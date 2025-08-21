Пояснення термінів копі-трейдингу на MEXC





У копі-трейдингу інвестори збільшують свої активи, копіюючи угоди професійних трейдерів. Популярність цього методу пояснюється його простотою та зручністю. Щоб максимально використати можливості копі-трейдингу, новачкам важливо розуміти його ключові поняття та термінологію. У цій статті представлено детальний розбір основних концепцій продукту MEXC Копі-трейдинг, щоб допомогти вам краще освоїти цей інвестиційний інструмент.









Ці терміни можна знайти на сторінці [ Налаштування параметрів копі-трейдингу ]. Розуміння та освоєння цих термінів допоможуть вам швидко налаштувати параметри та розпочати копі-трейдинг.













Смарт-коефіцієнт: цей режим пропорційно відтворює розподіл коштів трейдера.

Приклад: якщо трейдер має на рахунку 1000 USDT і використовує 100 USDT для торгівлі 100 USDT (10% від своїх активів), а на вашому субакаунті для копі-трейдингу 110 USDT, ваш ордер використовуватиме 11 USDT (10% від ваших активів).





Фіксована сума: у цьому режимі ви встановлюєте заздалегідь визначену суму маржі для кожної скопійованої угоди.

Приклад: якщо ви встановите фіксовану суму в 50 USDT, ваш ордер використовуватиме 50 USDT як маржу, незалежно від обсягу угоди трейдера.





Фіксований коефіцієнт: у цьому режимі ваша кількість ордера для кожної копі-трейдингової угоди буде кратною кількості ордера трейдера

Приклад. Якщо ви встановили фіксований коефіцієнт 0,7, а трейдер виконує ордер на 100 контрактів, ваш ордер складатиме 70 контрактів.









Доступно: зображений доступний баланс означає доступний баланс на вашому спотовому рахунку. Після подачі інформації для копі-трейдингу система перекаже вказану суму з вашого спотового рахунку на рахунок для копі-трейдингу. Зверніть увагу, що кошти для копі-трейдингу повинні бути ≥ 30 USDT.









Стоп-лос рахунку: коли капітал вашого рахунку досягне встановленого порогу, вашу копі-трейдингову угоду буде скасовано. Всі ваші відкриті ордери будуть закриті за ринковою ціною, а залишкові активи будуть переказані назад на ваш спотовий рахунок. Через коливання ринку фактична чиста вартість на момент скасування може відрізнятися від встановленого вами значення.









Закрити з трейдером: якщо позицію трейдера буде ліквідовано, то вашу відповідну копі-трейдингову угоду також буде закрито.





Не закривати: якщо цей параметр увімкнено, у разі ліквідації основної торгової позиції трейдера ваша відповідна копі-трейдингова позиція не буде автоматично закрита. У такій ситуації система надішле вам сповіщення, після чого вам потрібно перейти до розділу Мої скопійовані угоди → Поточні, щоб керувати позицією. Ви можете увімкнути функцію Автододавання маржі для зниження ризику ліквідації або закрити позицію вручну.









Максимальний коефіцієнт кожного ордера: коли собівартість одного ф'ючерсного ордера досягає максимального співвідношення активів, система виконає ордер за максимально допустимою собівартістю. Ви можете встановити обмеження на максимальне співвідношення ордера, щоб уникнути надто великих окремих ордерів.









Як у трейдера: якщо трейдер використовує режим ізольованої маржі для своїх ордерів, підписник також застосовуватиме цей режим. Якщо трейдер використовує режим крос-маржі, підписник також буде слідувати цьому режиму.





Крос: незалежно від того, який режим маржі використовує трейдер — ізольовану маржу чи крос-маржу, підписник завжди застосовуватиме режим крос-маржі.





Ізольована: незалежно від того, який режим маржі використовує трейдер — ізольовану маржу чи крос-маржу, підписник завжди застосовуватиме режим ізольованої маржі.









Примітка: ці налаштування застосовуються тільки до позицій в режимі ізольованої маржі.





Не коригувати маржу: ваша копі-трейдингова позиція може не мати можливості коригувати маржу для зниження ризику примусової ліквідації.





Автододавання маржі: для запобігання ліквідації ваш баланс копі-трейдингу буде автоматично використовуватися як додаткова маржа, якщо ізольована позиція опиниться під ризиком. Це допомагає уникнути ліквідації, але в умовах сильних ринкових коливань ви можете втратити всі кошти, виділені на цього трейдера.





На основі налаштувань трейдера: маржа для вашої копі-трейдингової позиції буде залежати від налаштувань маржі трейдера, включаючи Автододавання маржі та коригування маржі в ручну.









Прослизання: скопійовані угоди використовують лімітні ордери IOC (Immediate or Cancel), які слідують за налаштуваннями для прослизання. Якщо не буде знайдено жодного відповідного ордера в межах заданого діапазону прослизання, ордер буде автоматично скасовано, а копі-трейдингова угода буде позначена як помилка.









Інформація про трейдера. Тут ви можете ознайомитись з даними трейдера з різних аспектів, що допоможе вам вибрати трейдера, який підходить до вашого стилю торгівлі. Ці умови знаходяться на сторінці. Тут ви можете ознайомитись з даними трейдера з різних аспектів, що допоможе вам вибрати трейдера, який підходить до вашого стилю торгівлі.













Загальний PNL: сукупний прибуток і збиток від усіх раніше закритих угод.

Загальна ROI: загальний прибуток, поділений на суму історичної маржі, використаної для копі-трейдингу.

Загальна кількість підписників: кількість унікальних користувачів, які підписалися на цього трейдера. Кілька підписок від одного і того ж користувача враховуються як одна.

PNL підписників: загальний прибуток і збитки, отримані усіма підписниками даного трейдера.

Середня сума ордера: середня вартість ордера трейдера для відкриття позицій.

Коефіцієнт PNL: відношення загального прибутку до загального збитку.

Загальний коефіцієнт успіху: відсоток закритих ордерів з додатним PNL серед усіх закритих угод.

Частота торгівлі: середня кількість угод на тиждень за вибраний період.

Прибуткові угоди: загальна кількість провідних угод, закритих із додатним PNL.

Збиткові угоди: загальна кількість провідних угод, закритих з нульовим або від'ємним PNL.









Розмір провідних угод: загальна кількість активів на копі-трейдингових рахунках всіх поточних підписників цього трейдера.

Загальний капітал: загальний капітал на ф'ючерсному рахунку цього трейдера, конвертований у USDT.

Час останньої угоди: останній раз, коли трейдер відкрив або закрив позицію.

Підписники: кількість користувачів, які зараз спостерігають за цим трейдером.









Сукупний PNL: сукупна сума PNL закриття всіх провідних угод за певний період.

Сукупна ставка PNL: сукупний прибуток, поділений на суму маржі, витраченої протягом певного періоду.









Щоденний PNL: сума прибутку та збитку (PNL) від закритих ордерів за день.

Обсяг торгівлі: загальний обсяг торгівлі всіх завершених провідних угод.









PNL підписників: загальний прибуток і збиток, накопичений усіма підписниками з моменту, коли даний трейдер почав вести угоди.









Вподобання за ф'ючерсами: дані про всі закриті провідні торгові ордери за різними ф'ючерсами.









Тривалість утримання: система автоматично розраховує та відображає періоди утримання та відповідну прибутковість (ROI) на основі стратегії кожного трейдера, включаючи відкриті позиції. Статистика ордерів відображає тривалість утримання кожного ордера, тоді як статистика позицій показує період утримання кожної позиції.









Відмова від відповідальності: цей матеріал не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською, консалтинговою або будь-якою іншою консультацією, а також не містить рекомендацій щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для ознайомлення і не пропонує інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та інвестуєте з обережністю. Будь-які інвестиційні рішення, прийняті користувачами, не пов'язані з MEXC.