Шлях MicroStrategy до прибутку: чи справді ефективна «стратегія пасивного виграшу» для BTC

Після трьох років, завдяки нещодавньому зростанню курсу Bitcoin до нових максимумів, 12 листопада капіталізація світового ринку криптовалют досягла вражаючих 3,11 трлн $, збільшившись на 6,8% за останні 24 години і перевищивши попередній рекорд у 3,069 трлн $ станом на 9 листопада 2021 року.





Тим часом, 11 листопада акції MicroStrategy досягли нового максимуму в 340 $, злетівши на 25,73% всього за один день. Старший аналітик ETF у Bloomberg Ерік Балчунас підкреслив на X, що щоденний обсяг торгівлі MicroStrategy сягнув вражаючих 12 млрд $ — це в шість разів більше, ніж у таких гігантів, як JPMorgan чи General Electric.





MicroStrategy ─ компанія, яка традиційно не асоціюється з «виробництвом», кинула виклик традиційній ринковій оцінці завдяки своїм сміливим і значним інвестиціям у Bitcoin. Ця стратегія позиціонує MicroStrategy як одного з найбільших і найунікальніших гравців серед світових власників Bitcoin.









Майкл Сейлор, співзасновник MicroStrategy, здобув репутацію візіонера у сфері інвестування в Bitcoin. У нещодавній розмові з аналітиками Bernstein, Сейлор розкрив ідеї, що стоять за сміливою стратегією MicroStrategy щодо Bitcoin. Він твердо позиціонує Bitcoin як кращий засіб збереження вартості порівняно з готівкою, особливо в часи інфляції, що зростає, та ризиків знецінення валюти.





Але підхід MicroStrategy до Bitcoin далекий від простої стратегії «купити й утримувати» — це продуманий крок для залучання коштів шляхом випуску облігацій для купівлі Bitcoin, стратегічно використовуючи кредитне плече для примноження прибутку.





Довгострокова стратегія з утримання та накопичення: з 2020 року MicroStrategy здійснює масштабні інвестиції в Bitcoin, позиціонуючи його як довгостроковий стратегічний актив. Згідно з детальними записами на сайті SaylorTracker, з моменту впровадження інвестиційної стратегії MicroStrategy в серпні 2020 року компанія проявляла високу активність на ринку Bitcoin, здійснивши загалом 44 транзакції з купівлі та лише один випадок продажу Bitcoin. (Примітка: SaylorTracker ─ це вебсайт, який відстежує дані про накопичення Bitcoin компанії MicroStrategy, де зеленими крапками позначено купівлю BTC).









MicroStrategy залучає кошти через випуск акцій та конвертованих облігацій, реалізуючи свій «План 21/21», який має на меті залучити 42 млрд $ протягом наступних трьох років (21 млрд $ через випуск акцій та 21 млрд $ через цінні папери з фіксованою прибутковістю) для придбання додаткової кількості Bitcoin.

MicroStrategy приділяє велику увагу управлінню та розширенню своїх активів у Bitcoin, запровадивши показник «Прибутковість BTC» для відстеження зростання активів у Bitcoin на одну акцію.

MicroStrategy підтримує високий рівень прозорості своїх інвестицій у Bitcoin, регулярно публікуючи інформацію про свої активи у Bitcoin та пов'язані з ними фінансові дані. Компанія також дотримується відповідних нормативних вимог і стандартів бухгалтерського обліку, таких як коригування на знецінення Bitcoin.

MicroStrategy оптимізує структуру капіталу за допомогою розумних фінансових стратегій для зменшення ризиків та збільшення прибутковості, уважно відстежуючи ринкові тенденції та регуляторні зміни для коригування своєї інвестиційної стратегії за потреби.









Завдяки подвійному стимулу: перемозі Трампа на виборах та зростанню курсу Bitcoin понад 89 000 $, акції MicroStrategy (MSTR) злетіли до історичного максимуму в 356 $. Це вражаюче зростання зробило компанію однією з найуспішніших американських акцій року.









Згідно з даними (станом на середину жовтня 2024 року), курс акцій MicroStrategy, одного з найбільших власників Bitcoin, зріс більш ніж на 1600% з моменту запуску інвестиційної стратегії у серпні 2020 року, випередивши BTC, а також основні технологічні акції S&P 500, такі як Nvidia.









Цього року перевага MSTR над BTC була ще більш помітною. Згідно з ринковими даними:

З початку року BTC виріс на 135,4%, а MSTR — на 606,26%.

За останні 30 днів BTC виріс приблизно на 35,1%, тоді як MSTR — на 76,82%.





Наразі загальний обсяг активів MicroStrategy в Bitcoin сягнув 279 420 BTC, а загальна вартість купівлі склала приблизно 11,9 млрд $, що в середньому становить близько 42 692 $ за один BTC. При ціні Bitcoin у 89 000 $, нереалізований прибуток MicroStrategy в Bitcoin становить близько 13 млрд $. Майкл Сейлор написав у соціальних мережах, що цього року операції з капіталом MicroStrategy досягли 26,4% прибутковості BTC, що принесло акціонерам чистий прибуток у розмірі приблизно 49 936 BTC. Це еквівалентно 157,5 BTC на день, без операційних витрат або капітальних інвестицій, які зазвичай пов'язані з майнінгом Bitcoin.









Сміливий і стратегічний успіх MicroStrategy у роботі з Bitcoin викликав зростаючий інтерес серед інституційних інвесторів, позиціонуючи BTC як важливий клас активів, який варто взяти до уваги. Хоча індивідуальні інвестори можуть не відповідати масштабам MicroStrategy, прийняття такого інвестиційного підходу і додавання Bitcoin до вашого портфеля може відкрити для вас новий перспективний шлях.





