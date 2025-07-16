MEXC оголошує про стратегічні інвестиції в TON (The Open Network)





MEXC Ventures, дочірня компанія глобальної криптовалютної біржі з найнижчими комісіями MEXC, оголосила про офіційне підписання стратегічної інвестиційної угоди з TON (The Open Network). TON — це екосистема блокчейну, інтегрована з Telegram, яка надає можливість мільярдам користувачів відчути цифрову власність.





TON, скорочення від The Open Network, офіційно дебютував у 2021 році. Він працює як міст, що з’єднує майже 800 мільйонів користувачів Telegram зі світом криптовалют. Команда прагне перетворити TON на сценарій використання з низькими бар’єрами та точку входу масивного трафіку, що дозволить більшій кількості користувачів швидко та зручно отримувати свої криптовалютні активи.





13 вересня 2023 року під час конференції Token 2049 у Сінгапурі TON Foundation публічно оприлюднив свою стратегічну інтеграцію з Telegram, розширивши свої послуги до бази користувачів із майже 800 мільйонів користувачів. Нещодавнє зростання популярності ботів TG привернуло більше уваги до мережі TON та її екосистемних послуг. Очікується, що ці розробки будуть привертати все більшу кількість користувачів, що сприятиме подальшому розширенню мережі TON.





Нативна криптовалюта мережа TON, Toncoin, використовується для оплати виконання смартконтрактів, використання децентралізованих програм (dApps) і участі в управлінні. Крім того, команда виділяє частину Toncoin на потреби TON Foundation для заохочення та підтримки розвитку екосистеми. На сьогоднішній день екосистема TON може похвалитися безліччю програм, охоплюючи гаманці, протоколи DeFi, децентралізовані біржі (DEX), ігри, NFT, кросчейн мости та соціальні мережі, що надає їй відносно добре налагоджену базову інфраструктуру.





MEXC Ventures має давнє зобов’язання стимулювати розвиток індустрії криптовалют. Це стратегічне партнерство з TON Foundation спрямоване на створення зручного шлюзу у світ криптовалют, сприяння розвитку екосистеми мережі TON і надання користувачам MEXC більш безпечного, зручного та якіснішого криптовалютного досвіду.





Крім початкових інвестицій, MEXC Ventures і TON Foundation планують розвивати ще тіснішу співпрацю в майбутньому, щоб досліджувати розвиток екосистеми блокчейнів і поглиблювати свою співпрацю щодо пропозиції продуктів і ринкових стратегій. MEXC уже зробив кроки в цьому напрямку, провівши лістинг TON і підтримавши торгівлю своїм нативним токеном на власній платформі ще в травні 2022 року. Ця співпраця між MEXC і TON готова привести індустрію блокчейну в нову еру, створивши більше можливостей для користувачів, розробників та інвесторів, а також сприятиме широкому впровадженню технології блокчейн.









MEXC — це централізована криптовалютна біржа, яка використовує високоефективну технологію зіставлення та стабільно зберігає лідируючі позиції у сфері торгівлі ф’ючерсами в індустрії криптовалют. Завдяки найнижчим комісіям за торгівлю на ринку, професійній команді, яка цілодобово забезпечує найкращі послуги, і безперебійному торговому досвіду, MEXC високо цінується користувачами, маючи понад 10 мільйонів користувачів у понад 170 країнах світу. З моменту заснування MEXC завжди дотримувався принципу «користувачі перш за все, командна робота приносить спільний успіх». Задоволення клієнтів завжди було першочерговим пріоритетом. Основною причиною широкого визнання MEXC у сфері обслуговування є його прагнення досягти задоволення потреб клієнтів. Щоб дізнатися більше перегляньте:









MEXC Ventures — це комплексний фонд у складі MEXC Group, який займається розвитком інновацій у сфері криптовалют через стратегічні інвестиції, M&A, FOF та формування. Mexc Ventures дотримується концепції «відкривати можливості та зростати разом», повністю розподіляючи фінансові ресурси та надаючи надійну підтримку проєктам. Наша команда працює в різних регіонах світу, управляє активами на суму понад 100 мільйонів доларів США, а також має понад 300 інвестиційних портфельних проєктів.