пропозиції йде спільноті: учасники тестової мережі, розробники моделей, валідатори, гранти для розробників, події спільноти, програми для амбасадорів, винагороди за блоки та стратегічні партнерства. Плани аірдропів Події на кшталт Kaito Yapper Arena, включають пул винагород у розмірі 2 мільйонів OPEN протягом 6 місяців для найкращих учасників та членів спільноти.





Токеноміка спрямована на створення стійкого економічного циклу: учасники отримують винагороду кожного разу, коли використовуються їхні дані або моделі, що сприяє довгостроковій участі. Пули ліквідності та стейкінг за кривою зв'язку гарантують, що виділяються лише найефективніші моделі: користувачі можуть здійснювати стейкінг OPEN, щоб підтримати моделі, в які вони вірять, створюючи ринковий контроль якості. 51% розподілу серед спільноти підкреслює прихильність Openledger до децентралізації.









OPEN — це універсальний цифровий актив, який виконує ключові функції в екосистемі Openledger:





Комерціалізація даних і моделей: завдяки механізму PoA користувачі заробляють OPEN щоразу, коли їхні високоякісні дані або моделі використовуються, створюючи сталий потік доходу.

Стейкінг і валідація: валідатори й оператори моделей здійснюють стейкінг токенів OPEN, щоб забезпечити роботу мережі та розгортання моделей, що узгоджує їхні інтереси з довгостроковим успіхом платформи.

Участь в управлінні: власники OPEN можуть здійснювати стейкінг токенів і голосувати за пропозиції, пов'язані з розподілом коштів, політиками моделей і використанням скарбниці.

Забезпечення ліквідності: OPEN використовується в пулах ліквідності для полегшення торгівлі активами й підтримки ліквідності в екосистемі.

Галузеві застосування: мережі даних охоплюють такі сфери, як розробка на Solidity, охорона здоров'я, IoT та Web3-торгівля. OPEN відіграє ключову роль у створенні та комерціалізації спеціалізованих моделей ШІ.





Ці сценарії використання підтверджують центральну роль OPEN у стимулюванні зростання та сталого розвитку екосистеми шляхом мотивації до активної участі.









Openledger — це проривний підхід до поєднання блокчейну та технологій ШІ, спрямований на розв'язання критичних проблем управління даними та розвитку ШІ. Через децентралізацію потоків даних за допомогою мереж даних і впровадження безперервної системи винагород PoA, Openledger надає користувачам змогу брати участь в інноваціях у сфері ШІ та водночас отримувати справедливу компенсацію. Як основа цієї екосистеми, токен OPEN забезпечує корисність, повноваження управління та економічні стимули для сприяння зростання платформи.





З переходом Openledger від тестової мережі до основної, проєкт готується стати провідною платформою для децентралізованої розробки ШІ. Його фокус на прозорості, власності спільноти та сталих винагородах робить його ідеальним вибором для постачальників даних, творців моделей та ентузіастів ШІ. Щоб долучитися до екосистеми, ви можете: приєднатися до тестової мережі, підписатися на Openledger в X (Twitter) та приєднатися до спільноти в Discord для отримання актуальної інформації про аірдропи та винагороди.





