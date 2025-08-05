Зростання популярності NFT: як Pudgy Penguins виходять за межі криптогалузі

NFT знову привертає увагу суспільства.





Після спаду на ринку у 2022 та 2023 роках сектор NFT продемонстрував потужне відновлення у 2025 році. За даними Coingecko, загальна ринкова капіталізація NFT перевищила 6,8 млрд $ лише за 24 години, що супроводжувалося суттєвим зростанням торговельної активності та очевидним пожвавленням ринкових настроїв. У центрі цього нового імпульсу опинився проєкт синього сегмента Pudgy Penguins, який став беззаперечним фокусом уваги.









Ринкова капіталізація колекції не тільки перевершила ринкову капіталізацію давнього BAYC, поступаючись лише CryptoPunks, але й токен екосистеми PENGU також зріс більш ніж на 200% за короткий період. З погляду залучення спільноти, розширення екосистеми, проникнення бренду та руху капіталу, Pudgy Penguins переосмислює основний наратив ринку криптоактивів як нативний Web3-проєкт інтелектуальної власності (IP).













Pudgy Penguins — це NFT-проєкт, запущений у липні 2021 року на блокчейні Ethereum, що складається з 8888 унікальних аватарів пінгвінів. Кожен NFT має випадково згенеровані риси, такі як аксесуари, одяг та вираз обличчя. Завдяки чарівному і доступному художньому стилю колекція швидко здобула визнання і привернула увагу світової спільноти. Монета була розпродана менш ніж за 20 хвилин і привернула увагу відомих колекціонерів, серед яких зірка НБА Стівен Каррі та репер Снуп Доґґ.









На початку 2022 року спільнота ініціювала зміну керівництва, і новий генеральний директо Лука Нетц придбав проєкт за 750 ETH. Під його керівництвом Pudgy Penguins почав перетворюватися на багатогранний бренд інтелектуальної власності Web3. Власники сформували спільноту, відому як «The Huddle», беручи участь в управлінні та отримавши право на комерціалізацію своїх NFT, що сприяло подальшому просуванню Pudgy Penguins як глобальної цифрової культурної ідентичності.





З того часу проєкт прийняв стратегію розширення бренду, диверсифікації та інтеграції у реальний світ, перетворившись з простого проєкту PFP (зображення профілю) на мультигранну екосистему з інтелектуальною власністю, іграми, блокчейном, токенами, іграшками та похідними колекціями.

Сьогодні екосистема Pudgy Penguins включає:





Pudgy Toys — лінійка фізичних іграшок.

Pudgy World — інтерактивна Web3-платформа.

PENGU — нативний токен екосистеми.

Abstract Network — спеціальний блокчейн рівня 2.

Lil Pudgys — похідна колекція, доповнена AR-взаємодією та ініціативами з розробки ігор.













X (раніше Twitter), Справжня цінність Pudgy Penguins полягає не лише у NFT, але і в яскравій культурі спільноти, яка була створена в межах проєкту. З моменту свого заснування проєкт привернув увагу фанатів, які беруть активну участь на таких платформах, як Discord Reddit та Instagram . Від мемів до фан-аватарок, спільнота відіграла основну роль у становленні Pudgy Penguins як культурного явища, гідного мемів.









Pudgy Penguins створили надійну екосистему, орієнтовану на NFT, зокрема Abstract Network, блокчейн рівня 2, розроблений Cube Labs для застосунків, зручних для користувачів. Мережа підтримує такі функції, як Pudgy World, Soulbound NFT, ігри та взаємодію, керовану спільнотою. Нативний токен екосистеми, PENGU, спочатку був запущений на блокчейні Solana і має намір розширитися на інші мережі, щоб підвищити кросчейн-сумісність і розширити доступ до екосистеми.













На відміну від багатьох NFT-проєктів, які залишаються обмеженими блокчейном або присутністю в соціальних мережах, Pudgy Penguins успішно прорвалися в мейнстрим. Лінійка іграшок Pudgy Toys зараз доступна у понад 5000 торгових точках по всьому світу, зокрема у таких великих таких великих мережах, як Walmart, Target та Walgreens. Станом на 2025 рік продажі цієї лінійки іграшок склали понад 10 мільйонів $, що значно підвищило впізнаваність бренду та його комерційну цінність.





Варто зазначити, що власники NFT можуть подати заявку на ліцензування для участі в монетизації інтелектуальної власності, отримуючи частку прибутку від співбрендованих товарів і іграшок — таким чином ефективно поєднуючи цифрову власність із реальною цінністю.









З 2024 року команда Pudgy Penguins залучила 11 млн $ у фінансування під керівництвом Founders Fund та за участі провідних інвесторів, таких як Fenbushi Capital та 1kx. Це фінансування підтримує постійний розвиток Abstract Network та ширшої екосистеми Cube Labs, підкреслюючи комерційну життєздатність проєкту та довгостроковий потенціал зростання.













Починаючи з червня 2025 року, аватари Pudgy Penguins стали вірусним трендом у криптоспільноті. Галузеві лідери, такі як VanEck та OpenSea , також долучилися до цього, оновивши свої офіційні профілі зображеннями у стилі Pudgy. Ця хвиля популярності, разом із гучними моментами на кшталт появи плюшевого пінгвіна VanEck під час церемонії відкриття біржі Nasdaq, значно підвищила впізнаваність бренду та ажіотаж у спільноті.





Ця кросгалузева взаємодія — від традиційних фінансів до цифрових спільнот — значно підвищила ринкову впізнаваність Pudgy. За даними NFTGo, обсяг торгівлі NFT Pudgy Penguins перевищив 13,72 млн $ в середині липня, що становить понад 110% зростання за місяць. Тим часом нативний токен проєкту, PENGU, зріс більш ніж на 216% лише за 30 днів.









У червні 2025 року компанія Canary Capital подала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) інноваційну пропозицію щодо створення першого гібридного ETF на криптоактиви. Він має поєднувати токени PENGU (80–95%) та NFT Pudgy Penguins (5–15%). Цей крок спричинив мережеву реакцію як у світі традиційних фінансів, так і в середовищі Web3.





Ця пропозиція широко розглядається як важливий крок у фінансіалізації NFT, що свідчить про переоцінку активів NFT основними ринками. Настрої інвесторів різко зросли, підвищивши як ціну PENGU, так і мінімальну ціну Pudgy Penguins, що ще більше зміцнило присутність Pudgy в інституційних наративах.









Наприкінці липня в соціальних мережах почали поширюватися чутки про те, що Pudgy Penguins купує NFT-маркетплейс OpenSea. 26 липня керівник служби безпеки Pudgy Бо прямо спростував ці чутки: «Pudgy Penguins не купували OpenSea... заспокойтеся», підтвердивши, що команда як і раніше зосереджена на партнерстві, а не на купівлі. В результаті медійний резонанс створив позитивний зворотний зв'язок як для ціни NFT, так і для токена PENGU.





Спочатку ця заява була швидко спростована (керівник служби безпеки Pudgy, Бо, навіть опублікував роз'яснення на X ), але швидке поширення чуток значно підвищило популярність проєкту і викликало широку дискусію.









З погляду інвестицій, навіть якщо новина була неправдивою, вона відображала впевненість спільноти в потенціалі розширення Pudgy, що ще більше зміцнило його роль як провідної сили в просторі NFT.









Pudgy Penguins — це більше ніж просто NFT-проєкт — він перетворюється на культурний феномен.





У епоху, коли все може стати інтелектуальною власністю, Pudgy приносить рідкісне відчуття зрозумілості у світ NFT завдяки своїм миловидним і зворушливим зображенням пінгвінів, міцній основі спільноти, комерційному успіху в реальному світі та чіткому технічному плану розвитку. Оскільки ринок NFT демонструє ознаки відновлення, історія Pudgy Penguins, можливо, лише починається.





Дивлячись у майбутнє, Pudgy може стати не просто аватаркою — це може бути бренд, гра, світ або навіть символ нової ери Web3. Час покаже.









