На тлі прискореної конвергенції штучного інтелекту, децентралізованих мереж фізичної інфраструктури (DePIN) та ігор Web3, OKZOO стає ключовим гравцем зі своєю унікальною вертикально інтегрованою моделНа тлі прискореної конвергенції штучного інтелекту, децентралізованих мереж фізичної інфраструктури (DePIN) та ігор Web3, OKZOO стає ключовим гравцем зі своєю унікальною вертикально інтегрованою модел
Навчання/Зона популярних токенів/Ознайомлення із проєктом/OKZOO: ство...о зростання

OKZOO: створення мережі AIoT з власним апаратним забезпеченням для стрімкого зростання

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Галузеві новини
OKZOO
AIOT$0.68404-16.84%
PoP Planet
P$0.09576-17.44%
NFT
NFT$0.0000004197-1.98%
Bonk
BONK$0.00001344-22.35%
Pepe
PEPE$0.00000671-21.70%

На тлі прискореної конвергенції штучного інтелекту, децентралізованих мереж фізичної інфраструктури (DePIN) та ігор Web3, OKZOO стає ключовим гравцем зі своєю унікальною вертикально інтегрованою моделлю. Проєкт прагне створити першу в світі широкомасштабну мережу для збору реальних даних про навколишнє середовище, позиціонуючи себе як проривну силу в секторі AIoT (штучний інтелект + децентралізований IoT). Завдяки екосистемі, що налічує близько 12 мільйонів користувачів, запуск застосунку на основі штучного інтелекту для віртуальних домашніх улюбленців V2 12 березня швидко привернув увагу понад 700 000 користувачів. Завдяки потужній стратегічній підтримці лідерів галузі, OKZOO швидко зміцнює свої позиції на ринку.

1. Огляд ринку: AIoT як наступна еволюція після традиційного DePIN


Хоча технологія DePIN заклала основу для децентралізованих апаратних мереж, OKZOO вважає, що AIoT — це справжнє майбутнє галузі. Ця еволюція виходить за межі аналізу даних, глибоко інтегруючи ШІ для покращення збору даних та взаємодії з користувачем. Традиційні методи збору даних про навколишнє середовище стикаються з такими проблемами, як розрідженість даних, обмежене покриття в реальному часі всередині приміщень і труднощі з верифікацією. OKZOO усуває ці прогалини, створюючи мережу, керовану користувачами, орієнтовану на ультралокалізовані дані про навколишнє середовище, такі як якість повітря, рівень шуму, температура і вологість, забезпечуючи критично важливу інфраструктуру для застосунків ШІ наступного покоління в галузі моніторингу здоров'я, розумних міст і кліматичних досліджень. Позиціонуючи AIoT як «наступне покоління і масштабну еволюцію DePIN», OKZOO задовольняє все більший ринковий попит на практичну реальну корисність.

2. Рішення OKZOO: синергетична екосистема розумного апаратного забезпечення та інтерактивне програмне забезпечення


Екосистема OKZOO побудована на тісно інтегрованій програмно-апаратній моделі:


1) Пристрої серії P-mini: ці портативні датчики збирають дані про навколишнє середовище як у приміщенні, так і на вулиці. Лінійка продуктів буде продовжувати розвиватися з майбутніми ітераціями, такими як P-mini O2 у форматі смартгодинника.
2) OKZOO V2 — застосунок віртуальних улюбленців на основі штучного інтелекту: запущений 12 березня, цей застосунок пов'язує емоційні стани й поведінку віртуальних домашніх тварин з даними про навколишнє середовище, зібраними користувацьким пристроєм P-mini в режимі реального часу. Це перетворює збір необроблених даних на змістовний, інтерактивний та емоційно захопливий досвід. Спираючись на успіх своєї версії V1, яка привернула увагу 6,5 мільйонів користувачів, OKZOO V2 започатковує нову парадигму залучення даних.

3. Будівництво "рову": недооцінена ключова конкурентна перевага


На відміну від багатьох проєктів ШІ та DePIN, які покладаються на сторонніх OEM-виробників, що часто стикаються з проблемами виробництва та контролю якості, власні науково-дослідні та виробничі можливості OKZOO є ключовою стратегічною перевагою:

1) Забезпечення масштабованості: гарантує стабільне, широкомасштабне виробництво пристроїв P-mini для задоволення зростання кількості користувачів та попиту на P-NFT.
2) Контроль якості та швидка ітерація: дозволяє швидко вдосконалювати дизайн на основі відгуків користувачів і технічних досягнень.
3) Довгострокова економічна ефективність: власне виробництво забезпечує чудовий контроль над витратами з плином часу.
4) Стратегічна гнучкість: окрім власної мережі, OKZOO може запропонувати свої апаратні рішення іншим B2B-партнерам, які натрапляють на виробничі труднощі, відкриваючи нові потоки доходів і виділяючись на тлі конкурентів, що пропонують суто програмне забезпечення.

4. Токеноміка: екосистема мережі на основі AIoT


4.1 Нативний токен AIOT забезпечує всю екосистему багатогранною корисністю


1) Заохочення за надання даних: користувачі заробляють токени AIOT, використовуючи пристрої P-mini для збору даних про навколишнє середовище, перетворюючи кожен пристрій на «майнер даних».
2) Участь в управлінні мережі: власники токенів можуть здійснювати стейкінг AIOT, щоб стати нодами-валідаторами або постачальниками даних, беручи участь в управлінні мережі та отримуючи винагороду.
3) Корисність для екосистеми: AIOT використовується для внутрішніх транзакцій, таких як взаємодія між пристроями та еволюція віртуальних домашніх тварин.
4) Права управління: власники токенів можуть голосувати за важливі рішення, такі як оновлення екосистеми та напрямок розвитку.
5) Підтримка розробників: планується, що AIOT слугуватиме платіжним засобом для монетизації творців контенту, а також для доступу сторонніх розробників до API.
6) Інноваційний механізм P-NFT: кожен P-NFT відповідає фізичному пристрою P-mini, який можна отримати. Після купівлі NFT (наприклад, на аукціоні) користувачі повинні викупити фізичний пристрій, щоб отримати право на винагороду за надання даних і видобуток AIOT, таким чином створюючи міцний зв'язок між цифровими активами та реальною вартістю.

5. Підтвердження зростання: імпульс та визнання галузі


Кілька ключових показників підкреслюють швидкий прогрес OKZOO:

1) Кількість користувачів: зараз екосистема може похвалитися майже 11,8 мільйонами користувачів, а застосунок V2 набрав 700 000 користувачів протягом першого місяця з моменту запуску.
2) Підтримка капіталу: проєкт отримав інвестиції від відомих діячів, включаючи засновників Bonk і Pepe, а також відомих індустріальних лідерів, таких як 0xSun і Dingaling.
3) Сила команди: основна команда включає в себе таланти з таких провідних організацій, як HASHED, Forbes і Cointelegraph, які об'єднують глибоку експертизу в області криптовалют, технологій штучного інтелекту і розвитку спільноти.

6. Погляду майбутнє: розширення екосистеми та усвідомлення цінностей


Завдяки успішному запуску застосунку V2, постійному зростанню кількості користувачів та розширенню партнерських відносин з біржами, проєкт OKZOO заклав міцний фундамент для довгострокового розвитку. Його унікальне позиціонування: ШІ + DePIN + ігри + апаратне забезпечення, у поєднанні з переконливим описом AIoT, гейміфікованою моделлю залучення користувачів, потужним виробничим "ровом", інноваційним механізмом фізичних NFT і міцними галузевими альянсами — формує надзвичайно привабливу інвестиційну пропозицію. Попри те, що проблеми залишаються, включаючи масштабованість апаратного забезпечення, утримання користувачів та ринкову конкуренцію, інтегрована модель OKZOO та власні виробничі потужності значно знизили пов'язані з цим ризики. Довгострокове бачення проєкту виходить за межі простого збору даних — він прагне спільно зі своєю спільнотою та штучним інтелектом створити нову парадигму взаємодії людини з навколишнім середовищем.

Маючи чіткий стратегічний напрямок, інноваційний технологічний набір, перевірений ринком і потужну виробничу базу, OKZOO будує динамічну екосистему, яка об'єднує цікаві застосунки, інтелектуальне апаратне забезпечення та дані про навколишнє середовище. За підтримки найбільших гравців галузі компанія має всі шанси стати лідером у сфері AIoT, розкриваючи цінність екосистеми та створюючи потенціал для експоненціального зростання.

7. Як купити токени AIOT на MEXC


AIOT — це довгоочікуваний токен, який ще не має широкого доступу на основних біржах. Як платформа, що займається пошуком високоякісних активів, MEXC надає користувачам ранній доступ до трендових і перспективних токенів. Завдяки широкому вибору лістингів, наднизьким комісіям і безпечному, надійному торговому середовищу, MEXC залишається надійним вибором для світових трейдерів.

Графік лістингу OKZOO (AIOT)


  • Депозити: відкриті
  • Торгівля AIOT/USDT в інноваційній зоні: 13:00, 25 квітня 2025 року (за Києвом)
  • Зняття коштів: 13:00, 26 квітня 2025 року (за Києвом)
  • Конвертація: 14:00, 25 квітня 2025 року (за Києвом)

Не пропустіть свій шанс приєднатися до високопотенційного проєкту на платформі MEXC вже зараз і стати лідером у цьому секторі, що розвивається. Ви можете купити AIOT на MEXC, виконавши наступні кроки:

1) Відкрийте та увійдіть в застосунок MEXC або на офіційний вебсайт.
2) Уведіть «AIOT» у рядку пошуку і виберіть спотову торгівлю або конвертацію.
3) Виберіть тип ордера, введіть бажану кількість і ціну та завершіть торгівлю.


Ви також можете відвідати сторінку MEXC Airdrop+. Виконуйте прості завдання, щоб отримати шанс виграти 1 200 000 AIOT і 50 000 USDT у вигляді винагород.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Короткий опис1) Визначне досягнення: BINANCELIFE (BINANCELIFE) став першим китайським мемкоїном, що дебютував на Binance, зруйнувавши ринкові традиції.2) Вибухове зростання: менше ніж за три дні після

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Короткий описRecall використовує децентралізовані ринкові механізми, щоб дозволити спільноті вирішувати, які навички ШІ необхідні, а не залишати це на розсуд кількох великих технологічних компаній.Ток

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Короткий описUSDf — це синтетичний долар з надмірним забезпеченням на базі Ethereum з поточною циркуляційною пропозицією близько 1,899 мільярда, займаючи 202-гу позицію на ринку.USDf підтримує як стей

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Короткий опис1) Espresso використовує децентралізований консенсус BFT для швидкого підтвердження транзакцій (до шести секунд) для всіх під'єднаних блокчейнів.2) Як глобальний рівень підтвердження, Esp

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT