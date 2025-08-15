Платформа MEXC щойно запустила найновіший турнір MEXC Win з ф'ючерсної торгівлі — і він обіцяє стати найбільшим командним ф'ючерсним змаганням року! З призовим пулом у 10 000 000 USDT та неймовірним гПлатформа MEXC щойно запустила найновіший турнір MEXC Win з ф'ючерсної торгівлі — і він обіцяє стати найбільшим командним ф'ючерсним змаганням року! З призовим пулом у 10 000 000 USDT та неймовірним г
MEXC Win: турнір з ф'ючерсної торгівлі стартує з призовим пулом у 10 000 000 USDT

15 серпня 2025MEXC
0m
Платформа MEXC щойно запустила найновіший турнір MEXC Win з ф'ючерсної торгівлі — і він обіцяє стати найбільшим командним ф'ючерсним змаганням року! З призовим пулом у 10 000 000 USDT та неймовірним головним призом до 2 BTC для індивідуальних учасників. Трейдери з усього світу вже приєднуються до боротьби.

1. Це ваш шанс виграти великі призи!


Приготуйтеся до однієї з найбільших торгових подій року! Турнір MEXC Win з ф'ючерсної торгівлі пропонує вам:

  • Величезний призовий пул: до 10 000 000 USDT, який зростає в міру приєднання нових трейдерів.
  • Кілька способів перемогти: командні битви, індивідуальні змагання, винагороди за ранню реєстрацію, щоденні челенджі та призи таблиці лідерів.
  • Просто приєднатися: достатньо зареєструватися та почати торгувати ф'ючерсами, щоб претендувати на винагороди.

Просто зареєструйтеся та торгуйте, щоб отримати шанс на перемогу! Незалежно від того, чи ви граєте в команді, чи змагаєтеся самостійно, — для вас знайдеться місце, щоб засяяти!

2. Ключові дати


  • Рання реєстрація: 6 серпня – 9 серпня 2025 року
  • Реєстрація капітанів команд: 6 серпня – 26 серпня 2025 року
  • Реєстрація учасників: 6 серпня – 2 вересня 2025 року
  • Період змагання: 13 серпня – 2 вересня 2025 року

3. Правила та винагороди


У турнірі MEXC Win передбачено п'ять рівнів призового пулу, які відкриваються поступово залежно від кількості учасників, із максимальним загальним обсягом у 10 000 000 USDT. Структури винагород як для команд, так і для індивідуальних учасників є надзвичайно привабливими.

3.1 Винагорода за ранню реєстрацію: 40 000 USDT у ф'ючерсних ваучерах


Під час періоду ранньої реєстрації перші 2000 користувачів, які зареєструються та досягнуть обсягу торгівлі понад 50 000 USDT, розділять 40 000 USDT у ф'ючерсних ваучерах.

3.2 Винагороди командного змагання: 20% загального призового пулу для команд


Топ-10 команд розділять командний призовий пул залежно від рейтингу за рівнем прибутку. Капітан команди-переможниці отримає 20% командного призового пулу особисто. Відповідні учасники команди, які увійдуть до топ-10 за ставкою PNL, розділять 30% командного призового пулу. Решта 50% буде поділено порівну між учасниками, чий обсяг торгівлі відповідає вимогам.

3.3 Винагороди індивідуального змагання: потрійний шанс вигравати щодня


1) Щоденне колесо фортуни: 100% виграш, 25% загального призового пулу

За кожні 75 000 USDT щоденного обсягу торгівлі ф'ючерсами користувач отримує 1 шанс на спін (максимум 3 спіни на день). Призи включають до 2025 USDT у ф'ючерсних бонусах.

2) Винагороди за щоденний челендж чекпоїнтів: 25% загального призового пулу

Виконайте вимогу до обсягу торгівлі для кожного етапу протягом торгового дня, щоб отримати до 53 USDT у ф'ючерсних бонусах.

3) Челендж таблиці лідерів: 30% загального призового пулу

Під час події користувачі з накопиченим обсягом торгівлі ≥ 20 000 USDT у ф'ючерсних парах USDT-M будуть ранжовані за ставкою PNL і щоденним обсягом торгівлі:

  • Таблиця лідерів за щоденним обсягом торгівлі: топ-200 розділять 20% загального призового пулу у вигляді ф'ючерсних бонусів.
  • Таблиця лідерів за PNL: топ-100 розділять 10% загального призового пулу у вигляді аірдропів BTC та ф'ючерсних бонусів.

4. Як приєднатись


Почати дуже просто! Просто увійдіть до свого акаунту MEXC, перейдіть на сторінку події MEXC Win на головній сторінці, натисніть на Зареєструватись, виберіть, чи приєднатися як капітан команди, чи як учасник, і ви в грі. Потім почніть торгувати ф'ючерсами, накопичуйте свій PNL, підіймайтеся в рейтингу та прагніть до епічних винагород!

5. Поради з торгівлі та стратегії для перемоги


  • Винагороди за ранню реєстрацію: перші 2000 трейдерів, які зареєструються та досягнуть цільового обсягу торгівлі, розділять 40 000 USDT у бонусних ваучерах.
  • Очольте команду: отримайте додаткові 20% від призового пулу своєї команди.
  • Розподіляйте зусилля: розподіляйте обсяг торгівлі між спінами, щоденними челенджами чекпоїнтів та таблицями лідерів, щоб отримати більше винагород.
  • Підіймайтеся у таблицях лідерів: таблиця лідерів за ставкою PNL передбачає аірдропи BTC, тож це чудова можливість для великих перемог.

6. Чому не варто пропускати цю подію


Турнір з ф'ючерсної торгівлі MEXC Win: пекуча арена обіцяє стати найзахопливішою криптотрейдинговою подією другої половини 2025 року. З призовим пулом у 10 000 000 USDT, головним призом до 2 BTC для найкращих індивідуальних учасників та безліччю способів перемогти — це ваш шанс торгувати заради слави та винагород.

Реєструйтеся зараз і зробіть наступну угоду тією, що змінить усе. Ваш шлях до захопливої та прибуткової торгової подорожі починається тут!

