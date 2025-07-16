Nillion — це мережа "сліпих обчислень", яка являє собою мережу конфіденційних обчислень і зберігання даних, призначену для штучного інтелекту і даних.Вона використовує технології підсилення конфіденціNillion — це мережа "сліпих обчислень", яка являє собою мережу конфіденційних обчислень і зберігання даних, призначену для штучного інтелекту і даних.Вона використовує технології підсилення конфіденці
Nillion: нова революція в конфіденційних обчисленнях, що змінює екосистему цінності даних

16 липня 2025
0m
Nillion — це мережа "сліпих обчислень", яка являє собою мережу конфіденційних обчислень і зберігання даних, призначену для штучного інтелекту і даних.Вона використовує технології підсилення конфіденційності (PET) для виконання обчислень і зберігання даних, водночас гарантуючи конфіденційність, уможливлюючи такі програми, як конфіденційний персоналізований ШІ, зашифровані бази даних і програми, що зберігають конфіденційність.

NIL — це нативний токен мережі Nillion, який слугує її основою для безпеки, управління і довгострокового розвитку. Він координує винагороди серед учасників мережі, водночас забезпечуючи стійке зростання екосистеми.

1. Основні функції


  • Координаційні послуги: використовуються для платежів, пов'язаних з обчислювальними послугами, зберіганням даних, висновками ШІ та комісіями за транзакції в межах Petnet і координаційного рівня. Розробники можуть використовувати NIL для доступу до обчислювальних сервісів Nillion, що зберігають конфіденційність.
  • "Сліпі обчислення": розробники та користувачі можуть використовувати NIL для зберігання даних і обчислень.
  • Стейкінг: власники можуть здійснювати стейкінг NIL для підтримки безпеки мережі й отримання винагород. Валідатори повинні пов'язувати токени NIL для підтвердження транзакцій і обчислень, гарантуючи безпеку координаційного рівня.
  • Управління: власники токенів NIL можуть брати участь у децентралізованому управлінні, пропонуючи та голосуючи за оновлення протоколу, параметри мережі, розподіл ресурсів і програми грантів для спільнот.

2. Про токен NIL


  • Назва токена: Nillion (NIL)
  • Загальна пропозиція: 1 000 000 000 NIL
  • Максимальна пропозиція: без верхньої межі (річний рівень інфляції 1%, за умови дотримання моделі емісії й автономного управління)
  • Початкова циркуляційна пропозиція: 195 150 000 NIL (19,52% від загальної пропозиції)

3. Розподіл токенів NIL


Загальна пропозиція NIL становить 1 мільярд токенів, з яких у початковому обсязі знаходиться 19,52%. Розподіл виглядає таким чином:


  • Екосистема та розвиток (29%): підтримує зростання екосистеми Nillion, зокрема заохочення розробників, винагороди валідаторам, розширення мережі та стратегічні ініціативи, що сприяють реальному впровадженню.
  • Спільнота (20%): розподіляється через програми заохочення, гранти й інші ініціативи для спільноти.
  • Розробка протоколу (10%): фінансує дослідження, оновлення протоколів й операційні витрати для забезпечення довгострокової стійкості.
  • Ранні прихильники (21%): виділяється інвесторам стадій Pre-Seed, Seed і з 2024 року.
  • Основні донори (20%): розподіляються серед перших членів команди, радників і спонсорів Nillion Labs за їхню роль у розвитку мережі.

4. Графік випуску NIL


Після запуску основної мережі токени NIL буде розблоковано і розповсюджено серед спільноти за допомогою аірдропів та початкових розподілів серед учасників спільноти.


5. Погляд на майбутнє


Запуск NIL знаменує офіційний початок "сліпих обчислень", що уможливлює існування інноваційних програм, таких як персоналізований ШІ, ринки даних і децентралізована наука (DeSci), побудована на конфіденційних даних. Спираючись на цей прорив, мережа Nillion прискорює розвиток своєї екосистеми програм, інтегруючись із більшою кількістю відкритих блокчейнів, посилюючи співпрацю в області "сліпих обчислень" і постійно оптимізуючи ефективність координації. Проєкт має на меті стимулювати подальшу децентралізацію, поступово зменшуючи залежність від централізованих структур.

Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є консультацією щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або інших пов'язаних з ними послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання жодних активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для ознайомлення і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


