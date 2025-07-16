Мемний бум та ігровий шторм TON: відкриття нової арени для користувацького трафіку

Протягом останнього тижня в основній мережі ETH спостерігався надзвичайно активний ончейн ринок. Сигнали Федерального резерву про зниження процентних ставок ще більше підштовхнули ончейн ринок, викликавши нову хвилю ажіотажу.





Часті коливання цін на мемтокени (мемкоїни) стали нормою, особливо у вихідні дні, коли ринок вступає в період інтенсивної активності, з кількома хвилями сильних ринкових стрибків, що відбуваються протягом одного дня. Разом з цими хвилями ринкових піків зростала і плата за gas в основній мережі, яка в один момент досягала близько 70 Gwei.





На хвилі цього сплеску ринку міні-ігри TON також виділилися на тлі інших. Завдяки низьким вхідним бар'єрам, різноманітній ігровій механіці та чудовому користувацькому досвіду вони швидко привернули увагу великої кількості користувачів. Поява міні-ігор TON не тільки надала користувачам більш різноманітні варіанти розваг, але й сприяла процвітаючому розвитку екосистеми блокчейн.









Починаючи з 2024 року, ринок мемів продовжує демонструвати потужний імпульс зростання, демонструючи величезний потенціал. Хоча волатильність ринку зросла, загальні показники залишаються вражаючими. Згідно з останніми даними CoinGecko, середня прибутковість сектору мемкоїнів у другому кварталі досягла вражаючих 789,3%. Хоча це трохи нижче, ніж 1312,6% у першому кварталі, але все одно значно випереджає інші категорії криптовалют.





Варто зазначити, що, незважаючи на загальні високі показники ринку, відмінності між мемкоїнами стають все більш очевидними. На ринку криптовалют спостерігається запекла «територіальна битва», де стрімко з'являються різні інноваційні концепції. Від засновника Dogecoin до проєкту Ілона Маска «Поселення на Марсі» ("Mars City") та міжгалузевої інтеграції срібних монет Трампа — нові ідеї з'являються постійно.





З розвитком ринкових тенденцій ринок мемів вийшов за межі початкової фази «відкриття концепції» і вступив у більш витончену еру «конкуренції під кутом». Нещодавно закінчилася напружена битва між Neiro і NEIRO; запропонована Маском концепція «Поселення на Марсі» ("Mars City") швидко опинилася в центрі уваги ринку, породивши кілька проєктів з високим потенціалом, таких як $TERMINUS, $BAR і $THOG. Ethereum також знову запустив виробничу лінію для мемкоїнів Doge, завдяки чому з'явилися такі нові учасники, як $HANA, $ESTEE, $ESTI, $GOU і $EDOGE.





Ледве помітні відмінності в назвах цих проєктів символізують сегментацію ринку та жорстку конкуренцію, яскраво демонструючи квітучий ландшафт ринку мемів, де конкурують сотні різних проєктів, кожен з яких має свої сильні сторони.









З початку 2024 року ринкова вартість ігрового сектору Web3 скоротилася на 33%, зіткнувшись з більшими проблемами порівняно з іншими секторами криптоактивів. Тим не менш, Web3-ігри залишаються важливим гравцем, на який припадає 30% всієї діяльності dApp, з 2,1 млн щоденних активних гаманців.





Слід зазначити, що екосистема TON сильно розвинулася на цьому тлі, ставши новою рушійною силою в ігровому просторі Web3. TON використав свою безшовну інтеграцію з Telegram, щоб створити велику соціальну мережу.





Наразі Telegram має 950 мільйонів щомісячних активних користувачів, що забезпечує широкий простір для вірусного маркетингу через соціальні мережі. Екосистема TON вміло скористалася потужним впливом мережі Telegram, сприяючи створенню численних проєктів з користувацькою базою в десятки мільйонів, серед яких значну частку (60%) займають проєкти, пов'язані з ігровою індустрією. Такі проєкти, як Notcoin, розширили уяву про космос, Hamster Kombat виділився в конкурентній боротьбі за трафік, а Catizen продемонстрував більш витончений шлях розвитку. Ці проєкти не тільки підкреслюють життєздатність екосистеми TON, але й представляють майбутній напрямок розвитку: відхід від єдиної моделі взаємодії та створення позитивного циклу грошових потоків з самого початку.





У цьому сенсі MEXC йде в ногу з ринком, створивши спеціальний розділ TON і запустивши кілька обраних токенів, таких як $NOT, $CATI і $HMSTR, надаючи інвесторам зручні та ефективні торгові канали.









Біржі не є нейтральними арбітрами, а лідерами в тому, що гостро відчувають і активно реагують на настрої спільноти та роздрібних інвесторів. Коли такі нові напрямки, як культура мемів і міні-ігри TON, набувають популярності в суспільстві і формують міцний консенсус, біржі повинні швидко прийняти мемкоїни і міні-ігри TON.





MEXC відома тим, що найшвидше здійснює лістинг нових токенів і пропонує найширший вибір криптовалют в індустрії. Виняткова швидкість реагування дозволяє платформі швидко фіксувати гарячі точки ринку, активно використовуючи зростаючі тренди мемкоїнів і міні-ігор TON. MEXC не тільки прагне задовольнити нагальний попит користувачів на диверсифікований розподіл активів, але й значно знижує торгові витрати, впроваджуючи політику наднизьких комісій, приносячи відчутні вигоди користувачам. Завжди перебуваючи в авангарді галузі, MEXC продовжує оптимізувати функції та сервіси платформи, орієнтуючись на користувача, з метою побудови ефективної, зручної та всеосяжної екосистеми торгівлі криптовалютами. Це дозволяє інвесторам приймати більш гнучкі інвестиційні стратегії, допомагаючи їм використовувати кожну ринкову можливість і досягати зростання прибутку.





Оскільки ринок мемів та екосистема міні-ігор TON продовжує зростати, роль таких бірж, як MEXC, стає все більш важливою. Вони повинні не тільки зберігати гостру аналітику на ринку, що швидко змінюється, але й володіти потужними можливостями для виконання та інновацій, щоб краще задовольняти зростаючі потреби спільноти, підштовхуючи всю блокчейн-індустрію до більшої різноманітності та інклюзивності.



