Посібник з Flash-трейдингу на MEXC Ф'ючерси: миттєве виконання без втрати торгових можливостей

На стрімкому ринку криптовалютних ф'ючерсів час відіграє вирішальну роль. Коли з'являється ідеальна точка входу, навіть незначні затримки на кшталт перемикання між сторінками, введення ціни чи підтвердження ордера можуть призвести до втрати можливостей. Щоб вирішити цю проблему, платформа MEXC запровадила функцію «Flash-трейдинг», розроблену для трейдерів, які цінують швидкість та ефективність. Ця функція інтегрує розміщення ордерів безпосередньо у свічковий графік, що дозволяє оперативніше реагувати на ринкові зміни та зменшує затримки у виконанні.













Flash-трейдинг — це функція на платформі MEXC, яка дозволяє відкривати позиції безпосередньо на свічковому графіку за маркет ордерами. Вона спрощує традиційний процес розміщення ордерів:





Швидке виконання : немає потреби постійно перемикатися між панелями ордерів. Просто введіть кількість на графіку та розмістіть ордер.

Миттєве виконання маркет ордерів : допомагає не проґавити можливості через різкі коливання цін.

Ефективність і простота: ідеально підходить для скальперів, свінг-трейдерів і високочастотних трейдерів.





Примітка: функція «Flash-трейдинг» підтримує лише відкриття позицій за маркет ордерами. Якщо ви бажаєте змінити кредитне плече, перемкнути режим маржі або налаштувати складніші типи ордерів (наприклад, лімітні чи стоп-лос/тейк-профіт), це потрібно зробити заздалегідь у панелі ордерів з правого боку сторінки.









Максимальна ефективніст ь: від аналізу ринку до розміщення ордера — всього за одну секунду, безпосередньо на свічковому графіку.

Ідеально для трейдерів з високою частотою торгівлі та короткостроковими стратегіями : функція спеціально створена для фіксації ринкових можливостей у реальному часі.

Перевага низьких витрат: завдяки нещодавній події « : завдяки нещодавній події « Без комісій » від MEXC, витрати на торгівлю значно знижено, що робить Flash-трейдинг ще вигіднішим.









Основна перевага Flash-трейдингу — це швидкість, що робить його особливо корисним в таких ситуаціях:





Пробій рівнів : миттєвий вхід у позицію, коли ціна прориває ключові рівні підтримки чи опору, зменшуючи ризик втрати можливості.

Короткострокові та високочастотні стратегії : торгівля у коротких проміжках часу потребує швидкого виконання. Flash-трейдинг мінімізує затримки.

Події з високою волатильністю : коли новини спричиняють різкі рухи ринку, Flash-трейдинг дозволяє реагувати за секунди.

Швидке хеджування або масштабування: чи то фіксація прибутку, обмеження збитків, чи відкриття хеджу у протилежному напрямку — Flash-трейдинг забезпечує негайне виконання ордерів.





Flash-трейдинг не призначений для кожного трейдера. Це спеціалізований інструмент для стратегій короткострокової, пробійної, новинної та високочастотної торгівлі.









Наразі Flash-трейдинг доступний лише на вебсайті MEXC. Нижче наведено приклад для ф'ючерсів USDT-M.









Ф'ючерси → Ф'ючерси USDT-M, щоб перейти на сторінку ф'ючерсної торгівлі. На цій сторінці клацніть на кнопку Уподобання у верхньому правому кутку. Відкрийте офіційний сайт MEXC та увійдіть у свій акаунт. Клацніть на, щоб перейти на сторінку ф'ючерсної торгівлі. На цій сторінці клацніть на кнопкуу верхньому правому кутку.









На сторінці Уподобання клацніть на перемикач поруч із пунктом Flash-трейдинг, щоб увімкнути цю функцію.













Flash-трейдинг підтримує чотири різні варіанти одиниць виміру для ф'ючерсів. Клацніть на позначку ▼ праворуч від поля Кіль-сть (USDT) або Кіль-сть (конт), щоб відкрити вікно налаштування одиниць виміру для ф'ючерсів. Виберіть бажану одиницю та клацніть на Підтвердити, щоб застосувати зміни.









Якщо ви виберете BTC як одиницю ф'ючерсів, введена вами кількість відображатиметься у BTC, а поруч з'явиться підказка з еквівалентною сумою в USDT. Наприклад, як показано нижче, коли ви вводите 0,1 BTC, з'явиться спливне вікно з відповідною сумою в USDT.









Якщо ви виберете Конт як одиницю ф'ючерсів, введена кількість відображатиметься у Конт, а підказка показуватиме еквівалентну кількість у BTC. Наприклад, як показано нижче, при введенні 10 конт., система покаже відповідне значення в BTC.





Зверніть увагу: перерахунок між одиницями Кіль-сть (конт) і BTC здійснюється за формулою 1 конт = 0,0001 BTC.









Якщо ви виберетеUSDT (Вартість ордера) як одиницю ф'ючерсів, кількість буде відображатися в USDT, а підказка показуватиме еквівалентне значення в BTC. Наприклад, як показано нижче, при введенні 100 USDT з'явиться підказка з відповідним еквівалентом у BTC.





Примітка: при виборі USDT (Вартість ордера)як одиниці ф'ючерсів можна регулювати кредитне плече, щоб змінити необхідну маржу для позиції.









Якщо ви виберете Ордер за собівартістю (USDT) як одиницю ф'ючерсів, кількість буде відображатися в USDT. Наприклад, як показано нижче, ми ввели суму ордера як 100 USDT.





Примітка: на відміну від USDT (Вартість ордера), при виборі опції Ордер за собівартістю (USDT) як одиниці ф'ючерсів, вартість не залежить від кредитного плеча.

















На сторінці ф'ючерсної торгівлі, після активації функції «Flash-трейдинг», панель розміщення ордера з'явиться безпосередньо на свічковому графіку. Введіть бажану кількість у поле Введіть кількість, а потім клацніть на Купівля на ринку або Продаж на ринку, щоб миттєво відкрити ф'ючерсну позицію за поточною ринковою ціною.













Під час періодів підвищеної волатильності маркет ордери можуть піддаватися ризику прослизання.

Рекомендується заздалегідь налаштувати кредитне плече та режим маржі, щоб уникнути помилок під час останніх змін.

Flash-трейдинг більше підходить для високочастотних і короткострокових стратегій, тоді як традиційне розміщення ордерів зазвичай є доцільнішим для довгострокових позицій.









Функція «Flash-трейдинг» для ф'ючерсів на MEXC — це високоефективний інструмент, розроблений для професійних трейдерів і учасників із високою частотою операцій. Завдяки інтеграції розміщення ордера безпосередньо у свічковий графік, це значно скорочує час між ухваленням рішення та його виконанням, дозволяючи вам випереджати інших у висококонкурентному ринку. Після освоєння Flash-трейдинг може стати потужною зброєю у вашому ф'ючерсному арсеналі.











