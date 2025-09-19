Як експортувати історію ф'ючерсних ордерів на MEXC: покроковий посібник зі завантаження PDF-файлів із історією ордерів та потоками капіталу





У торгівлі криптовалютами історія ф'ючерсних ордерів є ключовим доказом торгової активності користувача. Вона особливо важлива для перегляду стратегії та аналізу ефективності. Експорт цих даних є необхідним для точного відстеження, аудитів і документування історії торгівлі.









Ф'ючерсний ордер — це тип ордера, який користувачі розміщують на централізованих біржах (наприклад, MEXC), що містить набір параметрів виконання та умов. До них належать: торгова пара (наприклад, BTCUSDT ), обсяг і ціна ордера, тип ордера (лімітний, маркет тощо), напрям позиції (відкриття лонг або шорт позиції), строк дії та інше. Докладніше дивіться у статті « Що таке ф'ючерсна торгівля ».





Після надсилання ф'ючерсного ордера на криптовалюту біржа виконує його відповідно до заданих умов. Якщо ордер відповідає ринковим умовам і є відповідний контрагент, угода буде виконана, і відповідні активи будуть переказані між покупцем і продавцем.









Експорт історії ф'ючерсних ордерів та записів потоку капіталу має важливе значення для користувачів, головним чином у таких двох аспектах:









Криптовалютна торгівля є частою та складною, причому кожна транзакція пов'язана з рухом коштів й інвестиційними рішеннями. Експорт історичних ордерів і потоку капіталу дозволяє користувачам зберігати повну та точну історію торгівлі.





Якщо вам потрібно переглянути деталі конкретної угоди або здійснити ширший аналіз за певний період, ці записи слугують надійним джерелом. Вони також допомагають уникнути втрати важливої інформації через плин часу або зміни в даних платформи.









Історичні дані про ордери — це цінний ресурс для перегляду та вдосконалення торгових стратегій. Аналізуючи історію ордерів і потік капіталу, трейдери можуть чітко оцінити ефективність різних стратегій і точність моментів входу та виходу з ринку.





Наприклад, можна обчислити співвідношення прибуткових і збиткових ордерів при використанні певного методу технічного аналізу, виявивши сильні й слабкі сторони стратегії та отримавши вагомі орієнтири для подальшого коригування й оптимізації.









MEXC підтримує експорт історії ф'ючерсних ордерів і записів потоку капіталу у PDF-форматі як на вебсайті, так і в застосунку. Кожен користувач має право на 10 запитів на експорт виписки з ф'ючерсного рахунку на місяць. Кожен згенерований звіт може містити дані за період до 180 днів, що дозволяє користувачам гнучко отримувати необхідну торгову інформацію.









Перейдіть на офіційний сайт MEXC і увійдіть до свого акаунту. У верхній панелі навігації на головній сторінці наведіть курсор на пункт Ордери та виберіть Ф'ючерсні ордери, щоб перейти на відповідну сторінку.









На сторінці ф'ючерсних ордерів перейдіть до розділу Історія ордерів та угод та клацніть на Експорт історії ордерів, щоб відкрити вікно експорту.









Ви можете вибрати торгову пару, напрямок позиції та часовий період для експорту. Встановіть формат експорту як PDF, після чого клацніть на Експорт, щоб завантажити історію своїх ордерів у форматі PDF. Зверніть увагу: генерація PDF-файлу може зайняти певний час. Якщо експорт містить понад 10 000 записів, система автоматично перемкнеться в режим масового експорту даних.





Під час вибору періоду, як-от Останні 180 днів або Останні 365 днів, система повідомить, що масовий експорт даних дозволяє отримати будь-які дані за 365 днів в межах останніх 18 місяців (до попереднього дня включно). За один запит можна експортувати до 100 000 записів, а кожен користувач має право на 10 експортів на місяць.









Аналогічно перейдіть до розділу Потік капіталу, потім клацніть на Експорт потоку капіталу, щоб відкрити вікно експорту.





Після вибору торгової пари, криптовалюти, типу коштів, типу потоку капіталу (притік або відтік) та часових меж, виберіть PDF як формат експорту. Клацніть на Експорт, щоб розпочати завантаження історії руху коштів у форматі PDF. Зверніть увагу: генерація PDF-файлу може зайняти певний час. Якщо кількість записів перевищує 10 000, система автоматично перемкнеться в режим масового експорту даних.





Під час вибору періоду, такого як Останні 180 днів або Останні 365 днів, з'явиться підказка про те, що масовий експорт даних підтримує отримання будь-яких 365 днів даних за останні 18 місяців (до попереднього дня включно). За один запит можна експортувати до 100 000 записів, і кожен користувач має право на 10 експортів на місяць.













Відкрийте застосунок MEXC та увійдіть у свій акаунт. Торкніться позначки профілю у верхньому лівому кутку, потім виберіть Транзакції та Ф'ючерсні ордери.









На сторінці ф'ючерсних ордерів перейдіть до розділу Історія ордерів та угод, потім торкніться позначки експорту у верхньому правому кутку. Торкніться + Експорт, щоб відкрити вікно налаштування експорту.





Ви можете налаштувати період, торгову пару та напрямок позиції. Наразі підтримується експорт лише лімітних ордерів. Після заповнення всіх полів торкніться Згенерувати, щоб завершити експорт історії ф'ючерсних ордерів.





Якщо ви не позначите опцію Надіслати на ел. пошту після створення, ви отримаєте сповіщення на пошту або через SMS. Дотримуйтесь інструкцій у повідомленні, щоб завантажити файл протягом 7 днів. Ви також можете вручну торкнутися Відправити ел. поштою після завершення експорту та завантажити звіт зі своєї поштової скриньки.









У застосунку ви можете експортувати будь-які дані за 360 днів протягом останніх 18 місяців (до попереднього дня). Кожен експорт може містити до 100 000 записів, і ви можете завантажувати до 10 разів на місяць.





Функція експорту ф'ючерсних ордерів MEXC — це цінний інструмент для користувачів, який дозволяє керувати торговими записами та переглядати стратегії. Завдяки гнучким налаштуванням як на вебсайті, так і в застосунку, користувачі можуть швидко експортувати свою історію ордерів та рух капіталу у форматі PDF, що забезпечує ефективне зберігання даних, аудит та аналіз. Завдяки цій функції користувачі можуть значно покращити ефективність ведення обліку та прозорість торгівлі.





