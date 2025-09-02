Чому мій акаунт обмежено





Замороження акаунту — це тимчасове блокування або обмеження акаунту для торгівлі крипотовалютою користувача, що не дозволяє йому здійснювати транзакції або знімати кошти. Тривалість замороження криптовалютного акаунту та процедура розмороження можуть відрізнятися залежно від політики платформи або регуляторного органу.





Протягом періоду замороження користувачі зазвичай не можуть здійснювати транзакції, знімати кошти або виконувати інші операції, пов'язані з акаунтом. Вам необхідно зв'язатися з торговою платформою, щоб підтвердити причину замороження акаунту і виконати процедури, передбачені платформою для розмороження акаунту. Нижче наведено деякі поширені причини замороження акаунтів.





















Якщо ви введете неправильний пароль 5 разів поспіль під час входу в акаунт, ваш акаунт буде обмежено для входу на 2 години. Якщо ви введете неправильний пароль ще 5 разів, ваш акаунт буде обмежено на 24 години. Через 24 години обмеження буде знято, і ви зможете спробувати увійти знову.





Якщо ви бажаєте зняти замороження раніше, ви можете слідувати підказкам на сторінці входу, щоб скинути пароль і розблокувати акаунт. Якщо ви не можете самостійно скинути пароль через втрату елементів перевірки безпеки, ви можете подати заявку на скидання перевірки безпеки на сторінці скидання перевірки безпеки





Будь ласка, зверніть увагу, що ви не можете подати заявку на скидання перевірки безпеки через сторінку скидання перевірки безпеки, якщо ви не ввійшли в систему. Якщо ви хочете скинути пароль, вам потрібно зв'язатися з офіційною службою підтримки клієнтів MEXC і надати необхідну інформацію для скидання пароля.









Якщо ви впевнені, що кошти надійшли з невідомого джерела, будь ласка, не використовуйте їх. Відправник або судові органи можуть попросити вас повернути кошти після того, як ви їх використаєте, що може призвести до непотрібних втрат, наприклад, до замороження вашого акаунту. Будь ласка, надайте свій UID та скриншоти депозиту, а також зверніться до онлайн-служби підтримки клієнтів, яка допоможе визначити джерело походження активів і допоможе вам повернути їх.









Ви можете звернутися до служби підтримки клієнтів MEXC і надати відповідні докази та скриншоти. Якщо служба підтримки підтвердить ситуацію, платформа допоможе накласти 48-годинне обмеження на зняття коштів на відповідний акаунт. Ви повинні негайно повідомити про інцидент в поліцію і, після звернення, якомога швидше зв'язатися зі службою підтримки клієнтів, щоб надати квитанцію про отримання звіту з поліції, щоб ми могли запропонувати подальшу допомогу.









Якщо під час P2P-транзакцій ви отримали додаткові кошти внаслідок операційної помилки іншої сторони, будь ласка, не використовуйте ці кошти. Якщо ви використаєте їх, а інша сторона вимагатиме повернення коштів, ви можете зіткнутися з такими ризиками, як замороження вашого акаунту. Ви можете звернутися до онлайн-служби підтримки клієнтів MEXC по допомогу в поверненні додаткових коштів.









Якщо ви скасовуєте ордери на купівлю криптовалют з особистих причин («я не хочу торгувати») 5 разів поспіль, ваш акаунт буде обмежено у можливості купувати криптовалюти протягом наступних 24 годин. Через 24 години обмеження буде знято, і ви зможете продовжити користуватися послугами позабіржової торгівлі для купівлі криптовалют.









Якщо ви помітили підозрілу активність у вашому акаунті, наприклад, аномальні входи, операції, зняття коштів або перекази, щоб захистити свої активи, ви можете заморозити свій акаунт або зв'язатися з онлайн-службою підтримки клієнтів для цього. Після замороження акаунт буде заблоковано, ви не зможете увійти в нього або здійснювати торгівлю. Якщо ви хочете розморозити свій акаунт, будь ласка, зверніться по допомогу до онлайн-служби підтримки клієнтів MEXC.





Якщо ви все ще можете увійти до свого акаунту, ви можете заморозити його, дотримуючись підказок в налаштуваннях безпеки на платформі MEXC. Якщо ваш акаунт було викрадено і ви не можете увійти в нього, ви можете безпосередньо зв'язатися з онлайн-службою підтримки клієнтів MEXC, щоб заморозити акаунт з їх допомогою.













Якщо на ваш акаунт накладено обмеження щодо протидії відмиванню грошей, деякі функції будуть обмежені. Ви можете перейти на сторінку надання інформації про зняття контролю ризиків і клацнути на кнопку [Подати заявку]. Дотримуйтесь підказок, щоб подати необхідну інформацію та співпрацюйте з представниками MEXC для її розгляду.





Будь ласка, не довіряйте третім сторонам, які пропонують послуги з розмороження акаунтів, щоб уникнути додаткових втрат. Як тільки вашу заявку буде схвалено, ви отримаєте повний доступ до функцій вашого акаунту.













Якщо ви розміщуєте лімітні ордери або подібні типи ордерів у спотовій або ф'ючерсній торгівлі, ваші активи будуть тимчасово заморожені, і заморожені активи не можуть бути використані знову. Якщо ви хочете використати заморожені активи, перейдіть на сторінку торгівлі, знайдіть відповідний ордер і скасуйте його, щоб розморозити активи.









Коли ви ініціюєте запит на зняття коштів, частина токенів, яку ви запросили для зняття, буде заморожена і буде знята в ончейні на вказану вами адресу гаманця або платформи. Якщо ви бажаєте скасувати зняття коштів до підтвердження зняття за допомогою SMS або електронного листа, ви можете перейти в колонку «Зняття» і вибрати [Скасувати] для зняття коштів. Зняті активи будуть розморожені.





Вебсайт: на офіційному вебсайті MEXC перейдіть до розділу [Гаманець] в головному меню і виберіть [Історія фінансування], а потім на сторінці історії фінансування виберіть [Зняття], щоб скасувати зняття.

Застосунок: у застосунку MEXC торкніться позначки користувача у верхньому лівому кутку головної сторінки, виберіть [Транзакції], потім виберіть [Депозити/Зняття коштів] і торкніться [Зняття], щоб скасувати.









Подарунки — це функція в застосунку MEXC. Коли ви відправляєте криптовалюту друзям у вигляді подарунка, ваші активи будуть заморожені. Якщо сума подарунка не буде отримана, вона буде повернута на ваш рахунок через 48 годин і не може бути повернута достроково.









Коли ви успішно берете участь у подіях, таких як продукти з фіксованим терміном у Заощадженнях на платформі MEXC, активи, що беруть участь у події, будуть тимчасово заморожені і не можуть бути використані для торгівлі або зняття коштів. Вам потрібно буде дочекатися розблокування активів, перш ніж ви зможете використовувати їх знову.









Ви можете звернутися до служби підтримки клієнтів MEXC, щоб допомогти зв'язатися з іншою стороною і вимагати повернення ваших активів, але немає ніяких гарантій, що одержувач буде співпрацювати. Щоб гарантувати безпеку ваших активів, служба підтримки клієнтів MEXC подасть заявку на тимчасове замороження активів на 48 годин і рекомендує вам негайно повідомити про інцидент в поліцію.









Перевірте на сторінці депозиту MEXC, чи не перебувають ваші токени в статусі очікування депозиту. Токени в цьому статусі показуватимуться у балансі ваших активів, ними можна торгувати, але їх не можна переказати (включаючи внутрішні перекази), зняти або використати для позабіржової торгівлі, поки депозит не буде повністю зарахований. Ви можете почекати, поки токени будуть повністю зараховані, перш ніж приступити до переказів, зняття коштів чи позабіржової торгівлі.





Вебсайт: на офіційному вебсайті MEXC перейдіть до розділу [Гаманець] у головному меню і виберіть [Історія фінансування]. Ви зможете перевірити статус депозиту у вкладці «Депозит».

Застосунок: у застосунку MEXC торкніться позначки користувача у верхньому лівому кутку головної сторінки, виберіть [Транзакції], потім виберіть [Депозити/Зняття коштів]. Торкніться [Депозит], щоб перевірити статус депозиту.





MEXC має 24-годинний ліміт на зняття коштів з акаунтів платформи. Якщо ви перевищите цей ліміт, вам потрібно буде почекати 24 години, перш ніж ви зможете продовжити зняття коштів.





Ви також можете збільшити ліміт на зняття коштів, пройшовши верифікацію KYC . Після проходження базової KYC ваш ліміт на 24 години буде збільшено до 80 BTC, а після проходження розширеної KYC ваш ліміт на 24 години буде збільшено до 200 BTC.









Для користувачів, чиє зняття коштів обмежено, щоб запобігти небажаному доступу, необхідно надати фотографію користувача, який тримає в руках посвідчення особи, для підтвердження його особистості.









Якщо ви увімкнули цю функцію, будь-які нові адреси, додані до білого списку, потребуватимуть 24-годинного періоду очікування, перш ніж вони будуть доступні для зняття коштів. Якщо ви вимкнете цю функцію після її ввімкнення, ваш акаунт також повинен буде почекати 24 години, перш ніж зняття коштів буде можливим.













Якщо ваша криптовалюта була вкрадена, отримана шахрайським шляхом або іншим незаконним способом і переказана на MEXC, ви можете клацнути на [ Повідомити про незвичайні кошти ] і відправити звіт, заповнивши всі необхідні дані. На основі наданої вами інформації MEXC може тимчасово заморозити будь-які активи, які підозрюються в крадіжці, щоб гарантувати їх безпеку.









Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.