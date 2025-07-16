Служба підтримки MEXC в один клац





Під час користування послугами MEXC користувачі можуть зіткнутися з різними питаннями. Щоб допомогти користувачам розв'язувати будь-які проблеми, з якими вони можуть зіткнутися, платформа MEXC полегшила миттєвий доступ до представників служби підтримки клієнтів і варіантів самообслуговування для задоволення всіх ваших потреб.





На платформі MEXC ви можете легко знайти саме ту допомогу, яка вам потрібна, незалежно від того, чи потрібно вам подати запит, надати пропозиції щодо покращення, повідомити про аномальний рух коштів, подати запит на юридичну допомогу, перевірити, чи належить адреса офіційному акаунту MEXC тощо. Онлайн-портал підтримки клієнтів дозволяє вам зв’язуватися безпосередньо зі службою підтримки клієнтів. Залежно від типу проблеми, з якою ви зіткнулися, ви можете вибрати відповідний сервісний портал для консультації.













Діапазон послуг доступних для онлайн-самообслуговування, широкий, і включає надсилання заявок, пропозицій щодо покращення та перевірку офіційних акаунтів. Незалежно від того, чи виникли у вас проблеми з функціями акаунту, чи є запитання, пов’язані з депозитами та зняттям коштів, або якщо у вас є пропозиції щодо покращення роботи MEXC, ви можете надіслати відгук на платформу MEXC через систему онлайн-обслуговування.





Якщо ваш запит потребує додаткових документів, ви можете подати його через систему самообслуговування. Залежно від характеру проблеми ви можете вибрати різні портали. Після отримання вашого повідомлення MEXC перевірить і обробить вашу проблему, а MEXC відповість на вашу проблему електронною поштою після перевірки та вирішення.









На платформі MEXC ви можете надіслати різні типи заявок: ви можете надіслати запит, повідомити про аномальний рух коштів, просити про юридичну допомогу тощо. Всі ці послуги розташовані на одній сторінці. Як приклад для демонстрації використаємо надсилання запиту.





Вебсайт





Відвідайте офіційний вебсайт MEXC та увійдіть у свій акаунт, прокрутіть донизу головної сторінки та у вкладці "Підтримка користувачів" виберіть [Надіслати запит].









Ви можете описати проблему та завантажити відповідні файли згідно з підказками на сторінці. Після завершення клацніть на кнопку [Підтвердити] внизу сторінки.





На цій сторінці ви також можете надіслати різні типи запитів, наприклад повідомити про аномальних рух коштів, надіслати запит на юридичну допомогу та подати скарги. Опишіть проблему відповідно до інформації на сторінці, завантажте відповідні файли та клацніть на кнопку [Підтвердити] після завершення.









Застосунок





Відкрийте застосунок MEXC. Під рекламною панелю на головній сторінці торкніться [Ще]. У вкладці "Підтримка" торкніться [Подати запит], щоб перейти на сторінку "Надіслати запит".





Ви можете описати проблему на основі підказок на сторінці, завантажити відповідні файли, а потім торкнутися [Підтвердити] внизу сторінки.





На цій сторінці ви також можете надіслати різні типи запитів, наприклад повідомити про аномальний рух коштів, надіслати запит на юридичну допомогу тощо. Опишіть проблему відповідно до інформації на сторінці, завантажте відповідні файли та торкніться [Підтвердити] після завершення.













Якщо у вас виникають проблеми під час звичайного використання платформи, зокрема проблеми з відображенням сторінки, затримкою, збоями застосунку та іншими аномаліями, пов’язаними з продуктом, ви можете надіслати відгук щодо цих проблем, натиснувши [Пропозиції щодо покращення].





Вебсайт





Відвідайте офіційний вебсайт MEXC та увійдіть у свій акаунт, прокрутіть донизу головної сторінки та у вкладці "Підтримка користувачів" виберіть [Пропозиції щодо покращення].









На сторінці "Пропозиції щодо покращення" залежно від типу пропозиції, яку ви хотіли б зробити, виберіть відповідну категорію з таких параметрів, як [Пропозиції щодо функцій продукту], [Пропозиції щодо подій], [Пропозиції щодо контенту сторінки], [Пропозиції щодо безпеки], або [Інші пропозиції].









Клацніть, щоб вибрати тип пропозиції, яку ви хочете надіслати, прокрутіть сторінку вниз і заповніть інформацію згідно з інструкціями. Ви можете завантажити відповідні файли (необов’язково). Після завершення клацніть на кнопку [Надіслати] внизу сторінки.





Використаймо "Інші пропозиції" як приклад для демонстрації. Після вибору [Інші пропозиції] фон кнопки змінюється з сірого на синій, а нижче з’являються відповідні поля, які потребують заповнення. Вкажіть інформацію відповідно до підказок на сторінці та клацніть [Надіслати] після завершення.









Застосунок





Відкрийте застосунок MEXC, торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті головної сторінки та виберіть [Служба підтримки клієнтів], потім торкніться [Пропозиції щодо покращення]. На основі вашої пропозиції виберіть відповідну категорію з таких варіантів, як [Пропозиції щодо функцій продукту], [Пропозиції щодо подій], [Пропозиції щодо контенту сторінки], [Пропозиції щодо безпеки] або [Інші пропозиції].





Торкніться типу пропозиції, яку ви хочете надіслати, прокрутіть сторінку вниз і введіть інформацію на основі інформації, наданої на сторінці. Ви можете завантажити відповідні файли (необов’язково). Після завершення торкніться [Підтвердити] внизу сторінки.









Платформа MEXC завжди дотримується філософії "Користувачі понад усе, змінюємося для вас", та цінує відгук кожного користувача. Якщо вашу цінну пропозицію буде прийнято, ви можете отримати винагороду до 1000 USDT у вигляді ф’ючерсних бонусів або криптовалют.









Якщо ви натрапили на акаунт MEXC у соціальних мережах і не впевнені, чи це офіційний акаунт, ви можете скористатися офіційною послугою з верифікації MEXC.





Вебсайт





Відвідайте офіційний вебсайт MEXC та увійдіть у свій акаунт, прокрутіть донизу головної сторінки та у вкладці "Підтримка користувачів" виберіть [Верифікація MEXC].









Введіть ID акаунту соціальної мережі у поле введення, а потім клацніть на кнопку пошуку [🔍], щоб перевірити. Якщо це офіційний акаунт, з’явиться зелений значок галочки з відповідним поясненням. Якщо це не офіційний акаунт, з’явиться значок червоного хреста разом із відповідним поясненням.





Як показано зображенні нижче, ми демонструємо процес верифікації на прикладі ID офіційного акаунту MEXC у X (@MEXC_Official).









Застосунок





Відкрийте застосунок MEXC, торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті головної сторінки та виберіть [Служба підтримки клієнтів], потім торкніться [Верифікація MEXC]. У полі введення введіть ідентифікатор акаунту соціальної мережі, а потім торкніться позначки пошуку [🔍], щоб підтвердити.





Якщо це офіційний акаунт, з’явиться зелений значок галочки з відповідним поясненням. Якщо це не офіційний акаунт, з’явиться значок червоного хреста разом із відповідним поясненням.









Як показано зображенні нижче, ми демонструємо процес верифікації на прикладі ID підробленого акаунту X (@MEXC_SEA).













MEXC не лише пропонує зручні онлайн-опції самообслуговування, але й може похвалитися провідною в галузі командою онлайн-служби підтримки клієнтів, яка пропонує високоякісне обслуговування 24/7 багатьма мовами. Функція онлайн-служби підтримки клієнтів дозволяє швидко зв’язатися з офіційним персоналом MEXC. Однак у періоди великої кількості запитів, можливо, доведеться зачекати своєї черги. Ми дуже цінуємо ваше терпіння. Крім того, ви можете скористатися опціями онлайн самообслуговування, щоб розв'язати свої питання.









Вебсайт





Відвідайте офіційний вебсайт MEXC і ввійдіть у свій акаунт, прокрутіть донизу головної сторінки та у вкладці "Підтримка користувачів" виберіть [Служба підтримки] або клацніть на кнопку обслуговування клієнтів у нижньому правому куті екрана.









У правій частині сторінки з’явиться спливне вікно служби підтримки клієнтів MEXC. Для поширених запитань ви можете використовувати чат-бот MEXC для запитів самообслуговування та отримати відповіді, які ви шукаєте.





Якщо чат-бот не може відповісти на ваше запитання, ви можете клацнути на позначку [🎧] у нижньому правому куті, щоб отримати допомогу від представників служби підтримки клієнтів MEXC.









Якщо вашу проблему вирішено або вам наразі нічого не потрібно, ви можете клацнути на кнопку [X] у верхньому правому куті вікна служби підтримки клієнтів MEXC, щоб закрити сторінку.





Застосунок





Відкрийте застосунок MEXC, торкніться позначки користувача у верхньому лівому куті головної сторінки та виберіть [Служба підтримки клієнтів], потім торкніться [Служба підтримки]. Щоб отримати відповіді на поширені запитання, ви можете скористатися чат-ботом MEXC для самообслуговування.





Якщо чат-бот не може відповісти на ваше запитання, ви можете торкнутися позначки [🎧] у верхньому правому куті, щоб отримати допомогу від представників служби підтримки клієнтів MEXC.









Крім того, ви можете торкнутися позначки [🎧] у верхньому правому куті головної сторінки застосунку MEXC, щоб швидко перейти на сторінку "Служба підтримки".









На сторінці "Служба підтримки" ви можете торкнутися позначки, яка нагадує [◱] (комбінація стрілки та квадрата) у верхньому лівому куті, щоб перетворити сторінку чату служби підтримки клієнтів на спливне вікно. Це дозволяє продовжувати ваші операції без перешкод, навіть якщо ви займаєтеся торгівлею.





Торкніться позначки [💬] ще раз, щоб повернутися на сторінку "Служба підтримки". Якщо вашу проблему вирішено або вам не потрібна подальша допомога, ви можете торкнутися позначки [X] у верхньому правому куті, щоб закрити сторінку.









Окрім порталу служби підтримки на офіційному вебсайті та в застосунку, MEXC також має активні багатомовні спільноти в соціальних мережах. Ви можете обговорювати з іншими користувачами досвід торгівлі, отримувати останню офіційну інформацію від MEXC, а офіційні співробітники спільноти MEXC готові допомогти вам у будь-який час. Щоб дізнатися більше про канали спільноти MEXC, ви можете прочитати статтю " Приєднайтеся до спільнот MEXC ".



