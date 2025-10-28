У яку дату був видобутий перший блок блокчейну Ethereum?

Якщо ви коли-небудь цікавилися початком Ethereum, ви ставите правильне питання. Історія видобутку першого блоку Ethereum знаменує один із найважливіших моментів в історії криптовалют. Ця стаття відповідає на це точне питання, досліджуючи технічні деталі, людей, які стоять за цим, і чому ця дата назавжди змінила технологію блокчейн. Ви дізнаєтесь точну дату і час генезис-блоку Ethereum, зрозумієте, що відрізняло його від підходу Bitcoin, і відкриєте, як цей перший блок заклав основу для всього від DeFi до NFT.





Ключові моменти:

Перший блок Ethereum був видобутий 30 липня 2015 року, що ознаменувало офіційний запуск мережі блокчейн.

Генезис-блок містив 8 893 транзакції, які розподіляли ETH учасникам краудсейлу, які інвестували $18 мільйонів у 2014 році.

На відміну від генезис-блоку Bitcoin, блок Ethereum не містив вбудованого повідомлення і був зосереджений на встановленні початкового розподілу токенів.

Перший блок встановив винагороду за майнінг у розмірі 5 ETH, яка пізніше зменшилася до 3 ETH (2017) і 2 ETH (2019) через оновлення мережі.

Ethereum перейшов з Proof-of-Work на Proof-of-Stake 15 вересня 2022 року, скоротивши споживання енергії більш ніж на 99%.

Генезис-блок забезпечив смарт-контракти, які стали основою для DeFi, NFT і тисяч децентралізованих додатків.





Перший блок Ethereum був видобутий 30 липня 2015 року, рівно о 15:26 UTC. Цей перший блок, відомий як Блок 0 або генезис-блок, ознаменував офіційний запуск мережі блокчейн Ethereum. На відміну від звичайних блоків, які посилаються на попередні блоки, цей перший блок блокчейну Ethereum не мав попередника — його поле попереднього хешу містило тільки нулі, встановлюючи його як абсолютну відправну точку.

Видобуток цього блоку не був спонтанною подією. Він представляв місяці підготовки після фази тестової мережі Olympic, яка розпочалася в травні 2015 року і запропонувала розробникам 25 000 ETH у якості винагороди за стрес-тестування мережі. Коли генезис-блок нарешті з'явився тієї липневої післяобідньої пори, він ніс початковий розподіл ETH учасникам краудсейлу, які інвестували попереднього року. Винагорода за блок була встановлена на рівні 5 ETH, створюючи структуру стимулів, яка спонукатиме майнерів забезпечувати безпеку мережі в перші дні.





Віталік Бутерін задумав Ethereum у 2013 році у віці 19 років, вважаючи, що блокчейни можуть робити більше, ніж просто обробляти платежі — вони можуть запускати цілі додатки через смарт-контракти. Після невдалої спроби переконати розробників Bitcoin розширити їхній протокол, він опублікував білу книгу Ethereum наприкінці 2013 року, описуючи блокчейн з повною за Тьюрінгом мовою програмування. Співзасновники, включаючи Гевіна Вуда і Джозефа Любіна, приєдналися до розробки концепції, публічно оголосивши про проект на конференції North American Bitcoin Conference в Майамі в січні 2014 року.

Команда провела краудсейл з липня по серпень 2014 року, дозволивши учасникам купувати ефір за біткойн. Це зібрало понад $18 мільйонів, профінансувавши розробку віртуальної машини Ethereum. Базований у Швейцарії Ethereum Foundation координував декілька команд розробників, які працювали над різними реалізаціями протоколу на Go, Python і C++, гарантуючи, що мережа не буде покладатися на єдину кодову базу.

Тестова мережа Olympic була запущена 9 травня 2015 року, як остаточне доказ концепції перед основною мережею. Віталік Бутерін запропонував 25 000 ETH у якості винагороди розробникам для стрес-тестування мережі, намагаючись перевантажити її. Після місяців тестування і виправлень, фаза Frontier — запуск основної мережі — розпочалася 30 липня 2015 року. Початковий ліміт газу був жорстко закодований на рівні 5000 газу на кілька днів, даючи майнерам час для налаштування операцій, перш ніж мережа стала повністю працездатною.









Заголовок генезис-блоку включав номер блоку (нуль), часову мітку і батьківський хеш з усіх нулів, оскільки попереднього блоку не існувало. Він містив корінь стану — криптографічний хеш, що представляє весь стан мережі на момент запуску, включаючи всі баланси рахунків. На відміну від звичайних блоків, він не містив транзакцій, а натомість встановлював початковий стан сам по собі, встановлюючи початкову складність і ліміт газу, які будуть розвиватися в міру зростання ланцюга.

Генезис-блок розподілив ETH учасникам краудсейлу на основі їхніх внесків у біткойнах 2014 року, причому ці розподіли були жорстко закодовані в програмному забезпеченні кожного вузла. Винагорода за майнінг у 5 ETH встановила модель стимулювання, яка пізніше зменшилася до 3 ETH з Byzantium (2017) і 2 ETH з Constantinople (2019). Цей підхід краудсейлу відрізнявся від чисто майнінгової моделі Bitcoin, даючи раннім прихильникам негайну частку в мережі при одночасному фінансуванні розробки.

Ethereum був запущений з використанням консенсусу Proof-of-Work, вимагаючи від майнерів вирішення математичних головоломок для перевірки блоків. Рівень складності в генезис-блоці автоматично коригувався для підтримання приблизно 15-секундного часу блоків. Ця основа PoW забезпечила децентралізацію з першого дня, дозволивши майнерам по всьому світу брати участь у безпеці мережі, внесуючи обчислювальні ресурси в обмін на винагороди за блоки.





Перший блок ініціював серію запланованих оновлень, що перетворюють Ethereum протягом багатьох років. Homestead з'явився 14 березня 2016 року, видаливши централізовані механізми безпеки і представивши гаманець Mist. Фаза Metropolis прийшла в двох частинах: Byzantium (жовтень 2017) і Constantinople (лютий 2019), які скоротили винагороди за блоки і покращили ефективність смарт-контрактів, відклавши бомбу складності, призначену для примусового переходу від майнінгу.

15 вересня 2022 року Ethereum перейшов з Proof-of-Work на Proof-of-Stake через "The Merge", скоротивши споживання енергії більш ніж на 99%. Ця зміна була запланована з найраніших днів Ethereum, з бомбою складності, включеною в 2015 році спеціально для підтримки цього зсуву. Успішний перехід довів, що великий блокчейн може принципово змінити свій механізм консенсусу, зберігаючи при цьому безпеку і цілісність ланцюга, що простягається назад до 2015 року.

Генезис-блок запустив більше, ніж криптовалюту — він забезпечив цілу екосистему децентралізованих додатків. Функціональність смарт-контрактів дозволила розробникам створювати фінансові інструменти, що працюють без посередників, при цьому платформи DeFi зараз полегшують мільярди в кредитуванні і торгівлі. Стандарт ERC-721 (2018) забезпечив NFT, створивши ринок цифрових колекційних предметів на мільярди доларів, в той час як ERC-20 дозволив тисячам проектів запустити свої власні токени на інфраструктурі Ethereum.









Дата, коли був видобутий перший блок Ethereum, представляє більше, ніж технічну віху. Вона знаменує момент, коли технологія блокчейн розширилася за межі простої передачі цінності, ставши універсальною обчислювальною платформою. Бачення, яке Бутерін виклав у 2013 році, стало реальністю о 15:26 UTC тієї липневої післяобідньої пори, фундаментально змінивши те, що розробники можуть будувати на інфраструктурі блокчейн.

Сьогодні Ethereum обробляє великий обсяг транзакцій щодня, розміщує тисячі децентралізованих додатків і служить основою для всієї екосистеми Web3. Проекти, такі як Uniswap, Aave і OpenSea, зобов'язані своїм існуванням можливостям, вперше забезпеченим цим генезис-блоком. Платформа продовжує розвиватися через заплановані оновлення, з недавніми покращеннями, такими як оновлення Dencun в березні 2024 року, що вводить "блоби" для дешевшого зберігання даних, і майбутнє оновлення Pectra, яке, як очікується, додатково підвищить гнучкість валідаторів.

Криптовалютна біржа MEXC, як і багато платформ, побудувала свою торгову інфраструктуру Ethereum на фундаменті, встановленому цим першим блоком. Кожна транзакція ETH на будь-якій біржі в кінцевому підсумку пов'язана з ланцюгом, розпочатим 30 липня 2015 року, демонструючи, як створення одного блоку прокотилося по всій крипто-індустрії.









1. У яку дату був видобутий перший блок блокчейну Ethereum?

30 липня 2015 року о 15:26 UTC.





2. Як ще називається генезис-блок Ethereum?

Блок 0 або Блок 1, залежно від використовуваного методу підрахунку.





3. Хто видобув перший блок Ethereum?

Ethereum Foundation і основні розробники видобули генезис-блок як частину координованого запуску мережі.





4. Скільки ETH було у винагороді генезис-блоку?

Винагорода за майнінг була встановлена на рівні 5 ETH за блок при запуску.





5. Коли Ethereum перейшов з Proof-of-Work на Proof-of-Stake?

15 вересня 2022 року через оновлення під назвою "The Merge".





6. Чим генезис-блок Ethereum відрізняється від Bitcoin?

Генезис-блок Ethereum містив початковий розподіл ETH з краудсейлу і не містив вбудованого повідомлення, тоді як блок Bitcoin включав знаменитий заголовок газети Times.





Розуміння того, коли був видобутий перший блок Ethereum — 30 липня 2015 року о 15:26 UTC — забезпечує важливий контекст для оцінки впливу платформи на криптовалюту і технологію блокчейн. Цей єдиний блок запустив мережу, яка забезпечить смарт-контракти, децентралізовані фінанси і NFT, фундаментально розширивши те, що блокчейн може виконати за межами простих валютних транзакцій.

Оскільки Ethereum наближається до свого десятирічного ювілею в 2025 році, спадщина цього першого блоку залишається очевидною в кожній транзакції, кожному смарт-контракті і кожному децентралізованому додатку, що працює в мережі. Дата знаменує не тільки початок одного блокчейна, але й початок цілої ери програмованих грошей і децентралізованих додатків, які продовжують перетворювати цифрові фінанси і інтернет-інфраструктуру сьогодні.