MEXC запускає подію «Протистояння золотої ери» з розіграшем золотого злитка та BTC: на вас чекає призовий пул у розмірі 10 000 000 USDT!





На MEXC офіційно розпочато подію « Протистояння золотої ери: розіграш золотого злитка та BTC » зі загальним призовим пулом у 10 мільйонів USDT. Подія відкрита для всіх користувачів, як нових, так і досвідчених, і пропонує унікальну можливість взяти участь та виграти ексклюзивні винагороди. Подія розроблена, щоб забезпечити найкращий досвід для користувачів з усього світу, спростивши участь та отримання щедрих призів.









Рання реєстрація: 19:00, 13 червня – 18:55, 17 червня (за Києвом)

Загальна реєстрація: 19:00, 13 червня – 11:00, 4 липня (за Києвом)

Тривалість події: 19:00, 13 червня – 11:00, 4 липня (за Києвом)

Період розіграшу: 19:00, 13 червня – 11:00, 5 липня (за Києвом)

Вибір хешу блоку BTC: переможний номер буде визначено на основі останніх п'яти цифр першого хешу блоку Bitcoin після 15:00:00, 4 липня 2025 року (за Києвом).









1) Участь у цій події можуть брати користувачі з країн або регіонів, що не мають обмежень.

2) Акаунти маркет-мейкерів та інституційні субакаунти не мають права на участь.

3) Для участі в події враховуватимуться лише ф'ючерсні угоди з комісією, що не дорівнює нулю.

4) Більшість винагород не вимагають верифікації KYC. Однак переможці головного призу (вартістю понад 10 000 USDT) повинні пройти розширену верифікацію KYC протягом 7 днів, щоб забезпечити успішний розподіл винагород.









Ця подія середини року від MEXC складається з чотирьох основних частин: бонус за ранню реєстрацію, щоденні скретчі, щотижневі спіни та розіграш головного призу.





Щоб взяти участь, просто натисніть кнопку «Зареєструватись» протягом періоду проведення події та здійсніть ф'ючерсні угоди. Кількість шансів на розіграш буде визначена на основі вашого обсягу торгівлі, що дозволить вам взяти участь у щоденних скретчах, щотижневих спінах та розіграші головного призу.













Як взяти участь:

1) Під час періоду ранньої реєстрації відвідайте сторінку події та натисніть кнопку «Зареєструватись», щоб завершити реєстрацію.

2) Накопичте загальний обсяг торгівлі на суму не менше 50 000 USDT протягом події.

3) Перші 2000 зареєстрованих користувачів, які виконають вимоги щодо торгівлі, розділять між собою ваучери на загальну суму 40 000 USDT. Кількість винагород обмежена та розподіляється у порядку черги.

4) Усі винагороди будуть розподілені після закінчення події.













Як взяти участь:

1) Відвідайте сторінку події та натисніть кнопку «Зареєструватись», щоб завершити реєстрацію.

2) Протягом кожного дня події кожні 50 000 USDT сукупного обсягу торгівлі дають 1 шанс на скретч. Максимально можна заробити 5 скретчів на день.

3) Після отримання права на участь перейдіть до розділу «Щоденні винагороди» та скористайтеся «Зона для скретчу», щоб відкрити винагороди. Кожен скретч відкриває випадкову суму бонусу. Кількість винагород обмежена і доступна, поки є в наявності.

4) Винагороди будуть розподілені в режимі реального часу або протягом 24 годин. Термін дії бонусу: 7 днів.





Примітки:

1) Натисніть Скретч, щоб використати один шанс, або Скретч одразу всіх шансів в один клац, щоб використати всі доступні шанси одночасно.

2) Шанси на скретч можуть накопичуватися і використовуватися в будь-який час протягом періоду розіграшу події.

Приклад: якщо в день 1 було отримано 5 шансів, але призовий пул порожній, а в день 2 було отримано ще 5 шансів, коли пул активний, користувач може використати всі 10 шансів у день 2













Як взяти участь:

1) Перейдіть на сторінку події та натисніть кнопку Зареєструватись, щоб завершити реєстрацію.

2) Під час події за кожні 2 000 000 USDT сукупного обсягу торгівлі за тиждень учасники заробляють 1 шанс на спін (до 5 на тиждень).

3) Після отримання права на участь перейдіть до розділу Щотижневі сюрпризи та здійсніть спін, щоб отримати винагороди. Кожен спін дає випадковий бонус. Призи надаються за наявності.

4) Винагороди розподіляються в режимі реального часу або протягом 24 годин. Термін дії бонусу: 7 днів.





Примітки:

1) Натисніть кнопку Спін в центрі колеса, щоб використати один спін, або «Розіграш одразу всіх шансів в один клац», щоб використати всі доступні спіни одночасно.

2) Шанси на спін можуть накопичуватися і використовуватися в будь-який час протягом періоду розіграшу. Приклад: якщо в 1-му тижні зароблено 5 шансів, але призовий пул порожній, а в 2-му тижні зароблено ще 5 шансів, коли пул активний, користувачі можуть зробити в цілому 10 спінів протягом 2-го тижня.













Як взяти участь:

1) Відвідайте сторінку події та натисніть кнопку «Зареєструватись», щоб приєднатися.

2) За кожні 10 000 000 USDT сукупного обсягу торгівлі під час події учасники отримують один індивідуально згенерований лотерейний код. Кількість записів не обмежена.

15:00, 4 липня 2025 року (за Києвом). Запис, який найбільше збігається з цим номером, виграє головний приз, що включає золотий злиток та BTC. Для забезпечення прозорості результат можна перевірити на 3) Переможний номер буде визначено на основі останніх п'яти цифр першого хешу блоку Bitcoin, згенерованого після. Запис, який найбільше збігається з цим номером, виграє головний приз, що включає. Для забезпечення прозорості результат можна перевірити на blockchain.com

4) Призи будуть розподілені протягом 7 робочих днів після закінчення події.









Ви можете переглянути свої лотерейні коди для розіграшу головного призу на сторінці події та перевірити, чи став ваш запис виграшним.









Детальну інформацію про розподіл призів, правила участі та політику надання винагород можна знайти в повних правилах події на офіційній сторінці події.













Відмова від відповідальності: