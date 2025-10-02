Посібник із налаштування сповіщень про ціну на MEXC: слідкуйте за ринковими тенденціями та підвищуйте ефективність торгівлі за допомогою сповіщень MEXC





У стрімкому світі торгівлі криптовалютами коливання цін часто відбуваються протягом мілісекунд. Це особливо актуально під час торгівлі ф'ючерсами , де користувачі можуть легко піддатися втомі та емоційним коливанням від тривалого спостереження за екраном. Щоб допомогти користувачам залишатися в курсі подій в режимі реального часу та покращити торговельну реакцію, платформа торгівлі ф'ючерсами MEXC запустила практичну функцію «Сповіщення про ціну». Цей інструмент підтримує подвійні сповіщення, засновані як на цінових рівнях, так і на технічних індикаторах, що дозволяє трейдерам приймати швидкі рішення в критичні моменти і використовувати кожну ідеальну можливість для відкриття або закриття позицій.









У торгівлі криптовалютними ф'ючерсами пропуск важливого цінового рівня може означати втрату вигідного моменту для прибутку. Встановлюючи сповіщення про ціну, користувачі можуть уникнути постійного перегляду графіків, але при цьому отримувати сповіщення в режимі реального часу, коли ринок досягає заданого порогу або змінюється технічний індикатор. Це дозволяє оперативно коригувати стратегію та знижує ризик втрат через несвоєчасні дії.









Оновлення ринку в режимі реального часу для швидшого реагування.

Підвищення ефективності торгівлі та зменшення емоційності прийняття рішень.

Охоплення основних ф'ючерсних пар зі сповіщеннями, які можна налаштувати.





Приклад:





Користувач A встановлює сповіщення про ціну для BTCUSDT , щоб отримати повідомлення, коли вона зросте до 108 000 USDT. Як тільки ціна досягає встановленого рівня, система миттєво надсилає сповіщення, що дозволяє користувачу вчасно відкоригувати плече та зафіксувати прибуток. Натомість користувач B, який не використовував сповіщення, помічає зміну ціни лише під час відкату, втрачає ідеальний момент для продажу та спостерігає, як його прибуток зникає.









MEXC надає два основних типи сповіщень для різних торгових стратегій:









Сповіщення про цінує найпоширенішими. Користувачі можуть налаштувати сповіщення для таких випадків:





Коли поточна ціна піднімається вище або опускається нижче певного значення.

Коли зміна ціни за 24 години перевищує встановлений відсоток.

Коли волатильність ціни перевищує поріг протягом 5 хвилин.





Ідеально підходить для стратегій слідування за трендом або прориву.









Для більш досвідчених користувачів MEXC підтримує автоматичні сповіщення на основі технічного аналізу:





Перетини ковзних середніх (MA) : наприклад, короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову ковзну середню зверху. наприклад, короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову ковзну середню зверху.

Сигнали перекупленості/перепроданості RSI (індекс відносної сили): спрацьовують, коли RSI перетинає основні рівні, такі як 30 або 70. спрацьовують, коли RSI перетинає основні рівні, такі як 30 або 70.





Як тільки індикатор досягає встановленої користувачем умови, сповіщення надсилається автоматично.

















Ф'ючерси через верхнє меню. Увійдіть на офіційний вебсайт MEXC та перейдіть до розділучерез верхнє меню.

На торговому інтерфейсі клацніть на позначку дзвіночка (🔔), розташовану над свічковим графіком , щоб відкрити сторінку налаштування сповіщень.













На сторінці налаштувань ринкових сповіщень, якщо увімкнути перемикач Звук сповіщення, ви почуєте сигнал, коли спрацює сповіщення про зміну ціни.





У вкладці Рекомендовані система автоматично відображає торгові пари з вашого списку спостереження ф'ючерсів і встановлює стандартні тригери руху ціни. Просто увімкніть перемикач для активації сповіщень або клацніть Увімкнути для всіх, щоб слідкувати за всіма ф'ючерсними парами.









Якщо cтандартні тригерні умови не відповідають вашим очікуванням, ви можете клацнути на кнопку Створити сповіщення, щоб налаштувати параметри відповідно до ваших уподобань. Введіть наступні параметри:





Торгова пара (наприклад, BTCUSDT)

Тип сповіщень: ціна піднялася вище/ ціна знизилася до / зростання за 24 години становить / падіння за 5 хвилин становить, тощо (всього 6 типів сповіщень).

Частота сповіщень: виберіть «Повторно», «Одноразово» або «Один раз на добу».

Спосіб сповіщень: включає сповіщення у застосунку, сповіщення та сповіщення у браузері (переконайтеся, що дозвіл для сповіщень у браузері увімкнено).





Примітка: у користувацьких налаштуваннях сповіщень про ціну ви можете створити до 10 сповіщень для кожної торгової пари і встановити сповіщення для 20 торгових пар. Якщо у вас встановлені сповіщення як у рекомендованих, так і в кастомізованих сповіщеннях про ціну, сповіщення надсилатимуться в разі досягнення порогових значень. Для сповіщень про індикатори максимальна кількість сповіщень, яку ви можете встановити, становить 200.













1) Відкрийте застосунок MEXC і увійдіть до свого акаунту. Торкніться Ф'ючерси внизу головної сторінки.

2) На сторінці ф'ючерсів торкніться позначки налаштувань ... у верхньому правому куті.

3) Оберіть Сповіщення, щоб увійти на сторінку сповіщень про ринок.

4) Торкніться Додати сповіщення.

5) На сторінці налаштування сповіщень про ціни виберіть торгову пару, встановіть тип сповіщення і зміну ціни/відсотка, виберіть частоту сповіщень і спосіб сповіщення, а потім торкніться на Створити сповіщення, щоб завершити налаштування.









Примітка: так само, як і вебінтерфейс, мобільний застосунок підтримує як сповіщення про ціну, так і сповіщення про індикатори. Ви можете налаштувати до 10 сповіщень на одну торгову пару, до 20 торгових пар загалом, а загальна кількість сповіщень — до 200.









Питання 1. Чому я не можу увімкнути сповіщення у браузері?

Якщо сповіщення у браузері відображаються сірим кольором і їх не можна вибрати, це, ймовірно, пов'язано з налаштуваннями системи або браузера, які вимкнули сповіщення. Вам потрібно увімкнути сповіщення і оновити сторінку, щоб активувати вибір. Для отримання додаткової інформації, перегляньте інструкцію: « Як увімкнути сповіщення MEXC у браузері ».





Питання 2. Чи будуть сповіщення спрацьовувати повторно?

Якщо ви виберете опцію Повторного сповіщення, ви отримуватимете сповіщення щоразу, коли умову буде виконано. Якщо ви не бажаєте отримувати часті сповіщення, виберіть Одноразово або Один разна добу.





Питання 3. Які торгові пари підтримують сповіщення?

ETHUSDT, Усі ф'ючерсні торгові пари підтримуються, зокрема популярні, як-от BTCUSDT SOLUSDT та SUIUSDT . Ви можете переглянути й обрати більше пар на сторінці ф'ючерсів у розділі вашого списку спостереження.





Функція Сповіщення про ціну — це більше, ніж просто сторожовий пес, це важливий інструмент управління ризиками в торгівлі ф'ючерсами. Незалежно від того, новачок ви чи досвідчений стратег, система сповіщення MEXC допоможе вам ефективно реагувати на ринкові зміни, оптимізувати точки входу і виходу та уникнути пропусків основних угод.





Увійдіть до MEXC вже зараз, увімкніть сповіщення про ціну — і дозвольте розумним сповіщенням стати вашим найнадійнішим помічником у торгівлі!





