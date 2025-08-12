MEXC Навчання: набір творців контенту (UGC)｜Приєднуйтесь до MEXC і скористайтеся своїм талантом, щоб змінити світ Web3

Ви захоплюєтесь блокчейном, Web3 та криптовалютами?





Ви схильні до досліджень, логічного мислення та створення контенту?





Приєднуйтесь до програми творців контенту (UGC) від MEXC Навчання просто зараз та об'єднуйте ентузіастів Web3 по всьому світу за допомогою сили слова. Допомагайте створювати найвпливовішу платформу для обміну знаннями в галузі криптовалют!





Тут ви можете аналізувати тенденції галузі, формувати наративи та отримувати визнання й винагороди за створення контенту.









MEXC Навчання—це офіційний контент-канал MEXC, який прагне надавати професійний, змістовний та легкий для розуміння контент користувачам у всьому світі. Наш основний контент включає:





Посібники та навчальні матеріали з криптоінвестування.

Тенденції технології блокчейну.

Поглиблене дослідження проєкту Web3.

Макроаналіз ринку та розуміння регуляторного середовища.

Швидкі відповіді на актуальні теми та глибокі аналізи.





MEXC Навчання прагне стати провідним світовим центром з надання знань про криптовалюти, публікуючи матеріали на понад 17 мовах, включаючи китайську, англійську та в'єтнамську, з широким глобальним охопленням та взаємодією з користувачами.









Ми шукаємо творців, які:





Обізнані з динамікою крипторинку, здатні до самостійного дослідження та аналізу.

Досвідчені автори з чіткою логікою та професійним підходом.

Обізнані з основними наративами, структурами проєктів, токеномікою та екосистемами ончейн.

(Бонус) Досвід написання статей пов'язаних з криптовалютою або досвід роботи в медіа/дослідницькій сфері.









Типи контенту (немає фіксованого формату):





Дослідження проєктів: L1/L2, DeFi, AI, GameFi тощо.

Аналіз ринку: BTC/ETH, стейблкоїни, мемкоїни, регулювання.

Освітні матеріали: торгові стратегії, ончейн-дані, використання гаманців, посібники з безпеки.

Оригінальні ідеї: будь-який інший цінний контент Web3.





Моделі співпраці:





Надсилайте статті для розгляду та публікації

Творців високоякісних статей можуть запросити на посаду постійних авторів.





Усі статті можуть містити ім'я автора, псевдонім у X (Twitter) або коротку біографію (до 100 символів).





Заохочення:





Отримуйте ф'ючерсні бонуси на основі оцінки якості від MEXC Навчання.

Високоякісні роботи можуть бути представлені на головній сторінці MEXC та просуватися по всьому світу.









Щоб заохочити створення високоякісного оригінального контенту, MEXC Навчання оцінює кожну подану роботу за якістю контенту (максимум 10 балів) та показниками трафіку протягом 7 днів після публікації (перегляди + натискання). Винагороди надаються відповідно до результатів, з можливістю отримати до 100 USDT і додатково 100 USDT у вигляді ф'ючерсних бонусів. Ці два типи винагород можна поєднувати.









Подані матеріали оцінюються за п'ятьма параметрами (по 2 бали кожен):





Параметр Макс. бал Критерії оцінювання Відповідність MEXC 2 Чи стосується контент MEXC, його продуктів або поточних трендів? Чи є виклад професійним і позитивним? Зосередженість на темі 2 Чи побудована стаття навколо заданої теми або ключового слова з глибоким аналізом одного напряму? Чіткість і логічність 2 Чи є структура логічною, виклад — послідовним, а мова — граматично правильною? Освітній та вірусний потенціал 2 Чи легко сприймається текст? Чи є він інформативним і придатним для поширення? Креативність і унікальність 2 Чи має стаття оригінальний підхід, приклади, графіки або порівняння для посилення переконливості?



Примітка: щоб відібрані статті максимально відповідали тематичному фокусу нашої платформи, ми ретельно оцінюватимемо всі подані матеріали за якістю, оригінальністю та цінністю для користувачів. Серед тих, хто відповідає базовим вимогам, буде обрано лише найкращі роботи. Переможний контент не визначається за принципом черги, а відповідність критеріям не гарантує відбору. Дякуємо за розуміння та підтримку.











Базові вимоги:





Оригінальний матеріал, який уперше публікується на MEXC Навчання. Обсяг не менше 3000 слів (англійською мовою).

Глибокий аналіз, унікальні інсайти, чітка логіка викладу.





Категорія Оцінка Винагорода A+ 10 100 USDT A 9 80 USDT A− 8 60 USDT









Базові вимоги:





Оригінальний контент, обсягом 1000–2000 слів (англійською мовою).

Точний, інформативний і корисний для навчання матеріал.





Категорія Оцінка Винагорода B+ 7 50 USDT B 6 30 USDT





🏅 Бонуси за трафік





Рівень Критерії (за 7 днів після публікації) Ф'ючерсний бонус 1 ≥ 30 000 переглядів і ≥ 400 натискань 100 USDT 2 ≥ 20 000 переглядів і ≥ 200 натискань 80 USDT 3 ≥ 10 000 переглядів і ≥ 150 натискань 60 USDT 4 ≥ 5000 переглядів і ≥ 80 натискань 50 USDT 5 ≥ 3000 переглядів і ≥ 40 натискань 30 USDT









Усі матеріали повинні бути не менш ніж на 80% оригінальними. Плагіат, автоматично згенерований або значною мірою перероблений контент заборонені.

Після затвердження стаття публікується на MEXC Навчанні із зазначенням автора.

Статті категорії A можна повторно публікувати на особистих платформах автора через 24 години після ексклюзивної публікації на MEXC Навчання.

Ф'ючерсні бонуси видаються платформою MEXC, дійсні протягом 15 днів. Їх можна використовувати як маржу для торгівлі або для покриття комісій за торгівлю і фінансування, а також збитків у ф'ючерсах USDT-M. Прибуток, отриманий із бонусів, можна знімати.









Надішліть наступну інформацію на електронну адресу submission@mexc.com:





Коротка розповідь про себе (зазначте досвід у галузі криптовалют).

Приклади статей або посилання (будь-яка мова, переважно англійська).

Орієнтовна частота публікацій на місяць.

Бажаний тип контенту (наприклад, дослідження, коментарі, навчальні матеріали, тенденції).









У галузі, що стрімко розвивається, як Web3, відмінний контент відіграє вирішальну роль у поширенні ідей та формуванні майбутнього.

Приєднавшись до команди творців (UGC) від MEXC Навчання, ви будете співпрацювати з талановитими авторами з усього світу, щоб досліджувати нові тенденції, розбирати складні теми і робити знання про криптовалюту більш доступними для кожного.





Нехай ваш голос буде почутий. Сприяйте прозорості, глибокому аналізу та значущим змінам у сфері Web3.



