Mind Network: на чолі нової ери захисту конфіденційності та децентралізованого Інтернету

16 липня 2025MEXC
У той же час ви можете відвідати сторінку події Airdrop+ на MEXC, щоб взяти участь у подіях з депозиту та торгівлі FHE і розділити винагороди події на суму 130 000 USDT.

1. Що таке Mind Network


Mind Network ─ це протокол криптографічної інфраструктури, розроблений для ШІ та Web3, що гарантує захист конфіденційності даних та можливості безпечної співпраці. Він дає змогу ШІ-агентам безпечно працювати, приймати незалежні рішення та спільно взаємодіяти в децентралізованих екосистемах.

По суті, Mind Network є першопрохідцем в області інфраструктури повністю гомоморфного шифрування (FHE), яка спрямована на створення цілковитої зашифрованої мережі, забезпечуючи квантово-стійке, повноцінне шифрування даних і обчислень штучного інтелекту. Mind Network забезпечує наскрізне шифрування в різних галузях, таких як ШІ, модульні блокчейни, ігри, управління активами та DePIN.

У співпраці з лідерами галузі, такими як Zama, Mind Network розробляє HTTPZ, інтернет-протокол на базі Zero Trust, який встановлює новий стандарт Web3 для надійного штучного інтелекту та обчислення даних ончейн.


2. Фінансування Mind Network та партнери екосистеми


Mind Network отримав фінансування у розмірі 12,5 млн $ від провідних венчурних фірм, серед яких Binance Labs, Cogitent, HashKey, Animoca Brands, Chainlink та інші. Вона також отримала два дослідницькі гранти від Ethereum Foundation на розвиток FHE.

Mind Network співпрацює з лідерами галузі, такими як Zama, щоб прискорити впровадження технології FHE. Це перший проєкт, який впровадив TFHE-rs v1.0.0 (першу готову до промислового використання бібліотеку FHE від Zama) у практичних застосуваннях, а також відкрив декілька кодових баз FHE-Rust з відкритим кодом, включаючи FCN (FHE Consensus Network), MindChain, Swarms-rust та інші.

Ці внески стимулюють інновації в галузі зашифрованих обчислень і просувають бачення повністю зашифрованої екосистеми Web3 і ШІ. Завдяки передовим дослідженням, міцним галузевим партнерствам і прихильності до інновацій з відкритим вихідним кодом, Mind Network веде за собою майбутнє зашифрованих обчислень. Роблячи безпеку на основі FHE доступною, Mind Network встановлює нові стандарти конфіденційності, безпеки та довіри в децентралізованому світі.


3. Основні продукти Mind Network


3.1 AgenticWorld


AgenticWorld ─ це децентралізована екосистема штучного інтелекту, розроблена для безпечних і автономних ШІ-агентів. Побудована на технології FHE, вона підтримує зашифровані обчислення для забезпечення конфіденційності даних у багатоагентних системах (MAS). AgenticWorld інтегрує рівень безпеки та центр сумісності, що забезпечує безперешкодну взаємодію ШІ через Web3 та DeFi, а також підтримує децентралізовану ідентифікацію та конфіденційне машинне навчання.

3.2 MindChain


MindChain ─ це перший публічний блокчейн, побудований на FHE, спеціально розроблений для ШІ-агентів. Він підтримує зашифровані обчислення, безпечну взаємодію та автономні екосистеми ШІ. Він також інтегрує доведення з нульовим розголошенням (ZKP), надійне середовище виконання (TEE), багатосторонні обчислення (MPC), децентралізовану ідентифікацію та фреймворки для обчислень на графічних процесорах для забезпечення масштабованості.

3.3 FHE Bridge


Розроблений Chainlink, FHE Bridge – це безпечний кросчейн-протокол, який використовує FHE і Stealth Address Protocol (SAP) для здійснення приватних, квантово-стійких транзакцій, забезпечуючи безперебійну сумісність між екосистемами блокчейну.

4. Що таке MindChain


MindChain ─ перший блокчейн на основі FHE, спеціально розроблений для ШІ-агентів. Він вирішує проблеми безпеки та довіри, з якими стикаються ШІ-агенти в середовищах Web2 і Web3, надаючи їм можливість працювати в повністю приватному середовищі зі збереженням цілісності.

Використовуючи FHE, MindChain дозволяє виконувати обчислення безпосередньо над зашифрованими даними, а це означає, що ШІ-агенти можуть обробляти конфіденційну інформацію без необхідності розшифровувати її. Цей революційний підхід гарантує конфіденційність даних, безпеку та безперешкодну співпрацю, що робить MindChain критично важливою інфраструктурою для екосистем, керованих штучним інтелектом.

5. Загальний огляд архітектури MindChain


Архітектура AgenticWorld розроблена для підтримки безпечної, динамічної та високоавтономної екосистеми інтелектуальних ШІ-агентів. Вона складається з чотирьох ключових рівнів: рівня ШІ-агентів, рівня розширення, базового рівня та сервісного рівня, кожен з яких відіграє життєво важливу роль у забезпеченні безперебійної роботи ШІ:

5.1 Рівень ШІ-агентів


Слугує інтерфейсом для ШІ-агентів в доменах Web2 і Web3, підтримуючи:
  • Платформи Web3, такі як Swarms, Eliza та Virtuals
  • Платформи Web2, такі як World AI Health та DeepSeek
  • Майбутні інтеграції, які ще більше розширять його можливості

5.2 Рівень розширення


Забезпечує комплексне рішення для захисту ШІ-агентів, в тому числі:
  • Безпека консенсусу: забезпечує надійне прийняття рішень у децентралізованих середовищах
  • Безпека обчислень: захищає цілісність обробки ШІ
  • Безпека даних: посилює обробку даних зі збереженням конфіденційності
  • Безпека комунікації: захищає взаємодію агентів між мережами

5.3 Базовий рівень


В основі цього шару лежить MindChain, який підтримується наступними компонентами:
  • Randgen: справжній генератор випадкових чисел ончейн, що працює на FHE
  • FCN (Мережа консенсусу)
  • FDN (Мережа дешифрування FHE)
  • AgentConnect Hubs: сприяє безпечній співпраці агентів

5.4 Сервісний рівень


Цей рівень інтегрує різноманітні децентралізовані сервіси через центри, щоб забезпечити розширені можливості для ШІ-агентів, в тому числі:
  • Доведення з нульовим розголошенням (ZKP) через Lumoz: посилює перевірку конфіденційності
  • Надійне середовище виконання (TEE) через Phala: гаранує безпечне виконання ШІ
  • Зберігання, пам'ять та сумісність через Chainlink: гарантує безперебійну обробку даних
  • Обчислення на графічних процесорах через io.Net: забезпечує масштабовану обчислювальну потужність ШІ
  • Послуги інференції через Allora: оптимізовує прогнози ШІ в режимі реального часу
  • AgentText через Aptos: підтримує комунікацію та обробку тексту на основі штучного інтелекту


6. Токен FHE: cуть мережі Mind Network та AgenticWorld


Оскільки екосистема AgenticWorld перетворюється на повністю децентралізовану автономну інфраструктуру штучного інтелекту, токен FHE стає фундаментальним активом, що підтримує її бачення. Розроблений для досягнення масштабованості, безпеки та корисності, FHE – це більше, ніж просто токен, це життєдайне джерело нової ери Інтернету, де сходяться конфіденційність, інтелект і децентралізація.

6.1 Роль FHE в екосистемі:


  • Живлення інтелекту: забезпечує навчання, виконання завдань і цикли винагороди для інтелектуальних агентів, стимулюючи розвиток штучного інтелекту.
  • Обчислення зі збереженням конфіденційності: гарантує безпечні обчислення за допомогою FHE, захищаючи конфіденційність даних і дозволяючи здійснювати платежі за обчислення.
  • Децентралізоване управління: дозволяє брати участь у MindDAO та пропозиціях на базі центрів для формування майбутнього AgenticWorld.
  • Потік цінностей кросчейн: сприяє безперебійній взаємодії між MindChain, Ethereum та BNB Smart Chain через офіційний кросчей-міст.

6.2 Потенціал FHE


Стейкінг токенів FHE і запуск AgenticWorld — це тільки початок. Попереду ще багато цікавого:
  • Просунуті навчальні середовища для ШІ-агентів
  • Децентралізовані застосування ШІ в реальному світі
  • Інструменти координації кросчейн
  • Повністю кероване спільнотою управління через MindDAO

7. Переваги утримання токенів FHE


Утримуючи токени FHE, ви отримуєте ексклюзивний доступ до всієї екосистеми AgenticWorld і Mind Network, що робить вас лідером децентралізованих ШІ-інновацій. Ось основні переваги власників токенів $FHE:

  • Ранній доступ та корисність: здійснюйте стейкінг FHE для активації та управління децентралізованими ШІ-агентами, участі в застосуванні ШІ в реальному світі, а також для виконання розумних завдань і навчання.
  • Заробіток винагород: отримуйте винагороди, здійснюючи стейкінг токенів, навчаючи розумних агентів та надаючи обчислювальні ресурси, отримуйте безпосередню вигоду від активності та зростання мережі.
  • Управлінська спроможність: впливайте на розвиток AgenticWorld, беручи участь у MindDAO та пропозиціях центрів. Допомагайте формувати дизайн функцій, співпраці та приймати важливі рішення.
  • Покращений захист конфіденційності: отримайте доступ до обчислень на базі FHE, щоб користуватися послугами штучного інтелекту, які зберігають конфіденційність і захищають ваші дані під час використання.

8. Як купити FHE на MEXC


Якщо ви шукаєте надійну торгову платформу з високою ліквідністю, гнучким кредитним плечем і можливістю безперешкодної конвертації, MEXC – ваш ідеальний вибір. Не пропустіть можливість інвестувати в перспективний токен FHE!

1) Відкрийте та увійдіть в застосунок або на офіційний вебсайт MEXC.
2) Знайдіть "FHE" у рядку пошуку і виберітьспотову або ф'ючерснуторгівлю.
3) Виберіть тип ордера, введіть кількість, ціну та інші параметри, щоб завершити угоду.



Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


