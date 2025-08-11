Пояснення правил щодо частки прибутку від копі-трейдингу на MEXC

Копі-трейдинг — це процес копіювання угод інших трейдерів, включаючи всі їхні торгові дії. Якщо ви власник стандартного акаунту і не хочете втрачати ринкові можливості, ви можете підписатися на професКопі-трейдинг — це процес копіювання угод інших трейдерів, включаючи всі їхні торгові дії. Якщо ви власник стандартного акаунту і не хочете втрачати ринкові можливості, ви можете підписатися на профес
Копі-трейдинг — це процес копіювання угод інших трейдерів, включаючи всі їхні торгові дії.

Якщо ви власник стандартного акаунту і не хочете втрачати ринкові можливості, ви можете підписатися на професійних трейдерів і автоматично синхронізуватися з їхньою торговельною діяльністю. Для початку зверніться до наступних посібників: «Посібник з копі-трейдингу на MEXC (застосунок)» та «Посібник з копі-трейдингу на MEXC (вебсайт)».

Якщо у вас є значний досвід торгівлі і ви бажаєте стати копі-трейдером, прочитайте «Посібник з копі-трейдингу для трейдерів», щоб дізнатися про цей процес. Як трейдер, ви також маєте можливість отримувати привабливі винагороди у вигляді розподілу прибутку.

1. Як переглядати та редагувати інформацію про частку прибутку


1.1 Вебсайт


Відкрийте і увійдіть на офіційний вебсайт MEXC. Перейдіть до розділу Ф'ючерси, потім клацніть Копі-трейдинг, щоб отримати доступ до сторінки копі-трейдингу.


На сторінці копі-трейдингу клацніть на кнопку > накартці з іменем, щоб увійти в Мої провідні угоди.


На сторінці Мої провідні угоди клацніть Статистика частки прибутку, щоб переглянути загальну частку прибутку, очікуваний прибуток і коефіцієнт частки прибутку. Щоб подати запит на зміну коефіцієнта частки прибутку, клацніть на позначку з олівцем.


1.2 Застосунок


1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC. На головній сторінці торкніться Ще в розділі швидкого доступу.

2) У категорії Ф'ючерси торкніться Копі-трейдинг.

3) На сторінці копі-трейдингу торкніться Управління провідною угодою.

4) На сторінці Управління провідною угодою торкніться Статистика частки прибутку, щоб переглянути загальну частку прибутку, очікуваний прибуток і коефіцієнт частки прибутку. Щоб подати запит на зміну коефіцієнта частки прибутку, торкніться позначки з олівцем.


2. Огляд частки прибутку


Загальна частка прибутку: за літнім часом розраховується щодня о 19:00 (за Києвом) та за зимовим часом щодня о 18:00 (за Києвом) відповідно, на основі реалізованого прибутку від усіх повністю закритих копі-трейдингових позицій за попередні 24 години. Розрахунковий цикл триває з 19:00 (18:00 зимовий час) попереднього дня до 19:00 (18:00 зимовий час) поточного дня (за Києвом). Частка прибутку нараховується тільки в тому випадку, якщо загальний прибуток підписника за розрахунковий період більше 0. Після кожного розрахунку загальна частка прибутку обнуляється.

Очікуваний прибуток: загальна очікувана частка прибутку, що підлягає розподілу з моменту останнього розрахунку, розрахована на основі прибутку, утриманого з підписників. Фактична сума розподілу буде залежати від кінцевого результату розрахунку.

Коефіцієнт частки прибутку: коефіцієнт за стандартом становить 10%. Ви можете подати заявку на зміну цього коефіцієнта, але не більше одного разу на день. Результат вашої заявки буде повідомлено електронною поштою, SMS або сповіщенням на вебсайті.

3. Розрахунок частки прибутку


Прибуток ділиться з трейдером тільки тоді, коли загальний реалізований прибуток від усіх повністю закритих позицій підписників більше 0.
Частково закриті позиції не підлягають розподілу прибутку.
Якщо у підписника є пов'язані відкриті позиції, розрахунок буде перенесено на наступний день розрахунку.
Якщо підписник відписався від трейдера, виплата частки прибутку буде здійснена негайно.

3.1 Деталі:

Попереднє заморожування: для захисту заробітку трейдера, коли підписник повністю закриває позицію і отриманий прибуток більше 0 (з моменту останнього розрахунку), частина прибутку попередньо заморожується на проміжному рахунку системи відповідно до коефіцієнту розподілу прибутку.

Фактичний розрахунок: розрахунок частки прибутку здійснюється щодня за літнім часом між 19:00-20:00 (за Києвом) та за зимовим часом між 18:00-19:00 (за Києвом) за результатами попереднього дня. Якщо реалізований прибуток за всіма повністю закритими позиціями з моменту останнього розрахунку більше 0, відбувається розрахунок частки прибутку.

  • Формула: фактична частка прибутку трейдера = загальний реалізований прибуток від усіх позицій підписників × коефіцієнт частки прибутку
  • Якщо підписників декілька, цей показник розраховується для кожного окремо, а потім підсумовується.

Повернення перед заморожуванням: повернення = попередньо заморожена сума - фактична частка прибутку трейдера (будь-яка сума, що залишилася після відрахування частки трейдера, повертається на ф'ючерсний рахунок підписника в USDT-M).

Час розрахунку: розрахунок частки прибутку здійснюється щодня за літнім часом з 19:00 до 20:00 (за Києвом) та за зимовим часом з 18:00 до 19:00 (за Києвом). Як правило, всі розрахунки завершуються до 20:00 за літнім часом та до 19:00 за зимовим часом.

3.2 Приклад процесу розподілу прибутку реалізованого PNL для підписників:

Припустимо, що користувач A підписався на трейдера B з початковою інвестицією у розмірі 1000 USDT. Коефіцієнт частки прибутку трейдера B — 10%.

День 1:
Користувач A отримує прибуток у розмірі 200 USDT від копіювання угод трейдера B. Відповідно до угоди про розподіл прибутку у розмірі 10%, трейдеру B виплачується 20 USDT. Після розподілу прибутку активи користувача A становлять 1180 USDT.

День 2:
Збиток за день становить 150 USDT. Сукупний PNL з останнього розподілу прибутку (після 1-го дня) тепер становить -150 USDT. Оскільки це від'ємне значення, частка прибутку не розподіляється. Активи користувача A знижуються до 1030 USDT.

День 3:
Зафіксовано прибуток у розмірі 100 USDT. Сукупний PNL з останнього розподілу прибутку тепер становить -50 USDT (-150 + 100). Оскільки він залишається від'ємним, частка прибутку не розподіляється. Активи користувача A збільшуються до 1130 USDT, що, як і раніше, нижче попереднього орієнтира в 1180 USDT.

День 4:
Знову зафіксовано прибуток у розмірі 100 USDT, у результаті сукупний PNL становить +50 USDT. Оскільки ця сума тепер додатна, 10% частка, в еквівалентні 5 USDT, надається трейдеру B. До розподілу прибутку активи користувача A складають 1230 USDT, після вирахування остаточна сума активів становить 1225 USDT.

Із 5-го дня і надалі:
Розподіл прибутку застосовується лише в тому випадку, якщо активи користувача A перевищують останній контрольний показник після розподілу (нині 1225 USDT), тобто сукупний PNL з моменту останнього розподілу прибутку має бути додатним.

Процес розподілу прибутку показаний у таблиці нижче:

Щоденний початковий капітал
(USDT)
Щоденний PNL (USDT)
Активи до розподілу прибутку
(USDT)
Чистий прибуток?

Сукупний PNL після розподілу прибутку
(USDT)

Частка прибутку в 10% для трейдера B
(USDT)

Капітал після розподілу прибутку
（USDT)

День 1
1000
+200
1200
-
-20
1180
День 2
1180
-150
1030
-150
0
1030
День 3
1030
+100
1130
-50
0
1130
День 4
1130
+100
1230
+50
-5
1225
Результат: Капітал користувача A = 1000 (початковий капітал) + 250 (сукупний реалізований PNL) - 25 (сума частки прибутку) = 1225 USDT.

Розподіл прибутку відбувається лише у тому випадку, якщо активи підписника збільшилися порівняно з останнім розрахунком розподілу прибутку. Тобто, для того, щоб відбувся новий раунд розподілу прибутку, сукупний реалізований PNL з моменту останнього розподілу прибутку має бути додатним. Якщо активи підписника за цей період зменшилися, тобто сукупний реалізований PNL виявився від'ємним, то трейдеру не буде виплачено частку прибутку.

Примітки:
  • Наведені вище розрахунки зазначені виключно як приклад. Усі види комісій, пов'язаних із торгівлею, не враховувалися.
  • Частка прибутку розраховується тільки в тому випадку, якщо підписник не має активних позицій (тобто повністю закрито всі позиції), пов'язаних з трейдером на момент розрахунку.

4. Розрахунок очікуваного прибутку


Очікуваний прибуток = сума утриманого прибутку з підписників

Для трейдерів з декількома підписниками, утриманий прибуток від кожного підписника розраховується окремо, а потім підсумовується.

Очікуваний прибуток оновлюється кожні 5 хвилин. Це лише для довідки: остаточна сума може відрізнятися від очікуваної.

Приклад:

У трейдера А (коефіцієнт частки прибутку становить 10%) є один підписник, В. У певний день трейдер А відкриває дві копі-трейдингові позиції, а підписник В дзеркально копіює обидві позиції. Пізніше підписник B повністю закриває одну позицію, а інша залишається відкритою.

Закрита позиція підписника B має реалізований прибуток у розмірі 100 USDT. Частка утриманого прибутку = 100 × 10% = 10 USDT

Очікуваний прибуток трейдера А = 10 USDT

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

