MilkyWay: уніфікація безпеки блокчейну та розвиток модульної екосистеми





Наразі екосистема блокчейну стикається з проблемою фрагментованої безпеки, оскільки проєкти та блокчейни функціонують незалежно – кожен з них має власних валідаторів і мережі стейкінгу. Це призводить до розпорошення активів, послаблення безпеки й неефективності через надлишкову інфраструктуру.





MilkyWay вирішує цю проблему за допомогою рестейкінгу, дозволяючи активам зі стейкінгу підтримувати безпеку безлічі блокчейнів одночасно. Оптимізуючи мережі валідаторів і консолідуючи ресурси, MilkyWay підвищує безпеку всієї екосистеми і загальну ефективність.









Протокол MilkyWay був заснований у грудні 2023 року інженерами з Tendermint, Osmosis, Cosmostation, Oak Security і Composable Finance. MilkyWay має на меті стати рівнем безпеки модульної екосистеми блокчейну, використовуючи токени ліквідного стейкінгу (LST), рестейкінг і сервіси верифікації активів (AVS). Він збалансовує безпеку та ліквідність, одночасно створюючи можливості для отримання прибутку користувачами.





Протокол інтегрований з більш ніж десятком DeFi-платформ, пропонуючи торгівлю, кредитне плече, кредитування і багато іншого. Користувачі отримують як винагороду за стейкінг, так і додатковий дохід від DeFi-платформ. Зараз загальний обсяг заблокованої вартості (TVL) у MilkyWay наближається до 190 млн $.













MilkyWay надає рішення ліквідного стейкінгу для нативного токена Celestia, TIA. Коли користувачі здійснюють стейкінг TIA через MilkyWay, вони отримують токен, що діє як ончейн квитанція, під назвою milkTIA.





Стейкінг TIA допомагає захищати мережу Celestia, в той час як користувачі можуть одночасно використовувати milkTIA в різних DeFi-програмах для:

Постачання ліквідності торговим парам на Osmosis DEX

Участі в торгівлі безстроковими контрактами на таких платформах, як Levana і dYdX

Використання milkTIA як забезпечення для запозичень на Mars Protocol









Модульна архітектура Celestia відокремлює рівень виконання від рівнів консенсусу і даних. Однак на рівні консенсусу відсутня підтримка виконання смартконтрактів і управління кросчейн-акаунтами, що створює значні проблеми для впровадження ліквідного стейкінгу.





Щоб вирішити цю проблему, MilkyWay розгорнута на Osmosis, використовуючи смартконтракти CosmWasm для полегшення депозитів, зняття коштів і розподілу винагород у TIA. Протокол також має власну систему моніторингу офчейн, яка керує взаємодією між контрактами стейкінгу та мережею Celestia.





Для підтримки безпеки і цілісності MilkyWay використовує мережу довірених валідаторів, які перевіряють і контролюють ці операції. Зараз мережа валідаторів налічує 20 активних учасників.













1) Стейкери Celestia й Initia: користувачі, які стейкають TIA або INIT, можуть отримувати базову винагороду за кошти в стейкінгу без блокування активів, водночас зберігаючи гнучкість у використанні різноманітних можливостей DeFi.





2) Рестейкери: користувачі можуть повторно здійснювати стейкінг активів для захисту нових проєктів і сервісів, отримуючи додаткову винагороду на додаток до наявної прибутковості.





3) Інвестори та постачальники ліквідності: користувачі, які прагнуть диверсифікувати свою діяльність, можуть отримати вигоду від використання модульної інфраструктури блокчейну, деривативів ліквідного стейкінгу (LSD) і послуг рестейкінгу, відкриваючи нові шляхи для отримання стабільного прибутку.





4) Розробники сервісів (AVS Builders): розробники можуть швидко інтегрувати безпечний і масштабований рівень безпеки без необхідності розробляти власний токен для стейкінгу, створювати набір валідаторів, залучати стейкерів або встановлювати ринкову довіру, що прискорює час розгортання.





5) Оператори і валідатори: оператори нодів і валідатори можуть розширити свої потоки доходів завдяки підтримки безлічі сервісів валідації активів (AVS) у мережі MilkyWay.









1) Надійна та перевірена інфраструктура: MilkyWay є провідним початківцем в області ліквідного стейкінгу для Celestia, що має великий послужний список в сфері безпеки. Смартконтракти MilkyWay пройшли професійний аудит, а платформа отримала широке визнання і довіру з боку спільноти.





2) Підвищена ефективність використання капіталу: MilkyWay дозволяє користувачам заробляти винагороду за стейкінг, одночасно беручи участь в DeFi. Завдяки рестейкінгу користувачі можуть ще більше оптимізувати ефективність використання капіталу, використовуючи ті самі активи для захисту безлічі мереж і отримання додаткового прибутку.





3) Плавний, масштабований захист: MilkyWay пропонує автоналаштовану (plug-and-play) схему рестуйкінгу, яка позбавляє проєкти від необхідності створювати мережу валідаторів з нуля. Розробники просто визначають свої вимоги до безпеки, а користувачі можуть брати участь за винагороди, що спрощую інтеграцію і масштабування.





4) Екосистема, керована спільнотою: MilkyWay підтримує динамічну екосистему, керовану спільнотою, що охоплює кросчейн-мости, протоколи DeFi, провайдерів AVS і операторів нодів. Підтримуючи спільну безпеку та ліквідність, мережа створює сильну сумісність і ефекти маховика в модульному просторі блокчейну.









Нативний токен MilkyWay, MILK, слугує як для управління, так і для розподілу доходів. Власники MILK можуть брати участь у прийнятті ключових рішень екосистеми, таких як оновлення протоколу, структури комісій і впровадження функцій, а також отримувати частку доходу, що генерується протоколом.





Згідно з офіційною інформацією, 10% від загального обсягу пропозиції MILK буде передано стейкерам TIA як винагороду за їхній внесок в екосистему.









Як провідна світова платформа для торгівлі цифровими активами, MEXC дозволяє інвесторам скористатися можливостями швидкозмінного ринку завдяки наднизьким комісіям, швидкому виконанню, високій ліквідності та широкому вибору трендових токенів. Токен MilkyWay, MILK, тепер доступний на MEXC, і ви можете легко торгувати ним, виконавши такі кроки:





1) Відкрийте і увійдіть у застосунок MEXC або на офіційний сайт

2) Введіть "MILK" в рядок пошуку і виберіть спотову або ф'ючерсну торгівлю.

3) Виберіть тип ордера, встановіть бажану кількість і ціну та розмістіть ордер.





MilkyWay вирішує проблему фрагментованої безпеки блокчейну за допомогою своїх інноваційних рішень для ліквідного стейкінгу й рестейкінгу. Завдяки підвищенню ефективності використання капіталу та імпульсу, керованому спільнотою, в екосистемі модульного блокчейну, MilkyWay стає ключовим гравцем у цьому просторі, що заслуговує на вашу увагу, оскільки модульні блокчейни продовжують розвиватися.



