У 2024 році на платформі MEXC було здійснено 2022 аірдропи нових токенів за рік, загальний обсяг винагород становив понад 127 млн USDT, що в середньому дорівнює 10,62 млн USDT на місяць з APY до 71%! У 2024 році на платформі MEXC було здійснено 2022 аірдропи нових токенів за рік, загальний обсяг винагород становив понад 127 млн USDT, що в середньому дорівнює 10,62 млн USDT на місяць з APY до 71%!
Навчання/Зона MX/Подія для заробітку/Звіт про гр...ї у Зоні MX

Звіт про грудневі події у Зоні MX

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Спот#MX#Новачки
MX Token
MX$2.4607-3.23%
Aimonica Brands
AIMONICA$0.00095-20.30%
Sentio Protocol
SEN$0.00833-9.75%
Token Metrics AI
TMAI$0.0003999-12.95%
MemeCore
M$2.28104+12.86%

У 2024 році на платформі MEXC було здійснено 2022 аірдропи нових токенів за рік, загальний обсяг винагород становив понад 127 млн USDT, що в середньому дорівнює 10,62 млн USDT на місяць з APY до 71%! Утримуючи токени MX*URLS-MX_USDT*, ви можете користуватися перевагами платформи, щоб дізнатися більше про переваги утримання MX, зверніться до статті "Три головні переваги для власників MX".

1. Звіт про грудневі події у Зоні MX


У грудні 2024 року платформа MEXC провела загалом 120 подій з аірдропами, де було розподілено винагороди на суму понад 7,98 млн $, з APY до 54%.

Грудневі аірдропи на MEXC принесли неабиякий прибуток, а шість найкращих токенів зросли на понад 190%. Серед них AIMONICA продемонстрував найкращі результати, збільшившись на 606,11%, значно випередивши інші проєкти та посівши перше місце. Слідом за ним іде BLADE зі зростанням на 510,8%, а SETAI, FLAY, SEN і TMAI продемонстрували зростання на 314,9%, 241,85%, 216,8% і 192,9% відповідно. Ранні учасники цих аірдропів, особливо ті, хто встиг отримати AIMONICA та BLADE, побачили значний прибуток від своїх інвестицій всього за кілька тижнів.

6 найкращих токенів у грудні 2024 року

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у %
(на 31 грудня)
AIMONICA
19 грудня 2024 р.
606,11%
BLADE
23 грудня 2024 р.
510,80%
SETAI
30 грудня 2024 р.
314,90%
FLAY
3 грудня 2024 р.
241,85%
SEN
29 грудня 2024 р.
216,80%
TMAI
4 грудня 2024 р.
192,90%

2. Як взяти участь у подіях з аірдропами


Kickstarter — це ексклюзивна подія з безплатними аірдропами для власників MX. Щоб зареєструватися для участі в цій події, вам потрібно утримувати щонайменше 25 MX.

Зверніть увагу, що система щодня робитиме три випадкові знімки. Ви повинні переконатися, що на вашому спотовому рахунку є щонайменше 25 MX протягом 24 годин, починаючи з дня перед подією о 17:59 (зимовий час) чи о 18:59 (літній час). Якщо кількість ваших утримуваних MX опуститься нижче 25 MX у будь-який час протягом цього 24-годинного періоду, ви не матимете права брати участь у події Kickstarter.

Щоб взяти участь, на офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть Спот на панелі навігації, і ви побачите вкладку з подіями Kickstarter.


3. Як купити MX


Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Kickstarter, вам потрібно купити та утримувати щонайменше 25 токенів MX*URLS-MX_USDT* на платформі MEXC. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю "Купити MX за одну хвилину" та дотримуйтеся вказівок у посібнику.

Утримання токенів MX не тільки дозволяє вам безплатно брати участь у подіях з аірдропами, але й дає вам право на знижку на комісію за торгівлю. Як власник MX, ви можете використовувати відрахування MX для комісій за спотову торгівлю та торгівлю ф’ючерсами USDT-M, щоб скористатись знижкою 20%. Крім того, якщо ви утримуєте щонайменше 500 токенів MX на своєму спотовому рахунку протягом останніх 24 годин, ви можете скористатися знижкою 50% на комісію за торгівлю.

Платформа MEXC приваблює користувачів завдяки широкому асортименту токенів й низьким комісіям за торгівлю. Користувачі віддають перевагу платформі за глибину торгівлі, безперебійну роботу, безпеку і стабільність, а також за миттєве обслуговування службою підтримки клієнтів. Платформа MEXC завжди дотримується принципу "Користувачі насамперед", прагнучи створити безпечне, стабільне та надійне торговельне середовище для своїх користувачів.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Звіт про події зони MX за вересень

Звіт про події зони MX за вересень

1. Підсумки подій з аірдропами за вересеньЩомісяця на MEXC проводяться ексклюзивні події для власників токенів MX. Якщо ви утримуєте певну кількість токенів MX протягом вказаного періоду, ви можете бр

Звіт про події Зони MX за жовтень

Звіт про події Зони MX за жовтень

У жовтні на ринку криптовалют стався довгоочікуваний поворот, в першу чергу завдяки імпульсу Bitcoin, що призвело до загального висхідного тренду на ринку. На тлі цього сплеску вартість нативного токе

Купити MX за одну хвилину

Купити MX за одну хвилину

1. Які переваги утримання MX?MX — це нативний утиліті токен, випущений MEXC. Утримання MX дозволяє користувачам брати участь у таких подіях платформи, як Launchpool і Kickstarter, де користувачі можут

Дані про результативність подій Зони МХ за серпень

Дані про результативність подій Зони МХ за серпень

1. Дані про результативність подій з аірдропами за серпеньУ серпні на MEXC було проведено загалом 155 подій з аірдропами, з яких 19 подій Launchpool і 136 подій Kickstarter. У порівнянні з липнем кіль

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT