Посібник зі стратегії премаркет торгівлі на MEXC: підготовка до лістингу нових токенів





Для багатьох користувачів криптовалют доступ до торгівлі перед офіційним лістингом популярного токена є значною перевагою на ринку. Функція премаркет торгівлі MEXC — це структурована платформа, розроблена спеціально для задоволення цього попиту.





У цій статті надано поетапний посібник з використання функції премаркет торгівлі MEXC, де детально описано все, починаючи від первинної підготовки до виконання угод як покупця або продавця. Зверніть увагу, що цей тип торгівлі пов'язаний з високим ризиком і повинен здійснюватися виключно на основі власних досліджень та оцінки ризиків.









Перед розміщенням будь-яких ордерів необхідно зібрати відповідну інформацію та провести ретельний аналіз ринку.





Як отримати доступ: увійдіть на вебсайт або в застосунок MEXC і перейдіть до розділів Спот → Премаркет торгівля. увійдіть на вебсайт або в застосунок MEXC і перейдіть до розділів





Аналіз ринкових даних: після вибору торгової пари зосередьтеся на таких ключових даних:





1) Діапазон цін і поточні котирування: стежте за цінами купівлі та продажу, щоб зрозуміти попередню ринкову оцінку.

2) Глибина книги ордерів: оцініть кількість і розмір відкритих ордерів. Неглибока книга ордерів свідчить про обмежену ліквідність, а це означає, що великі угоди можуть суттєво вплинути на ціни та бути складнішими в виконанні.

3) Історія торгівлі: перегляньте минулі транзакції з токеном, щоб проаналізувати цінові тренди та частоту торгівлі. Це допоможе оцінити загальну активність і настрої ринку.









Основною метою покупця є придбання токенів за розумною ціною, що вимагає прийняття рішень на основі об'єктивного аналізу, а не ринкових настроїв.









Приклад використання: якщо згідно з вашим аналізом справедлива вартість токена нижча за поточну найнижчу ціну продажу, ви можете розмістити ордер на купівлю за бажаною ціною.





Як це працює: на сторінці торгівлі виберіть Створити ордер, введіть бажану Ціну та Кількість, а потім підтвердьте. Ордер з'явиться в книзі ордерів і чекатиме на відповідного продавця.





Примітка: цей підхід дозволяє точно контролювати витрати, але існує ризик, що ордер не буде виконаний.









Приклад використання: якщо поточна найнижча ціна продажу в книзі ордерів відповідає вашим інвестиційним очікуванням, і ви прогнозуєте подальше зростання ціни, ви можете вирішити негайно зіставити наявний ордер на продаж, щоб гарантувати його виконання.





Як це працює: у книзі ордерів виберіть відповідний ордер на продаж і введіть кількість для купівлі, щоб виконати угоду.





Примітка: надається пріоритет гарантії виконання ордера, але часто коштом вищих витрат на транзакцію.









Усі рішення про купівлю повинні ґрунтуватися на надійній системі оцінки. Перед тим, як розмістити ордер, оцініть принаймні такі аспекти:





Основні характеристики проєкту: оцініть технологію, позиціонування на ринку, досвід команди та план розвитку.





Токеноміка: зосередьтеся на початковій циркуляційній пропозиції, загальній пропозиції, розподілі токенів та графіках вестингу, щоб передбачити майбутній тиск з боку продавців.





Фінансування та порівняльний аналіз оцінки: перегляньте історію фінансування проєкту та його спонсорів. Порівняйте його повністю розведену вартість (FDV) з аналогічними або суперницькими проєктами, що пройшли лістинг на біржі, для отримання відносної оцінки.









Основними цілями продавця є досягнення ранньої ліквідності та ефективне управління ціновими ризиками.





Продаж як мейкер (лімітні ордери): встановіть цільову ціну продажу на основі вашої оцінки ринкового попиту та розмістіть лімітний ордер. Ордер залишатиметься в книзі ордерів до тих пір, поки він не буде зіставлений з покупцем.





Продаж як тейкер (маркет ордери): щоб швидко зафіксувати прибуток, ви можете продати безпосередньо за найвищою поточною ціною купівлі в книзі ордерів.





Основні заходи контролю ризиків для продавців: головним обов'язком продавця є забезпечення можливості виконання ордера. На момент розрахунку у вас повинен бути достатній баланс токенів на вашому спотовому рахунку для завершення угоди.





Вищезазначені кроки охоплюють основні операційні процедури для премаркет торгівлі на MEXC. Отже, успішне виконання угоди залежить не тільки від знання інтерфейсів покупця та продавця, але й, що більш важливо, від ретельного аналізу ринкових даних та чіткого розуміння власної торгової стратегії. Рекомендуємо уважно вивчити цей посібник та завжди ставити на перше місце контроль ризиків. Будьте обережні та інвестуйте відповідально.





Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає цю інформацію виключно для довідкових цілей і не дає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.