Nillion: нова революція в конфіденційних обчисленнях, що змінює екосистему цінності даних

Nillion — це мережа "сліпих обчислень", яка являє собою мережу конфіденційних обчислень і зберігання даних, призначену для штучного інтелекту і даних.Вона використовує технології підсилення конфіденційності (PET) для виконання обчислень і зберігання даних, водночас гарантуючи конфіденційність, уможливлюючи такі програми, як конфіденційний персоналізований ШІ, зашифровані бази даних і програми, що зберігають конфіденційність.





NIL — це нативний токен мережі Nillion, який слугує її основою для безпеки, управління і довгострокового розвитку. Він координує винагороди серед учасників мережі, водночас забезпечуючи стійке зростання екосистеми.









Координаційні послуги: використовуються для платежів, пов'язаних з обчислювальними послугами, зберіганням даних, висновками ШІ та комісіями за транзакції в межах Petnet і координаційного рівня. Розробники можуть використовувати NIL для доступу до обчислювальних сервісів Nillion, що зберігають конфіденційність.

" Сліпі обчислення": розробники та користувачі можуть використовувати NIL для зберігання даних і обчислень.

Стейкінг: власники можуть здійснювати стейкінг NIL для підтримки безпеки мережі й отримання винагород. Валідатори повинні пов'язувати токени NIL для підтвердження транзакцій і обчислень, гарантуючи безпеку координаційного рівня.

Управління: власники токенів NIL можуть брати участь у децентралізованому управлінні, пропонуючи та голосуючи за оновлення протоколу, параметри мережі, розподіл ресурсів і програми грантів для спільнот.









Назва токена: Nillion (NIL)

Загальна пропозиція: 1 000 000 000 NIL

Максимальна пропозиція: без верхньої межі (річний рівень інфляції 1%, за умови дотримання моделі емісії й автономного управління)

Початкова циркуляційна пропозиція: 195 150 000 NIL (19,52% від загальної пропозиції)









Загальна пропозиція NIL становить 1 мільярд токенів, з яких у початковому обсязі знаходиться 19,52%. Розподіл виглядає таким чином:









Екосистема та розвиток (29%): підтримує зростання екосистеми Nillion, зокрема заохочення розробників, винагороди валідаторам, розширення мережі та стратегічні ініціативи, що сприяють реальному впровадженню.

Спільнота (20%): розподіляється через програми заохочення, гранти й інші ініціативи для спільноти.

Розробка протоколу (10%): фінансує дослідження, оновлення протоколів й операційні витрати для забезпечення довгострокової стійкості.

Ранні прихильники (21%): виділяється інвесторам стадій Pre-Seed, Seed і з 2024 року.

Основні донори (20%): розподіляються серед перших членів команди, радників і спонсорів Nillion Labs за їхню роль у розвитку мережі.









Після запуску основної мережі токени NIL буде розблоковано і розповсюджено серед спільноти за допомогою аірдропів та початкових розподілів серед учасників спільноти.













Запуск NIL знаменує офіційний початок "сліпих обчислень", що уможливлює існування інноваційних програм, таких як персоналізований ШІ, ринки даних і децентралізована наука (DeSci), побудована на конфіденційних даних. Спираючись на цей прорив, мережа Nillion прискорює розвиток своєї екосистеми програм, інтегруючись із більшою кількістю відкритих блокчейнів, посилюючи співпрацю в області "сліпих обчислень" і постійно оптимізуючи ефективність координації. Проєкт має на меті стимулювати подальшу децентралізацію, поступово зменшуючи залежність від централізованих структур.



