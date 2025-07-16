Звіт про січневі події у Зоні MX

Назва токена
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у %
(на 31 січня)
OSOL
16 січня 2025 р.
466%
JFOX
17 січня 2025 р.
325%
PIDOG
20 січня 2025 р.
201%
SUT
8 січня 2025 р.
138%
IXS
22 січня 2025 р.
120%
TNT
24 січня 2025 р.
115%
Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч
Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в
Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в
Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са
У 2024 році на платформі MEXC було здійснено 2022 аірдропи нових токенів за рік, загальний обсяг винагород становив понад 127 млн USDT, що в середньому дорівнює 10,62 млн USDT на місяць з APY до 71%!
Стійке зростання ціни Bitcoin стало причиною нещодавнього сплеску ринку, що запалило ентузіазм на ринку криптовалют. Токен MX також продовжив своє зростання ще з минулого місяця та досяг ціни у 3 $ пі
1. Що таке токен MX ?MX — це нативний утиліті токен платформи MEXC, який забезпечує роботу екосистеми MEXC. Платформа MEXC пропонує безпечне і зручне торгове середовище для користувачів криптовалют. К
1. Підсумки подій з аірдропами за вересеньЩомісяця на MEXC проводяться ексклюзивні події для власників токенів MX. Якщо ви утримуєте певну кількість токенів MX протягом вказаного періоду, ви можете бр