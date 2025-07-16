Звіт про грудневі події у Зоні MX





У 2024 році на платформі MEXC було здійснено 2022 аірдропи нових токенів за рік, загальний обсяг винагород становив понад 127 млн USDT, що в середньому дорівнює 10,62 млн USDT на місяць з APY до 71%! Утримуючи токени MX*URLS-MX_USDT*, ви можете користуватися перевагами платформи, щоб дізнатися більше про переваги утримання MX, зверніться до статті " Три головні переваги для власників MX ".









У грудні 2024 року платформа MEXC провела загалом 120 подій з аірдропами, де було розподілено винагороди на суму понад 7,98 млн $, з APY до 54%.





Грудневі аірдропи на MEXC принесли неабиякий прибуток, а шість найкращих токенів зросли на понад 190%. Серед них AIMONICA продемонстрував найкращі результати, збільшившись на 606,11%, значно випередивши інші проєкти та посівши перше місце. Слідом за ним іде BLADE зі зростанням на 510,8%, а SETAI, FLAY, SEN і TMAI продемонстрували зростання на 314,9%, 241,85%, 216,8% і 192,9% відповідно. Ранні учасники цих аірдропів, особливо ті, хто встиг отримати AIMONICA та BLADE, побачили значний прибуток від своїх інвестицій всього за кілька тижнів.





Назва проєкту Дата аірдропу (дата розміщення MX) Зростання ціни у % (на 31 грудня) AIMONICA 19 грудня 2024 р. 606,11% BLADE 23 грудня 2024 р. 510,80% SETAI 30 грудня 2024 р. 314,90% FLAY 3 грудня 2024 р. 241,85% SEN 29 грудня 2024 р. 216,80% TMAI 4 грудня 2024 р. 192,90%









Kickstarter — це ексклюзивна подія з безплатними аірдропами для власників MX. Щоб зареєструватися для участі в цій події, вам потрібно утримувати щонайменше 25 MX.





Зверніть увагу, що система щодня робитиме три випадкові знімки. Ви повинні переконатися, що на вашому спотовому рахунку є щонайменше 25 MX протягом 24 годин, починаючи з дня перед подією о 17:59 (зимовий час) чи о 18:59 (літній час). Якщо кількість ваших утримуваних MX опуститься нижче 25 MX у будь-який час протягом цього 24-годинного періоду, ви не матимете права брати участь у події Kickstarter.





Щоб взяти участь, на офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть Спот на панелі навігації, і ви побачите вкладку з подіями Kickstarter.













Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Kickstarter, вам потрібно купити та утримувати щонайменше 25 токенів MX*URLS-MX_USDT* на платформі MEXC. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю " Купити MX за одну хвилину " та дотримуйтеся вказівок у посібнику.





Утримання токенів MX не тільки дозволяє вам безплатно брати участь у подіях з аірдропами, але й дає вам право на знижку на комісію за торгівлю. Як власник MX, ви можете використовувати відрахування MX для комісій за спотову торгівлю та торгівлю ф’ючерсами USDT-M, щоб скористатись знижкою 20%. Крім того, якщо ви утримуєте щонайменше 500 токенів MX на своєму спотовому рахунку протягом останніх 24 годин, ви можете скористатися знижкою 50% на комісію за торгівлю.





Платформа MEXC приваблює користувачів завдяки широкому асортименту токенів й низьким комісіям за торгівлю. Користувачі віддають перевагу платформі за глибину торгівлі, безперебійну роботу, безпеку і стабільність, а також за миттєве обслуговування службою підтримки клієнтів. Платформа MEXC завжди дотримується принципу "Користувачі насамперед", прагнучи створити безпечне, стабільне та надійне торговельне середовище для своїх користувачів.



