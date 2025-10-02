У стрімкому світі торгівлі криптовалютами коливання цін часто відбуваються протягом мілісекунд. Це особливо актуально під час торгівлі ф'ючерсами, де користувачі можуть легко піддатися втомі та емоційУ стрімкому світі торгівлі криптовалютами коливання цін часто відбуваються протягом мілісекунд. Це особливо актуально під час торгівлі ф'ючерсами, де користувачі можуть легко піддатися втомі та емоцій
Навчання/Посібник для початківців/Ф'ючерси/Посібник із...віщень MEXC

Посібник із налаштування сповіщень про ціну на MEXC: слідкуйте за ринковими тенденціями та підвищуйте ефективність торгівлі за допомогою сповіщень MEXC

2 жовтня 2025MEXC
0m
#Базовий#Ф'ючерси
Mind-AI
MA$0.0003264+0.46%

У стрімкому світі торгівлі криптовалютами коливання цін часто відбуваються протягом мілісекунд. Це особливо актуально під час торгівлі ф'ючерсами, де користувачі можуть легко піддатися втомі та емоційним коливанням від тривалого спостереження за екраном. Щоб допомогти користувачам залишатися в курсі подій в режимі реального часу та покращити торговельну реакцію, платформа торгівлі ф'ючерсами MEXC запустила практичну функцію «Сповіщення про ціну». Цей інструмент підтримує подвійні сповіщення, засновані як на цінових рівнях, так і на технічних індикаторах, що дозволяє трейдерам приймати швидкі рішення в критичні моменти і використовувати кожну ідеальну можливість для відкриття або закриття позицій.

1. Навіщо встановлювати cповіщення про ціну


У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами пропуск важливого цінового рівня може означати втрату вигідного моменту для прибутку. Встановлюючи сповіщення про ціну, користувачі можуть уникнути постійного перегляду графіків, але при цьому отримувати сповіщення в режимі реального часу, коли ринок досягає заданого порогу або змінюється технічний індикатор. Це дозволяє оперативно коригувати стратегію та знижує ризик втрат через несвоєчасні дії.

Переваги сповіщень про ціну:


  • Оновлення ринку в режимі реального часу для швидшого реагування.
  • Підвищення ефективності торгівлі та зменшення емоційності прийняття рішень.
  • Охоплення основних ф'ючерсних пар зі сповіщеннями, які можна налаштувати.

Приклад:

Користувач A встановлює сповіщення про ціну для BTCUSDT, щоб отримати повідомлення, коли вона зросте до 108 000 USDT. Як тільки ціна досягає встановленого рівня, система миттєво надсилає сповіщення, що дозволяє користувачу вчасно відкоригувати плече та зафіксувати прибуток. Натомість користувач B, який не використовував сповіщення, помічає зміну ціни лише під час відкату, втрачає ідеальний момент для продажу та спостерігає, як його прибуток зникає.

2. Які типи сповіщень пропонує MEXC


MEXC надає два основних типи сповіщень для різних торгових стратегій:

2.1 Сповіщення про ціну MEXC


Сповіщення про цінує найпоширенішими. Користувачі можуть налаштувати сповіщення для таких випадків:

  • Коли поточна ціна піднімається вище або опускається нижче певного значення.
  • Коли зміна ціни за 24 години перевищує встановлений відсоток.
  • Коли волатильність ціни перевищує поріг протягом 5 хвилин.

Ідеально підходить для стратегій слідування за трендом або прориву.

2.2 Сповіщення про індикатори MEXC


Для більш досвідчених користувачів MEXC підтримує автоматичні сповіщення на основі технічного аналізу:


Як тільки індикатор досягає встановленої користувачем умови, сповіщення надсилається автоматично.

3. Як налаштувати сповіщення про ціну на вебсайті MEXC


3.1 Вебсайт


Крок 1. Перейдіть на сторінку налаштувань сповіщень про ціну


Увійдіть на офіційний вебсайт MEXC та перейдіть до розділу Ф'ючерси через верхнє меню.
На торговому інтерфейсі клацніть на позначку дзвіночка (🔔), розташовану над свічковим графіком, щоб відкрити сторінку налаштування сповіщень.


Крок 2. Увімкніть стандартні сповіщення


На сторінці налаштувань ринкових сповіщень, якщо увімкнути перемикач Звук сповіщення, ви почуєте сигнал, коли спрацює сповіщення про зміну ціни.

У вкладці Рекомендовані система автоматично відображає торгові пари з вашого списку спостереження ф'ючерсів і встановлює стандартні тригери руху ціни. Просто увімкніть перемикач для активації сповіщень або клацніть Увімкнути для всіх, щоб слідкувати за всіма ф'ючерсними парами.


Якщо cтандартні тригерні умови не відповідають вашим очікуванням, ви можете клацнути на кнопку Створити сповіщення, щоб налаштувати параметри відповідно до ваших уподобань. Введіть наступні параметри:

  • Торгова пара (наприклад, BTCUSDT)
  • Тип сповіщень: ціна піднялася вище/ ціна знизилася до / зростання за 24 години становить / падіння за 5 хвилин становить, тощо (всього 6 типів сповіщень).
  • Частота сповіщень: виберіть «Повторно», «Одноразово» або «Один раз на добу».
  • Спосіб сповіщень: включає сповіщення у застосунку, сповіщення та сповіщення у браузері (переконайтеся, що дозвіл для сповіщень у браузері увімкнено).

Примітка: у користувацьких налаштуваннях сповіщень про ціну ви можете створити до 10 сповіщень для кожної торгової пари і встановити сповіщення для 20 торгових пар. Якщо у вас встановлені сповіщення як у рекомендованих, так і в кастомізованих сповіщеннях про ціну, сповіщення надсилатимуться в разі досягнення порогових значень. Для сповіщень про індикатори максимальна кількість сповіщень, яку ви можете встановити, становить 200.


3.2 Застосунок


1) Відкрийте застосунок MEXC і увійдіть до свого акаунту. Торкніться Ф'ючерси внизу головної сторінки.
2) На сторінці ф'ючерсів торкніться позначки налаштувань ... у верхньому правому куті.
3) Оберіть Сповіщення, щоб увійти на сторінку сповіщень про ринок.
4) Торкніться Додати сповіщення.
5) На сторінці налаштування сповіщень про ціни виберіть торгову пару, встановіть тип сповіщення і зміну ціни/відсотка, виберіть частоту сповіщень і спосіб сповіщення, а потім торкніться на Створити сповіщення, щоб завершити налаштування.


Примітка: так само, як і вебінтерфейс, мобільний застосунок підтримує як сповіщення про ціну, так і сповіщення про індикатори. Ви можете налаштувати до 10 сповіщень на одну торгову пару, до 20 торгових пар загалом, а загальна кількість сповіщень — до 200.

4. Поширені запитання та поради з оптимізації


Питання 1. Чому я не можу увімкнути сповіщення у браузері?
Якщо сповіщення у браузері відображаються сірим кольором і їх не можна вибрати, це, ймовірно, пов'язано з налаштуваннями системи або браузера, які вимкнули сповіщення. Вам потрібно увімкнути сповіщення і оновити сторінку, щоб активувати вибір. Для отримання додаткової інформації, перегляньте інструкцію: «Як увімкнути сповіщення MEXC у браузері».

Питання 2. Чи будуть сповіщення спрацьовувати повторно?
Якщо ви виберете опцію Повторного сповіщення, ви отримуватимете сповіщення щоразу, коли умову буде виконано. Якщо ви не бажаєте отримувати часті сповіщення, виберіть Одноразово або Один разна добу.

Питання 3. Які торгові пари підтримують сповіщення?
Усі ф'ючерсні торгові пари підтримуються, зокрема популярні, як-от BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT та SUIUSDT. Ви можете переглянути й обрати більше пар на сторінці ф'ючерсів у розділі вашого списку спостереження.

*BTN-Налаштувати сповіщення про ціну ф'ючерсів&BTNURL=https://www.mexc.com/uk-UA/futures/BTC_USDT*

5. Висновок: використовуйте сповіщення про ціну MEXC і ніколи не втрачайте можливості


Функція Сповіщення про ціну — це більше, ніж просто сторожовий пес, це важливий інструмент управління ризиками в торгівлі ф'ючерсами. Незалежно від того, новачок ви чи досвідчений стратег, система сповіщення MEXC допоможе вам ефективно реагувати на ринкові зміни, оптимізувати точки входу і виходу та уникнути пропусків основних угод.

Увійдіть до MEXC вже зараз, увімкніть сповіщення про ціну — і дозвольте розумним сповіщенням стати вашим найнадійнішим помічником у торгівлі!

*BTN-Налаштувати сповіщення про ціну ф'ючерсів&BTNURL=https://www.mexc.com/uk-UA/futures/BTC_USDT*

Рекомендується до прочитання:


Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки та не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, й інвестуйте обережно. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

Популярні статті

Поширені запитання щодо акаунту

Поширені запитання щодо акаунту

1. Вхід1.1 Як увійти в акаунт, якщо мій номер мобільного телефону або електронна пошта недоступні?Якщо ви пам'ятаєте пароль до свого акаунту:Вебсайт: на офіційній сторінці введіть пароль для входу в а

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Відправлення біткоїна спочатку може здатися складним, але насправді це досить просто, як тільки ви зрозумієте основи. Цей посібник проведе вас через все, що потрібно знати про безпечну та ефективну ві

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Дебати між біткоїном та золотом загострилися, оскільки обидва активи досягли історичних оцінок у 2025 році. Золото значно зросло, перевищивши $3,000 за унцію, тоді як біткоїн торгується вище $100,000,

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Біткоїн виріс з центів до десятків тисяч доларів, але багато хто досі дивується, як цифрова валюта без фізичного забезпечення може мати цінність. Ця стаття пояснює основні фактори, які роблять біткоїн

Вас також може зацікавити

Опануйте основні функції на сторінці для торгівлі ф'ючерсами MEXC для більш комфортної торгівлі

Опануйте основні функції на сторінці для торгівлі ф'ючерсами MEXC для більш комфортної торгівлі

На ринку криптовалют торгівля ф'ючерсами стала важливим інструментом для багатьох інвесторів, що дозволяє підвищити ефективність капіталу та скористатися ринковими можливостями завдяки таким особливос

Поширені запитання щодо ліквідації у ф'ючерсній торгівлі

Поширені запитання щодо ліквідації у ф'ючерсній торгівлі

1. Що таке ліквідація?Ліквідація, також відома як примусове закриття або маржин-кол, відбувається, коли платформа автоматично закриває позицію користувача. Ставка підтримуючої маржі (MMR) на MEXC є по

Що таке примусова ліквідація?

Що таке примусова ліквідація?

1. Що таке примусова ліквідаціяПримусова ліквідація відбувається, коли ваша маржа досягає рівня підтримуючої маржі, що призводить до необхідності ліквідації вашої позиції і втрати всієї підтримуючої м

Що таке прогнозовані ф'ючерси: простий і доступний спосіб торгівлі ф'ючерсами

Що таке прогнозовані ф'ючерси: простий і доступний спосіб торгівлі ф'ючерсами

Торгівля криптовалютними ф'ючерсами приваблює безліч інвесторів завдяки високому кредитному плечу та можливості отримувати прибуток як на зростанні, так і на падінні ринку. Однак складні механізми, як

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT