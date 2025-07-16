Рік спотового Bitcoin-ETF: скільки залишилося потенціалу та простору для спекуляцій

З моменту свого офіційного дебюту 11 січня 2024 року спотовий Bitcoin-ETF продемонстрував значне зростання обсягу торгівлі та стрімке збільшення активів під управлінням (AUM). Це надало інвесторам нові інвестиційні можливості та вдихнуло нову енергію в майбутній розвиток ринку криптовалют.





Однак це лише початок. Майбутнє спотових Bitcoin-ETF відкриває широкі можливості та необмежений потенціал.









Дивлячись на дані, стає зрозуміло, що запуск спотового Bitcoin-ETF мав величезний успіх. Лише за перший місяць сукупний обсяг торгівлі перевищив 38 мільярдів $, за півроку злетів до 323 мільярдів $, а до кінця 2024 року перевищив вражаючу цифру в 660 мільярдів $.









Спотові Bitcoin-ETF досягли видатних результатів і продемонстрували виняткове зростання активів під управлінням (AUM). Станом на 15 січня 2025 року сукупний чистий притік у спотові Bitcoin-ETF склали 36 486 мільярдів $. Серед них найбільший чистий притік спостерігався в IBIT від BlackRock у розмірі 37 508 мільярдів $, за ним слідує FBTC від Fidelity з чистим притоком 12 506 мільярдів $. Тим часом, GBTC від Grayscale зазнав чистого відтоку в розмірі 21 605 мільярдів $, що робить його єдиним спотовим Bitcoin-ETF, який зафіксував чистий відтік.









IBIT від BlackRock став помітним гравцем серед спотових Bitcoin-ETF. Лише за рік з моменту запуску фонд акумулював понад 50 мільярдів $ активів під управлянням (AUM). За щоденним обсягом торгівлі IBIT охоплює понад 50% ринку. Завдяки значному обсягу активів під управлінням та ставці комісії у 0,25%, річний дохід від комісійних за управління, за прогнозами, сягне 112 мільйонів $. На додачу до свого успіху, AUM IBIT перевершив показник золотого ETF-BlackRock, другого за величиною золотого фонду у світі. Його опціонний продукт також може похвалитися середньоденним обсягом торгівлі в 1,7 мільярда $, що значно вище, ніж у інших подібних продуктів.









Розглядаючи впровадження золотих ETF, можна провести паралелі з початковим успіхом спотових Bitcoin-ETF. На початкових етапах свого існування ETF на золото пережили значне зростання обсягу торгівлі та швидке розширення AUM. До запуску золотих ETF у 2004 році середня ціна на золото коливалася між 300 $ і 400 $ за унцію. Після запуску ETF ціна на золото різко зросла, а ETF спрямували на ринок значний новий капітал. У наступні роки ціни на золото злетіли з 420-440 $ за унцію до піку в 1900 $, що становить вражаюче зростання на 330% з моменту початку торгівлі ETF. Вплив ETF на ціни для золота був як миттєвим, так і трансформаційним, подібно до того, як сьогодні спотові Bitcoin-ETF впливають на ринок криптовалют.









Хоча зростання цін на золото в цей період було тісно пов'язане із запуском ETF, на нього також впливали такі фактори, як глобальні економічні умови, геополітичні події та настрої інвесторів. Проте, запровадження золотих ETF, безсумнівно, надало інвесторам більш зручний та ефективний спосіб інвестування в цей актив, що сприяло стрімкому зростанню ринку золота.





Хоча Bitcoin та золото суттєво відрізняються за своїми характеристиками та сферами використання, успішний досвід золотих ETF все ще може запропонувати значущі паралелі для спотових Bitcoin-ETF. Зокрема, запровадження золотих ETF привернуло значний приплив капіталу на ринок золота, що спричинило стрімке зростання цін. Аналогічно, запуск спотових Bitcoin-ETF привернув значні інвестиції на ринок криптовалют, що потенційно може призвести до різкого зростання цін на Bitcoin протягом перших одного-двох ринкових циклів (від 4 до 8 років). Хоча дані про золоті ETF не можуть бути безпосередньо використані для прогнозування майбутніх показників спотових Bitcoin-ETF, можна передбачити значне зростання цін на Bitcoin, оскільки ці ETF продовжуватимуть розвиватися в найближчі роки.









З моменту свого запуску спотові Bitcoin-ETF досягли неабиякого успіху, значною мірою завдяки зростаючому визнанню ринку криптовалют серед інвесторів. Цей ентузіазм викликав дискусії в усій індустрії, а Нейт Герачі, президент The ETF Store, у своєму криптопрогнозі на 2025 рік передбачив, що криптовалютна політика адміністрації Трампа може відкрити нову главу для криптовалютних ETF.





Зі зростанням довіри інвесторів до ринку криптовалют ця тенденція, ймовірно, сприятиме стабільному зростанню як обсягів торгівлі, так і активів під управлінням спотових Bitcoin-ETF, надаючи інвесторам більш диверсифіковані інвестиційні можливості та якісніші послуги. Що ще важливіше, цей позитивний імпульс зростання має потенціал для створення віртуального циклу, який ще більше зміцнить позитивну траєкторію *URLS-BTC_USDT* і прокладе шлях до ширших і більш прибуткових можливостей для інвесторів.





MEXC є лідером у своїй галузі, пропонуючи найнижчі комісії, винятковий рівень обслуговування та видатну ліквідність, що робить її найкращим вибором для торгівлі такими криптовалютами, як *URLS-BTC_USDT*. MEXC прагне надавати користувачам безпечну, зручну та ефективну торгівлю, сприяючи здоровому зростанню індустрії завдяки постійним інноваціям та досягненням. Незалежно від того, чи є ви довгостроковим інвестором, впевненим у потенціалі Bitcoin, або трейдером, який шукає короткострокові можливості, MEXC прагне надавати високоякісні та професійні послуги.



