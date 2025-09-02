Поширені запитання щодо премаркет торгівлі









Премаркет торгівля – це позабіржова (OTC) послуга, яку надає MEXC. Вона дає трейдерам можливість купувати й продавати нові токени до того, як вони офіційно пройдуть лістинг на платформі. Покупці й продавці встановлюють власні ціни, а їх угоди зіставляються відповідно. Це дає трейдерам можливість купувати токени за бажаними цінами й отримати перевагу до того, як ці токени з'являться на відкритому ринку. Завжди ознайомлюйтеся з процесом торгівлі та вимогами, щоб досягти максимального успіху в торгівлі.









1）У межах премаркет торгівлі на MEXC користувачі можуть купувати і продавати токени до їхнього офіційного лістингу.

2）Трейдери можуть виступати в ролі мейкерів, створюючи ордери зі заздалегідь встановленими цінами, або в ролі тейкерів, виконуючи угоди, приймаючи наявні на платформі премаркет ордери.

3）Як покупці, так і продавці зобов'язані надавати забезпечення для гарантування своєчасних розрахунків. У разі успішного виконання ордера забезпечення продавця буде повернуте після розрахунку, тоді як забезпечення покупця буде використане як сума платежу під час розрахунку.

4）Зараз премаркет торгівля здійснюється на спотових рахунках MEXC.













Створіть ордер: використовуйте функцію [Створити ордер], щоб встановити кількість токенів, які ви хочете купити за бажаною ціною, а потім розмістіть ордер в книзі ордерів.

Виберіть ордер на продаж: перегляньте книгу ордерів, щоб знайти відповідний ордер на продаж і придбайте токени за вказаною продавцем ціною.

Після того, як ваш ордер буде виконано, просто дочекайтеся завершення розрахунків.









Створіть ордер: використовуйте функцію [Створити ордер], щоб встановити бажану ціну продажу і розмістити ордер у книзі ордерів.

Виберіть ордери на купівлю: перегляньте книгу ордерів, щоб знайти відповідний ордер на купівлю і продайте свої токени за ціною котирування, встановленою покупцем.

Після того, як ваш ордер буде виконано, просто дочекайтеся завершення розрахунків.

















Під час розміщення ордера забезпечення та комісії покупця будуть тимчасово заморожені. Після того, як ордер буде виконано, покупцеві потрібно просто дочекатися дати розрахунку.

Якщо продавець виконає ордер, покупець отримає відповідну кількість токенів, а забезпечення і комісію за транзакцію буде вирахувано під час розрахунку.

Якщо продавець не зможе виконати ордер, забезпечення покупця буде розморожено, а покупець отримає забезпечення продавця як компенсацію. Крім того, комісія за транзакцію буде вирахувана зі забезпечення покупця.









Коли продавець розміщує ордер, забезпечення і комісія за транзакцію тимчасово заморожуються. Протягом періоду розрахунку продавцю необхідно переконатися, що на спотовому рахунку є достатня кількість токенів для виконання зобов'язань за ордером.





Під час розрахунків, якщо продавець успішно здійснить поставку токенів, то вони будуть безпечно переказані на спотовий рахунок покупця, а на спотовий рахунок продавця зарахується оплата від покупця. Водночас забезпечення продавця буде розморожене, а комісія за транзакцію буде списана.





Якщо не буде здійснено поставку токенів, забезпечення продавця буде анульоване. Частину забезпечення буде стягнуто платформою як комісію за ліквідацію, а решту буде переказано контрагенту як компенсація. Наразі MEXC не стягує комісію за транзакції, і все забезпечення буде компенсовано покупцеві.





Важливо зазначити, що комісії за транзакцію застосовуються в разі невдалого виконання ордера. MEXC відшкодовує комісію за транзакцію лише у тому випадку, якщо ордер не виконано або якщо лістинг проєкту скасовано.









Невиконані ордери можна скасувати в будь-який час. Після того, як ордер буде виконано, його не можна буде скасувати, і вам потрібно буде дочекатися завершення розрахунків.

Якщо лістинг токенів затримується, виконані ордери залишаються дійсними, а про новий час розрахунків буде повідомлено окремо.

Якщо лістинг токенів буде скасовано, всі виконані ордери будуть повернуті в повному обсязі, а невиконані ордери будуть скасовані.









Час розрахунку – це визначений час, коли продавець переказує покупцеві повну суму токенів, узгоджену в ході премаркет угоди. Конкретний час розрахунку можна знайти в інформаційному розділі на сторінці премаркет торгівлі













Комісія за транзакції: як правило, комісія за транзакцію стягується як певний відсоток від загальної суми транзакції. Наразі на MEXC відсутня комісія за премаркет торгівлю.





Інші комісії: якщо продавець не виконує зобов'язання у зазначений термін, MEXC стягує комісію зі забезпечення продавця, а решта суми компенсується покупцеві. Наразі MEXC не стягує ніяких комісій, і все забезпечення використовується як компенсація покупцеві.





Зверніть увагу, що за невиконані ордери комісія не стягується. Крім того, комісії за премаркет торгівлю відрізняються від комісій на інших торгових ринках на MEXC. Для отримання інформації про конкретні комісії, будь ласка, ознайомтеся з інформацією про токени на сторінці премаркет торгівлі на MEXC.









Комісія за транзакцію покупця розраховується на основі суми ордера і ставки комісії, а комісія за транзакцію продавця визначається сумою забезпечення і ставкою комісії.





Ставка комісії – це певний відсоток від вартості транзакції, який варіюється залежно від токена, що торгується. Для отримання інформації про ставку комісії конкретного токена, будь ласка, дивіться відповідну інформації про токен на сторінці премаркет торгівлі MEXC.









Ставка забезпечення – це частина від загальної вартості ордера, яку необхідно внести як забезпечення. Невиконання ордера в зазначений термін може призвести до втрати забезпечення.





Ставка забезпечення визначається на основі декількох факторів, серед яких ризик, притаманний токену, і ринкові умови. Ставка забезпечення конкретного токена вказана у відповідній інформації про токен на сторінці премаркет торгівлі MEXC









Заморожена сума покупця = вартість ордера

Заморожена сума продавця = вартість ордера × ставка забезпечення (Z%)





Наприклад, якщо Z% = 100%, то заморожена сума для премаркет торгівлі на суму 1000 USDT буде такою: 1000 USDT × 100% = 1000 USDT.









Зазвичай, якщо продавець не може здійснити постаку токенів у зазначений термін, платформа стягує частину забезпечення продавця як комісію, а решту суми повертає покупцеві як компенсацію. Наразі MEXC не стягує комісію, і все забезпечення надається як компенсація покупцеві.









Наразі, у межах премаркет торгівлі не підтримується часткове виконання ордерів.









Ціна під час премаркет торгівлі на MEXC визначається ринковою поведінкою як покупців, так і продавців. Ця ціна може не точно відображати фактичну ціну на момент лістингу нового токена. Хоча премаркет торгівля може вказувати на ринкові цінові очікування, на фактичну ціну лістингу токена можуть впливати інші фактори, і прямої кореляції між ними не існує.









Для продавців: якщо ви не здійсните поставку повної кількості токенів вчасно, ви втратите всю суму забезпечення за ордером.