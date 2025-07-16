Найпоширеніші запитання про MEXC Позики





MEXC Позики — це нове рішення для кредитування в криптовалюті, представлене платформою MEXC. За допомогою цього продукту користувачі можуть заставити одну криптовалюту, щоб позичити іншу. Позичені активи можна використовувати для спотової торгівлі, деривативів, високоприбуткових інвестицій або для зняття коштів.





На початку цього місяця на MEXC офіційно було запущено MEXC Позики. Типи токенів, доступних для стейкінгу, відображатимуться на платформі MEXC через різні пули стейкінгу. Наразі платформа дозволяє користувачам робити стейкінг TON, щоб позичити USDT.













На сторінці MEXC Позики ви можете побачити криптовалюти, які наразі підтримуються, для стейкінгу та позик. Виберіть відповідну пару токенів і клацніть [Позичити зараз], щоб взяти участь. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як скористатися продуктом MEXC Позики, прочитайте статтю " MEXC Позики вже доступні!





Прості відсотки. Система нараховує відсотки щодня на основі фактичної тривалості позики, при цьому менш ніж 1 день розраховується як 1 день. Примітка: відсотки розраховуються на основі відсоткової ставки, яка відображається на момент позики. Формула: Відсотки = Сума позики × Щоденна відсоткова ставка.





Максимальна кількість позик розраховується на основі відповідних розморожених доступних активів на вашому поточному спотовому рахунку, які виступають як забезпечення для позики.





Ні. Наразі на MEXC Позики користувачі можуть позичати кошти лише з платформи MEXC.





Коефіцієнт позики до вартості активу (LTV) — це співвідношення непогашеної вартості активів до вартості забезпечення. Конкретна формула розрахунку така: LTV = Непогашена основна сума та відсотки / Сума забезпечення

Непогашена основна сума та відсотки = (Непогашена основна сума + Непогашені відсотки + Непогашені прострочені відсотки)





Існує обмеження на суму запозичення для кожного позикового продукту. Коли пул позикових коштів буде повністю запозичено іншими користувачами, подальше запозичення буде неможливим. Ви можете перевірити доступну суму у вкладці "Поточні позикові кошти" у відповідному пулі позикових коштів.









Немає обмежень щодо суми стейкінгу, але є обмеження щодо суми позики. Початковий LTV визначає початкову суму активів, які можна взяти в борг, і сума, яку можна позичити, змінюється для різних активів у стейкінгу.









Ви можете перевірити відповідні записи про ордер на позику у вкладці [Мої позики] на сторінці MEXC Позики.





Якщо ви користуєтеся офіційним вебсайтом MEXC, клацніть на [Гаманець] у верхньому правому куті, виберіть [Спотовий рахунок] і клацніть на [Виписка зі спотового рахунку], щоб переглянути записи про рух коштів.









Якщо ви користуєтеся мобільним застосунком, ви можете торкнутися [Гаманці] у нижньому правому куті головної сторінки, вибрати [Спот] угорі, а потім торкнутися позначки блокнота у верхньому правому куті. На сторінці "Історія спотової торгівлі" виберіть [Виписка зі спотового рахунку], щоб переглянути записи про рух коштів.









Криптовалюта у стейкінгу буде вирахувана з вашого рахунку MEXC. Позикову криптовалюту, таку як USDT, можна зазвичай використовувати для торгівлі, переказів, зняття коштів та інших операцій.





Користувачі можуть будь-коли додати криптовалюту у стейкінг, щоб відкоригувати LTV (ви отримаєте сповіщення про ліквідацію, коли буде досягнуто попередження LTV). На сторінці "MEXC Позики" клацніть на [Мої позики], а потім виберіть [Додати маржу] для ордера на позику, для якого ви хочете додати криптовалюту в стейкінг.









Якщо LTV (непогашена основна сума та відсотки / сума в стейкінгу) досягає встановленого платформою порогу ліквідації, система ініціює примусову ліквідацію ваших активів у стейкінгу, щоб повністю погасити основну суму боргу та відсотки.





Неможливо відкоригувати суму позикової криптовалюти в ордері на позику, тобто ви не можете позичити двічі в одному ордері.





Дострокове погашення наразі не підтримується. Погашення можливе лише через 30 днів після дати запозичення. Час погашення відображається в інтерфейсі сторінки MEXC Позики.





При ліквідації ордера система продасть усю криптовалюту в стейкінгу, щоб придбати запозичену криптовалюту для погашення. Решту активів буде повернуто користувачеві.

Наприклад, якщо користувач у стейкінгу має 10 токенів A, щоб позичити 50 токенів B, і ордер на позику ліквідовано через значні коливання цін на токени A, система продасть 10 токенів A, обміняє їх на 70 токенів B для погашення основної суми та відсотків, а решту токенів B буде повернуто користувачеві.





Ні, борг, який утворився після ліквідації, не підлягає нарахуванню відсотків.





Завітайте на офіційний вебсайт MEXC і скористайтеся MEXC Позики. Завдяки швидким, зручним і безпечним запозиченням ви можете легко керувати своїми криптовалютними активами. Незалежно від ваших потреб — інвестиції чи фінансова гнучкість — кредитні рішення MEXC розроблені, щоб задовольнити всі ваші потреби.





Якщо ви хочете дізнатися як користуватися послугою MEXC Позики, ви можете переглянути статтю " MEXC Позики вже доступні! " Наразі функція MEXC Позики доступна лише на вебсайті.





Відмова від відповідальності: Ця стаття не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформаціюлише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.







