MEXC Позики — це нове рішення для кредитування в криптовалюті, представлене платформою MEXC. За допомогою цього продукту користувачі можуть заставити одну криптовалюту, щоб позичити іншу. Позичені активи можна використовувати для спотової торгівлі, деривативів, високоприбуткових інвестицій або для зняття коштів.
Найпоширеніші запитання про MEXC Позики

16 липня 2025MEXC
MEXC Позики — це нове рішення для кредитування в криптовалюті, представлене платформою MEXC. За допомогою цього продукту користувачі можуть заставити одну криптовалюту, щоб позичити іншу. Позичені активи можна використовувати для спотової торгівлі, деривативів, високоприбуткових інвестицій або для зняття коштів.

На початку цього місяця на MEXC офіційно було запущено MEXC Позики. Типи токенів, доступних для стейкінгу, відображатимуться на платформі MEXC через різні пули стейкінгу. Наразі платформа дозволяє користувачам робити стейкінг TON, щоб позичити USDT.


Найпоширеніші запитання про MEXC Позики


Як можна взяти участь у MEXC Позики?

На сторінці MEXC Позики ви можете побачити криптовалюти, які наразі підтримуються, для стейкінгу та позик. Виберіть відповідну пару токенів і клацніть [Позичити зараз], щоб взяти участь. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як скористатися продуктом MEXC Позики, прочитайте статтю "MEXC Позики вже доступні!"

Відсотки за MEXC Позики розраховуються як прості чи складні відсотки?

Прості відсотки. Система нараховує відсотки щодня на основі фактичної тривалості позики, при цьому менш ніж 1 день розраховується як 1 день. Примітка: відсотки розраховуються на основі відсоткової ставки, яка відображається на момент позики. Формула: Відсотки = Сума позики × Щоденна відсоткова ставка.

Як розраховується "максимальна кількість позик", яка відображається на сторінці MEXC Позики?

Максимальна кількість позик розраховується на основі відповідних розморожених доступних активів на вашому поточному спотовому рахунку, які виступають як забезпечення для позики.

Чи можна заробляти відсотки, позичаючи свої активи іншим користувачам за допомогою функції MEXC Позики?

Ні. Наразі на MEXC Позики користувачі можуть позичати кошти лише з платформи MEXC.

Що таке коефіцієнт позики до вартості активу (LTV)?

Коефіцієнт позики до вартості активу (LTV) — це співвідношення непогашеної вартості активів до вартості забезпечення. Конкретна формула розрахунку така: LTV = Непогашена основна сума та відсотки / Сума забезпечення
Непогашена основна сума та відсотки = (Непогашена основна сума + Непогашені відсотки + Непогашені прострочені відсотки)

Чи існує обмеження на пул коштів для кожного позикового продукту? Чому позиковий продукт іноді відображає суму 0 у вкладці "Поточні позикові кошти"?

Існує обмеження на суму запозичення для кожного позикового продукту. Коли пул позикових коштів буде повністю запозичено іншими користувачами, подальше запозичення буде неможливим. Ви можете перевірити доступну суму у вкладці "Поточні позикові кошти" у відповідному пулі позикових коштів.


Чи є обмеження на суму для стейкінгу чи позики?

Немає обмежень щодо суми стейкінгу, але є обмеження щодо суми позики. Початковий LTV визначає початкову суму активів, які можна взяти в борг, і сума, яку можна позичити, змінюється для різних активів у стейкінгу.


Де можна знайти записи про позику після її отримання?

Ви можете перевірити відповідні записи про ордер на позику у вкладці [Мої позики] на сторінці MEXC Позики.

Після отримання позики, де можна переглянути записи про рух коштів для криптовалюти в стейкінгу і позиченої криптовалюти?

Якщо ви користуєтеся офіційним вебсайтом MEXC, клацніть на [Гаманець] у верхньому правому куті, виберіть [Спотовий рахунок] і клацніть на [Виписка зі спотового рахунку], щоб переглянути записи про рух коштів.


Якщо ви користуєтеся мобільним застосунком, ви можете торкнутися [Гаманці] у нижньому правому куті головної сторінки, вибрати [Спот] угорі, а потім торкнутися позначки блокнота у верхньому правому куті. На сторінці "Історія спотової торгівлі" виберіть [Виписка зі спотового рахунку], щоб переглянути записи про рух коштів.


Після запозичення, чи мої активи у стейкінгу залишаються на моєму рахунку? Чи можна використовувати запозичену криптовалюту для торгівлі чи переказів?

Криптовалюта у стейкінгу буде вирахувана з вашого рахунку MEXC. Позикову криптовалюту, таку як USDT, можна зазвичай використовувати для торгівлі, переказів, зняття коштів та інших операцій.

Після запозичення чи можна добровільно додати більше криптовалюти у стейкінг, щоб збільшити LTV й уникнути ліквідації?

Користувачі можуть будь-коли додати криптовалюту у стейкінг, щоб відкоригувати LTV (ви отримаєте сповіщення про ліквідацію, коли буде досягнуто попередження LTV). На сторінці "MEXC Позики" клацніть на [Мої позики], а потім виберіть [Додати маржу] для ордера на позику, для якого ви хочете додати криптовалюту в стейкінг.


Що таке ліквідація позики?

Якщо LTV (непогашена основна сума та відсотки / сума в стейкінгу) досягає встановленого платформою порогу ліквідації, система ініціює примусову ліквідацію ваших активів у стейкінгу, щоб повністю погасити основну суму боргу та відсотки.

Чи можна після запозичення відкоригувати кількість позикової криптовалюти в ордері на позику?

Неможливо відкоригувати суму позикової криптовалюти в ордері на позику, тобто ви не можете позичити двічі в одному ордері.

Чи можна погасити позику достроково?

Дострокове погашення наразі не підтримується. Погашення можливе лише через 30 днів після дати запозичення. Час погашення відображається в інтерфейсі сторінки MEXC Позики.

Після ліквідації ордера на позику, що станеться з криптовалютою в стейкінгу?

При ліквідації ордера система продасть усю криптовалюту в стейкінгу, щоб придбати запозичену криптовалюту для погашення. Решту активів буде повернуто користувачеві.
Наприклад, якщо користувач у стейкінгу має 10 токенів A, щоб позичити 50 токенів B, і ордер на позику ліквідовано через значні коливання цін на токени A, система продасть 10 токенів A, обміняє їх на 70 токенів B для погашення основної суми та відсотків, а решту токенів B буде повернуто користувачеві.

Якщо ліквідований ордер на позику має від’ємний баланс, чи продовжуватимуть нараховуватися відсотки за борг?

Ні, борг, який утворився після ліквідації, не підлягає нарахуванню відсотків.

Завітайте на офіційний вебсайт MEXC і скористайтеся MEXC Позики. Завдяки швидким, зручним і безпечним запозиченням ви можете легко керувати своїми криптовалютними активами. Незалежно від ваших потреб — інвестиції чи фінансова гнучкість — кредитні рішення MEXC розроблені, щоб задовольнити всі ваші потреби.


Якщо ви хочете дізнатися як користуватися послугою MEXC Позики, ви можете переглянути статтю "MEXC Позики вже доступні!" Наразі функція MEXC Позики доступна лише на вебсайті.


Відмова від відповідальності: Ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформаціюлише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

