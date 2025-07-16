OKZOO: створення мережі AIoT з власним апаратним забезпеченням для стрімкого зростання

На тлі прискореної конвергенції штучного інтелекту, децентралізованих мереж фізичної інфраструктури (DePIN) та ігор Web3, OKZOO стає ключовим гравцем зі своєю унікальною вертикально інтегрованою моделлю. Проєкт прагне створити першу в світі широкомасштабну мережу для збору реальних даних про навколишнє середовище, позиціонуючи себе як проривну силу в секторі AIoT (штучний інтелект + децентралізований IoT). Завдяки екосистемі, що налічує близько 12 мільйонів користувачів, запуск застосунку на основі штучного інтелекту для віртуальних домашніх улюбленців V2 12 березня швидко привернув увагу понад 700 000 користувачів. Завдяки потужній стратегічній підтримці лідерів галузі, OKZOO швидко зміцнює свої позиції на ринку.









Хоча технологія DePIN заклала основу для децентралізованих апаратних мереж, OKZOO вважає, що AIoT — це справжнє майбутнє галузі. Ця еволюція виходить за межі аналізу даних, глибоко інтегруючи ШІ для покращення збору даних та взаємодії з користувачем. Традиційні методи збору даних про навколишнє середовище стикаються з такими проблемами, як розрідженість даних, обмежене покриття в реальному часі всередині приміщень і труднощі з верифікацією. OKZOO усуває ці прогалини, створюючи мережу, керовану користувачами, орієнтовану на ультралокалізовані дані про навколишнє середовище, такі як якість повітря, рівень шуму, температура і вологість, забезпечуючи критично важливу інфраструктуру для застосунків ШІ наступного покоління в галузі моніторингу здоров'я, розумних міст і кліматичних досліджень. Позиціонуючи AIoT як «наступне покоління і масштабну еволюцію DePIN», OKZOO задовольняє все більший ринковий попит на практичну реальну корисність.









Екосистема OKZOO побудована на тісно інтегрованій програмно-апаратній моделі:





1) Пристрої серії P-mini: ці портативні датчики збирають дані про навколишнє середовище як у приміщенні, так і на вулиці. Лінійка продуктів буде продовжувати розвиватися з майбутніми ітераціями, такими як P-mini O2 у форматі смартгодинника.

2) OKZOO V2 — застосунок віртуальних улюбленців на основі штучного інтелекту: запущений 12 березня, цей застосунок пов'язує емоційні стани й поведінку віртуальних домашніх тварин з даними про навколишнє середовище, зібраними користувацьким пристроєм P-mini в режимі реального часу. Це перетворює збір необроблених даних на змістовний, інтерактивний та емоційно захопливий досвід. Спираючись на успіх своєї версії V1, яка привернула увагу 6,5 мільйонів користувачів, OKZOO V2 започатковує нову парадигму залучення даних.









На відміну від багатьох проєктів ШІ та DePIN, які покладаються на сторонніх OEM-виробників, що часто стикаються з проблемами виробництва та контролю якості, власні науково-дослідні та виробничі можливості OKZOO є ключовою стратегічною перевагою:





1) Забезпечення масштабованості: гарантує стабільне, широкомасштабне виробництво пристроїв P-mini для задоволення зростання кількості користувачів та попиту на P-NFT.

2) Контроль якості та швидка ітерація: дозволяє швидко вдосконалювати дизайн на основі відгуків користувачів і технічних досягнень.

3) Довгострокова економічна ефективність: власне виробництво забезпечує чудовий контроль над витратами з плином часу.

4) Стратегічна гнучкість: окрім власної мережі, OKZOO може запропонувати свої апаратні рішення іншим B2B-партнерам, які натрапляють на виробничі труднощі, відкриваючи нові потоки доходів і виділяючись на тлі конкурентів, що пропонують суто програмне забезпечення.













1) Заохочення за надання даних: користувачі заробляють токени AIOT, використовуючи пристрої P-mini для збору даних про навколишнє середовище, перетворюючи кожен пристрій на «майнер даних».

2) Участь в управлінні мережі: власники токенів можуть здійснювати стейкінг AIOT, щоб стати нодами-валідаторами або постачальниками даних, беручи участь в управлінні мережі та отримуючи винагороду.

3) Корисність для екосистеми: AIOT використовується для внутрішніх транзакцій, таких як взаємодія між пристроями та еволюція віртуальних домашніх тварин.

4) Права управління: власники токенів можуть голосувати за важливі рішення, такі як оновлення екосистеми та напрямок розвитку.

5) Підтримка розробників: планується, що AIOT слугуватиме платіжним засобом для монетизації творців контенту, а також для доступу сторонніх розробників до API.

6) Інноваційний механізм P-NFT: кожен P-NFT відповідає фізичному пристрою P-mini, який можна отримати. Після купівлі NFT (наприклад, на аукціоні) користувачі повинні викупити фізичний пристрій, щоб отримати право на винагороду за надання даних і видобуток AIOT, таким чином створюючи міцний зв'язок між цифровими активами та реальною вартістю.









Кілька ключових показників підкреслюють швидкий прогрес OKZOO:





1) Кількість користувачів: зараз екосистема може похвалитися майже 11,8 мільйонами користувачів, а застосунок V2 набрав 700 000 користувачів протягом першого місяця з моменту запуску.

2) Підтримка капіталу: проєкт отримав інвестиції від відомих діячів, включаючи засновників Bonk і Pepe, а також відомих індустріальних лідерів, таких як 0xSun і Dingaling.

3) Сила команди: основна команда включає в себе таланти з таких провідних організацій, як HASHED, Forbes і Cointelegraph, які об'єднують глибоку експертизу в області криптовалют, технологій штучного інтелекту і розвитку спільноти.









Завдяки успішному запуску застосунку V2, постійному зростанню кількості користувачів та розширенню партнерських відносин з біржами, проєкт OKZOO заклав міцний фундамент для довгострокового розвитку. Його унікальне позиціонування: ШІ + DePIN + ігри + апаратне забезпечення, у поєднанні з переконливим описом AIoT, гейміфікованою моделлю залучення користувачів, потужним виробничим "ровом", інноваційним механізмом фізичних NFT і міцними галузевими альянсами — формує надзвичайно привабливу інвестиційну пропозицію. Попри те, що проблеми залишаються, включаючи масштабованість апаратного забезпечення, утримання користувачів та ринкову конкуренцію, інтегрована модель OKZOO та власні виробничі потужності значно знизили пов'язані з цим ризики. Довгострокове бачення проєкту виходить за межі простого збору даних — він прагне спільно зі своєю спільнотою та штучним інтелектом створити нову парадигму взаємодії людини з навколишнім середовищем.





Маючи чіткий стратегічний напрямок, інноваційний технологічний набір, перевірений ринком і потужну виробничу базу, OKZOO будує динамічну екосистему, яка об'єднує цікаві застосунки, інтелектуальне апаратне забезпечення та дані про навколишнє середовище. За підтримки найбільших гравців галузі компанія має всі шанси стати лідером у сфері AIoT, розкриваючи цінність екосистеми та створюючи потенціал для експоненціального зростання.









AIOT — це довгоочікуваний токен, який ще не має широкого доступу на основних біржах. Як платформа, що займається пошуком високоякісних активів, MEXC надає користувачам ранній доступ до трендових і перспективних токенів. Завдяки широкому вибору лістингів, наднизьким комісіям і безпечному, надійному торговому середовищу, MEXC залишається надійним вибором для світових трейдерів.









Депозити : відкриті : відкриті

AIOT/USDT в інноваційній зоні: 13:00, 25 квітня 2025 року (за Києвом) Торгівляв інноваційній зоні: 13:00, 25 квітня 2025 року (за Києвом)

Зняття коштів : 13:00, 26 квітня 2025 року (за Києвом)

Конвертація: 14:00, 25 квітня 2025 року (за Києвом) : 14:00, 25 квітня 2025 року (за Києвом)





Не пропустіть свій шанс приєднатися до високопотенційного проєкту на платформі MEXC вже зараз і стати лідером у цьому секторі, що розвивається. Ви можете купити AIOT на MEXC, виконавши наступні кроки:





спотову торгівлю або конвертацію. 2) Уведіть «AIOT» у рядку пошуку і виберітьабо

3) Виберіть тип ордера, введіть бажану кількість і ціну та завершіть торгівлю.









Ви також можете відвідати сторінку MEXC Airdrop+ . Виконуйте прості завдання, щоб отримати шанс виграти 1 200 000 AIOT і 50 000 USDT у вигляді винагород.



