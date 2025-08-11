Пояснення правил щодо частки прибутку від копі-трейдингу на MEXC





Копі-трейдинг — це процес копіювання угод інших трейдерів, включаючи всі їхні торгові дії.









Якщо у вас є значний досвід торгівлі і ви бажаєте стати копі-трейдером, прочитайте « Посібник з копі-трейдингу для трейдерів », щоб дізнатися про цей процес. Як трейдер, ви також маєте можливість отримувати привабливі винагороди у вигляді розподілу прибутку.













Ф'ючерси, потім клацніть Копі-трейдинг, щоб отримати доступ до сторінки копі-трейдингу. Відкрийте і увійдіть на офіційний вебсайт MEXC . Перейдіть до розділу, потім клацніть, щоб отримати доступ до сторінки копі-трейдингу.









На сторінці копі-трейдингу клацніть на кнопку > накартці з іменем, щоб увійти в Мої провідні угоди.









На сторінці Мої провідні угоди клацніть Статистика частки прибутку, щоб переглянути загальну частку прибутку, очікуваний прибуток і коефіцієнт частки прибутку. Щоб подати запит на зміну коефіцієнта частки прибутку, клацніть на позначку з олівцем.













1) Відкрийте та увійдіть у застосунок MEXC. На головній сторінці торкніться Ще в розділі швидкого доступу.





2) У категорії Ф'ючерси торкніться Копі-трейдинг.





3) На сторінці копі-трейдингу торкніться Управління провідною угодою.





4) На сторінці Управління провідною угодою торкніться Статистика частки прибутку, щоб переглянути загальну частку прибутку, очікуваний прибуток і коефіцієнт частки прибутку. Щоб подати запит на зміну коефіцієнта частки прибутку, торкніться позначки з олівцем.













Загальна частка прибутку: за літнім часом розраховується щодня о 19:00 (за Києвом) та за зимовим часом щодня о 18:00 (за Києвом) відповідно, на основі реалізованого прибутку від усіх повністю закритих копі-трейдингових позицій за попередні 24 години. Розрахунковий цикл триває з 19:00 (18:00 зимовий час) попереднього дня до 19:00 (18:00 зимовий час) поточного дня (за Києвом). Частка прибутку нараховується тільки в тому випадку, якщо загальний прибуток підписника за розрахунковий період більше 0. Після кожного розрахунку загальна частка прибутку обнуляється.





Очікуваний прибуток: загальна очікувана частка прибутку, що підлягає розподілу з моменту останнього розрахунку, розрахована на основі прибутку, утриманого з підписників. Фактична сума розподілу буде залежати від кінцевого результату розрахунку.





Коефіцієнт частки прибутку: коефіцієнт за стандартом становить 10%. Ви можете подати заявку на зміну цього коефіцієнта, але не більше одного разу на день. Результат вашої заявки буде повідомлено електронною поштою, SMS або сповіщенням на вебсайті.









Прибуток ділиться з трейдером тільки тоді, коли загальний реалізований прибуток від усіх повністю закритих позицій підписників більше 0.

Частково закриті позиції не підлягають розподілу прибутку.

Якщо у підписника є пов'язані відкриті позиції, розрахунок буде перенесено на наступний день розрахунку.

Якщо підписник відписався від трейдера, виплата частки прибутку буде здійснена негайно.





3.1 Деталі:





Попереднє заморожування: для захисту заробітку трейдера, коли підписник повністю закриває позицію і отриманий прибуток більше 0 (з моменту останнього розрахунку), частина прибутку попередньо заморожується на проміжному рахунку системи відповідно до коефіцієнту розподілу прибутку.





Фактичний розрахунок: розрахунок частки прибутку здійснюється щодня за літнім часом між 19:00-20:00 (за Києвом) та за зимовим часом між 18:00-19:00 (за Києвом) за результатами попереднього дня. Якщо реалізований прибуток за всіма повністю закритими позиціями з моменту останнього розрахунку більше 0, відбувається розрахунок частки прибутку.





Формула: фактична частка прибутку трейдера = загальний реалізований прибуток від усіх позицій підписників × коефіцієнт частки прибутку

Якщо підписників декілька, цей показник розраховується для кожного окремо, а потім підсумовується.





Повернення перед заморожуванням: повернення = попередньо заморожена сума - фактична частка прибутку трейдера (будь-яка сума, що залишилася після відрахування частки трейдера, повертається на ф'ючерсний рахунок підписника в USDT-M).





Час розрахунку: розрахунок частки прибутку здійснюється щодня за літнім часом з 19:00 до 20:00 (за Києвом) та за зимовим часом з 18:00 до 19:00 (за Києвом). Як правило, всі розрахунки завершуються до 20:00 за літнім часом та до 19:00 за зимовим часом.



3.2 Приклад процесу розподілу прибутку реалізованого PNL для підписників:

Припустимо, що користувач A підписався на трейдера B з початковою інвестицією у розмірі 1000 USDT. Коефіцієнт частки прибутку трейдера B — 10%.

День 1: Користувач A отримує прибуток у розмірі 200 USDT від копіювання угод трейдера B. Відповідно до угоди про розподіл прибутку у розмірі 10%, трейдеру B виплачується 20 USDT. Після розподілу прибутку активи користувача A становлять 1180 USDT.

День 2: Збиток за день становить 150 USDT. Сукупний PNL з останнього розподілу прибутку (після 1-го дня) тепер становить -150 USDT. Оскільки це від'ємне значення, частка прибутку не розподіляється. Активи користувача A знижуються до 1030 USDT.

День 3: Зафіксовано прибуток у розмірі 100 USDT. Сукупний PNL з останнього розподілу прибутку тепер становить -50 USDT (-150 + 100). Оскільки він залишається від'ємним, частка прибутку не розподіляється. Активи користувача A збільшуються до 1130 USDT, що, як і раніше, нижче попереднього орієнтира в 1180 USDT.

День 4: Знову зафіксовано прибуток у розмірі 100 USDT, у результаті сукупний PNL становить +50 USDT. Оскільки ця сума тепер додатна, 10% частка, в еквівалентні 5 USDT, надається трейдеру B. До розподілу прибутку активи користувача A складають 1230 USDT, після вирахування остаточна сума активів становить 1225 USDT.

Із 5-го дня і надалі: Розподіл прибутку застосовується лише в тому випадку, якщо активи користувача A перевищують останній контрольний показник після розподілу (нині 1225 USDT), тобто сукупний PNL з моменту останнього розподілу прибутку має бути додатним.

Процес розподілу прибутку показаний у таблиці нижче:

Щоденний початковий капітал (USDT) Щоденний PNL (USDT) Активи до розподілу прибутку (USDT) Чистий прибуток?

Сукупний PNL після розподілу прибутку (USDT)

Частка прибутку в 10% для трейдера B (USDT)

Капітал після розподілу прибутку （USDT)

День 1 1000 +200 1200 ✅ - -20 1180 День 2 1180 -150 1030 ❌ -150 0 1030 День 3 1030 +100 1130 ❌ -50 0 1130 День 4 1130 +100 1230 ✅ +50 -5 1225 Результат: Капітал користувача A = 1000 (початковий капітал) + 250 (сукупний реалізований PNL) - 25 (сума частки прибутку) = 1225 USDT.

Розподіл прибутку відбувається лише у тому випадку, якщо активи підписника збільшилися порівняно з останнім розрахунком розподілу прибутку. Тобто, для того, щоб відбувся новий раунд розподілу прибутку, сукупний реалізований PNL з моменту останнього розподілу прибутку має бути додатним. Якщо активи підписника за цей період зменшилися, тобто сукупний реалізований PNL виявився від'ємним, то трейдеру не буде виплачено частку прибутку.

Примітки: Наведені вище розрахунки зазначені виключно як приклад. Усі види комісій, пов'язаних із торгівлею, не враховувалися.

Частка прибутку розраховується тільки в тому випадку, якщо підписник не має активних позицій (тобто повністю закрито всі позиції), пов'язаних з трейдером на момент розрахунку. розрахунок частки прибутку здійснюється щодня за літнім часом з 19:00 до 20:00 (за Києвом) та за зимовим часом з 18:00 до 19:00 (за Києвом). Як правило, всі розрахунки завершуються до 20:00 за літнім часом та до 19:00 за зимовим часом.





Очікуваний прибуток = сума утриманого прибутку з підписників





Для трейдерів з декількома підписниками, утриманий прибуток від кожного підписника розраховується окремо, а потім підсумовується.





Очікуваний прибуток оновлюється кожні 5 хвилин. Це лише для довідки: остаточна сума може відрізнятися від очікуваної.





Приклад:





У трейдера А (коефіцієнт частки прибутку становить 10%) є один підписник, В. У певний день трейдер А відкриває дві копі-трейдингові позиції, а підписник В дзеркально копіює обидві позиції. Пізніше підписник B повністю закриває одну позицію, а інша залишається відкритою.





Закрита позиція підписника B має реалізований прибуток у розмірі 100 USDT. Частка утриманого прибутку = 100 × 10% = 10 USDT





Очікуваний прибуток трейдера А = 10 USDT



