У січні, коли ціна Bitcoin відновилася і загальний ринок почав прогріватися, ціна токена MX досягла піку на рівні 3,98 $. Тим часом, команда MEXC оголосила про викуп та кількість спалених токенів на четвертий квартал 2024 року, зберігши циркуляційну пропозицію токенів MX на рівні 100 мільйонів. Для більш детальної інформації ви можете прочитати відповідне оголошення. Утримання токенів MX надає різні переваги платформи, а для більш детальної інформації про переваги MX ви можете звернутися до статті "Три головні переваги для власників MX".

1. Звіт про січневі події у Зоні MX


У січні 2025 року платформа MEXC провела загалом 106 подій з аірдропами. На цих подіях було розподілено винагороди на суму понад 7,78 млн $, з річною прибутковістю у 51%.

Згідно зі статистикою платформи MEXC, серед усіх подій з аірдропами у січні найкраще себе проявив токен OSOL, який продемонстрував зростання на 466%, за ним слідує JFOX, який подорожчав на 325%. Зростання цін на PIDOG, SUT, IXS і TNT склало 201%, 138%, 120% і 115% відповідно. Загалом, інвестори, які брали участь у цих проєктах, отримали значні короткострокові прибутки, причому два найбільші проєкти принесли особливо вражаючі результати.

6 найкращих токенів у січні 2025 року

Назва токена
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у %
(на 31 січня)
OSOL
16 січня 2025 р.
466%
JFOX
17 січня 2025 р.
325%
PIDOG
20 січня 2025 р.
201%
SUT
8 січня 2025 р.
138%
IXS
22 січня 2025 р.
120%
TNT
24 січня 2025 р.
115%

2. Як взяти участь у подіях з аірдропами токенів


Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події з аірдропами для власників MX. Якщо за останні 24 години ви утримували щонайменше 25 токенів MX, ви маєте право зареєструватися та взяти участь у події.

Зверніть увагу, що система щодня робитиме три випадкові знімки. Ви повинні переконатися, що на вашому спотовому рахунку є щонайменше 25 MX протягом 24 годин, починаючи з дня перед подією о 17:59 (зимовий час) чи о 18:59 (літній час). Якщо знімок покаже, що ваші активи впадуть нижче цього порогу протягом 24-годинного періоду, ви не будете допущені до участі у події.

Щоб взяти участь, на офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Події] на панелі навігації, і клацніть на [Kickstarter].


3. Як купити MX


Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у Kickstarter, вам потрібно купити і утримувати щонайменше 25 токенів MX на платформі MEXC. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю "Купити MX за одну хвилину" та дотримуйтеся вказівок у посібнику.

Утримання токенів MX не тільки дозволяє вам безплатно брати участь у подіях з аірдропами, але й дає вам право на знижку на комісію за торгівлю. Як власник MX, ви можете використовувати відрахування MX для комісій за спотову торгівлю та торгівлю ф’ючерсами USDT, щоб скористатись знижкою 20%. Крім того, якщо ви утримуєте щонайменше 500 токенів MX на своєму спотовому рахунку протягом останніх 24 годин, ви можете скористатися знижкою 50% на комісію за торгівлю.

MEXC приваблює різних користувачів завдяки широкому вибору токенів і низьким комісіям, пропонуючи високу ліквідність, безперебійні операції, надійну безпеку і оперативне обслуговування клієнтів, що робить її кращим вибором серед трейдерів. MEXC дотримується принципу "Користувачі насамперед", прагнучи створити безпечну і надійну торгову платформу.

Відмова від відповідальності: цей матеріал не надає інвестиційних, податкових, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консалтингових чи будь-яких інших консультацій, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для ознайомлення і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та інвестуєте з обережністю. Вся інвестиційна діяльність не залежить від цього сайту.


